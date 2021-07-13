Главные новости 13 июля: отставка Авакова, медицинский каннабис не легализовали

Аваков написал заявление об отставке, Рада провалила легализацию медицинского каннабиса, "дельта"-штамм COVID-19 может быть уже на Закарпатье - главные новости Украины 13 июля.

Отставка Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам "слуги народа" Верещук, сделать это ему предложил президент Зеленский. Зеленский же предложил на должность министра внутренних дел кандидата - нардепа "СН" Дениса Монастырского. Фракция "слуг народа" встретила это предложение громкими аплодисментами: предположительно, среди ее членов найдется достаточно голосов и для отставки Авакова, и для назначения Монастырского. Вопрос могут рассмотреть уже в четверг. "Голос" собирается поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не будет голосовать.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что своих портфелей могут в ближайшее время лишиться министр обороны Таран и министр юстиции Малюська.

Легализации каннабиса не будет

Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса. "За" проголосовали 184 депутатов при необходимых 226 голосах. Парламент может вернуться к рассмотрению этого вопроса осенью.

Зеленский поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Подобный телефонный разговор состоялся впервые. Зеленский поблагодарил Цзиньпина за вакцины от коронавируса и подчеркнул, насколько важным для Украины является торгово-экономическое партнерство с Китаем.

Новый поверенный США в Украине

В Киев прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. До конца июля он будет выполнять обязанности поверенного в делах США в Украине.

Суд арестовал имущество Козака

Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене.

"Дельта"-штамм может быть уже на Закарпатье

Новый, гораздо более заразный штамм подозревают у двух женщин, вернувшихся на Закарпатье из России. Обе очень тяжело переболели коронавирусом.

По подсчетам Киевской школы экономики, новая волна COVID-19 накроет Украину уже этим летом. Чтобы выработать коллективный иммунитет, нужно до конца года вакцинировать как минимум 250 тыс. человек в день. Пока за неделю вакцинировали 563 тыс, и это рекорд.