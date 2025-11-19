Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ. Мы теряем Покровск. У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике. У нас катастрофа в энергетике. У нас ТОТАЛЬНАЯ коррупция", - пишет он.

По словам Гончаренко, за все это несет ответственность Зеленский.

"Нет другого выхода из кризиса, кроме отставки Зеленского. Его просто нет. Зеленский должен уйти в отставку, чтобы спасти страну. Он должен уйти в отставку, чтобы не раскачивать лодку. Он должен уйти в отставку, чтобы мы смогли спасти нашу страну", - добавил нардеп.

Миндичгейт

