Єдиний спосіб припинити війну – посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України
Закінчення війни Росії проти України можливе лише за умови збільшення підтримки України та посилення тиску на Москву.
Про це повідомило МЗС Польщі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ми рішуче засуджуємо російські ракетні атаки та атаки безпілотниками, спрямовані проти цивільного населення України, в результаті яких загинуло 12 людей, включаючи трьох дітей. Україна прагне миру, погоджуючись на припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зауважили, що Росія продовжує свої безжальні атаки на цивільні цілі.
"Єдиний спосіб припинити війну –– це збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію", - додало польське зовнішньополітичне відомство.
Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.
Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.
Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.
Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.
Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.
За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.
Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".
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