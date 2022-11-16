США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше
Соединенные Штаты полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты на территории Польши, которое осуществляет польское правительство, и возлагают конечную ответственность за него на Россию независимо от того, кто выпустил ракету.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении спикера Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон, распространенном в среду.
Она подчеркнула, что США пока не имеют данных, которые бы противоречили предварительной оценке польской стороны о том, что взрыв, скорее всего, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
"Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, которая несет полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела - и имеет - полное право защищать себя",- подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.
Уотсон отметила, что США будут в дальнейшем прозрачно делиться любой новой информацией, связанной со взрывом в Польше, и будут находиться на связи с украинской стороной.
"Мы вновь выражаем нашу солидарность с народом Украины и сочувствие в связи с потерями, которые он понес в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что миллионы украинцев остаются без света, воды и предметов первой необходимости. Наши мысли и молитвы снова с близкими двух трагически погибших польских граждан", - добавила она.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору наявності діючих інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго,Коломойський,Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко. В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у державі - теж.
551 млн євро із відсотками за кредит буде віддано з бюджету України (гроші, зібрані державою Україна з усіх платників податків - і які могли б піти на оплату праці українських працівників).
Ще треба врахувати, що найближчими роками 20-25 (до кінця вироблення ресурсу цих вертольотів) Україна закуповуватиме у Франції запчастини, матеріали та послуги з технічного обслуговування цих вертольотів.
За наявності основного компонента - вертолітних двигунів Мотор-січі - можна було б створити окреме підприємство зі створення та виробництва власне вертольотів.
І можна було б закуповувати свої вертольоти (спочатку за рахунок держбюджету, потім вже могли б виходити на міжнародний ринок).
Але ж у нас державників у владі немає.
Влада шукає спосіб швидкого особистого збагачення на відкатах за закупівлі імпорту.
Аналогічна ситуація у авіації.
За 5 років правління Президента-олігарха-мародера Антонов у 2015 році зміг лише завершити раніше розпочате будівництво літака Ан-178, а у 2017 році - літака-демонстратора Ан-132D.
Разом: два (?!) літаки Антонов- за 5 років. Все.
P.S.
Перечислить, будь ласка, таємних міліардерів і олігархів, тільки з доказами.
----
Повага у громадян країни повинна бути не до фамілій, а до інституцій держави. В данному випадку це Президент країни - на 5 років.
Повага до результатів демократичних (у відмінності від раші) реальних виборів, де більшість громадян на 5 років обрали цю особи. Крапка.
На наступних виборах може бути інакше. Подивимось. Проте сьогодні ця людина виконує цю функцію у державі.
Обрали перше...
пуск із території Білорусі
ой боюсь що скажуть що Україна збила бо думала що то кацапський бомбардувальник тому притензій до України нема
Я хочу, що б мої знайгм
то поляки трусы, даже не смогли добиться призная *****, что это он убил президента страны НАТО и правительства, даже самолёт полякам не удалось забрать.
А на таможне таааакие понтовитые шмонают чемоданы украинцев, солдаты, мля
Тоді, руками України, московити зосталися білими та пухнастими.
Зараз, руками все тієї ж України, білими та пухнастими хочуть лишитись НАТО...
Навряд чи широкий загал дізнається правду про "польский інцедент" найближчим часом... А версії і я генерувать можу хоч раз на годину! Від "а ля московити" до "ніби вірогідно"...
"Поскольку это украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?"
https://t.me/c/1352726486/45779
це ***** так може сказати
а взагаля...
настамнет вже 15 років,
і війна нікуя не війна
навіть у нас, військовий стан є, а війни нема
Проголосовали африканские страны против Украины - подыхайте от голода, и, транслируйте по youtube собственный голодомор. Чтобы нам приятно было.
То что, произошло в Польше - ясно показало:
"Мы, Украина и Украинцы всех национальностей, для которых человечность и порядочность прежде всего - остальной мир считает нас просто отребьем, предметом для издевательств и насмешек, эксплуатации и грабежа; не более того.".
И нам незачем отвечать добротой на подлость.
"Не мечи бисер перед свиньями". Они этого не оценят и не достойны такого.
Симейками бидона??
Ray
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1592936639680348162 1 ч
Китай смотрит на НАТО и думает: Атаковать Тайвань можно, главное чтобы в НАТО не было украинцев. И тогда все пройдет, по маслу. НАТО само придумает, как оправдать оккупацию Тайваня даже парится Китаю не нужно будет. А вот если будет ВСУ, то те по наглой роже Китая могут налупить.
Пока он прямо не ударит в сша, байден будет иммитироать слабоумие. А с европой и так все понятно