Ермак отправляется в Лондон, где планирует встретиться с Залужным, - СМИ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак летит в Лондон, где встретится с бывшим главнокомандующим, а ныне послом Валерием Залужным.
Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
О чем именно руководитель ОП хочет говорить, неизвестно. По словам источников, Ермак уже летал к Залужному осенью 2024 года и просил его остаться в команде. Тогда Залужный ответил, что пока идет война, он не думает о политике.
Нынешняя поездка Ермака происходит на фоне политического кризиса и требований, в частности депутатов от "Слуги народа", уволить самого Ермака.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее утверждал, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
+42 Victor Litarchuk
показать весь комментарий19.11.2025 00:18 Ответить Ссылка
+41 Victor Litarchuk
показать весь комментарий19.11.2025 00:14 Ответить Ссылка
+35 Андрій Невеличкий
показать весь комментарий19.11.2025 00:14 Ответить Ссылка
ЗЄля на вихід !
.
Залужний - так !
ЗЄля - ні... коли більше !
.
.
Він сам не зупинеться.
Виглядає так, ніби два потужних ділки-рішали, (а по факту два шматки 💩 ) прийшли на стрєлку з Залужним 😂
А який зріст у Володі потужного? 180 см.? 190см.?
Зеленського вже фотографують як #уйла, щоб не було видно, який він насправді 3,14здьониш, коли його поставити біля людей середнього чи високого зросту.😂
Залужний повернеться - Головою Держави !
.
А ось економікою та кабінетом міністрів рулює прем'єр-міністр. Тут Залужний дійсно не тягне, бо це не його. Але в нас є Порошенко.
Ото був би золотий тандем в Україні!
ІМХО, зрозуміло!
Чому не зезедента?
Я вже мовчу про зраду, і втрату довіри.....
коли було не жо...па завдяки Залужному, а тепер, коли все розвалили:
"Батьку, рятуй !"
.
.
Чергове шоу
Й нівякому разі неможна Залужному погоджуватись на будь які пропозиції "Алі-Баби".
У Вас навищий ретинг
Капєц ну й мудаки
і президентство у Залужного в кішені !
.
.
Семен Кривонос | Чи буде допит Зеленського? «Плівки Міндіча»: новий розвиток подій
чудовий коротко-запитання -відповідь Семена Кривоноса на РС (5 год тому )
Це повинен бути останній "візит" керівника кнопками і скрєпками України і няньки безпомічного наркомана, ухилянта і препизедента.
"Віткофф уже обговорив мирний план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі в Маямі на початку цього тижня" Джерело: https://censor.net/ua/n3585751
А вы думаете у Валерия нет стержня и он прогнётся под них, я так не думаю
Ну и четвёртое: это уникальный шанс начать перемены и выходить из этого болота коррупции и не только.
Валерий ваш ход, докажите что вы любите Украину и готовы к её спасению в тылу.
А вже коли показово вбили Чистякова, стало зрозуміло, що зелена мафія не жартуватиме, і за хотєлкі ображеного крихітки Цахеса зробить все.
Я розумію Залужного, тому що живим вигнанцем все одно бути краще, ніж мерцем, а тоді вже до того йшло повним ходом.
Я вже тут казала, що із Залужного був би найкращий президент, бо роботу президента - зовнішню політику та керівництво армією - Залужний міг би виконувати бездоганно: є і освіта, і досвід, і результати! А прем'єр-міністр - це їнше. Це економіка, бізнес, керівництво підприємствами. Це не для Залужного. Але це для Порошенка!
І я би мріяла про такий тандем для України!..
Не одмиєшся од лайна до віку.