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Новини Політика України
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вакцина (3528) війна (56124) ТСК (343) кордон (3084) Зеленський (17381) Північний потік (1369) Іловайськ (266) ПВК "Вагнер" (1473) Венедіктова (756) Слуга народу (2544) Артем Дмитрук (37) Шуляк Олена (104) Безугла (207) Kyiv Post (16)

Головні новини 15 листопада: тисяча за вакцинацію, ТСК про Вагнергейт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 15 листопада: тисяча за вакцинацію, ТСК про Вагнергейт

Українці з двома щепленнями зможуть отримати тисячу гривень, ТСК не знає, хто зірвав затримання "вагнерівців", у "слуг народу" нова голова партії, - головні новини 15 листопада.

Вакциновані отримають по 1000 грн

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Гроші почнуть видавати 19 грудня, витратити їх можна буде на спорт, культурний відпочинок чи подорожі в межах України. Таким чином держава намагається і заохотити громадян вакцинуватися, і підтримати креативний, спортивний та транспортний сектори.

Хвиля коронавірусу тим часом починає спадати: ситуація стабілізується другий тиждень поспіль. За минулу добу від ковіду померли 442 українця, захворіли - 10 802. При цьому Україна - все ще друга в світі за добовою смертністю.

НАТО, Німеччина та Франція попереджають Росію через Україну

День міжнародних заяв на підтримку України: НАТО бачить нарощування військ біля наших кордонів і при цьому уважно спостерігає за ситуацією на наших кордонах і готове реагувати, збройні сили Великої Британії мають бути готові до війни з РФ. Пересуванням російських військ на кордоні з Україною занепокоєний Євросоюз, Франція та Німеччина попереджають Росію про важкі наслідки в разі спроби атакувати Україну. Макрон заявив Путіну, що готовий захищати українську територіальну цілісність.

Україна тим часом отримала від США ще 80 тонн боєприпасів.

Хто зірвав затримання "вагнерівців" - невідомо, але не Зеленський, - ТСК

Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Зрозуміліше не стало. Відомо, що затримання бойовиків перенесли із запланованої дати 25 липня 2020 року на 30 липня, але хто це зробив – неясно. Голова ТСК, "слуга народу" Мар’яна Безугла підкреслила, що Зеленський наказу на скасування затримання не давав, а голова ОП Єрмак таких повноважень не має. Витоку інформації з боку України теж не було.

Можливо, пролити світло на події минулого року дозволить розслідування Bellingcat – його обіцяють оприлюднити найближчими днями.

А от з іншою непростою темою – Іловайською трагедією – та ж сама ТСК розібралася легко. Вердикт: причина трагедії – "неналежна організація оборони країни".

З’їзд "слуг народу"

Кадрові зміни в партії: політсилу замість Олександра Корнієнко очолила нардеп Олена Шуляк. Крім того, з партії виключають нардепа Артема Дмитрука, який раніше увійшов до об’єднання "Розумна політика".

Україна сертифікуватиме "Північний потік-2"

Участь у цій процедурі візьме НАК "Нафтогаз України". Він представить аргументи, чому "Північний потік" не відповідає європейському енергетичному законодавствута не може бути сертифікований.

Венедіктовій закидають тиск на Kyiv Post

Колишня журналістка видання Анна Миронюк каже, що проти власника видання відкривали та закривали кримінальні справи, намагаючись таким чином тиснути на редакцію. Венедіктова заперечує й обіцяє підняти архіви, щоб знайти справи, про які каже Миронюк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Я еще не встречал более лживой , ехидной, дешевой и подступной твари.
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15.11.2021 22:58
+5
Де можна подорожувати на тищу гривень?
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15.11.2021 22:59
+4
Голова ТСК, "слуга народу" Мар'яна Безугла підкреслила, що Зеленський наказу на скасування затримання не давав, а голова ОП Єрмак таких повноважень не має. Витоку інформації з боку України теж не було.

- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх(с)
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15.11.2021 23:16
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Я еще не встречал более лживой , ехидной, дешевой и подступной твари.
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15.11.2021 22:58 Відповісти
Зеленский - он такой!
А вас предупреждали!
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16.11.2021 17:57 Відповісти
Де можна подорожувати на тищу гривень?
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15.11.2021 22:59 Відповісти
по Жмеринке, с пузырём...
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15.11.2021 23:01 Відповісти
Ну да, с пузырем дешевого вискарика... И то, на новый год.
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15.11.2021 23:06 Відповісти
1 косяк лечебного канабиса и вопрос станет не актуальным... А шо делать с 1000.
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15.11.2021 23:03 Відповісти
и 1000 получить тебе за падло, все плохо? коричневое ты гуано
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16.11.2021 05:45 Відповісти
За гуано отримаєш отвєтку.
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16.11.2021 10:03 Відповісти
Купить билет на концерт квартала 95.
Называеться "ФАК95"
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16.11.2021 17:59 Відповісти
1000 гривень сертифікатами на знижки
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15.11.2021 23:05 Відповісти
1000 грн.
та без проблем
-включай друкарський станок...
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15.11.2021 23:05 Відповісти
Да уже наскладировал. Видите, не знает куда их приткнути.
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15.11.2021 23:07 Відповісти
А скільки коксу можна купити на 1000 гривень?
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15.11.2021 23:09 Відповісти
Зробіть запит в опу - там знають
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16.11.2021 00:10 Відповісти
купишь себе настойки глоту
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16.11.2021 05:46 Відповісти
Клоун живе в своїй мильній бульбашці.
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15.11.2021 23:11 Відповісти
Голова ТСК, "слуга народу" Мар'яна Безугла підкреслила, що Зеленський наказу на скасування затримання не давав, а голова ОП Єрмак таких повноважень не має. Витоку інформації з боку України теж не було.

- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх(с)
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15.11.2021 23:16 Відповісти
Фокус в том,что никто кроме Зеленского главнокомандующего такой приказ отдавать не может!
И это понимают практически все,кто хоть как-то сталкивался с армией.
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16.11.2021 18:02 Відповісти
Спочатку Юлька давала тищу, потім Завгар, а тепер клоун. Чого варта тища зараз?
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15.11.2021 23:55 Відповісти
Три склянки чаю в Велюрє 🙂
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16.11.2021 00:09 Відповісти
просто не бери
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16.11.2021 05:46 Відповісти
1000 грн. - це з тих пенсій, котрі мали бути виплачені людям, померлим від ковіду, бо на боротьбу з ковідом Зєля поклав х...й.
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16.11.2021 00:36 Відповісти
...й ще помруть - бо аж з 19 грудня дадуть цю вовину тисячу и ТіЛЬКИ "діджитилізованим", а значить не пенсіонерам ..
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16.11.2021 05:43 Відповісти
И правильно! Нужно уменьшать лохторат зе.
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16.11.2021 18:05 Відповісти
Але є й добрі новини - Пінчук підключився нарешті до конструктивного нищення ЗЕуродів , або, як мінімум, не давить на ведучого Свободи Слова на ICTV .
Раби грошей від ОПУ були розгромлені коректно. з доказами, без крику (не так як на дурдомі Наташі Влащенко у Ахмєтова) Рахманіним, Турчиновим , Гройсманом , тільки Клімкін критикнув дипломатично

Продовжую стежити за каналами олігархів .
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16.11.2021 05:53 Відповісти
 
 