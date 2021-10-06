Главные новости 6 октября: офшоры Арахамии, подозрение Труханову

Лидер фракции "СН" Арахамия рассказал о своих офшорах, мэра Одессы подозревают в воровстве и махинациях с землей, главу правления "Укрэксимбанка" Мецгера отстранили после скандала с журналистами - главные новости Украины 6 октября.

Офшоры Арахамии

Глава правящей фракции рассказал журналистам об офшорах - своих и жены. Он сказал, что раньше офшорные компании были у него, а теперь они есть у его жены. "Это нормальный процесс", - уверяет глава фракции "СН".

Подозрение мэру Одессы Труханову

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще четырем людям. Следствие считает, что они воровали деньги и незаконно раздавали землю под застройку. Убытки городского бюджета - более 533 млн грн.

В "Укрэксимбанке" после нападения на журналистов - новый временный глава

Евгений Мецгер, в кабинете и по распоряжению которого журналистам заламывали руки и отбирали камеры, кардинально пересмотрел свое отношение к случившемуся (стоило только появиться видео). Теперь он кается и говорит, что ему "нет оправдания" и что он сам в шоке. Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования - и Набсовет банка назначил временно исполняющего обязанности главы правления. Мецгеру еще одному сотруднику "Укрэксимбанка", участвовавшему в нападении, уже пытались вручить подозрение в препятствовании журналистской деятельности (до 5 лет лишения свободы) - но не тут-то было: застать их на рабочем месте не удалось. Центральный офис банка пикетировали журналисты. На пикетчиков из окна упал вазон.

Штайнмайер в Киеве

Президент Германии приехал в Украину, чтобы поучаствовать в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Перед этим встретился с Зеленским - говорили об энергетической безопасности и о мире на Донбассе.

Украина на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

Во всем мире мы - на четвертом месте. За сутки умерли 320 пациентов. Возле больниц выстраиваются очереди из скорых. В "красную" зону на этой неделе могут перейти Харьковщина, Херсонщина и Запорожская область, карантин собираются усилить во Львове.

Тем временем в Украине обнаружили полиомиелит: полуторагодовалый ребенок из Ривненской области не был вакцинирован из-за религиозных убеждений родителей.