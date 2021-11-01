РУС
2 641 16

Главные новости 1 ноября: перестановки в Кабмине, выборы мэра Харькова

Состав правительства скоро изменится, в Харькове победил Терехов, Киву остановили на авто с фальшивыми номерами, - главные новости 1 ноября.

Белый дом считает, что РФ стягивает войска к Украине. Минобороны не согласно

"На протяжении выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину", - говорит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос журналиста о стягивании российских войск к границе с Украиной.

В Минобороны утверждают, что никакого стягивания нет - российские войска просто возвращаются в места дислокации после учений.

Перестановки в Кабмине

Перемены могут случиться уже в среду. По словам главы фракции "СН" Арахамии, Резников (который сегодня ушел в отставку с поста министра по реинтеграции) может возглавить Минобороны. Министром реинтеграции станет Верещук. Министерство стратегической промышленности (из которого сегодня ушел Уруский) возглавит Рябикин, министерство экологии - Стрилец. Перестановки уже поддержали на заседании фракции "слуги", дальше - голосование в ВР.

Свежие рейтинги

Согласно данным Центра Разумкова, За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%. За Д. Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Ю. Тимошенко — 5,0% опрошенных.

Терехов победил на выборах мэра Харькова

Он набрал 50,66% голосов, подсчитали в избирательной комиссии. Добкин получил 28,41% голосов, Скорик - 5,36%.

"ОПОРА" при этом сообщает о фальсификациях в пользу Терехова на девяти участках.

Первый день "красной зоны" в Киеве

Метро опустело, в кафе - много свободных столиков, украинцы массово вакцинируются и создают в "Дії" сертификаты (за последние 4 дня сгенерировали 1 млн). Кстати, для их получения больше не нужно крутить головой.

В Украине за сутки заболели коронавирусом 13 936 человека и умерли 298.

Пик COVID-19 продлится еще около двух недель, - считают в Минздраве. И призывают украинцев прививаться, ведь это безопасно: в стране нет ни одного случая смерти от вакцинации, - уверяют в Минздраве.

Киву остановили за нарушение ПДД на авто с фальшивыми номерами

Нардепа от "ОПЗЖ" остановили на Столичном шоссе. Автомобиль, в салоне которого ехал Кива, нарушил ПДД - двигался в крайней левой полосе при двух свободных правых. Машина не остановилась по требованию патрульных. Выяснилось, что у нее и номера фальшивые. На водителя составили протокол.

Новые ПДД

С сегодняшнего дня в Украине появились новые дорожные знаки и разметка.

 

01.11.2021 23:11 Ответить
Минулого року цукор коштував 14,94 грн за кілограм, а цьогоріч - вже 28,69 грн за кілограм.
ЗЄбанати агов!
01.11.2021 23:09 Ответить
При папірєдніках 12 гривень. Хуже нібудіт сказали лошари і обрали клоунів. Зато паржом.
01.11.2021 23:15 Ответить
Минулого року цукор коштував 14,94 грн за кілограм, а цьогоріч - вже 28,69 грн за кілограм.
ЗЄбанати агов!
01.11.2021 23:09 Ответить
01.11.2021 23:10 Ответить
При папірєдніках 12 гривень. Хуже нібудіт сказали лошари і обрали клоунів. Зато паржом.
01.11.2021 23:15 Ответить
01.11.2021 23:22 Ответить
А в наступному буде 40
01.11.2021 23:23 Ответить
В борделе передвигают кровати.
01.11.2021 23:10 Ответить
01.11.2021 23:11 Ответить
а как тут не приуныть, если по процентам рейтинга скоро сровняется с рошеном на уровне дна?
02.11.2021 09:25 Ответить
Перестановки в КабМине, это "главная новость"?!!!!
Мы и предыдущих фамилии не помнили и новые не пытаемся запомнить!
Какое значение имеют марионетки марионетки олигархов?
01.11.2021 23:12 Ответить
бордель окончательно сменил красные фонари на зеленые😂
01.11.2021 23:19 Ответить
Респект і уважуха:
"Данія відмовилася підтримувати запуск газопроводу «Північний потік-2». Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, країна не підтримує «Північний потік-2»."
01.11.2021 23:26 Ответить
Правительство на другой планете живёт, родной.
01.11.2021 23:47 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
.
02.11.2021 06:00 Ответить
 
 