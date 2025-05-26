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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Єдиний спосіб припинити війну – посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України

наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року

Закінчення війни Росії проти України можливе лише за умови збільшення підтримки України та посилення тиску на Москву.

Про це повідомило МЗС Польщі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо російські ракетні атаки та атаки безпілотниками, спрямовані проти цивільного населення України, в результаті яких загинуло 12 людей, включаючи трьох дітей. Україна прагне миру, погоджуючись на припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що Росія продовжує свої безжальні атаки на цивільні цілі.

"Єдиний спосіб припинити війну –– це збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію", - додало польське зовнішньополітичне відомство.

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Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

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Автор: 

обстріл (28948) Польща (8605) війна в Україні (4507)


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Нова мулька пішла, оголошую цей рік роком посилювачів тиску. Що не заява, то всі тиснуть.
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26.05.2025 19:24 Відповісти
Таурусами тиснути треба! Хаймарсами, байрактарами з ШІ , оптиковолоконними пташками і т.д. !
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26.05.2025 19:30 Відповісти
В"Единственный способ прекратить войну - это увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию", - добавило польское внешнеполитическое ведомство.

Вот это правильно. Предлагаю собираться и обсуждать всё не раз в неделю, а каждый день.
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26.05.2025 19:35 Відповісти
Частота обговорень прямо пропорційна тому, як росія масовано обстрілює Україну. Тому все в руках росії.
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26.05.2025 19:43 Відповісти
 
 