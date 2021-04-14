Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу

В Організації Північноатлантичного договору немає консенсусу з приводу прямого введення військ в Україну, але США або НАТО слід було б розглянути можливість "постійної присутності" на одному з українських навчальних полігонів.

Таку думку в інтерв'ю "ГОРДОН" висловив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала, чи може НАТО створити військову базу в Україні у відповідь на агресивну політику Росії.

"Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, але я думаю, що вона буде стурбована тим, що це призведе до розколу всередині НАТО, де, на жаль, немає консенсусу на користь прямого введення військ, щоб допомогти Україні захистити себе. Тож непряма підтримка імовірніша", – припустив дипломат.

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Він зазначив, що "якщо ця криза не закінчиться катастрофою", США муситимуть почати перемовини із союзниками стосовно довгострокових зобов'язань щодо гарантування безпеки України ще до того, як її членство в НАТО стане можливим.

"У деяких публікаціях для Atlantic Council я рекомендував розглянути можливість постійної присутності НАТО або США на українському навчальному полігоні, щоб росіяни щодня могли бачити, що НАТО прихильний до безпеки України та її майбутньої інтеграції. Деякі з моїх колег запропонували присутність в Одеському порту, щоб була якась спільна військово-морська координація на постійній основі", – сказав дипломат.

На його думку, це могло б утримати Росію від подальшої агресії в Чорному морі.

"Отже, можуть здійснити конкретні кроки, але це не означає, що США підуть воювати за Україну. На цю мить союзники до цього зовсім не готові", – підкреслив Вершбоу.

Водночас дипломат сказав, що у нього немає однозначної відповіді на запитання, коли Україна стане членом НАТО.

"НАТО пообіцяв Україні, що одного разу вона все-таки увійде до його складу. Ця заява, зроблена в Бухаресті 2008 року. Але НАТО ніколи не конкретизував, коли це станеться. Зараз союзники НАТО розділилися щодо цього питання. Я думаю, що НАТО рано чи пізно потрібно буде виконати власні обіцянки, але це не відбудеться найближчим часом. Розмови про членство в НАТО в контексті сьогоднішньої кризи, імовірно, будуть контрпродуктивними для України, це спричинить розкол в Альянсі, що підірве наші зусилля щодо стримування будь-якої нової російської агресії... Я думаю, що НАТО необхідно розглянути це питання протягом найближчих 5–10 років", – сказав Вершбоу.

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