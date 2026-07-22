НАБУ та САП про річницю "картонкових протестів": Продовжуємо відпрацьовувати мандат довіри. ВIДЕО

У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі зробили заяву з нагоди річниці "картонкових протестів" щодо повернення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рік тому. Продовжуємо відпрацьовувати мандат довіри. Далі буде…", - зазначили в НАБУ.

У САП подякували громадянам за довіру.

"Рік тому ви вийшли з картонками і відстояли справедливість. Це зробили люди. Ті, хто написав від руки кілька слів і вийшов на вулицю. Хто не промовчав.



Дякуємо. За довіру, яку ми відчуваємо щодня. За незалежність, яку тепер маємо право виправдовувати тільки роботою", - додали там.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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