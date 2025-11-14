Міністр оборони Італії Крозетто про "Міндічгейт": "Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці"
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто похвалив керівництво України за кроки у боротьбі з корупцією та наголосив на сталості італійської підтримки у протидії російській агресії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо подякувати Денису (міністру оборони України Денису Шмигалю - ред.) за те, що він приєднався до нас онлайн, щоб розповісти про нинішню ситуацію в Україні на місцях, на початку четвертої зими. Ми підтвердили, що весь Захід стоїть на його боці. Ми також говорили про проблеми. Ми дякуємо Денису та президенту Зеленському за те, що вони готові протидіяти корупції у своїй країні, і ми також побачили, як Росія намагається використовувати дезінформацію в таких ситуаціях, - сказав Крозетто.
За його словами, країни Заходу залишаються єдиними у підтримці України, особливо на тлі четвертої воєнної зими.
"Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці, бо боротьба України не пов’язана з якоюсь ідеологією, а війна йде через путінський експансіонізм, який лежить в її основі. І якби ми не підтримали Україну, ми не знаємо, з чим би зіткнулися. Тож Україна допомогла нам переорієнтуватися", - додав міністр.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Паздравляю, дарагіє таваріщі, с побєдой над самімі собой!
Цікава реакція США.