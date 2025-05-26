Единственный способ прекратить войну – усилить давление на Россию, – Польша о массированном обстреле Украины
Окончание войны России против Украины возможно только при условии увеличения поддержки Украины и усиления давления на Москву.
Об этом сообщил МИД Польши в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решительно осуждаем российские ракетные атаки и атаки беспилотниками, направленные против гражданского населения Украины, вследствие которых погибли 12 человек, включая трех детей. Украина стремится к миру, соглашаясь на прекращение огня", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Россия продолжает свои безжалостные атаки на гражданские цели.
"Единственный способ прекратить войну - это увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию", - добавило польское внешнеполитическое ведомство.
Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.
Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.
Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.
Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.
По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.
В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
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