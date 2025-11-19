РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Возможная отставка Зеленского Миндичгейт
3 452 74

Зеленский должен уйти в отставку. Другого выхода из кризиса нет, - Гончаренко

Отставка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ. Мы теряем Покровск. У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике. У нас катастрофа в энергетике. У нас ТОТАЛЬНАЯ коррупция", - пишет он.

По словам Гончаренко, за все это несет ответственность Зеленский.

"Нет другого выхода из кризиса, кроме отставки Зеленского. Его просто нет. Зеленский должен уйти в отставку, чтобы спасти страну. Он должен уйти в отставку, чтобы не раскачивать лодку. Он должен уйти в отставку, чтобы мы смогли спасти нашу страну", - добавил нардеп.

Читайте также: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Миндичгейт

Читайте: Украина переживает самый глубокий политический кризис с начала полномасштабного вторжения, - The Economist

Гончаренко скрин

Автор: 

Зеленский Владимир (22639) отставка (3181) Гончаренко (549)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
бажано у труні
показать весь комментарий
19.11.2025 13:20 Ответить
+5
Хоч Гончаренко часто балаболить просто заради дешевого хайпу, але тут я з ним повністю згоден!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:24 Ответить
+5
Виберуть того хто пообіцяє піти на поступки РФ і домовитись про мир..., а зміниться те, що Україна як суверенна держава припинить своє існування...
показать весь комментарий
19.11.2025 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бажано у труні
показать весь комментарий
19.11.2025 13:20 Ответить
І щоб на його закопанках танцювали ті прийобнуті що танцювали на день незалежності зайчікі, сєрдючка, і різні глиноміси.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:29 Ответить
Сценаристи дійства в Україні, у 2019 році, це теж розглядають!!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:35 Ответить
не розхитуйте човен, награбоване вивалюється !
показать весь комментарий
19.11.2025 13:55 Ответить
І шо, одразу все зміниться? Дуже сумніваюсь.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:22 Ответить
Виберуть того хто пообіцяє піти на поступки РФ і домовитись про мир..., а зміниться те, що Україна як суверенна держава припинить своє існування...
показать весь комментарий
19.11.2025 13:27 Ответить
Чим довше зеленосраке чмо при владі тим менше шансів нам зберегтися як державі.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:40 Ответить
і лише потужний занюх тримає оборону)) як дістали ці скиглі зебілів
показать весь комментарий
19.11.2025 13:41 Ответить
дʼєрмак то ти?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:44 Ответить
Цей теж піде на поступки. Але лише тоді, коли повнісню доведе країну до зубожіння. А поки буде тотальна корупція і диктатура.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:45 Ответить
Нажаль іншого виходу не має , всі партії які ввійдуть в уряд національної довіри, будуть контролювати , тобто важче створити схеми грабунку , коли є 10 , а не 1. То ж приклад Янек, який один вибивав бізнес, а то чмоня не вибиває, а займається відкатами.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:44 Ответить
Дерьмак не дасть цього зробити. Бо втратить усе
показать весь комментарий
19.11.2025 13:23 Ответить
Хоч Гончаренко часто балаболить просто заради дешевого хайпу, але тут я з ним повністю згоден!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:24 Ответить
Це напевно так але нам треба думати, що буде потім.
А потім - невтішна картина, тому думаємо що є менше зло.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:32 Ответить
меньшее зло - кто угодно кроме зеленского
показать весь комментарий
19.11.2025 13:38 Ответить
Менше зло - коаліційний уряд де нема кругової поруки а значить нема і тотальної корупції як зараз.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:41 Ответить
навіть табуретка на посту преза після патужного голобародька - то менше зло
показать весь комментарий
19.11.2025 13:42 Ответить
Армія чиновників зможе дуже довго та справно працювати і без вказівок з ОПи чи від кабміндічів. Це дуже інерційна система, тому нічого страшного не трапиться.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:50 Ответить
так орбан , ***** та їм подібні істоти теж за зняття зе . так що балабол гончаренко не один
показать весь комментарий
19.11.2025 14:01 Ответить
Дієш за методичкою кремлівського агента подоляка, який сидить в офісі зеленського?
показать весь комментарий
19.11.2025 14:12 Ответить
Трамп , це ти ?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:53 Ответить
fpv-дрон в поміч. Зараз багато людей з досвідом, хто на колінці збере дрон та БЧ до нього. Було б бажання) Відставка так відставка. Зато помре героєм
показать весь комментарий
19.11.2025 13:24 Ответить
Хіба що гемороєм. "Дякую" папісаші/мамірімі за те, що так виховали свого синулю.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JojYq08yzJU С Днем Рождения, ЗЕ Мама!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:59 Ответить
Розмріявся.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:24 Ответить
Зеленський очевидно не вигребе, але не бачу інших кандидатів, хот б вигріб, при тому що люди-більшість зараз проголосували б, як і в 19 р. за того хто пообіцяв би домовитись з РФ за мир...
показать весь комментарий
19.11.2025 13:25 Ответить
Домовлятись можна пуло на початках війни. Вже всьо. Як би сказав Горець: "There can be only one"
показать весь комментарий
19.11.2025 13:32 Ответить
На умовах пуйла очевидно мирні домовленості будуть виглядати ось так.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
19.11.2025 13:38 Ответить
НУ так 73 % імбецилів за це проголосували в 2019 році. Всім адекватним лишається або виїхати, або якимось чином пристосовуватись до майбутніх реалій. Життя продовжується не дивлячись ні на що
показать весь комментарий
19.11.2025 13:43 Ответить
Дірку від бублика свинособакам
показать весь комментарий
19.11.2025 13:56 Ответить
І хто стане,Стефанчук?Другі варіанти можуть партнери прийняти за державний переворот.З Кабміном,згоден,Уряд національного спасіння - так,нова коаліція - так, відставка Єрмака -так.Не заграйтесь,щоб не було ще гірше.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:26 Ответить
Стефанчука можуть попросити підти тихенько в ліс
показать весь комментарий
19.11.2025 13:43 Ответить
Для відновлення довіри українського народу до центральної влади Зеленському потрібно домовитись із Залужним про передачу йому влади та про гарантії безпеки для себе і сім'ї.
Один з можливих правових механізмів такий:
1) довибори у Верховну раду в окрузі і обрання Залужного головою ВРУ;
2) відставка Зеленського з передачею своїх повноважень Залужному, як в.о. президента;
3) відставка Кабінету міністрів, розпуск коаліції "СН", створення нової коаліції та обрання нового прем'єр-міністра і Кабміну;
4) кадрові рішення у ДБР й інших правоохоронних органах щодо посадовців, які чинили тиск на антикороргани.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:26 Ответить
Міша ти хворий? Будувати укріплення має не головнокомандуючий, а Міноборони та ОВА, які підпорядковуються президенту, і лише вони мають гроші для будівництва фортифікацій. У вас, ЗЕленоголових, ваш пєрєсідєнт ні в чьому не винен, ні в чьом нє вінават, лише мільярди вміє мародерити та стрілки переводити. Фортифікації мали будувати підрядники Міноборони Резнікова та Умєрова, але їм було не до того, бо вони крали мільярдами у ЗСУ, а такі мерзотники, як ти, все це мародерство виправдовуєте, щоб знов сказати, що найвеличніший мародер ні в чьом нє вінават, то всьо невістка...
показать весь комментарий
19.11.2025 13:53 Ответить
що ти, шлюшка подоляцька спросіш?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:54 Ответить
так чому тоді Гончаренко не ліг під нелохія?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:43 Ответить
Твоя теорія гамно на паличці
показать весь комментарий
19.11.2025 13:51 Ответить
ти в ній партнер?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:52 Ответить
І що? Коливан буде керувати до виборів, які неможливо провести?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:28 Ответить
Зеленський і вся його воровська малина мають йти геть. Не ганьбіть Україну, дайте нам вижити, бо від нас відвернулися всі. Вони думають, що весь народ такий, коли тримає таку ганебну владу.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:30 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2025 13:33 Ответить
подолятня працює в дві зміни
показать весь комментарий
19.11.2025 13:45 Ответить
опять ты с зеленского переложил на каких то всех. к чему бы это?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:41 Ответить
варнись в країну і тоді вже пи.ди
показать весь комментарий
19.11.2025 13:44 Ответить
Льоха нову методичку отримав, чи омар несвіжий з'їв?
показать весь комментарий
19.11.2025 13:39 Ответить
в тебе то методичка стара - стабільно за зелОха
показать весь комментарий
19.11.2025 13:46 Ответить
Будеш на свою мамку тикати, шмаркаче.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:59 Ответить
Порошенка треба обрати головою ВР, Віслюка - у відставку, а далі згідно з Конституцією. Тоді, принаймні, довіра союзників відновиться.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:41 Ответить
куча гамна у тебе в зеленій макітрі.
Порошенко поки що кращий президент за всі роки ******** незалежності.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:46 Ответить
куча гавна - то твоя родина кацапа
показать весь комментарий
19.11.2025 13:47 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
19.11.2025 13:48 Ответить
як вам живеться 73% ,на фоні дикої боротьби тримання за президенство зеленої потвори 🤡...ви готові загибатися і далі , шоб наживалися ,за ваш рахунок слуги ?!!!...
показать весь комментарий
19.11.2025 13:44 Ответить
тобі на туди ...дивись за своїм носом мудило малороське ...
показать весь комментарий
19.11.2025 13:48 Ответить
от чого зебілоїди такі тупорилі? - бо вони зебілоїди!))
показать весь комментарий
19.11.2025 13:51 Ответить
Он, Татьяна Неверовская, Михаил Грушевский, Вячеслав Клименко, ******, Михаил Ефремов - їм все добре, вони міняти владу не хочуть.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:52 Ответить
а головне курво відпише ,а тоді видаляється ,ледве встигла відповісти ...це зеленськомосковське бидло ,яке рятує імідж 🤡 , для підписання капітуляції України ...
показать весь комментарий
19.11.2025 14:00 Ответить
знову цей скомарох гончаренко )
показать весь комментарий
19.11.2025 13:56 Ответить
Логічно! Зеленський - геть!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:58 Ответить
Згоден з Гончаренком на 100%. Той хто країну привів до катастрофи ніколи її звідти не виведе, бо і не вміє і не хоче. Негайно треба міняти керівника, або залишати йому формальні функції, а керування державою передавати Уряду національного порятунку, де мають бути ФАХІВЦІ по всіх напрямках від оборони до енергетики та дипломатичної служби, які не пов"язані з владою зелених покидьків. Якщо цього не зробити, то можливий найгірший сценарій вплоть до втрати державності.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:59 Ответить
Спочатку уряд має піти у відставку і сформувати новий. Зеленського зараз знімати не можна, нажаль, бо міжнародні інституції не дадуть ні грошей ні зброї країні у якої навіть президента нема і хто зна що відбувається в керівництві. Добре було б поміняти весь уряд для початку
показать весь комментарий
19.11.2025 14:12 Ответить
 
 