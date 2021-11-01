Главные новости 1 ноября: перестановки в Кабмине, выборы мэра Харькова

Состав правительства скоро изменится, в Харькове победил Терехов, Киву остановили на авто с фальшивыми номерами, - главные новости 1 ноября.

Белый дом считает, что РФ стягивает войска к Украине. Минобороны не согласно

"На протяжении выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину", - говорит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос журналиста о стягивании российских войск к границе с Украиной.

В Минобороны утверждают, что никакого стягивания нет - российские войска просто возвращаются в места дислокации после учений.

Перестановки в Кабмине

Перемены могут случиться уже в среду. По словам главы фракции "СН" Арахамии, Резников (который сегодня ушел в отставку с поста министра по реинтеграции) может возглавить Минобороны. Министром реинтеграции станет Верещук. Министерство стратегической промышленности (из которого сегодня ушел Уруский) возглавит Рябикин, министерство экологии - Стрилец. Перестановки уже поддержали на заседании фракции "слуги", дальше - голосование в ВР.

Свежие рейтинги

Согласно данным Центра Разумкова, За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%. За Д. Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Ю. Тимошенко — 5,0% опрошенных.

Терехов победил на выборах мэра Харькова

Он набрал 50,66% голосов, подсчитали в избирательной комиссии. Добкин получил 28,41% голосов, Скорик - 5,36%.

"ОПОРА" при этом сообщает о фальсификациях в пользу Терехова на девяти участках.

Первый день "красной зоны" в Киеве

Метро опустело, в кафе - много свободных столиков, украинцы массово вакцинируются и создают в "Дії" сертификаты (за последние 4 дня сгенерировали 1 млн). Кстати, для их получения больше не нужно крутить головой.

В Украине за сутки заболели коронавирусом 13 936 человека и умерли 298.

Пик COVID-19 продлится еще около двух недель, - считают в Минздраве. И призывают украинцев прививаться, ведь это безопасно: в стране нет ни одного случая смерти от вакцинации, - уверяют в Минздраве.

Киву остановили за нарушение ПДД на авто с фальшивыми номерами

Нардепа от "ОПЗЖ" остановили на Столичном шоссе. Автомобиль, в салоне которого ехал Кива, нарушил ПДД - двигался в крайней левой полосе при двух свободных правых. Машина не остановилась по требованию патрульных. Выяснилось, что у нее и номера фальшивые. На водителя составили протокол.

Новые ПДД

С сегодняшнего дня в Украине появились новые дорожные знаки и разметка.