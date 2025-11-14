Министр обороны Италии Крозетто о "Миндичгейте": "Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине"
Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто похвалил руководство Украины за шаги в борьбе с коррупцией и подчеркнул постоянство итальянской поддержки в противодействии российской агрессии.
"Мы хотим поблагодарить Дениса (министра обороны Украины Дениса Шмыгаля - ред.) за то, что он присоединился к нам онлайн, чтобы рассказать о нынешней ситуации в Украине на местах, в начале четвертой зимы. Мы подтвердили, что весь Запад стоит на его стороне. Мы также говорили о проблемах. Мы благодарим Дениса и президента Зеленского за то, что они готовы противодействовать коррупции в своей стране, и мы также увидели, как Россия пытается использовать дезинформацию в таких ситуациях, - сказал Крозетто.
По его словам, страны Запада остаются единственными в поддержке Украины, особенно на фоне четвертой военной зимы.
"Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине, потому что борьба Украины не связана с какой-то идеологией, а война идет из-за путинского экспансионизма, который лежит в ее основе. И если бы мы не поддержали Украину, мы не знаем, с чем бы столкнулись. Поэтому Украина помогла нам переориентироваться", - добавил министр.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
