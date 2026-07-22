НАБУ и САП - о годовщине "картонковых протестов": Продолжаем отрабатывать мандат доверия. ВИДЕО
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступили с заявлением по случаю годовщины "картонковых протестов" о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Год назад. Продолжаем выполнять мандат доверия. Продолжение следует…", - отметили в НАБУ.
В САП поблагодарили граждан за доверие.
"Год назад вы вышли с плакатами и отстояли справедливость. Это сделали люди. Те, кто написал от руки несколько слов и вышел на улицу. Те, кто не промолчал.
Спасибо. За доверие, которое мы чувствуем каждый день. За независимость, которую теперь имеем право оправдывать только работой", - добавили там.
Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию протеста против принятия Верховной Радой законопроекта № 12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект № 13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский одобрил законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.
31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроекто восстановлении независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
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