Головні новини 6 жовтня: офшори Арахамії, підозра Труханову

Лідер фракції "СН" Арахамія розповів про свої офшори, мера Одеси підозрюють у крадіжці і махінаціях із землею, голову правління "Укрексімбанку" Мецгера відсторонили після скандалу з журналістами - головні новини України 6 жовтня.

Офшори Арахамії

Голова правлячої фракції розповів журналістам про офшори - свої і дружини. Він сказав, що раніше офшорні компанії були у нього, а тепер вони є у його дружини. "Це нормальний процес", - запевняє голова фракції "СН".

Підозра меру Одеси Труханову

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову і ще чотирьом особам. Слідство вважає, що вони крали гроші і незаконно роздавали землю під забудову. Збитки міського бюджету - понад 533 млн грн.

В "Укрексімбанку" після нападу на журналістів - новий тимчасовий голова

Євген Мецгер, у кабінеті і за розпорядженням якого журналістам заламували руки і відбирали камери, кардинально переглянув своє ставлення до того, що трапилося (варто було тільки з'явитися відео). Тепер він кається і говорить, що йому "нема виправдання" і що він сам шокований. Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування - і Наглядова рада банку призначила тимчасово виконуючого обов'язки голови правління. Мецгеру і ще одному співробітнику "Укрексімбанку", який брав участь у нападі, вже намагалися вручити підозру у перешкоджанні журналістській діяльності (до 5 років позбавлення волі) - але дзуськи: застати їх на робочому місці не вдалося. Центральний офіс банку пікетували журналісти. На пікетувальників із вікна впав вазон.

Штайнмаєр у Києві

Президент Німеччини приїхав в Україну, щоб взяти участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Перед цим зустрівся із Зеленським - говорили про енергетичну безпеку і про мир на Донбасі.

Україна на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19

У всьому світі ми - на четвертому місці. За добу померли 320 пацієнтів. Біля лікарень шикуються черги з швидких. У "червону" зону на цьому тижні можуть перейти Харківщина, Херсонщина та Запорізька область, карантин збираються посилити у Львові.

Тим часом в Україні виявили поліомієліт: півторарічна дитина з Рівненської області не була вакцинована через релігійні переконання батьків.