Главные новости 6 октября: офшоры Арахамии, подозрение Труханову
Лидер фракции "СН" Арахамия рассказал о своих офшорах, мэра Одессы подозревают в воровстве и махинациях с землей, главу правления "Укрэксимбанка" Мецгера отстранили после скандала с журналистами - главные новости Украины 6 октября.
Офшоры Арахамии
Глава правящей фракции рассказал журналистам об офшорах - своих и жены. Он сказал, что раньше офшорные компании были у него, а теперь они есть у его жены. "Это нормальный процесс", - уверяет глава фракции "СН".
Подозрение мэру Одессы Труханову
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще четырем людям. Следствие считает, что они воровали деньги и незаконно раздавали землю под застройку. Убытки городского бюджета - более 533 млн грн.
В "Укрэксимбанке" после нападения на журналистов - новый временный глава
Евгений Мецгер, в кабинете и по распоряжению которого журналистам заламывали руки и отбирали камеры, кардинально пересмотрел свое отношение к случившемуся (стоило только появиться видео). Теперь он кается и говорит, что ему "нет оправдания" и что он сам в шоке. Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования - и Набсовет банка назначил временно исполняющего обязанности главы правления. Мецгеру еще одному сотруднику "Укрэксимбанка", участвовавшему в нападении, уже пытались вручить подозрение в препятствовании журналистской деятельности (до 5 лет лишения свободы) - но не тут-то было: застать их на рабочем месте не удалось. Центральный офис банка пикетировали журналисты. На пикетчиков из окна упал вазон.
Штайнмайер в Киеве
Президент Германии приехал в Украину, чтобы поучаствовать в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Перед этим встретился с Зеленским - говорили об энергетической безопасности и о мире на Донбассе.
Украина на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19
Во всем мире мы - на четвертом месте. За сутки умерли 320 пациентов. Возле больниц выстраиваются очереди из скорых. В "красную" зону на этой неделе могут перейти Харьковщина, Херсонщина и Запорожская область, карантин собираются усилить во Львове.
Тем временем в Украине обнаружили полиомиелит: полуторагодовалый ребенок из Ривненской области не был вакцинирован из-за религиозных убеждений родителей.
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А у нас сегодня кошка родила ??котят!
Мама мыла раму- а по уму скло треба б було...
🤣
Роспи...лся, то есть, сорри, заврался Арахамия!
Два года назад он, небось и слова такого, "офшор" НЕ ЗНАЛ!
что скоро исчезнут и кони для выступлений
и прийдется рассказывать пришедшим в зал зрителям, что лошадей вчера съели,
по причине того, что нечем было кормить
И уже никто не вспомнит про Разумкова и Раду,
офшоры Зеленского, а Мецгера вообще забудут.)