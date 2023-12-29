Нападника на журналістів "Схем" Тельбізова поновлюють на посаді у державному "Укрексімбанку", - нардеп Лерос

Звільненого за напад на журналістів "Схем" директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова поновлюють на посаді у державному банку.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"За моїми джерелами, він зібрав співробітників банку та вихлявася, що виграв справу у суді, пафосно заявивши, що скоро планує поновитись на посаді, а учора йому вже зробили пропуск", - зазначив нардеп.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня 2021 року суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

14 вересня 2022 року суд визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф. Мецгеру визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень. Тельбізову і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

11 листопада 2022 року Мецгера призначили головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

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