РУС
Ермак отправляется в Лондон, где планирует встретиться с Залужным, - СМИ

залужный,зеленский

Глава Офиса Президента Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим, а ныне послом Валерием Залужным.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

О чем именно руководитель ОП хочет говорить, неизвестно. По словам источников, Ермак уже летал к Залужному осенью 2024 года и просил его остаться в команде. Тогда Залужный ответил, что пока идет война, он не думает о политике.

Нынешняя поездка Ермака происходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от "Слуги народа", уволить самого Ермака.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее утверждал, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

Миндичгейт

Автор: 

Залужный Валерий (695) Ермак Андрей (1337)
+42
Відірвати паразита від сосання крові можна лише роздавивши.
Він сам не зупинеться.
19.11.2025 00:18 Ответить
+41
Пахне смаленим?
19.11.2025 00:14 Ответить
+35
назад не повернеться, можна навіть гроші ставити
19.11.2025 00:14 Ответить
Почалася мишина возня єрмака і зеленського, обляпаних лайном корупції призначенців зеленського і єрмака, перед Українцями та Західними Партнерами!!
19.11.2025 00:33 Ответить
Наполеон в Державі може бути лише один !!!

ЗЄля на вихід !

.
19.11.2025 01:40 Ответить
19.11.2025 04:06 Ответить
довели Україну до цугундера, а тепер "Батько Залужний, рятуй !"

Залужний - так !
ЗЄля - ні... коли більше !

.

.
19.11.2025 01:43 Ответить
Залужному не варто погоджуватися на прем'єрство, бо цим він прикриє їхні корумповані сраки і вб'є свій рейтинг. Хоча дуже треба таку людину в Україні.
19.11.2025 02:21 Ответить
Такого самого з їхньої шобли.
19.11.2025 05:03 Ответить
Не хвилютесь, в нього є довідка ВЛК про непридатність.
19.11.2025 08:38 Ответить
це ригорило їде до Лондону в пошуках гарантій для себе особисто, а слово "залужний "- то лиш замилювання уваги від піар-аса
показать весь комментарий
19.11.2025 02:49 Ответить
На фото президент України Володимир Зеленський (бородатий з руками в кишенях), голова ОП Андрій Єрмак (в засмальцованій сорочці з підвернутими рукавами і руками в кишенях) та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який щось пояснює цим двом дебілам.
Виглядає так, ніби два потужних ділки-рішали, (а по факту два шматки 💩 ) прийшли на стрєлку з Залужним 😂
А який зріст у Володі потужного? 180 см.? 190см.?
Зеленського вже фотографують як #уйла, щоб не було видно, який він насправді 3,14здьониш, коли його поставити біля людей середнього чи високого зросту.😂
19.11.2025 07:58 Ответить
Я думаю він би зупинився, але куратори не дозволяють. Двоголови півень на гербі невблаганний до своїх носіїв, заклює і непомітить.
19.11.2025 09:02 Ответить
Никто никуда не едет. У Залужного не нашлось времени для встречи. Так что расслабьтесь. Бенин Бабель немного не в теме.
показать весь комментарий
19.11.2025 00:54 Ответить
19.11.2025 07:57 Ответить
повернеться. Ставлю
19.11.2025 01:21 Ответить
можеш не забиватись !

Залужний повернеться - Головою Держави !

.
19.11.2025 01:45 Ответить
Залужний не спроможний керувати державою. Державою повинен керувати професіонал і патріот
показать весь комментарий
19.11.2025 09:17 Ответить
Якраз Залужний спроможний керувати державою, бо у президента країни є тільки два обов'язки, точніше, галузі його роботи - це зовнішня політика та армія. Хто може бути краще того, хто має вищу освіту в цих галузях, був успішним Головнокомандувачем в час війни та зараз працює послом, та ще й у Великобританії, а не десь у Кабо-Верде?! І в його патриотизмі сумніватися не доводиться, чи не так?
А ось економікою та кабінетом міністрів рулює прем'єр-міністр. Тут Залужний дійсно не тягне, бо це не його. Але в нас є Порошенко.
Ото був би золотий тандем в Україні!
ІМХО, зрозуміло!
19.11.2025 09:36 Ответить
Может на царство звать, или под крышу другую шмыгать!? Только поздно всё.
показать весь комментарий
19.11.2025 00:15 Ответить
гудбайамерікаа..ааа...ааа!!!
19.11.2025 00:18 Ответить
Хорошо б если б втик.
19.11.2025 00:18 Ответить
Криша протiкає. Треба новий сантехнiк.
19.11.2025 00:18 Ответить
Сантехнік по каналізації, а не по криші... Значить прорвало
показать весь комментарий
19.11.2025 00:22 Ответить
За чий кошт вирушає,падло?
19.11.2025 00:18 Ответить
За наш, за чий же ще?
19.11.2025 00:21 Ответить
Кацапы пишут, что Залужному будут предлагать пост премьера. Чтобы спасти ситуацию. Посмотрим так ли это. И вообще будет видно, насколько кацапы в этом осведомлены. Наши не писал никто
показать весь комментарий
19.11.2025 00:19 Ответить
>> пост премьера

Чому не зезедента?
19.11.2025 00:21 Ответить
ЗЕ зміниться на ЗА?
19.11.2025 00:24 Ответить
Вата сдрысни.
показать весь комментарий
19.11.2025 00:52 Ответить
Самокритично
19.11.2025 02:18 Ответить
А чим врятує ситуацію призначення на посаду прем'єра військового без жодного досвіду в цьому?
показать весь комментарий
19.11.2025 00:24 Ответить
С г***** смешает
19.11.2025 00:27 Ответить
Ну если у нас клоун стал зезерезидентом, то почему самый опытный военный не может стать премьер-министром? Я думаю это как раз было бы нормально в нормальной стране. Но мы-то как раз страна ненормальная
19.11.2025 00:28 Ответить
Это могло бы помочь в случае полной смены Кабмина на неподконтрольный Зе. А так...это просто бордель и кровати. У нас вообще по закону Премьер главнее Президента. А много ли могут сказать кто сейчас премьер-министр и тем более назвать всех кто был с 19 года? Если Залужный захочет похерить свою будущую возможную политическую карьеру навсегда - лучшей возможности для него не будет. Премьер без возможностей это крайне печально. Просто риторический вопрос - насколько самостоятельная в своих возможностях "Пехотинец ̶П̶у̶т̶и̶н̶а̶ Президента " Свириденко
19.11.2025 00:36 Ответить
Та щого взяли що він опитний ?
19.11.2025 05:13 Ответить
Звичайно. Тебе треба було взяти
19.11.2025 07:51 Ответить
Згоден. Москворотих дох...я
19.11.2025 07:49 Ответить
Так клоун і довів державу до краху. Тому управляти (не командувати) державою повинен професіонал і патріот. Військові хай надають команди в військах. Залужний за даними ВЛК не спроможний керувати військами. Тоді виникає питання, як він зможе керувати державою, де потрібні велечезні знання, досвід і міцне здоров'я.
показать весь комментарий
19.11.2025 09:22 Ответить
Пару селфі ЗА із ЗЕлупую полікують хрипатому ішаку його згвалтований рейтинг незламної тупості і мародерства .
19.11.2025 01:25 Ответить
Думаю, это, как раз, та ситуация, что хуже не будет
19.11.2025 02:13 Ответить
Ви навіть уяви не маєте який обсяг роботи по веденню господарства виконує хоча б ротний.І навчають його цьому професійно.
19.11.2025 06:44 Ответить
Стосовно Залежного (залужного)) людина, яку купили раз, можливо купити, і в друге....
Я вже мовчу про зраду, і втрату довіри.....
19.11.2025 10:06 Ответить
Замість сранського? Так Залужний звільнений з ЗСУ за станом здоров'я. Може, міністром оборони, так на#єра воно йому, він воїн, а не бюрократ. Не зрозуміло, для чого і про що?
19.11.2025 00:20 Ответить
Понятия не имею. Хотя вполне логично, затащить в свой кагал авторитетного Залужного, чтобы своим именем спасал ситуацию. Ну посмотрим день два
19.11.2025 00:24 Ответить
он от него еле сдыхался
19.11.2025 01:22 Ответить
так то ж коли було ?
коли було не жо...па завдяки Залужному, а тепер, коли все розвалили:

"Батьку, рятуй !"

.
19.11.2025 01:49 Ответить
Залужный сделает ошибку если согласится. Когда дикий испуг уЗе дебила пройдёт, он его за окном смешает и просто выкинет на улицу.
показать весь комментарий
19.11.2025 00:26 Ответить
тільки За замість ЗЄ, а інакше - ніяк !

.
19.11.2025 01:50 Ответить
Мабуть буде вмовляти сказать, що ні бубачька ні ярмак до корупції не мають відношення, "ані бєлиє і пушістиє-пушістиє"…
19.11.2025 00:28 Ответить
Агент ФСБ добре виконав задачу кацапів по знищені Українців
19.11.2025 00:34 Ответить
нажаль таких агентiв 73%
19.11.2025 00:36 Ответить
Від 60% явки , тобто 13 млн
19.11.2025 01:00 Ответить
Залужний мав би бути несповна розуму, щоб погодитись бути прем'єром.
Чергове шоу
19.11.2025 00:38 Ответить
Як раз це єдиний вихід для порятунку країни. Він здатний домогтися виконання норми Конституції, про парламетсько-президентську республіку, поставити зЕйла у стойло (де йому і місце), сформувати Уряд професіоналів і вийти на керівну роль в державі (як це і має бути в парламетнській республіці). А Зьо має виконувати далі роль весільного ішака до того часу, як його посадять за всі злочини (сподіваюсь ЗА не дасть йому втекти).
19.11.2025 08:00 Ответить
Поставити у стойло всю прокремлівську кротівню залишивши її при владі? Реально? Бубон же тільки "портрет", ширма, неврівноважена істерична нікчема з купою комплексів. Їх потрібно всіх під сраку коліном гнати туди, куди їх загнав Порох і де вони сиділи, як таргани під віником, не відсвічуючи.
19.11.2025 10:09 Ответить
Хочете вірте хочете не вірте але згідно з інсайдерською інформацією , буде просити посаду хоч б завгоспа.
19.11.2025 00:43 Ответить
Залужний мав би не зустрічатися з їм, бо дуже зайнятий, з кожної секретаркою зустрічатися часу немає.
Й нівякому разі неможна Залужному погоджуватись на будь які пропозиції "Алі-Баби".
19.11.2025 00:45 Ответить
Валерій Федорович якщо читаєте тут, ні на жодні вмовляння і пропозиції не погоджуйтеся!
У Вас навищий ретинг
19.11.2025 00:59 Ответить
зеленський думає, що залужний погодиться на роль чєво ізволітє, як безликі чуваки до того, типу шмигаль та компанія ?
Капєц ну й мудаки
19.11.2025 00:59 Ответить
Интересно на шо маланское надеется
19.11.2025 01:11 Ответить
заздрісно, придурок?
19.11.2025 08:02 Ответить
Кому заздріти ? Цим двом клованам , я ж не такий даун ,як ти.
19.11.2025 10:20 Ответить
Селфі з вухом Єрмака і на передвиборчій кампанії можна зекономити.
19.11.2025 01:27 Ответить
із скальпом!
і президентство у Залужного в кішені !

.

.
19.11.2025 01:52 Ответить
Челобітною поїхав бити. Хочуть використати , як лоха
19.11.2025 01:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PICy5sHeJoc

Семен Кривонос | Чи буде допит Зеленського? «Плівки Міндіча»: новий розвиток подій

чудовий коротко-запитання -відповідь Семена Кривоноса на РС (5 год тому )
19.11.2025 01:39 Ответить
Залужного будуть просити стати Прем'єр-міністром.
19.11.2025 02:04 Ответить
Краде, літає до Лондона за гроші платників податку. Одним словом- дерьмак.
19.11.2025 02:26 Ответить
Залужний пристрелить Дєрьмака чи ні?

Це повинен бути останній "візит" керівника кнопками і скрєпками України і няньки безпомічного наркомана, ухилянта і препизедента.
19.11.2025 02:39 Ответить
Дуже предбачувані і зрозумілі наміри в діях єрмака. На фоні того що зелений Тітаник вже тоне і з нього вже галопом почали тікати усі жирні зелені щури- то остання надія завгоспа офісу якщо не на порятунок то хоча б утриматись на плаву- це перетягнути на свій бік Залужного..... Бо більш немає нікого і нічого , щоб врятувало цих пройдисвітів...
19.11.2025 02:51 Ответить
Ще одне падло тікає закордон. Чому воно не на нарах ?А Умеров де?
19.11.2025 03:12 Ответить
Єрмак до Залужного? До господарів своїх він летить, до Ротшильдів.
19.11.2025 04:00 Ответить
Віткоф скасував свою зустріч у Туретчині з цим пі....ом з зграї зеленого шакала. Є час - можна за рахунок українців і в Лондон мотанутись.
19.11.2025 04:24 Ответить
Звідки взявся Віткоф? Дипломатична кар'єра? Він збирав гроші одної етнічної меншини на кампанію Трампа.
19.11.2025 04:33 Ответить
Просто читайте більше ніж цезор, просто шукайте, для порівняння інфи, - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4833580-zustrich-vitkoffa-i-yermaka-skasovana-zhurnalist
19.11.2025 04:37 Ответить
Вітькоф вже з Уморовим "перетер":
"Віткофф уже обговорив мирний план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі в Маямі на початку цього тижня" Джерело: https://censor.net/ua/n3585751
19.11.2025 08:15 Ответить
Народ, заспокойтеся. Ярік вже свій висер скасував.
19.11.2025 04:45 Ответить
Я не согласен с теми кто пишет что Валерию лучше не соглашаться на пост и не возвращаться. Поясню: во первых отличная возможность вернуться в страну и на очень важный пост. Во вторых, кто сказал что им можно будет просто и легко управлять и использовать в целях вышестоящих во власти. В третьих, Валерий с лёгкостью сможет сказать им нет и делать на посту именно то что нужно делать правильно, при этом собрав ну очень правильную команду в своём окружении. Пора ломать зе -кодло.
А вы думаете у Валерия нет стержня и он прогнётся под них, я так не думаю
Ну и четвёртое: это уникальный шанс начать перемены и выходить из этого болота коррупции и не только.
Валерий ваш ход, докажите что вы любите Украину и готовы к её спасению в тылу.
19.11.2025 05:17 Ответить
"кто сказал что им можно будет просто и легко управлять и использовать" - ну, зняли його з посади головкома дуже просто й швидко, вистачило однієї безумної дурепи та одного "несподіваного та випадкового" ворожого прильоту в штаб генерала.
19.11.2025 08:20 Ответить
Зняли його легко, бо Залужний бачив, що коїться. А тоді на тлі проваленого завдяки зе-мавпам контрнаступу та довгого замазування Залужного у багнюку (бо перемога - це Зе Найвеличніший, а якщо перемоги немає, то винен хтось інший - чи Порох, чи Залужний), стало ясно, що цю ситуацію (коли Зе вирішив, що фронтом теж керуватиме він сам, бо він "краще знає" та ще й рейтінги), можна вирішити тільки двома способами: зносити мавп вщент, що майже неможливо було на той час (тоді пер Пригожин, горів Бахмут, і ще один Майдан був зовсім не на часі - без сарказму, на жаль!), чи мовчки піти, і буде що буде.
А вже коли показово вбили Чистякова, стало зрозуміло, що зелена мафія не жартуватиме, і за хотєлкі ображеного крихітки Цахеса зробить все.
Я розумію Залужного, тому що живим вигнанцем все одно бути краще, ніж мерцем, а тоді вже до того йшло повним ходом.
19.11.2025 09:54 Ответить
P.S. Ледь не забув - і ще "подарунковий" набір гранат для майора Геннадія Частякова, помічника генерала.
19.11.2025 08:22 Ответить
Буде пропонувати свою посаду, Залужний напевно має згодитись, бо який вихід? Хоча без реального впливу на владу можна перетворитись на весільного генерала, якщо він вже ним не став
19.11.2025 06:11 Ответить
Вони по-факту одна команда, можете скреготати зубами скількі завгодно.
19.11.2025 06:17 Ответить
Тікає, *****.
19.11.2025 06:44 Ответить
Заслужений як компромисс може очолити уряд порятунку, але на березі йому треба ставити умови-ніхто, зе в першу чергу не лізе в управление країною. Я за Залужного як за премьер министра
19.11.2025 07:02 Ответить
Ні, в якості прем'єр-міністра Залужний буде лише цапом-відбувайлом, бо в галузі економіки він не фахівець.
Я вже тут казала, що із Залужного був би найкращий президент, бо роботу президента - зовнішню політику та керівництво армією - Залужний міг би виконувати бездоганно: є і освіта, і досвід, і результати! А прем'єр-міністр - це їнше. Це економіка, бізнес, керівництво підприємствами. Це не для Залужного. Але це для Порошенка!
І я би мріяла про такий тандем для України!..
19.11.2025 10:03 Ответить
Я думав, що вони - вороги
19.11.2025 07:32 Ответить
хоче помінятися посадами
19.11.2025 07:39 Ответить
Перевірка для Залужного. Якщо зЕрмачя свиня на щось сподівається то має якісь пропозиції до генерала.
19.11.2025 07:45 Ответить
Ой, яке чудне фото.... Це ж який зріст у зеленського?
19.11.2025 08:14 Ответить
19.11.2025 08:30 Ответить
Лізти в це зелене болото може тільки самашедший.
Не одмиєшся од лайна до віку.
19.11.2025 08:36 Ответить
То його вже не звільняють?
19.11.2025 08:41 Ответить
цікаво, бріти видають фбрівцям українськіх зрадників?
19.11.2025 08:58 Ответить
Якщо Залужний поведеться рятувати зелену плісняву, втратить все...
19.11.2025 09:23 Ответить
 
 