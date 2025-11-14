Міністр оборони Італії Крозетто про "Міндічгейт": "Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто похвалив керівництво України за кроки у боротьбі з корупцією та наголосив на сталості італійської підтримки у протидії російській агресії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо подякувати Денису (міністру оборони України Денису Шмигалю - ред.) за те, що він приєднався до нас онлайн, щоб розповісти про нинішню ситуацію в Україні на місцях, на початку четвертої зими. Ми підтвердили, що весь Захід стоїть на його боці. Ми також говорили про проблеми. Ми дякуємо Денису та президенту Зеленському за те, що вони готові протидіяти корупції у своїй країні, і ми також побачили, як Росія намагається використовувати дезінформацію в таких ситуаціях, - сказав Крозетто.

За його словами, країни Заходу залишаються єдиними у підтримці України, особливо на тлі четвертої воєнної зими.

"Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці, бо боротьба України не пов’язана з якоюсь ідеологією, а війна йде через путінський експансіонізм, який лежить в її основі. І якби ми не підтримали Україну, ми не знаємо, з чим би зіткнулися. Тож Україна допомогла нам переорієнтуватися", - додав міністр.

