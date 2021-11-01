Головні новини 1 листопада: перестановки у Кабміні, вибори мера Харкова
Склад уряду скоро зміниться, у Харкові переміг Терехов, Киву зупинили на авто з фальшивими номерами, - головні новини 1 листопада.
Білий дім вважає, що РФ стягує війська до кордонів України. Міноборони не погоджується
"Упродовж вихідних у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами щодо України, щоб бути впевненими, що ми захищаємо Україну", - каже радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Так він відповів на запитання журналіста щодо стягування російських військ до кордону з Україною.
У Міноборони стверджують, що жодного стягування немає – російські війська просто повертаються до місць дислокації після навчань.
Перестановки у Кабміні
Зміни можуть статися вже у середу. За словами голови фракції "СН" Арахамії, Резніков (який сьогодні пішов у відставку з посади міністра з реінтеграції) може очолити Міноборони. Міністром реінтеграції стане Верещук. Міністерство стратегічної промисловості (з якого сьогодні пішов Уруський) очолить Рябікін, міністерство екології – Стрілець. Перестановки вже підтримали на засіданні фракції "слуги", далі - голосування у ВР.
Свіжі рейтинги
За даними Центру Разумкова, за Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка – 12,7%, за Бойка – 6,2%. За Д. Разумкова проголосували б 5,5%, а за Ю.Тимошенко — 5,0% опитаних.
Терехов переміг на виборах мера Харкова
Він набрав 50,66% голосів, які підрахували у виборчій комісії. Добкін отримав 28,41% голосів, Скорик – 5,36%.
"ОПОРА" при цьому повідомляє про фальсифікації на користь Терехова на дев'яти дільницях.
Перший день "червоної зони" у Києві
Метро спорожніло, у кафе - багато вільних столиків, українці масово вакцинуються та створюють у "Дії" сертифікати (за останні 4 дні згенерували 1 млн). До речі, для їхнього отримання більше не потрібно крутити головою.
В Україні за добу захворіли на коронавірус 13 936 людей і померли 298.
Пік COVID-19 триватиме ще близько двох тижнів, вважають у МОЗ. І закликають українців вакцинуватися, адже це безпечно: у країні немає жодного випадку смерті від вакцинації, – запевняють у МОЗ.
Киву зупинили за порушення правил дорожнього руху на авто з фальшивими номерами
Нардепа від "ОПЗЖ" зупинили на Московському шосе. Автомобіль, у салоні якого їхав Кива, порушив ПДР - рухався у крайній лівій смузі при двох вільних правих. Машина не зупинилася на вимогу патрульних. З'ясувалося, що в неї ще й фальшиві номери. На водія склали протокол.
Нові ПДР
Від сьогодні в Україні з'явилися нові дорожні знаки і розмітка.
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