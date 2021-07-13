Головні новини 13 липня: відставка Авакова, медичний канабіс не легалізували
Аваков написав заяву про відставку, Рада провалила легалізацію медичного канабісу, "дельта"-штам COVID-19 може бути вже на Закарпатті - головні новини України 13 липня.
Відставка Авакова
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами "слуги народу" Верещук, зробити це йому запропонував президент Зеленський. Зеленський же запропонував на посаду міністра внутрішніх справ нардепа "СН" Дениса Монастирського. Фракція "слуг народу" зустріла цю пропозицію гучними оплесками: імовірно, серед її членів знайдеться достатньо голосів і для відставки Авакова, і для призначення Монастирського. Питання можуть розглянути вже в четвер. "Голос" збирається підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не голосуватиме.
ЗМІ пишуть із посиланням на джерела, що свої портфелі можуть найближчим часом втратити міністр оборони Таран і міністр юстиції Малюська.
Легалізації канабісу не буде
Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" проголосували 184 депутати за необхідних 226 голосів. Парламент може повернутися до розгляду цього питання восени.
Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Подібна телефонна розмова відбулася вперше. Зеленський подякував Цзіньпіну за вакцини проти коронавірусу і зауважив, наскільки важливим для України є торговельно-економічне партнерство з Китаєм.
Новий повірений США в Україні
До Києва прибув заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент. До кінця липня він виконуватиме обов'язки повіреного в справах США в Україні.
Суд заарештував майно Козака
Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді.
"Дельта"-штам може бути вже на Закарпатті
Новий, набагато заразніший штам підозрюють у двох жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Обидві дуже важко перехворіли на коронавірус.
За підрахунками Київської школи економіки, нова хвиля COVID-19 накриє Україну вже цього літа. Щоб виробити колективний імунітет, потрібно до кінця року вакцинувати щонайменше 250 тис. осіб щодня. Поки що за тиждень вакцинували 563 тис., і це рекорд.
Вітаю, друзі!
Поки нас відволікали чортом Аваковим, Україна залишилася без оборонки...
На засіданні 13 липня Верховна Зрада прийняла рішення про ліквідацію "Укроборонпрому". Свої голоси "за" віддали 256 депутатів, в основному - зелені вороги народу.
https://24tv.ua/rada-progolosovala-za-likvidatsiyu-ukroboronproma_n1682638
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
Кстати, я ещё утром написал, что клоунам с Банковой надо будет создать новый шумный информационный повод, чтобы в СМИ не обсуждали позорище Зеленского в Берлине.
И к вечеру мы получили балаган-«договорняк» с отставкой Авакова.
Ну, кто тут лучший политолог?)))))))))
Дмитрий Корнейчук
38 мин. ·
Одно радует: во вторник в Раде не хватило голосов для легализации травы Зеленского. То есть - каннабиса. Ну, в смысле, каннабиса для Зеленского.
Короче, вы поняли))))
https://twitter.com/24JDI
Andrei 25
@24JDI
Ймовірне залишення аваковим посади міністра МВС чомусь нагадує те, як кіля залишив посаду прем'єра. Просто так ніхто нікуди не йде з жирних місць, а це лише означає, що попереду якийсь *******.
Заява про відставку швидше пов'язана з бажанням відгородитися від зеленої влади.
В стрічці також промайнула думка, що це може бути пов'язано з майбутніми виборами в Харкові.