ЄС має продовжити підтримку України попри Міндічгейт: мирна угода навряд чи буде досягнута до весни, - Стубб

Попри корупційний скандал європейські союзники мають продовжувати підтримувати Україну, оскільки малоймовірно, що мирна угода буде досягнута до весни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю для агентства Associated Press.

"Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни. Європейським союзникам потрібно продовжити підтримку, незважаючи на корупційний скандал, який охопив Київ", - зазначив Стубб.

Як зазначається, Стубб використовує свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб відстоювати позицію України.

"Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія або як я бачу ситуацію на полі бою, або як слід поводитися з президентом Росії Володимиром Путіним. І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти моїх ідей, це добре", - сказав він.

Досвід Фінляндії

Крім того, Стубб нагадав про історичний досвід Фінляндії: у 1940-х роках країна після двох війн з Росією втратила близько 10% своєї території та залишалася військово нейтральною. Нейтральна позиція Фінляндії була переглянута лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країна приєдналася до НАТО.

