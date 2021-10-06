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Новини
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Головні новини 6 жовтня: офшори Арахамії, підозра Труханову

Головні новини 6 жовтня: офшори Арахамії, підозра Труханову

Лідер фракції "СН" Арахамія розповів про свої офшори, мера Одеси підозрюють у крадіжці і махінаціях із землею, голову правління "Укрексімбанку" Мецгера відсторонили після скандалу з журналістами - головні новини України 6 жовтня.

Офшори Арахамії

Голова правлячої фракції розповів журналістам про офшори - свої і дружини. Він сказав, що раніше офшорні компанії були у нього, а тепер вони є у його дружини. "Це нормальний процес", - запевняє голова фракції "СН".

Підозра меру Одеси Труханову

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову і ще чотирьом особам. Слідство вважає, що вони крали гроші і незаконно роздавали землю під забудову. Збитки міського бюджету - понад 533 млн грн.

В "Укрексімбанку" після нападу на журналістів - новий тимчасовий голова

Євген Мецгер, у кабінеті і за розпорядженням якого журналістам заламували руки і відбирали камери, кардинально переглянув своє ставлення до того, що трапилося (варто було тільки з'явитися відео). Тепер він кається і говорить, що йому "нема виправдання" і що він сам шокований. Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування - і Наглядова рада банку призначила тимчасово виконуючого обов'язки голови правління. Мецгеру і ще одному співробітнику "Укрексімбанку", який брав участь у нападі, вже намагалися вручити підозру у перешкоджанні журналістській діяльності (до 5 років позбавлення волі) - але дзуськи: застати їх на робочому місці не вдалося. Центральний офіс банку пікетували журналісти. На пікетувальників із вікна впав вазон.

Штайнмаєр у Києві

Президент Німеччини приїхав в Україну, щоб взяти участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Перед цим зустрівся із Зеленським - говорили про енергетичну безпеку і про мир на Донбасі.

Україна на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19

У всьому світі ми - на четвертому місці. За добу померли 320 пацієнтів. Біля лікарень шикуються черги з швидких. У "червону" зону на цьому тижні можуть перейти Харківщина, Херсонщина та Запорізька область, карантин збираються посилити у Львові.

Тим часом в Україні виявили поліомієліт: півторарічна дитина з Рівненської області не була вакцинована через релігійні переконання батьків.

Автор: 

Бабин Яр (160) Зеленський Володимир (23832) офшор (497) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342) Укрексімбанк (478) Труханов Геннадій (378) Арахамія Давид (1104) COVID-19 (19765) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+10
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06.10.2021 22:42
+8
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06.10.2021 22:41
+7
"хламідії - це нормально, у мене було багато, тепер є в дружини",- Арахамія
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06.10.2021 22:33
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06.10.2021 22:32 Відповісти
"хламідії - це нормально, у мене було багато, тепер є в дружини",- Арахамія
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06.10.2021 22:33 Відповісти
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06.10.2021 22:39 Відповісти
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06.10.2021 22:41 Відповісти
Пойду свою допытаю щекоткой. Может вылезет пару монеток на харчи особо. А то похолодало--жрать охота сильнее!
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06.10.2021 22:38 Відповісти
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06.10.2021 22:42 Відповісти
А у нас в квартире газ!!
А у нас сегодня кошка родила ??котят!
Мама мыла раму- а по уму скло треба б було...
🤣
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06.10.2021 22:43 Відповісти
а ведь не брешет лопоухий, паспорта за красивые глазки госдеп просто так не вручает
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06.10.2021 22:44 Відповісти
Ой-ой-ой!
Роспи...лся, то есть, сорри, заврался Арахамия!
Два года назад он, небось и слова такого, "офшор" НЕ ЗНАЛ!
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06.10.2021 22:51 Відповісти
клоуны в нашем цирке стали настолько вороваты,
что скоро исчезнут и кони для выступлений
и прийдется рассказывать пришедшим в зал зрителям, что лошадей вчера съели,
по причине того, что нечем было кормить
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06.10.2021 22:57 Відповісти
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06.10.2021 23:01 Відповісти
Другими словами Арахмия посоветовал украинцам перестать платить налоги. Оплата налогов это для лохов
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06.10.2021 23:07 Відповісти
Венедиктова подписала подозрение Труханову.

И уже никто не вспомнит про Разумкова и Раду,
офшоры Зеленского, а Мецгера вообще забудут.)
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06.10.2021 23:32 Відповісти
 
 