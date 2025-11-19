Зеленский должен уйти в отставку. Другого выхода из кризиса нет, - Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку.
Об этом пишет в Facebook народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ. Мы теряем Покровск. У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике. У нас катастрофа в энергетике. У нас ТОТАЛЬНАЯ коррупция", - пишет он.
По словам Гончаренко, за все это несет ответственность Зеленский.
"Нет другого выхода из кризиса, кроме отставки Зеленского. Его просто нет. Зеленский должен уйти в отставку, чтобы спасти страну. Он должен уйти в отставку, чтобы не раскачивать лодку. Он должен уйти в отставку, чтобы мы смогли спасти нашу страну", - добавил нардеп.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
А потім - невтішна картина, тому думаємо що є менше зло.
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Один з можливих правових механізмів такий:
1) довибори у Верховну раду в окрузі і обрання Залужного головою ВРУ;
2) відставка Зеленського з передачею своїх повноважень Залужному, як в.о. президента;
3) відставка Кабінету міністрів, розпуск коаліції "СН", створення нової коаліції та обрання нового прем'єр-міністра і Кабміну;
4) кадрові рішення у ДБР й інших правоохоронних органах щодо посадовців, які чинили тиск на антикороргани.
Порошенко поки що кращий президент за всі роки ******** незалежності.