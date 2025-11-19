Ермак отправляется в Лондон, где планирует встретиться с Залужным, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим, а ныне послом Валерием Залужным.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

О чем именно руководитель ОП хочет говорить, неизвестно. По словам источников, Ермак уже летал к Залужному осенью 2024 года и просил его остаться в команде. Тогда Залужный ответил, что пока идет война, он не думает о политике.

Нынешняя поездка Ермака происходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от "Слуги народа", уволить самого Ермака.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее утверждал, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

