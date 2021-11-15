Головні новини 15 листопада: тисяча за вакцинацію, ТСК про Вагнергейт

Українці з двома щепленнями зможуть отримати тисячу гривень, ТСК не знає, хто зірвав затримання "вагнерівців", у "слуг народу" нова голова партії, - головні новини 15 листопада.

Вакциновані отримають по 1000 грн

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Гроші почнуть видавати 19 грудня, витратити їх можна буде на спорт, культурний відпочинок чи подорожі в межах України. Таким чином держава намагається і заохотити громадян вакцинуватися, і підтримати креативний, спортивний та транспортний сектори.

Хвиля коронавірусу тим часом починає спадати: ситуація стабілізується другий тиждень поспіль. За минулу добу від ковіду померли 442 українця, захворіли - 10 802. При цьому Україна - все ще друга в світі за добовою смертністю.

НАТО, Німеччина та Франція попереджають Росію через Україну

День міжнародних заяв на підтримку України: НАТО бачить нарощування військ біля наших кордонів і при цьому уважно спостерігає за ситуацією на наших кордонах і готове реагувати, збройні сили Великої Британії мають бути готові до війни з РФ. Пересуванням російських військ на кордоні з Україною занепокоєний Євросоюз, Франція та Німеччина попереджають Росію про важкі наслідки в разі спроби атакувати Україну. Макрон заявив Путіну, що готовий захищати українську територіальну цілісність.

Україна тим часом отримала від США ще 80 тонн боєприпасів.

Хто зірвав затримання "вагнерівців" - невідомо, але не Зеленський, - ТСК

Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Зрозуміліше не стало. Відомо, що затримання бойовиків перенесли із запланованої дати 25 липня 2020 року на 30 липня, але хто це зробив – неясно. Голова ТСК, "слуга народу" Мар’яна Безугла підкреслила, що Зеленський наказу на скасування затримання не давав, а голова ОП Єрмак таких повноважень не має. Витоку інформації з боку України теж не було.

Можливо, пролити світло на події минулого року дозволить розслідування Bellingcat – його обіцяють оприлюднити найближчими днями.

А от з іншою непростою темою – Іловайською трагедією – та ж сама ТСК розібралася легко. Вердикт: причина трагедії – "неналежна організація оборони країни".

З’їзд "слуг народу"

Кадрові зміни в партії: політсилу замість Олександра Корнієнко очолила нардеп Олена Шуляк. Крім того, з партії виключають нардепа Артема Дмитрука, який раніше увійшов до об’єднання "Розумна політика".

Україна сертифікуватиме "Північний потік-2"

Участь у цій процедурі візьме НАК "Нафтогаз України". Він представить аргументи, чому "Північний потік" не відповідає європейському енергетичному законодавствута не може бути сертифікований.

Венедіктовій закидають тиск на Kyiv Post

Колишня журналістка видання Анна Миронюк каже, що проти власника видання відкривали та закривали кримінальні справи, намагаючись таким чином тиснути на редакцію. Венедіктова заперечує й обіцяє підняти архіви, щоб знайти справи, про які каже Миронюк.