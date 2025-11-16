ЄС має продовжити підтримку України попри Міндічгейт: мирна угода навряд чи буде досягнута до весни, - Стубб
Попри корупційний скандал європейські союзники мають продовжувати підтримувати Україну, оскільки малоймовірно, що мирна угода буде досягнута до весни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю для агентства Associated Press.
ЄС має продовжити підтримку України
"Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни. Європейським союзникам потрібно продовжити підтримку, незважаючи на корупційний скандал, який охопив Київ", - зазначив Стубб.
Як зазначається, Стубб використовує свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб відстоювати позицію України.
"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія або як я бачу ситуацію на полі бою, або як слід поводитися з президентом Росії Володимиром Путіним. І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти моїх ідей, це добре", - сказав він.
Досвід Фінляндії
Крім того, Стубб нагадав про історичний досвід Фінляндії: у 1940-х роках країна після двох війн з Росією втратила близько 10% своєї території та залишалася військово нейтральною. Нейтральна позиція Фінляндії була переглянута лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країна приєдналася до НАТО.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
