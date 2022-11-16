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США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше

ракета,польща

Соединенные Штаты полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты на территории Польши, которое осуществляет польское правительство, и возлагают конечную ответственность за него на Россию независимо от того, кто выпустил ракету.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении спикера Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон, распространенном в среду.

Она подчеркнула, что США пока не имеют данных, которые бы противоречили предварительной оценке польской стороны о том, что взрыв, скорее всего, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

"Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, которая несет полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела - и имеет - полное право защищать себя",- подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.

Читайте также: Зеленский о взрыве в Польше: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета"

Уотсон отметила, что США будут в дальнейшем прозрачно делиться любой новой информацией, связанной со взрывом в Польше, и будут находиться на связи с украинской стороной.

"Мы вновь выражаем нашу солидарность с народом Украины и сочувствие в связи с потерями, которые он понес в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что миллионы украинцев остаются без света, воды и предметов первой необходимости. Наши мысли и молитвы снова с близкими двух трагически погибших польских граждан", - добавила она.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Читайте также: Гипотеза о падении украинской ракеты ПВО на Польшу не меняет сути, ответственность несет Россия, - премьер Италии Мелони

Автор: 

Польша (8497) ракеты (3599) Украина (45003)


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Топ комментарии
+32
Йдіть у сраку, ніякої «української ракети» там не було. Ракета кацапська і крапка, захищайте свій довбаний «дюйм».
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16.11.2022 20:06
+20
Украинские ракеты ПВО С300 в случае промаха самоликвидируются. Российские С300 переделаны на поражение объектов на земле и не самоликвидируются. Это по поводу, чья ракета залетела в Польшу.
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16.11.2022 20:08
+12
Ответственность Параши за этот "инцидент" должна быть в виде симметричного "инцидента":
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16.11.2022 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Йдіть у сраку, ніякої «української ракети» там не було. Ракета кацапська і крапка, захищайте свій довбаний «дюйм».
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16.11.2022 20:06 Ответить
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
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16.11.2022 20:08 Ответить
так не чекайте зброї від США, а беріть свою і донищуйте кацапів. Де ваша, чочніше наша зброя, щоб згідно Вашої версії ми не чекали дозволу від США? Запитайте в Президента і ОПи, навіщо вони всі три з половиною років заривали у асфальт і не зробили жодної ракети і САУ?
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16.11.2022 20:33 Ответить
Де наша зброя? А чого тільки три з половиною років берете? Чому не 31?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору наявності діючих інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго,Коломойський,Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко. В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у державі - теж.
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16.11.2022 20:40 Ответить
Із задоволенням відповідаю пану Антону, чому беру три з половиною роки, бо після пана Порошенко, який з 2014 по 2019 роки відновив армію і залишив проекти і навіть частину випробуваних ракет таких як "Нептун", "Сапсан", "Верба", "Вільха М", "Грім 2", 170 мільярдів гривень в казні, більше 28 мільярдів доларів золото-валютних резервів, 3,7 мільрдів доларів виграних судами у Газпрома, та інших резервів, діючий президент нічого не виготовив, а все зарив в асфальт. Бачите, не виходить у Вас і 30 років, бо з 2014 по 2019 рік відновлювалася Україна, але з 2019 року врона покотилася назад, бо до влади прийшов президент від Коломойького, Прем'єр від Ахметова, Спікер Ради від Медведчука, міністри від януковича (шкарлет) Пінчука, а все ОПе від бувших антимайданівців - єрмака, татарова, демченко, смірнова, подоляка та інших. А на великому "крадівницстві" у нас з'явилися нові, таємні мільярдери і олігархи, перечисляти?
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16.11.2022 20:54 Ответить
При президенстві Порошенко - замість закупівлі Аваковим 55 французьких (з них 21 - бу) вертольотів - за 551 млн євро - треба було ці гроші вкласти у створення та закупівлю кількох українських вертольотів.
551 млн євро із відсотками за кредит буде віддано з бюджету України (гроші, зібрані державою Україна з усіх платників податків - і які могли б піти на оплату праці українських працівників).
Ще треба врахувати, що найближчими роками 20-25 (до кінця вироблення ресурсу цих вертольотів) Україна закуповуватиме у Франції запчастини, матеріали та послуги з технічного обслуговування цих вертольотів.
За наявності основного компонента - вертолітних двигунів Мотор-січі - можна було б створити окреме підприємство зі створення та виробництва власне вертольотів.
І можна було б закуповувати свої вертольоти (спочатку за рахунок держбюджету, потім вже могли б виходити на міжнародний ринок).
Але ж у нас державників у владі немає.
Влада шукає спосіб швидкого особистого збагачення на відкатах за закупівлі імпорту.
Аналогічна ситуація у авіації.
За 5 років правління Президента-олігарха-мародера Антонов у 2015 році зміг лише завершити раніше розпочате будівництво літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D.
Разом: два (?!) літаки Антонов- за 5 років. Все.
P.S.
Перечислить, будь ласка, таємних міліардерів і олігархів, тільки з доказами.
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16.11.2022 21:03 Ответить
пан брешуть і не червоніють. У якого Президента "Мотор Січі" потрібно було замовляти вертольоти і мотори для літаків у богуслаєва? Так Володя Боневтік створив для нього умови, що той продав росії(московії) за 70 моторів для вертольотів і за 30 на лшітаки, які сьогодні вбивають найкращих синів і дочок України. При Порошенко вони сиділи, як миш під віником. До речі, закупка і доставка вертольотів мала була закінчитися до кінці 2021 року, то чому Боневтік її не відмінив? Це на тих вертольотах Боневтік і його антимайдакнівці єлдак і татаров літали на Закарпаття на "днюху"? А аваков не той міністр, який будучи при Порошенко підтримував Зеленського і перетворив реформу в поліції на антимову, антивіру, антиармію? Чи він вивчив державну мову і його підлеглі знають і розмовляють нею? Пан також знають, що у Порошенко в Раді було менше 100 голосів, а для прийняття рішення потрібно 226 і що аваков з другої фракції, яких в коаліції крім "Народного Фронта" були "Батьківщина" і "Радикалшьная партія", які постійно ставили палки в колеса, особливо Аваков маючи злість за викриті рюкзаки його сина для Нацгвардії? Знають пан, що у Боневтіка монобільшість як у Верховній Раді, так і в кабміні, міністерствах... скріз свої на 100% люди і що?
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17.11.2022 08:29 Ответить
За рахунок якого "привласнення" раптовостав олiгархом фiгляр Вова Зеленский ?
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16.11.2022 20:59 Ответить
Наведіть, будь-ласка докази.
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16.11.2022 21:04 Ответить
Подивiться на вiдео як вiн ловко молотить обрiзаним прутнем по клавiшам рояля...Чим не фiгляр?
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16.11.2022 21:22 Ответить
Ви просто спамите. Не бачу з вашого боку ніяких доказів нібито-то того, що він став олігархом.
----
Повага у громадян країни повинна бути не до фамілій, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян на 5 років обрали цю особи. Крапка.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні ця людина виконує цю функцію у державі.
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16.11.2022 21:27 Ответить
"Функцію" яку саме? "Пальтрета на стене"?
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16.11.2022 22:57 Ответить
о,як пан зговуорили про інститут Президента. А у Порошенко був іший інститут, коли Володя Боневтік і його антимайданівська команда кожного дня оббріхували зі сцени і з олігархічниї екранів телевізора? На чому чи за рахунок чого молоді антимайлданівці стали олігархами? На "великому крадівництві", на розкрадання резервних фондів, на "ковідній програмі"... і ев мародерстві гуманітарки. Прийде час і про це ми офіційно взнаємо.
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17.11.2022 08:41 Ответить
Это кацапо-бот, они тут в последнюю неделю активно под прокси западо-зраду разгоняют. Не ведитесь.
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16.11.2022 20:43 Ответить
Украинские ракеты ПВО С300 в случае промаха самоликвидируются. Российские С300 переделаны на поражение объектов на земле и не самоликвидируются. Это по поводу, чья ракета залетела в Польшу.
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16.11.2022 20:08 Ответить
Поляки это отлично понимают.зачем им выгораживать нашу?это не ******* мадьярские
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16.11.2022 20:12 Ответить
рашу..
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16.11.2022 20:13 Ответить
Бо Ната так сказала полякам
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16.11.2022 20:17 Ответить
Поляки самі в НАТО, Ви цього не знали?
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16.11.2022 20:34 Ответить
Я гіперболізую. Маю на увазі того, хто там диктує лінію поведінки. Так ясніше? Чи Ви думали у такому питанні слово останнє буде за Польщею??
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16.11.2022 20:54 Ответить
Байден сказав .
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16.11.2022 20:19 Ответить
щоб полякам не довелось наносити удару у відповідь по раші?
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16.11.2022 20:21 Ответить
Ну або расіюшка нівчом невінувата, або війна.
Обрали перше...
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16.11.2022 20:24 Ответить
обрали правду, бо там демократія. Будуть докази - потягнуть Парашу в суд, а так будуть нам більше допомагати.
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16.11.2022 20:35 Ответить
из америги видимо подсказали не нагнетать.
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16.11.2022 20:27 Ответить
Прокси смени, а то неубедительно под звездно-полосатым такое вещать.
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16.11.2022 20:45 Ответить
"...модифіковані для враження наземних цілей зразки зенітної керованої ракети 9М82 комплексу С-300В"
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16.11.2022 20:15 Ответить
дальність до 200 км

пуск із території Білорусі
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16.11.2022 20:32 Ответить
в ракети ППО С300 невеликий заряд вибухівки і багато осколків заводського виготовлення які при вибуху розлітаються вперед по напрямку польоту ракети, якщо то Украінська ракета то ті всі осколки там в воронці повинні зостатися, якщо їх там не буде то ракета була російська з фугасною бойовою частиною
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16.11.2022 20:19 Ответить
От бояться вони *уйла з "ядрьонною бімбою", ось і все. Тому будуть будь-що вигадувати
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16.11.2022 20:09 Ответить
Завтра буде оголошено рішення суду по справі збитого Боїнга МН 17..
ой боюсь що скажуть що Україна збила бо думала що то кацапський бомбардувальник тому притензій до України нема
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16.11.2022 20:11 Ответить
Ну наконец то. Хоть один человек следит за ,событиями
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16.11.2022 20:59 Ответить
Нє-нє, толерасти - гейропейські, якщо наші не включать задню, світ знатиме правду...
Я хочу, що б мої знайгм
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16.11.2022 20:12 Ответить
Вибачаюсь, я хочу щоб мої знайомі поляки, не рахували нас вбивцями їх громадян...
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16.11.2022 20:14 Ответить
Західні, безхребетні політикани мають розбиратись з наслідками своєї корумпованої та недалекоглядної політики, саме вони своїми грошима допомогли ***** віджертися та відчути себе надлюдиною. Україна не винна у загибелі польських громадян і не має виправдовуватись і допомагати західним імпотентам зберегти морду ліца.
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16.11.2022 20:30 Ответить
А я хочу штоб все знали, ч
то поляки трусы, даже не смогли добиться призная *****, что это он убил президента страны НАТО и правительства, даже самолёт полякам не удалось забрать.
А на таможне таааакие понтовитые шмонают чемоданы украинцев, солдаты, мля
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16.11.2022 21:06 Ответить
они за своего президента и самолет ничего не сделали... Вы ждете что они начнут вышибаться за 2 убитых комбайнеров?
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16.11.2022 22:34 Ответить
Ну що, адепти НАТОнасспасьот, шо з ******?
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16.11.2022 20:13 Ответить
Для русни куда позорнее проиграть Украине чем НАТО - видимо рашку хотят опустить по полной
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16.11.2022 20:24 Ответить
А путін (уй на вас всіх покладає
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16.11.2022 20:15 Ответить
В слове Куйло 4 ошибки.
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16.11.2022 20:17 Ответить
Згодна, (уйло свій (уй покладає
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16.11.2022 20:18 Ответить
Ответственность Параши за этот "инцидент" должна быть в виде симметричного "инцидента":
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16.11.2022 20:16 Ответить
Правда - это то, что на данный момент считается правдой. А что считать правдой решают дяди, которые дают бабки и прочие ништяки. Чтобы продвигать свою правду надо всего-навсего стать таким дядей и не зависеть от других дядей, у которых правда в силу разных причин своя.
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16.11.2022 20:18 Ответить
Щось вся ця ситуація мені нагадує історії збиття цивільного літака московії "ТУ" з громадянами Іхраїлю на борту над Чорним морем при Кучмі.

Тоді, руками України, московити зосталися білими та пухнастими.
Зараз, руками все тієї ж України, білими та пухнастими хочуть лишитись НАТО...

Навряд чи широкий загал дізнається правду про "польский інцедент" найближчим часом... А версії і я генерувать можу хоч раз на годину! Від "а ля московити" до "ніби вірогідно"...
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16.11.2022 20:21 Ответить
якщо то украінська ракета ППО С300 то повинно бути багато таких осколкових елементів
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16.11.2022 20:24 Ответить
смотри ты как они куйло испугались? и это после того как Украина с меньшим военным потенциалом наваляла русьне по первое число.
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16.11.2022 20:25 Ответить
У всех высказывания подразумевают одно и то-же - ракета украинская , это безспорно , но мы Украину не обвиняем . Этим " джинтильменам " самим не стыдно , сказать правду слабо ? Они всё ещё верят в гарантии безопасности от своей НАТЫ ?
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16.11.2022 20:26 Ответить
І це вірно, немає локазів попадання нв территорію Польщі російської ракети, а якщо впала українська при збитті кацапської, то Україна має право на помилку, бо захищалася. Навряд чи прольська ППО пропустила російську пакету. Країни ще руїаються по перевірці всіх версій, бо від кацапів можна чекати чого завгодно.
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16.11.2022 20:28 Ответить
А ви звернули увагу, що всі вже забули про вчорашній масований удар по всій України, після новин з польщі. Тобто жертв українців вже ніхто ні в що не ставить.
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16.11.2022 20:29 Ответить
они нас никогда за людей не считали. Мы ж не негры.
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16.11.2022 22:36 Ответить
Дедушка Байден облажался. Старый дурень, тебе ***** эту слабость в глотку засунет, - не сомневайся!
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16.11.2022 20:30 Ответить
від чого має обдажатися Байден, від Раші? Та декулька десятків його Хаймерсів перевернули хід війни на корист України,, а тільки в нього їх за 450 штук і точно новішої і точної зболї тисячі, то кого боятися? Ви цим відволікаєте увагу від ударів ракетами Парашії по Україні і відсутності в нас своєї ППО і ракет " Грім 2", "Сапсан", "Вільха м", щоб дати відповідь? Я перепрошую, а хто три з половиною роки мав їх робити, Байден чи Зеленський?
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16.11.2022 20:41 Ответить
Видишь ли, так долго говорить, - "мы не будем закрывать небо для Украины, но за каждый дюйм страны НАТО...." Когда ***** ударило по стране НАТО дедушка слился, - это приглашения ударить по Эстонии, Латвии, Литве... Идиот, прости Господи, малахольный дурак.
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17.11.2022 21:39 Ответить
Вони с ****** браты, ***** перший та ***** другий
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16.11.2022 21:08 Ответить
взорвалась переделанная росейская ракета, но решили обьявить что это ПВО Украины. как быть с разведданными по которым был отслежен пуск ракет с рашкиной территории? их тут же прикрыли от общественности.
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16.11.2022 20:31 Ответить
Покласти на них треба куй.. а ещё лучше - не один...
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16.11.2022 20:34 Ответить
Сын Дональда Трампа предложил перестать помогать Украине из-за падения ракеты в Польше

"Поскольку это украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?"

https://t.me/c/1352726486/45779
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16.11.2022 20:36 Ответить
Пусть сын Дональда Трампа доказывает что он мужыг, едет в Россию и чмобилизуется.
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16.11.2022 22:01 Ответить
от як би не надавали Україні ппо то вона б не злякалася його та не змінила б курс.
це ***** так може сказати
а взагаля...
настамнет вже 15 років,
і війна нікуя не війна
навіть у нас, військовий стан є, а війни нема
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16.11.2022 20:36 Ответить
Про то, как издеваются над Украиной всевозможными способами надо вспомнить весной перед посевной. И не слушать п#здеж всяких толерантных ****** о голоде в Африке и прочую х#йню. путину можно использовать нефть, газ, электрику, нефте-газо-коммуникации, шантаж в качестве оружия, - значит, Украине можно и нужно использовать в качестве рычага диктата пшеницу, зерно, трубопроводы в качестве того же самого. К черту человечность, правила, мораль, нравственность и прочую белиберду. Мир пошел по беспределу, надо приспосабливаться.
Проголосовали африканские страны против Украины - подыхайте от голода, и, транслируйте по youtube собственный голодомор. Чтобы нам приятно было.
То что, произошло в Польше - ясно показало:
"Мы, Украина и Украинцы всех национальностей, для которых человечность и порядочность прежде всего - остальной мир считает нас просто отребьем, предметом для издевательств и насмешек, эксплуатации и грабежа; не более того.".
И нам незачем отвечать добротой на подлость.
"Не мечи бисер перед свиньями". Они этого не оценят и не достойны такого.
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16.11.2022 20:39 Ответить
пропоную об'явити війну НАТО...здатись... і вступити в альянс...
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16.11.2022 20:44 Ответить
С северной Кореей, стать крутым долбоеп ом, чтоб все боялись. Послать Африку на х и пусть корейцы сами вывозят себе зерно в обмен на атомные бомбы
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16.11.2022 21:12 Ответить
Самое интересное что ни одного фото подтверждающего что это С-300 не было
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16.11.2022 20:52 Ответить
За цим всим, хитро примруживши косі оченята, спостерігає товариш Сі. Ще пара таких зальотів і Тайваню кабзда. А разом з ним і всьому світу, бо в США таки є чим відповісти.
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16.11.2022 20:54 Ответить
И чим вони видповидять,?
Симейками бидона??
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16.11.2022 21:13 Ответить
якісь в тебе тупі жарти...
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16.11.2022 21:52 Ответить
Бідон боітся Украіни як і кацапня тому і віляе хвостом,ссикун хренов.
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16.11.2022 21:06 Ответить
Тут вже політична гра, попросять Україну визнати що це наша ракета, але на справді парашинська, так НАТО не потрібно втручатися у війну!!!! Як колись параша збила ізраільский літак і просила Україну взяти на себе, щоб не погіршити відносини з Ізраілем!!!!
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16.11.2022 21:15 Ответить


Ray

@Ray_net_ua

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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1592936639680348162 1 ч

Китай смотрит на НАТО и думает: Атаковать Тайвань можно, главное чтобы в НАТО не было украинцев. И тогда все пройдет, по маслу. НАТО само придумает, как оправдать оккупацию Тайваня даже парится Китаю не нужно будет. А вот если будет ВСУ, то те по наглой роже Китая могут налупить.
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16.11.2022 21:20 Ответить
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16.11.2022 21:38 Ответить
Кацапи бабахнули, це очевидно. І зараз чекають реакції цього ната. Ната обісрався. Відтепер країни Балтії можуть чекати падіння кацапських ракет у себе.
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16.11.2022 22:05 Ответить
на месте кацапов я бы теперь стрелял во всю по приграничным с НАТО территориям. Ясно что мы будем сбивать, ясно что что-то прилетит опять в Польшу или Балтию, ясно что там будут разрушения и погибнут люди, но путин буде курить бамбук, потому что теперь он знает, цену НАТО и 5ой статье.
Пока он прямо не ударит в сша, байден будет иммитироать слабоумие. А с европой и так все понятно
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16.11.2022 22:40 Ответить
Ответа прям очень жёсткая )))))
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16.11.2022 22:44 Ответить
Ай да Байден, ай да сукин сын... Фантазер, сказочник, кобзарь...
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17.11.2022 00:33 Ответить
Эту яму точно не выбила с-300 , в ней из 143 кг. заряд составляет 25 % , другое это мелкие компоненты , и при том очень болшая воронка . Это и не Х 101 или Х55 восдух - земля они не круглые как на осколках на земле , похоже треугольную трубу. Я искал в интернете и нашел похожую заднюю часть ракеты , похоже на Калибр наземного пуска 3М- 14АЭ. Она нетребует специальных носителей . А простого укладывается в морком контейнере 12 метров и это устройство можно подвести без особого внимания для потороних глаз на обычном тягаче которые таскают морские контейнеры. Крылатая ракета летит до 2500 км. после пуска её заправляют данными и она летит на 50-100 м. высоте . Для этого и незаметила ПВО Польши.
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17.11.2022 03:46 Ответить
 
 