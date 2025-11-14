Міністр оборони Італії Крозетто про "Міндічгейт": "Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто похвалив керівництво України за кроки у боротьбі з корупцією та наголосив на сталості італійської підтримки у протидії російській агресії.

"Ми хочемо подякувати Денису (міністру оборони України Денису Шмигалю - ред.) за те, що він приєднався до нас онлайн, щоб розповісти про нинішню ситуацію в Україні на місцях, на початку четвертої зими. Ми підтвердили, що весь Захід стоїть на його боці. Ми також говорили про проблеми. Ми дякуємо Денису та президенту Зеленському за те, що вони готові протидіяти корупції у своїй країні, і ми також побачили, як Росія намагається використовувати дезінформацію в таких ситуаціях, - сказав Крозетто.

За його словами, країни Заходу залишаються єдиними у підтримці України, особливо на тлі четвертої воєнної зими.

"Ми непохитно стоїмо на боці України. Ми не залишаємо їх наодинці, бо боротьба України не пов’язана з якоюсь ідеологією, а війна йде через путінський експансіонізм, який лежить в її основі. І якби ми не підтримали Україну, ми не знаємо, з чим би зіткнулися. Тож Україна допомогла нам переорієнтуватися", - додав міністр.

Крозо, ты недопонял - ЗЕденок не во главе борьбы, а возглавляет то с чем...
14.11.2025 17:12 Відповісти
Ему настолько уже насрать на все это, что на любой вопрос об Украине он выдает одну и туже деружрную фразу при этом не важно какой вопрос
14.11.2025 17:13 Відповісти
Італійська мафія записалася на курси підвищення кваліфікації з корупції у українського керівництва?
14.11.2025 17:40 Відповісти
Паздравляю, дарагіє таваріщі, с побєдой над самімі собой!
14.11.2025 17:10 Відповісти
14.11.2025 17:12 Відповісти
Поки є незалежні НАБУ і САП, то є надія, що корупціонери будуть викриватися і притягатися до відповідальності, і їх ставатиме менше завдяки цьому.
14.11.2025 17:13 Відповісти
Ему настолько уже насрать на все это, что на любой вопрос об Украине он выдает одну и туже деружрную фразу при этом не важно какой вопрос
14.11.2025 17:13 Відповісти
Критика корупції заморожена до моменту "ну все, війна закінчилася, тепер беріть нас в ЄС". Тоді все буде.
14.11.2025 17:15 Відповісти
Шмиг доєднався щоб розповісти про корупцію.А Міндич не доєднався чомусь,хоча міг більше про ту корупцію розповісти...
14.11.2025 17:15 Відповісти
Плювати на думку європи щодо цього. Вони закриють очі на все, аби тільки "щит" стояв.
Цікава реакція США.
14.11.2025 17:17 Відповісти
США губами Трампа вже висловилися: "треба дати їм навоюватися". Яка американцям різниця, шо українці крадуть європейські гроші.
14.11.2025 17:19 Відповісти
Та заява була не про це, нащо до купи все ліпити?
14.11.2025 17:26 Відповісти
Тому що заява показує, що американці відсторонюються від процесу і не витрачають свої гроші. А раз не витрачають свої гроші, то їм однаково, хто і що краде. Це ж внутрішньоєвропейська справа.
14.11.2025 17:28 Відповісти
Дуже вузько мислите.
14.11.2025 17:54 Відповісти
Це так, але час покаже)
14.11.2025 17:56 Відповісти
Всі Західні країни на прохання нашої влади говорять, що підтримка залишається. А по факту допомога впаде в рази.
14.11.2025 17:28 Відповісти
"Ми не залишаємо їх наодинці"

14.11.2025 17:30 Відповісти
Італійська мафія записалася на курси підвищення кваліфікації з корупції у українського керівництва?
14.11.2025 17:40 Відповісти
14.11.2025 17:40 Відповісти
Кароче.. можно не сцать и воровать ещё лет пять! Пока они там раздуплятся....
14.11.2025 21:48 Відповісти
 
 