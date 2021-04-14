Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, - ексзаступник генсека НАТО Вершбоу
В Організації Північноатлантичного договору немає консенсусу з приводу прямого введення військ в Україну, але США або НАТО слід було б розглянути можливість "постійної присутності" на одному з українських навчальних полігонів.
Таку думку в інтерв'ю "ГОРДОН" висловив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала, чи може НАТО створити військову базу в Україні у відповідь на агресивну політику Росії.
"Адміністрація США може розглянути питання розміщення реальних військ в Україні, але я думаю, що вона буде стурбована тим, що це призведе до розколу всередині НАТО, де, на жаль, немає консенсусу на користь прямого введення військ, щоб допомогти Україні захистити себе. Тож непряма підтримка імовірніша", – припустив дипломат.
Він зазначив, що "якщо ця криза не закінчиться катастрофою", США муситимуть почати перемовини із союзниками стосовно довгострокових зобов'язань щодо гарантування безпеки України ще до того, як її членство в НАТО стане можливим.
"У деяких публікаціях для Atlantic Council я рекомендував розглянути можливість постійної присутності НАТО або США на українському навчальному полігоні, щоб росіяни щодня могли бачити, що НАТО прихильний до безпеки України та її майбутньої інтеграції. Деякі з моїх колег запропонували присутність в Одеському порту, щоб була якась спільна військово-морська координація на постійній основі", – сказав дипломат.
На його думку, це могло б утримати Росію від подальшої агресії в Чорному морі.
"Отже, можуть здійснити конкретні кроки, але це не означає, що США підуть воювати за Україну. На цю мить союзники до цього зовсім не готові", – підкреслив Вершбоу.
Водночас дипломат сказав, що у нього немає однозначної відповіді на запитання, коли Україна стане членом НАТО.
"НАТО пообіцяв Україні, що одного разу вона все-таки увійде до його складу. Ця заява, зроблена в Бухаресті 2008 року. Але НАТО ніколи не конкретизував, коли це станеться. Зараз союзники НАТО розділилися щодо цього питання. Я думаю, що НАТО рано чи пізно потрібно буде виконати власні обіцянки, але це не відбудеться найближчим часом. Розмови про членство в НАТО в контексті сьогоднішньої кризи, імовірно, будуть контрпродуктивними для України, це спричинить розкол в Альянсі, що підірве наші зусилля щодо стримування будь-якої нової російської агресії... Я думаю, що НАТО необхідно розглянути це питання протягом найближчих 5–10 років", – сказав Вершбоу.
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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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Він вважає, що НАТО має дати Україні довгострокову відповідь про її можливе членство в Альянсі до 2030 року.
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як закінчаться одні навчання, треба починати інщі, хай кацапи бачать
І вона за великим рахунком лежить на Джо Байдені і його адміністрації.
Це з їхньої беззубої політики, незрозумілого жування сопель, замість рішучих дій знахабнілі кацапи відчувають свою безкарність!
Це з бездіяльності "захисника демократії" Байдена - добудовується Північний потік і кацапська армія готується ВІДКРИТО напасти на Україну!
Сором і ганьба містер Байден, за стару шльондру Європу - я взагалі мовчу.
Але це не вперше нам, українцям, зчепитися із нахабним ворогом сам на сам, це наша земля і з нами Бог!
Зеленьський, СНБО, МО - ворушіться!!!
Це після числених скорочень армії, порізки ВПК, розпродажу озброєнь та виборів клоуна відповідальність лежатиме на Байдені?
..
Натомість "великий друг" України, який обіцяв зробити її пріорітетом своєї зовнішньої політики, такий "знавець" ситуації, "животворящий козак байда" терендить невідомо про що з х**лом з січня місяця і зустрічі йому пропонує ?
А де іконки і пАтрети деменційного поділися ?
Певно, бідонобіли зацілували вже до дірок.
Так нових наклепайте, чого ваш агітпроп заснув ?
Кудись раптом поділася та, нічим не підкріплена, фанатична переконаність у тому, що ваш американський месія, через якого ви відмовилися від своїх, на раз-два розправиться з фюрером.
"Дружок" про відновлення посади спецпредставника по Україні, яким був Волкер, не замислювався ? Але про що це я ?
Всі дії персонажа свідчать про те, що ні він, ні його, прости Господи, =команда= взагалі були не в курсі ситуації і до неї не готові. Тріпають тільки, (добре, що язики без кісток) не зупиняючись ... обіцяють ... аналізують ... вивчають ... розглядають ...
І тепер в лихоманці тупо намагаються знайти варіанти, вякаючи про побудову =стабільних= відносин з рашкою. Розумасі ще одні. Точно такі, як в Україні.
А будемо слабкими - НАТО буде пофіг як зараз