ЄС має продовжити підтримку України попри Міндічгейт: мирна угода навряд чи буде досягнута до весни, - Стубб

Стуб про підтримку України

Попри корупційний скандал європейські союзники мають продовжувати підтримувати Україну, оскільки малоймовірно, що мирна угода буде досягнута до весни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю для агентства Associated Press.

ЄС має продовжити підтримку України

"Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни. Європейським союзникам потрібно продовжити підтримку, незважаючи на корупційний скандал, який охопив Київ", - зазначив Стубб.

Як зазначається, Стубб використовує свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб відстоювати позицію України.

"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія або як я бачу ситуацію на полі бою, або як слід поводитися з президентом Росії Володимиром Путіним. І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти моїх ідей, це добре", - сказав він.

Досвід Фінляндії

Крім того, Стубб нагадав про історичний досвід Фінляндії: у 1940-х роках країна після двох війн з Росією втратила близько 10% своєї території та залишалася військово нейтральною. Нейтральна позиція Фінляндії була переглянута лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країна приєдналася до НАТО.

а весной еврокуколды будут рассказывать что ***** задумало летний наступ и до осени мирное соглашение не возможно и так до бесконечности ...
16.11.2025 10:01 Відповісти
По прогнозам учёных, наше Солнце погаснет через 5 миллиардов лет, так что ещё есть время для незламности.
16.11.2025 10:23 Відповісти
Оракули себе язиком мастурбують в усі шпарини.
16.11.2025 10:33 Відповісти
А кава в ялте ???
16.11.2025 12:44 Відповісти
Що перекладається як "Продовжуйте безнаказанно красти за умови війни мінімум до весни"
16.11.2025 12:49 Відповісти
Ну так це і їжаку зрозуміло, що до другого саміту Сі+ Трамп нічого не буде. От тільки питання в якій позиції ми прийдемо до цього часу, і скільки територій гундосий вилупок до того часу просре, та скільки людей втратить.
Вимагайте усунення гундоса, чи вам взагалі плювати, що ваші гроші до України не доходять, а двушки летять у маскву?
16.11.2025 13:17 Відповісти
 
 