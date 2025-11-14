Министр обороны Италии Крозетто о "Миндичгейте": "Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине"

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто похвалил руководство Украины за шаги в борьбе с коррупцией и подчеркнул постоянство итальянской поддержки в противодействии российской агрессии.

"Мы хотим поблагодарить Дениса (министра обороны Украины Дениса Шмыгаля - ред.) за то, что он присоединился к нам онлайн, чтобы рассказать о нынешней ситуации в Украине на местах, в начале четвертой зимы. Мы подтвердили, что весь Запад стоит на его стороне. Мы также говорили о проблемах. Мы благодарим Дениса и президента Зеленского за то, что они готовы противодействовать коррупции в своей стране, и мы также увидели, как Россия пытается использовать дезинформацию в таких ситуациях, - сказал Крозетто.

По его словам, страны Запада остаются единственными в поддержке Украины, особенно на фоне четвертой военной зимы.

"Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине, потому что борьба Украины не связана с какой-то идеологией, а война идет из-за путинского экспансионизма, который лежит в ее основе. И если бы мы не поддержали Украину, мы не знаем, с чем бы столкнулись. Поэтому Украина помогла нам переориентироваться", - добавил министр.

