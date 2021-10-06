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Новости
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Главные новости 6 октября: офшоры Арахамии, подозрение Труханову

Главные новости 6 октября: офшоры Арахамии, подозрение Труханову

Лидер фракции "СН" Арахамия рассказал о своих офшорах, мэра Одессы подозревают в воровстве и махинациях с землей, главу правления "Укрэксимбанка" Мецгера отстранили после скандала с журналистами - главные новости Украины 6 октября.

Офшоры Арахамии

Глава правящей фракции рассказал журналистам об офшорах - своих и жены. Он сказал, что раньше офшорные компании были у него, а теперь они есть у его жены. "Это нормальный процесс", - уверяет глава фракции "СН".

Подозрение мэру Одессы Труханову

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще четырем людям. Следствие считает, что они воровали деньги и незаконно раздавали землю под застройку. Убытки городского бюджета - более 533 млн грн.

В "Укрэксимбанке" после нападения на журналистов - новый временный глава

Евгений Мецгер, в кабинете и по распоряжению которого журналистам заламывали руки и отбирали камеры, кардинально пересмотрел свое отношение к случившемуся (стоило только появиться видео). Теперь он кается и говорит, что ему "нет оправдания" и что он сам в шоке. Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования - и Набсовет банка назначил временно исполняющего обязанности главы правления. Мецгеру еще одному сотруднику "Укрэксимбанка", участвовавшему в нападении, уже пытались вручить подозрение в препятствовании журналистской деятельности (до 5 лет лишения свободы) - но не тут-то было: застать их на рабочем месте не удалось. Центральный офис банка пикетировали журналисты. На пикетчиков из окна упал вазон.

Штайнмайер в Киеве

Президент Германии приехал в Украину, чтобы поучаствовать в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Перед этим встретился с Зеленским - говорили об энергетической безопасности и о мире на Донбассе.

Украина на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

Во всем мире мы - на четвертом месте. За сутки умерли 320 пациентов. Возле больниц выстраиваются очереди из скорых. В "красную" зону на этой неделе могут перейти Харьковщина, Херсонщина и Запорожская область, карантин собираются усилить во Львове.

Тем временем в Украине обнаружили полиомиелит: полуторагодовалый ребенок из Ривненской области не был вакцинирован из-за религиозных убеждений родителей.

Автор: 

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20362) офшор (511) Штайнмайер Франк-Вальтер (517) Укрэксимбанк (123) Труханов Геннадий (315) Арахамия Давид (989) COVID-19 (18608) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+10
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06.10.2021 22:42
+8
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06.10.2021 22:41
+7
"хламідії - це нормально, у мене було багато, тепер є в дружини",- Арахамія
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06.10.2021 22:33
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Вісті з того Світу...
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06.10.2021 22:32 Ответить
"хламідії - це нормально, у мене було багато, тепер є в дружини",- Арахамія
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06.10.2021 22:33 Ответить
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06.10.2021 22:39 Ответить
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06.10.2021 22:41 Ответить
Пойду свою допытаю щекоткой. Может вылезет пару монеток на харчи особо. А то похолодало--жрать охота сильнее!
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06.10.2021 22:38 Ответить
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06.10.2021 22:42 Ответить
А у нас в квартире газ!!
А у нас сегодня кошка родила ??котят!
Мама мыла раму- а по уму скло треба б було...
🤣
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06.10.2021 22:43 Ответить
а ведь не брешет лопоухий, паспорта за красивые глазки госдеп просто так не вручает
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06.10.2021 22:44 Ответить
Ой-ой-ой!
Роспи...лся, то есть, сорри, заврался Арахамия!
Два года назад он, небось и слова такого, "офшор" НЕ ЗНАЛ!
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06.10.2021 22:51 Ответить
клоуны в нашем цирке стали настолько вороваты,
что скоро исчезнут и кони для выступлений
и прийдется рассказывать пришедшим в зал зрителям, что лошадей вчера съели,
по причине того, что нечем было кормить
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06.10.2021 22:57 Ответить
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06.10.2021 23:01 Ответить
Другими словами Арахмия посоветовал украинцам перестать платить налоги. Оплата налогов это для лохов
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06.10.2021 23:07 Ответить
Венедиктова подписала подозрение Труханову.

И уже никто не вспомнит про Разумкова и Раду,
офшоры Зеленского, а Мецгера вообще забудут.)
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06.10.2021 23:32 Ответить
 
 