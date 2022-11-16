США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше

Соединенные Штаты полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты на территории Польши, которое осуществляет польское правительство, и возлагают конечную ответственность за него на Россию независимо от того, кто выпустил ракету.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении спикера Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон, распространенном в среду.

Она подчеркнула, что США пока не имеют данных, которые бы противоречили предварительной оценке польской стороны о том, что взрыв, скорее всего, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

"Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, которая несет полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела - и имеет - полное право защищать себя",- подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.

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Уотсон отметила, что США будут в дальнейшем прозрачно делиться любой новой информацией, связанной со взрывом в Польше, и будут находиться на связи с украинской стороной.

"Мы вновь выражаем нашу солидарность с народом Украины и сочувствие в связи с потерями, которые он понес в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что миллионы украинцев остаются без света, воды и предметов первой необходимости. Наши мысли и молитвы снова с близкими двух трагически погибших польских граждан", - добавила она.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

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