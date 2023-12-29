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Нападника на журналістів "Схем" Тельбізова поновлюють на посаді у державному "Укрексімбанку", - нардеп Лерос

тельбізов

Звільненого за напад на журналістів "Схем" директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова поновлюють на посаді у державному банку.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"За моїми джерелами, він зібрав співробітників банку та вихлявася, що виграв справу у суді, пафосно заявивши, що скоро планує поновитись на посаді, а учора йому вже зробили пропуск", - зазначив нардеп.

Нападника на журналістів Схем Тельбізова поновлюють на посаді у державному Укрексімбанку, - нардеп Лерос 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня 2021 року журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня 2021 року суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

14 вересня 2022 року суд визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф. Мецгеру визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень. Тельбізову і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

11 листопада 2022 року Мецгера призначили головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Також читайте: Кабмін виділив 30 мільярдів державній компанії, яку очолив скандальний банкір Мецгер

Автор: 

Укрексімбанк (478) Лерос Гео (383) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+17
Яка держава такий і державний банк.
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29.12.2023 18:20
+16
Свої корупціонери - "не корупціонери"; свої ухилянти - "не ухилянти"; свої зрадники - "патріоти"!
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29.12.2023 18:25
+16
Щось пригадалось....
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29.12.2023 18:38
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Яка держава такий і державний банк.
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29.12.2023 18:20 Відповісти
Свої корупціонери - "не корупціонери"; свої ухилянти - "не ухилянти"; свої зрадники - "патріоти"!
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29.12.2023 18:25 Відповісти
Це вже "покращення" від зєшобли чи ще ні?
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29.12.2023 18:27 Відповісти
...ще й компенсацію виплатять з півмільйона за вимушену перерву...
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29.12.2023 18:27 Відповісти
треба мобілізовувати простий люд заради захисту простих боєвиків банку
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29.12.2023 18:29 Відповісти
щільне коло зефахівців
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29.12.2023 18:30 Відповісти
Щось пригадалось....
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29.12.2023 18:38 Відповісти
Тельбізови, фрідмани, арахамії, шифіри...всі свої, давіть цих українчиків і чим більше ви їх будете давити і обкрадати, тим більше з них проголосує за вас. Так, 73%, я не помилився?
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29.12.2023 18:39 Відповісти
..ценный кадр, даже флешу не смог стереть.. их по этому признаку сейчас и набирают: тупой - значит подходишь.. Монолитная команда плучается.. Аминь..
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29.12.2023 18:47 Відповісти
Зачекайте,мразота. Вернемося скоро...
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29.12.2023 18:54 Відповісти
в тцк його віправити саме те☝️
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29.12.2023 18:56 Відповісти
Де ці вилупки, які під новинами про Порошенка жаліються, що на цензорі не дають захищати зелену шоблу? Ви під такими новинами повигороджуйте вашу улюблену золотоординсько-золототелячу ОПГ.
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29.12.2023 19:00 Відповісти
Судді МАЙДАНУ, виконують установки портнова+татарова!
Це ж Червінського пресувати, була команда… Ось така вона, Чесна Феміда, зкацапленого кривосуддя!!
Суддівські в Україні, ще з часів кучмарика, це ОКРЕМА сімейна КАСТА! Підрахуй з портновим та лукаш, можуть підтвердити ці династії!
В Україні є багато інших каст: посадовці категорї А, Б, В, податкова, мусорські, прокурорські, митники, держСекретарі та їх зами, прикордонники, нардепи невиїздні з зали у ВРУ і т. д.!
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29.12.2023 19:41 Відповісти
Питання риторичне, але як Мецгера могли призначити керувати фінансовою компанією при існуючих вимогах НБУ до бездоганної ділової репутації керівників в фінансових компаніях? Чи відп...ти журналістів репутації не шкодить, а тільки підсилює її бездоганність?
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29.12.2023 20:27 Відповісти
А чому цього Тельбізова ще не мобілізували?
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29.12.2023 20:39 Відповісти
так
звичайно воювати нікому..
скрізь зе пліснява
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29.12.2023 20:59 Відповісти
А хтось очікував від цієї влади виконання закону, чекайте відосіка.
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29.12.2023 21:30 Відповісти
..кому ближе,сделайте внушение этой твари....Журналисты Радио Свободы это голос Свободы и трогать их нельзя
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30.12.2023 08:55 Відповісти
Козлота о&ухла
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30.12.2023 16:32 Відповісти
 
 