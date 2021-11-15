РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
4 551 27
вакцина (3815) война (46523) ВСК (440) граница (4728) Зеленский (16493) Северный поток (1428) Иловайск (465) ЧВК Вагнера (1278) Венедиктова (727) Слуга народа (2547) Артем Дмитрук (36) Шуляк Елена (79) Безуглая (200) Kyiv Post (13)

Главные новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК о Вагнергейте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 15 ноября: тысяча за вакцинацию, ВСК о Вагнергейте

Украинцы с двумя прививками смогут получить тысячу гривен, ВСК не знает, кто сорвал задержание "вагнеровцев", у "слуг народа" новый глава партии, - главные новости 15 ноября.

Вакцинированные получат по 1000 грн

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Деньги начнут выдавать 19 декабря, потратить их можно будет на спорт, культурный отдых или поездки в пределах Украины. Таким образом, государство пытается и поощрить граждан вакцинироваться, и поддержать креативный, спортивный и транспортный секторы.

Волна коронавируса в это время начинает спадать: ситуация стабилизируется вторую неделю подряд. За минувшие сутки от ковида умерли 442 украинца, заболели – 10 802. При этом Украина – все еще вторая в мире по суточной смертности.

НАТО, Германия и Франция предупреждают Россию из-за Украины

День международных заявлений в поддержку Украины: НАТО видит наращивание войск у наших границ и при этом внимательно наблюдает за ситуацией на наших границах и готово реагировать, вооруженные силы Великобритании должны быть готовы к войне с РФ. Передвижением российских войск на границе с Украиной обеспокоен Евросоюз, Франция и Германия предупреждают Россию о тяжелых последствиях в случае попытки атаковать Украину. Макрон заявил Путину, что готов защищать украинскую территориальную целостность.

Украина тем временем получила от США еще 80 тонн боеприпасов.

Кто сорвал задержание "вагнеровцев" - неизвестно, но не Зеленский, - ВСК

Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Понятнее не стало. Известно, что задержание боевиков перенесли с запланированной даты 25 июля 2020 на 30 июля, но кто это сделал – неясно. Глава ВСК, "слуга народа" Марьяна Безуглая подчеркнула, что Зеленский приказа на отмену задержания не давал, а глава ОП Ермак таких полномочий не имеет. Утечки информации со стороны Украины тоже не было.

Возможно, пролить свет на события в прошлом году позволит расследование Bellingcat – его обещают обнародовать в ближайшие дни.

А вот с другой непростой темой – Иловайской трагедией – та же ВСК разобралась легко. Вердикт: причина трагедии – "ненадлежащая организация обороны страны".

Съезд "слуг народа"

Кадровые изменения в партии: политсилу вместо Александра Корниенко возглавила нардеп Елена Шуляк. Кроме того, из партии исключают нардепа Артема Дмитрука, ранее вошедшего в объединение "Разумная политика".

Украина будет сертифицировать "Северный поток-2"

Участие в этой процедуре примет НАК "Нафтогаз Украины". Он представит аргументы, почему "Северный поток" не соответствует европейскому энергетическому законодательству и не может быть сертифицирован.

Венедиктову обвиняют в давлении на Kyiv Post

Бывшая журналистка издания Анна Миронюк говорит, что против владельца издания открывали и закрывали уголовные дела, пытаясь таким образом давить на редакцию. Венедиктова возражает и обещает поднять архивы, чтобы найти дела, о которых говорит Миронюк.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Я еще не встречал более лживой , ехидной, дешевой и подступной твари.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:58
+5
Де можна подорожувати на тищу гривень?
показать весь комментарий
15.11.2021 22:59
+4
Голова ТСК, "слуга народу" Мар'яна Безугла підкреслила, що Зеленський наказу на скасування затримання не давав, а голова ОП Єрмак таких повноважень не має. Витоку інформації з боку України теж не було.

- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх(с)
показать весь комментарий
15.11.2021 23:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я еще не встречал более лживой , ехидной, дешевой и подступной твари.
показать весь комментарий
15.11.2021 22:58 Ответить
Зеленский - он такой!
А вас предупреждали!
показать весь комментарий
16.11.2021 17:57 Ответить
Де можна подорожувати на тищу гривень?
показать весь комментарий
15.11.2021 22:59 Ответить
по Жмеринке, с пузырём...
показать весь комментарий
15.11.2021 23:01 Ответить
Ну да, с пузырем дешевого вискарика... И то, на новый год.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:06 Ответить
1 косяк лечебного канабиса и вопрос станет не актуальным... А шо делать с 1000.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:03 Ответить
и 1000 получить тебе за падло, все плохо? коричневое ты гуано
показать весь комментарий
16.11.2021 05:45 Ответить
За гуано отримаєш отвєтку.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:03 Ответить
Купить билет на концерт квартала 95.
Называеться "ФАК95"
показать весь комментарий
16.11.2021 17:59 Ответить
1000 гривень сертифікатами на знижки
показать весь комментарий
15.11.2021 23:05 Ответить
1000 грн.
та без проблем
-включай друкарський станок...
показать весь комментарий
15.11.2021 23:05 Ответить
Да уже наскладировал. Видите, не знает куда их приткнути.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:07 Ответить
А скільки коксу можна купити на 1000 гривень?
показать весь комментарий
15.11.2021 23:09 Ответить
Зробіть запит в опу - там знають
показать весь комментарий
16.11.2021 00:10 Ответить
купишь себе настойки глоту
показать весь комментарий
16.11.2021 05:46 Ответить
Клоун живе в своїй мильній бульбашці.
показать весь комментарий
15.11.2021 23:11 Ответить
Голова ТСК, "слуга народу" Мар'яна Безугла підкреслила, що Зеленський наказу на скасування затримання не давав, а голова ОП Єрмак таких повноважень не має. Витоку інформації з боку України теж не було.

- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх(с)
показать весь комментарий
15.11.2021 23:16 Ответить
Фокус в том,что никто кроме Зеленского главнокомандующего такой приказ отдавать не может!
И это понимают практически все,кто хоть как-то сталкивался с армией.
показать весь комментарий
16.11.2021 18:02 Ответить
Спочатку Юлька давала тищу, потім Завгар, а тепер клоун. Чого варта тища зараз?
показать весь комментарий
15.11.2021 23:55 Ответить
Три склянки чаю в Велюрє 🙂
показать весь комментарий
16.11.2021 00:09 Ответить
просто не бери
показать весь комментарий
16.11.2021 05:46 Ответить
1000 грн. - це з тих пенсій, котрі мали бути виплачені людям, померлим від ковіду, бо на боротьбу з ковідом Зєля поклав х...й.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:36 Ответить
...й ще помруть - бо аж з 19 грудня дадуть цю вовину тисячу и ТіЛЬКИ "діджитилізованим", а значить не пенсіонерам ..
показать весь комментарий
16.11.2021 05:43 Ответить
И правильно! Нужно уменьшать лохторат зе.
показать весь комментарий
16.11.2021 18:05 Ответить
Але є й добрі новини - Пінчук підключився нарешті до конструктивного нищення ЗЕуродів , або, як мінімум, не давить на ведучого Свободи Слова на ICTV .
Раби грошей від ОПУ були розгромлені коректно. з доказами, без крику (не так як на дурдомі Наташі Влащенко у Ахмєтова) Рахманіним, Турчиновим , Гройсманом , тільки Клімкін критикнув дипломатично

Продовжую стежити за каналами олігархів .
показать весь комментарий
16.11.2021 05:53 Ответить
 
 