Главные новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК о Вагнергейте

Украинцы с двумя прививками смогут получить тысячу гривен, ВСК не знает, кто сорвал задержание "вагнеровцев", у "слуг народа" новый глава партии, - главные новости 15 ноября.

Вакцинированные получат по 1000 грн

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Деньги начнут выдавать 19 декабря, потратить их можно будет на спорт, культурный отдых или поездки в пределах Украины. Таким образом, государство пытается и поощрить граждан вакцинироваться, и поддержать креативный, спортивный и транспортный секторы.

Волна коронавируса в это время начинает спадать: ситуация стабилизируется вторую неделю подряд. За минувшие сутки от ковида умерли 442 украинца, заболели – 10 802. При этом Украина – все еще вторая в мире по суточной смертности.

НАТО, Германия и Франция предупреждают Россию из-за Украины

День международных заявлений в поддержку Украины: НАТО видит наращивание войск у наших границ и при этом внимательно наблюдает за ситуацией на наших границах и готово реагировать, вооруженные силы Великобритании должны быть готовы к войне с РФ. Передвижением российских войск на границе с Украиной обеспокоен Евросоюз, Франция и Германия предупреждают Россию о тяжелых последствиях в случае попытки атаковать Украину. Макрон заявил Путину, что готов защищать украинскую территориальную целостность.

Украина тем временем получила от США еще 80 тонн боеприпасов.

Кто сорвал задержание "вагнеровцев" - неизвестно, но не Зеленский, - ВСК

Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Понятнее не стало. Известно, что задержание боевиков перенесли с запланированной даты 25 июля 2020 на 30 июля, но кто это сделал – неясно. Глава ВСК, "слуга народа" Марьяна Безуглая подчеркнула, что Зеленский приказа на отмену задержания не давал, а глава ОП Ермак таких полномочий не имеет. Утечки информации со стороны Украины тоже не было.

Возможно, пролить свет на события в прошлом году позволит расследование Bellingcat – его обещают обнародовать в ближайшие дни.

А вот с другой непростой темой – Иловайской трагедией – та же ВСК разобралась легко. Вердикт: причина трагедии – "ненадлежащая организация обороны страны".

Съезд "слуг народа"

Кадровые изменения в партии: политсилу вместо Александра Корниенко возглавила нардеп Елена Шуляк. Кроме того, из партии исключают нардепа Артема Дмитрука, ранее вошедшего в объединение "Разумная политика".

Украина будет сертифицировать "Северный поток-2"

Участие в этой процедуре примет НАК "Нафтогаз Украины". Он представит аргументы, почему "Северный поток" не соответствует европейскому энергетическому законодательству и не может быть сертифицирован.

Венедиктову обвиняют в давлении на Kyiv Post

Бывшая журналистка издания Анна Миронюк говорит, что против владельца издания открывали и закрывали уголовные дела, пытаясь таким образом давить на редакцию. Венедиктова возражает и обещает поднять архивы, чтобы найти дела, о которых говорит Миронюк.