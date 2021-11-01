Главные новости 1 ноября: перестановки в Кабмине, выборы мэра Харькова
Состав правительства скоро изменится, в Харькове победил Терехов, Киву остановили на авто с фальшивыми номерами, - главные новости 1 ноября.
Белый дом считает, что РФ стягивает войска к Украине. Минобороны не согласно
"На протяжении выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину", - говорит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос журналиста о стягивании российских войск к границе с Украиной.
В Минобороны утверждают, что никакого стягивания нет - российские войска просто возвращаются в места дислокации после учений.
Перестановки в Кабмине
Перемены могут случиться уже в среду. По словам главы фракции "СН" Арахамии, Резников (который сегодня ушел в отставку с поста министра по реинтеграции) может возглавить Минобороны. Министром реинтеграции станет Верещук. Министерство стратегической промышленности (из которого сегодня ушел Уруский) возглавит Рябикин, министерство экологии - Стрилец. Перестановки уже поддержали на заседании фракции "слуги", дальше - голосование в ВР.
Свежие рейтинги
Согласно данным Центра Разумкова, За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%. За Д. Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Ю. Тимошенко — 5,0% опрошенных.
Терехов победил на выборах мэра Харькова
Он набрал 50,66% голосов, подсчитали в избирательной комиссии. Добкин получил 28,41% голосов, Скорик - 5,36%.
"ОПОРА" при этом сообщает о фальсификациях в пользу Терехова на девяти участках.
Первый день "красной зоны" в Киеве
Метро опустело, в кафе - много свободных столиков, украинцы массово вакцинируются и создают в "Дії" сертификаты (за последние 4 дня сгенерировали 1 млн). Кстати, для их получения больше не нужно крутить головой.
В Украине за сутки заболели коронавирусом 13 936 человека и умерли 298.
Пик COVID-19 продлится еще около двух недель, - считают в Минздраве. И призывают украинцев прививаться, ведь это безопасно: в стране нет ни одного случая смерти от вакцинации, - уверяют в Минздраве.
Киву остановили за нарушение ПДД на авто с фальшивыми номерами
Нардепа от "ОПЗЖ" остановили на Столичном шоссе. Автомобиль, в салоне которого ехал Кива, нарушил ПДД - двигался в крайней левой полосе при двух свободных правых. Машина не остановилась по требованию патрульных. Выяснилось, что у нее и номера фальшивые. На водителя составили протокол.
Новые ПДД
С сегодняшнего дня в Украине появились новые дорожные знаки и разметка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЄбанати агов!
Мы и предыдущих фамилии не помнили и новые не пытаемся запомнить!
Какое значение имеют марионетки марионетки олигархов?
"Данія відмовилася підтримувати запуск газопроводу «Північний потік-2». Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, країна не підтримує «Північний потік-2»."