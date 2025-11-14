РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украины Италией Миндичгейт
351 15

Министр обороны Италии Крозетто о "Миндичгейте": "Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине"

крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто похвалил руководство Украины за шаги в борьбе с коррупцией и подчеркнул постоянство итальянской поддержки в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы хотим поблагодарить Дениса (министра обороны Украины Дениса Шмыгаля - ред.) за то, что он присоединился к нам онлайн, чтобы рассказать о нынешней ситуации в Украине на местах, в начале четвертой зимы. Мы подтвердили, что весь Запад стоит на его стороне. Мы также говорили о проблемах. Мы благодарим Дениса и президента Зеленского за то, что они готовы противодействовать коррупции в своей стране, и мы также увидели, как Россия пытается использовать дезинформацию в таких ситуациях, - сказал Крозетто.

По его словам, страны Запада остаются единственными в поддержке Украины, особенно на фоне четвертой военной зимы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО

"Мы непоколебимо стоим на стороне Украины. Мы не оставляем их наедине, потому что борьба Украины не связана с какой-то идеологией, а война идет из-за путинского экспансионизма, который лежит в ее основе. И если бы мы не поддержали Украину, мы не знаем, с чем бы столкнулись. Поэтому Украина помогла нам переориентироваться", - добавил министр.

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал увольнение Гринчук с должности министра энергетики

Автор: 

Италия (1711) коррупция (8755) поддержка (738)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Крозо, ты недопонял - ЗЕденок не во главе борьбы, а возглавляет то с чем...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:12 Ответить
+2
Ему настолько уже насрать на все это, что на любой вопрос об Украине он выдает одну и туже деружрную фразу при этом не важно какой вопрос
показать весь комментарий
14.11.2025 17:13 Ответить
+1
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто похвалив керівництво України за кроки у боротьбі з корупцією
Паздравляю, дарагіє таваріщі, с побєдой над самімі собой!
показать весь комментарий
14.11.2025 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто похвалив керівництво України за кроки у боротьбі з корупцією
Паздравляю, дарагіє таваріщі, с побєдой над самімі собой!
показать весь комментарий
14.11.2025 17:10 Ответить
Крозо, ты недопонял - ЗЕденок не во главе борьбы, а возглавляет то с чем...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:12 Ответить
Поки є незалежні НАБУ і САП, то є надія, що корупціонери будуть викриватися і притягатися до відповідальності, і їх ставатиме менше завдяки цьому.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:13 Ответить
Ему настолько уже насрать на все это, что на любой вопрос об Украине он выдает одну и туже деружрную фразу при этом не важно какой вопрос
показать весь комментарий
14.11.2025 17:13 Ответить
Критика корупції заморожена до моменту "ну все, війна закінчилася, тепер беріть нас в ЄС". Тоді все буде.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:15 Ответить
Шмиг доєднався щоб розповісти про корупцію.А Міндич не доєднався чомусь,хоча міг більше про ту корупцію розповісти...
показать весь комментарий
14.11.2025 17:15 Ответить
Плювати на думку європи щодо цього. Вони закриють очі на все, аби тільки "щит" стояв.
Цікава реакція США.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:17 Ответить
США губами Трампа вже висловилися: "треба дати їм навоюватися". Яка американцям різниця, шо українці крадуть європейські гроші.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:19 Ответить
Та заява була не про це, нащо до купи все ліпити?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:26 Ответить
Тому що заява показує, що американці відсторонюються від процесу і не витрачають свої гроші. А раз не витрачають свої гроші, то їм однаково, хто і що краде. Це ж внутрішньоєвропейська справа.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:28 Ответить
Дуже вузько мислите.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:54 Ответить
Це так, але час покаже)
показать весь комментарий
14.11.2025 17:56 Ответить
Всі Західні країни на прохання нашої влади говорять, що підтримка залишається. А по факту допомога впаде в рази.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:28 Ответить
"Ми не залишаємо їх наодинці"

показать весь комментарий
14.11.2025 17:30 Ответить
Італійська мафія записалася на курси підвищення кваліфікації з корупції у українського керівництва?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:40 Ответить
 
 