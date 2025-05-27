МИД Литвы вручил представителю посольства РФ ноту протеста из-за российских обстрелов Украины

Во вторник, 27 мая, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя РФ и вручило ему ноту протеста из-за массированных обстрелов России по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

"Литва решительно осуждает убийства безоружных украинских военнослужащих и усиленные обстрелы городов Украины ракетами и беспилотниками. В результате этих нападений разрушаются или получают серьезные ранения невинные гражданские лица, включая детей, а также разрушается гражданская инфраструктура", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что такие действия считаются военным преступлением и не имеют срока давности, и "все виновные в этих преступлениях рано или поздно будут привлечены к ответственности за свои действия".

"Литва также обращает внимание, что, избегая обязательства прекратить огонь сроком как минимум на 30 дней, Россия демонстрирует агрессивный настрой на продолжение развязанной войны и по сути отвлекает усилия международного сообщества от прекращения убийств граждан Украины. Литва продолжает делать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины защититься от агрессоров",- говорится в пресс-релизе.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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