Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Нііністе загострення ситуації на Донбасі і стягування російських військ до кордонів України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Наголошується, що Зеленський поінформував свого колегу про загострення безпекової ситуації на сході країни і концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Лідери обмінялися думками щодо подальших заходів з метою стримування російської агресії.
Також наголошується, що Зеленський подякував за тверду підтримку Фінляндією суверенітету і територіальної цілісності України.
Також обговорювалася співпраця у сфері протидії гібридним загрозам як один із ключових елементів гарантування національної безпеки України та Фінляндії.
Особливу увагу було приділено актуальним питанням взаємодії України з Європейським Союзом.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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Независимо от сценария агрессии, мы обязаны показать нашу готовность к любым угрожающим сценариям. Время еще есть, и люди ждут от власти твердого и уверенного руководства, а не поведения жертвы.
Для этого необходимо:
1. Во всех органах центральной власти и областных администрациях должны провести учения по подготовке введения военного положения и по гражданской обороне, проверить готовность власти к действиям в особый период, порядок связи, взаимодействие, транспорт.
2. Вооруженные силы должны провести маневры оперативных резервов на угрожаемых направлениях - как минимум 5-6 батальонных тактических групп, обеспеченных топливом и боеприпасами. Необходима проверка систем ПВО - сколько РЛС и ЗРК реально в боеготовом состоянии.
3. Заслушать подготовку Гособоронзаказа 2021 года. До сих пор Гособоронзаказ не принят - середина апреля! Нам срочно необходимо загрузить промышленность плановой работой, в частности стоит расширить выпуск противотанковых управляемых ракет "Стугна" и "Корсар" с различными видами боевых частей. Необходимы экстренные закупки 120 мин для минометов и 152 мм артиллерийских снарядов для гаубиц. Главная проблема в армии - острая нехватка боеприпасов, запасов действительно нет. К сожалению, закупки боеприпасов делаются просто мизерные и совершенно не учитывают потребности войск.
4. Срочно перераспределить бюджет-2021 года и часть средств всех правительственных фондов пустить на закупки вооружений и снабжения, необходимых нам прямо сейчас. Нам нужны срочные закупки: а) беспилотники - всех, какие у нас есть; б) тепловизионные приборы наблюдения и прицелы; в) машины повышенной проходимости для командиров и расчетов систем вооружения.
5. Обеспечить резервом топлива воинские части, топлива критически не хватает. Закупить для боевых частей карточки для топлива для заправки на крупнейших заправочных сетях. Это самый быстрый и логичный путь обеспечения войск качественным топливом, а не той субстанцией, что надо везти с далеких баз.
6. В рамках сотрудничества с США ускорить и увеличить объемы поставки помехозащищенных радиостанций "Харрис" в войска.
7. Принять закон о территориальной обороне как добровольческого рода войск в составе ВСУ - по образцу Литвы и Эстонии - для создания боеспособных добровольческих подразделений. Надо узаконить те добровольческие формирования, что есть в ТРО прямо сейчас, дать им необходимую на деле организацию, а не мечтать о воздушных замках.
8. На передовую в зоны контактных боев и действия российских снайперов направить наиболее боеспособные подразделения, подготовленные для снайперской и контрснайперской работы - из состава Сил специальных операций ВСУ, СБУ, НГУ, добровольческого полка "Азов". Как можно держать самые подготовленные подразделения в тылу, когда противник направил против нашей пехоты на фронт снайперов своих ССО и ФСБ?
9. Экстренно подготовить настоящую доктрину боевых действий и военную доктрину, которые основывались бы на реальных сценариях будущей войны. Все это можно принять в самое короткое время. У ВС РФ такая доктрина и план действий есть, мы проигрываем в организации и управлении прежде всего.
10. Президент обязан обратиться к нации с заявлением о недопустимости военного шантажа, о готовности Украины сражаться с агрессором и рассказать об основных направлениях обороны страны, для которых необходима поддержка гражданского общества. Президент должен выступить в Верховной Раде перед лидерами фракций (за исключением пророссийских) с докладом о подготовке к обороне страны, ответить на вопросы. Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ обязаны выступить перед депутатами комитета по обороне с докладом и ответить на вопросы.
Президент обязан быть лидером в мобилизации страны.
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
А то со взрослыми дядями - клоунам и карликам страшно сразу, ссутся и броники натягивают.. А так - Финляндия, не страшно.. и начинают бахвалится, рассказывая что на самом деле думают...
ось куди вони таки суки рашистські підуть...
Байден и Госдеп действуют как ВЗРОСЛЫЕ люди, постепенно затягивая удавку на шее фуйла и не давая тому развязать ядерную войну от безысходности. Более того, ведя фуйла к уничтожению руками самих же кацапов))
И только недоразвитые идиоты типа вовки-шмаркли орут от бахвальства "бАмбить!".. чтобы тут же спрятаться под лавку и просить "пАмагите, спасите, пАчяму мы не в НАТО?" - как только фуйло начал бряцать оружием..
впрочем, это слишком тяжело для понимания у вас, недоразвитых ботов))
совсем тупых в лахте набирают
сп2 начали строить в 2016 с вводом в 2020-2021... т.е. ВСЮ каденцию трампа - сп2 СТРОИЛCЯ)) Так что ж твой "злой" трамп НЕ ВВЕЛ санкции против сп2, лахта?
или тебе об єтом в методичках не рассказали
"We very much want to restore our relationship with Germany after four years of abuse by the previous administration," said a senior administration official. "But Congress is not budging. We are between a rock and a hard place."
В переводе с английского на русский: мы не будем вводить санкции против СП-2 так как хотим восстановить отношения с Германией, которые пострадали при администрации Трампа. Вместо этого мы введем очередные бесполезные персональные санкции от которых никому не холодно и не жарко.
воистину, зебилы-ватники что в рашке, что в Украине не способны подумать даже на пару шагов вперед
а про "санкции" трампа рассказывай идиотам в рашке - найдешь у них полное понимание и поддержку)) Ток не забывай добавлять - что СП2 построен был именно и благодаря действиям трампа, который всяченски разрушал союз сша и германии ..
идиот, какие санкции от трампа - ГДЕ они?))
ВСЮ каденцию трампа - сп2 СТРОИЛCЯ, несмотря на мифические санкции - о которіх в рашке особо не не слішали.. Точнее - рассказывали идиотам типа тебя по зомбоящику для создания трампу имиджа "вояки" - чтобы протянуть его на второй срок))
То-то вы в рашке обосрались - когда трамп пролетел мимо второго срока
п.с. еще раз, для особо тупых и примитивных лахтинских ботов: президент сша НЕ вводит санкции, у него нет таких полномочий.
Президент США - ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ власть (да-да, президенты также не имеют права "сажать" - как истерили подобные тебе зебилы).
Президент США ПОДПИСЫВАЕТ пакет документов по санкциям, которые вводят законодательные органы в США - Нижняя/Верхняя Палаты))
пля, откуда вас таких тупых-то набирают, не способных даже различить сп2 от сп1))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_поток_-_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#%D0%A5%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Ход строительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2016 3.12016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2017 3.22017 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2018 3.32018 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2019 3.42019 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%E2%80%94_2#2020 3.52020 3.62021
прокладка труб началась в феврале 2017 - когда трамп стал президентом.. и к 2019 году была законченна на 94%.. пока ДАНИЯ не отозвала разрешение на строительство в своей зоне.
До этого момента трамп был абсолютно безразличен к сп2..
И лишь когда Конгресс/Сенат США приняли пакет документов на санкции - трамп вынужден был их подписать.. бо таков ЗАКОН))
сама прокладка труб началась в МАЕ 2018...
а епнутые кацапские боты утверждают что "сп2 строился при обаме"
До этого момента трамп был абсолютно безразличен к сп2..
Смотри на дату этого видео, чтобы не нести бред сумасшедшего.
https://www.youtube.com/watch?v=4L9qKM2-nUY https://www.youtube.com/watch?v=78ZZmZfgnp8
3 мая 2018 было начато строительство участка газопровода на территории Германии. Укладку труб планировалось завершить не позднее 4 квартала 2019 года. Эти планы не удалось осуществить в связи с позицией Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону.
К этому моменту было СП2 был готов на 93.5% - и трамп НЕ ВВЕЛ ни одной санкции
так что, идиот из лахты, рассказывай про "злого" трампа своим кацапам.. Но ФАКТ простой: строительство СП2 началось при трампе и за 2 года было построенно практически на 94%..
при этом трампа это НЕ волновало до момента, когда Конгресс США не ввел санкции против СП2.. которые трамп был вынужден подписать санкции, бо к тому моменту его давно считали на крючке у рашки и лишние проблемы перед выборами ему не нужны.
Более того, даже твой видос лишь подтверждает - трампа волнует БИЗНЕС и продажи американского газа в Германию, а не сами санкции))
https://bookap.info/genpsy/samohvalov/gl27.shtm Предметно-конкретное мышление характерно для
электората Зеленскогои лиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой. Например, на вопрос - как вы понимаете поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает?" отвечает: "Яблоки всегда падают недалеко от дерева". Характерно для умственной отсталости и деменций.(с)
https://focus.ua/world/479962-rossiya-razvernula-polevoy-gospital-na-granice-s-ukrainoy-nemeckie-smi-foto-video
"Туреччина в конфлікті між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін, але водночас вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом.
Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-disisleri-bakani-cavusoglu-**********-ile-tum-sorunlarimizi-konusmaya-haziriz,********************** NTV заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було морем миру.
"Ми виступаємо за це, але в даний час напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому… Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні.
Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом", - зазначив Чавушоглу."
В Донецкой области пес спас бойцов украинской армии от мины.
Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление 10-й отдельной горно-штурмовой бригады
По словам свидетелей, пес наткнулся на советскую противопехотную осколочную мину натяжного действия ПОМ-2 "Отек". Такие мины предназначены для вывода из строя личного состава и устанавливаются только средствами дистанционного минирования.
«15 апреля. Утро, 7:00, Новгородское. Российским оккупантам нет покоя. ПОМ-2 "Отек". 3 штуки. К счастью, без жертв. Одну ПОМКу, случайно "сняла" собака. Пес жив», - говорится в сообщении.