"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду
"Європейська Солідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів народних депутатів за відставку уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов.
Він закликав представників інших фракцій та груп підписатися під ініціативою.
"Ми починаємо збір підписів за відставку всього Кабінету міністрів. Відставка лише двох міністрів тільки поглибить кризу масштабного корупційного скандалу, який сколихнув всю країну. Бо на плівках Міндіча вже "засвітились" щонайменше 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента", – констатував Герасимов.
"Уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра. Довіра як з боку українців до влади, так і довіра наших міжнародних партнерів до України. І цю довіру не можна повернути косметичними методами. Тільки глибинними змінами", – наголошує співголова фракції.
"Саме тому "Європейська Солідарність" ініціювала відставку всього корупційного уряду. Я ставлю перший підпис і закликаю керівників усіх фракцій і груп парламенту підтримати нашу ініціативу, щоб дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. Вважаю, що збір підписів за відставку цього корупційного кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за міндічів", – сказав Артур Герасимов.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Ну всі ж розуміють що замість міністрів- мародерів , призначать таких самих міністрів- мародерів ,, якщо не більших , бо поки Єрмачело керує країною годі й чекати якихось адекватних призначень .
Хотілося б знати - що опозиція планує робити після відставки уряду ?? І як бути з Єрмаком , Татаровим і тд. ?
Ви можете вже зараз побачити - хто з депутатів підтримує мародерську владу , це - більшість депутатів . Вони цього навіть і не приховують . Попри корупційні скандали вони продовжать підтримувати цю владу , і я в цьому навіть не сумніваюсь . Бо вони самі і є - мародерська влада . Депутати такі ж мародери як і міністри , це ще НАБУ не добралося до них , там вилізе таке що - скандал з міністрами покажеться дитячою забавкою .
В мене немає жодного сумніву що - більшість ВР буде голосувати так як їм накажуть голосувати - зверху .
додати професіоналізму в роботу. на четвертий то рік війни.
Zugzwang/Цугцва́нг «примус здійснення до ходу - положення, при якому гравець зазнає втрат лише через те, що його черга ходити: будь-який з його ходів погіршує позицію.
"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду - Zugzwang/Цугцва́нг примус до ходу. Замінити мандичів Зеленського, свинарчуками Порошенка ? Чи справді провести заміну для порятунку, а не знову...
З розпадом СССР і "розбудовою" держави України, метастази корупції, - розросталися по принципу наступності (приемственности - рус), як спадок передавався - від президента до президента, - один з кланів вимушено уступав "пасовисько" наступній зграї: зграя Кучми, любі друзі Ющенка, сімʼя Януковича, свинарчуки Порошенка, мандичі Зеленського..
(Звичайно, той процес відслідковупали і направляли з Кремля - Кремль не міг не брати участі - це один зі способів руйнування України з середини).
Під час президентства Порошенка українці сиділи на найкращих курортах світу і по безвізу їздили на вихідні пити каву у Відні. А при Зе 10 мільйонів спасаючи своє життя і життя дітей втекли за кордон, а решта сидять в підвалах і моляться Богу, без тепла і світла.
Ваша брехлива пропаганда діяла на ура в 2019 році, в сьогодні люди вже зрозуміли хто є хто. Час дуже правильний лікар.
Припустимо, домоглися і клоуни пішли з КМУ.
Хто призначатиме наступних? Ті самі зеблани?
чому нема збору підписів для імпічмента? чи жОПозиція не в курсі поки що, що зеля в цій схемі по розкраданню - один із головних учасників?
скажіть хтось опозиції, що зеля теж ворував.
1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.
СПИСОК И НИЧЕГО БОЛЕЕ / РЕЗУЛЬТАТОВ 0,0000000000 %