Головні новини 13 липня: відставка Авакова, медичний канабіс не легалізували

Аваков написав заяву про відставку, Рада провалила легалізацію медичного канабісу, "дельта"-штам COVID-19 може бути вже на Закарпатті - головні новини України 13 липня.

Відставка Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами "слуги народу" Верещук, зробити це йому запропонував президент Зеленський. Зеленський же запропонував на посаду міністра внутрішніх справ нардепа "СН" Дениса Монастирського. Фракція "слуг народу" зустріла цю пропозицію гучними оплесками: імовірно, серед її членів знайдеться достатньо голосів і для відставки Авакова, і для призначення Монастирського. Питання можуть розглянути вже в четвер. "Голос" збирається підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не голосуватиме.

ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що свої портфелі можуть найближчим часом втратити міністр оборони Таран і міністр юстиції Малюська.

Легалізації канабісу не буде

Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" проголосували 184 депутати за необхідних 226 голосів. Парламент може повернутися до розгляду цього питання восени.

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Подібна телефонна розмова відбулася вперше. Зеленський подякував Цзіньпіну за вакцини проти коронавірусу і зауважив, наскільки важливим для України є торговельно-економічне партнерство з Китаєм.

Новий повірений США в Україні

До Києва прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. До кінця липня він виконуватиме обов'язки повіреного в справах США в Україні.

Суд заарештував майно Козака

Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді.

"Дельта"-штам може бути вже на Закарпатті

Новий, набагато заразніший штам підозрюють у двох жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Обидві дуже важко перехворіли на коронавірус.

За підрахунками Київської школи економіки, нова хвиля COVID-19 накриє Україну вже цього літа. Щоб виробити колективний імунітет, потрібно до кінця року вакцинувати щонайменше 250 тис. осіб щодня. Поки що за тиждень вакцинували 563 тис., і це рекорд.