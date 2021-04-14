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Новини Агресія Росії проти України
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Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

В Організації Північноатлантичного договору немає консенсусу з приводу прямого введення військ в Україну, але США або НАТО слід було б розглянути можливість "постійної присутності" на одному з українських навчальних полігонів.

Таку думку в інтерв'ю "ГОРДОН" висловив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала, чи може НАТО створити військову базу в Україні у відповідь на агресивну політику Росії.

"Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, але я думаю, що вона буде стурбована тим, що це призведе до розколу всередині НАТО, де, на жаль, немає консенсусу на користь прямого введення військ, щоб допомогти Україні захистити себе. Тож непряма підтримка імовірніша", – припустив дипломат.

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Він зазначив, що "якщо ця криза не закінчиться катастрофою", США муситимуть почати перемовини із союзниками стосовно довгострокових зобов'язань щодо гарантування безпеки України ще до того, як її членство в НАТО стане можливим.

"У деяких публікаціях для Atlantic Council я рекомендував розглянути можливість постійної присутності НАТО або США на українському навчальному полігоні, щоб росіяни щодня могли бачити, що НАТО прихильний до безпеки України та її майбутньої інтеграції. Деякі з моїх колег запропонували присутність в Одеському порту, щоб була якась спільна військово-морська координація на постійній основі", – сказав дипломат.

На його думку, це могло б утримати Росію від подальшої агресії в Чорному морі.

"Отже, можуть здійснити конкретні кроки, але це не означає, що США підуть воювати за Україну. На цю мить союзники до цього зовсім не готові", – підкреслив Вершбоу.
Водночас дипломат сказав, що у нього немає однозначної відповіді на запитання, коли Україна стане членом НАТО.

"НАТО пообіцяв Україні, що одного разу вона все-таки увійде до його складу. Ця заява, зроблена в Бухаресті 2008 року. Але НАТО ніколи не конкретизував, коли це станеться. Зараз союзники НАТО розділилися щодо цього питання. Я думаю, що НАТО рано чи пізно потрібно буде виконати власні обіцянки, але це не відбудеться найближчим часом. Розмови про членство в НАТО в контексті сьогоднішньої кризи, імовірно, будуть контрпродуктивними для України, це спричинить розкол в Альянсі, що підірве наші зусилля щодо стримування будь-якої нової російської агресії... Я думаю, що НАТО необхідно розглянути це питання протягом найближчих 5–10 років", – сказав Вершбоу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Він вважає, що НАТО має дати Україні довгострокову відповідь про її можливе членство в Альянсі до 2030 року.

Автор: 

армія рф (17816) НАТО (6537) США (23375) Вершбоу Александер (54)


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Топ коментарі
+22
Цікаво, що у відповідь на цю чудову заяву прогундять бубонна чума, єрмаки, стефанчуки, верещуки ?
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14.04.2021 14:59 Відповісти
+20
)) Це слова Ківи та Мураєва.
Зелена шушара буде крутитись, як вуж на гарачій пательні, щоб відмовити США не так грубо.
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14.04.2021 15:12 Відповісти
+15
Ласкаво просимо!
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14.04.2021 15:01 Відповісти
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Там уже семь лет реальные войска,идиот
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14.04.2021 18:41 Відповісти
И на Донбассе, и в Крыму, и по границам.
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14.04.2021 18:54 Відповісти
Засоби ППО, ще кілька тисяч джавелінів, зброя та ********** , прикриття з повітря. Ми самі з тими гандонами розберемося.
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14.04.2021 15:58 Відповісти
Давно пора.
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14.04.2021 16:00 Відповісти
американці і українці браття!...а чаво скажут казламорді?
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14.04.2021 16:05 Відповісти
В казламордих свині браття . Ой , вибачаюсь ! Тварин корисних образив !
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14.04.2021 22:17 Відповісти
Я за постійні військові навчання разом з військами США в Україні - це гарна ідея,
як закінчаться одні навчання, треба починати інщі, хай кацапи бачать
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14.04.2021 16:25 Відповісти
Я пригадую , як в 2014 Яценюк хотів посадити Європу на кордоні з орками , щоб вони там транзит газу контролювали , щоб козломорді не звинувачували Україну в нібито крадівництві цього газу . Просто і геніально ! Що б тоді вони побоялися стріляти по Україні . Тому й прибрали його кацапи руками наших ідіотів та запроданців . Та й Порошенко вже б 100 відсотків завів би справжніх , в тому числі американських миротворців , якби зебіли не побігли на виборчі дільниці .
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14.04.2021 22:27 Відповісти
Ця війна виглядає вже неминучою, думаю відлік іде на тижні - кілька місяців максимум .....
І вона за великим рахунком лежить на Джо Байдені і його адміністрації.
Це з їхньої беззубої політики, незрозумілого жування сопель, замість рішучих дій знахабнілі кацапи відчувають свою безкарність!
Це з бездіяльності "захисника демократії" Байдена - добудовується Північний потік і кацапська армія готується ВІДКРИТО напасти на Україну!
Сором і ганьба містер Байден, за стару шльондру Європу - я взагалі мовчу.
Але це не вперше нам, українцям, зчепитися із нахабним ворогом сам на сам, це наша земля і з нами Бог!
Зеленьський, СНБО, МО - ворушіться!!!
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14.04.2021 16:27 Відповісти
Да разыгрывается шахматная партия Китай+Роисся ,кто сколько успеет отхватить.
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14.04.2021 16:55 Відповісти
Сначала чайники до Урала пида рассию, а патом Омерика чайникав до Кинг конга.
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14.04.2021 18:37 Відповісти
Ватный рашистский подонок , пшло вон отсюда животное ,ВОН, пока не послал *****...
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14.04.2021 20:57 Відповісти
Киш , чурка руская , до себе за парєбрік , не каркай ! Буде тобі і Американський Байден , будуть і Українскі Порошенко з Турчиновим ! СЛАВА УКРАЇНІ ! СЛАВА США ! СЛАВА БАНДЕРІ !
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14.04.2021 22:31 Відповісти
ха-ха
Це після числених скорочень армії, порізки ВПК, розпродажу озброєнь та виборів клоуна відповідальність лежатиме на Байдені?
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15.04.2021 09:59 Відповісти
в общем нынешняя ситуация показала, что и США и Европа дают ***** фактически зеленый свет на развязывание полномасштабной войны с Украиной. ЯО мы у вас отобрали, а дальше выкручивайтесь как хотите.
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14.04.2021 16:30 Відповісти
скоты
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14.04.2021 17:38 Відповісти
Это самое точное определение по отношению к рашистам -неофашистам , ты ,кстати, их соостадник(ца)...
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14.04.2021 21:02 Відповісти
Давно пора!
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14.04.2021 17:14 Відповісти
моя земельна ділянка на завжди ваша
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14.04.2021 17:32 Відповісти
Давно пора!!!!Хватит сопли уже жевать!
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14.04.2021 18:03 Відповісти
Три американских базы под Львовом,под Киевом и под Днепром и вопрос нападения рашки на Украину отпал бы навсегда
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14.04.2021 18:39 Відповісти
надежды юношей питают....
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14.04.2021 21:43 Відповісти
Не при Зеленському, вини бачать який він вор і не будуть йому допомагати )
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14.04.2021 19:28 Відповісти
Это надо было делать давно . Поставить дополнительно Джавелины ВСУ на линии разграничения и концентрации росийских войск . Вооружить боевыми и разведывательными дронами . И что не маловажно штурмовую и истребительную авиацию.

..
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14.04.2021 21:02 Відповісти
Сейчас достаточно пригласить миротворцев и пусть рф попробует их "обидеть".
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14.04.2021 21:05 Відповісти
То чого ж не розміщує ? А, тільще ще =может рассматрєть=. А може і =нє рассматрівать=.
Натомість "великий друг" України, який обіцяв зробити її пріорітетом своєї зовнішньої політики, такий "знавець" ситуації, "животворящий козак байда" терендить невідомо про що з х**лом з січня місяця і зустрічі йому пропонує ?

А де іконки і пАтрети деменційного поділися ?
Певно, бідонобіли зацілували вже до дірок.
Так нових наклепайте, чого ваш агітпроп заснув ?
Кудись раптом поділася та, нічим не підкріплена, фанатична переконаність у тому, що ваш американський месія, через якого ви відмовилися від своїх, на раз-два розправиться з фюрером.

"Дружок" про відновлення посади спецпредставника по Україні, яким був Волкер, не замислювався ? Але про що це я ?

Всі дії персонажа свідчать про те, що ні він, ні його, прости Господи, =команда= взагалі були не в курсі ситуації і до неї не готові. Тріпають тільки, (добре, що язики без кісток) не зупиняючись ... обіцяють ... аналізують ... вивчають ... розглядають ...
І тепер в лихоманці тупо намагаються знайти варіанти, вякаючи про побудову =стабільних= відносин з рашкою. Розумасі ще одні. Точно такі, як в Україні.
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14.04.2021 21:08 Відповісти
Боюсь вы близки к истине.
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15.04.2021 06:27 Відповісти
Буде Україна сильною - приймуть обов'язково, бо сильних тримати на своїй стороні куди безпечніше для самого НАТО.
А будемо слабкими - НАТО буде пофіг як зараз
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15.04.2021 09:56 Відповісти
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