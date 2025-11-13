"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду

"Європейська Солідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів народних депутатів за відставку уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов.

Він закликав представників інших фракцій та груп підписатися під ініціативою.

"Ми починаємо збір підписів за відставку всього Кабінету міністрів. Відставка лише двох міністрів тільки поглибить кризу масштабного корупційного скандалу, який сколихнув всю країну. Бо на плівках Міндіча вже "засвітились" щонайменше 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента", – констатував Герасимов.

"Уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра. Довіра як з боку українців до влади, так і довіра наших міжнародних партнерів до України. І цю довіру не можна повернути косметичними методами. Тільки глибинними змінами", – наголошує співголова фракції.

"Саме тому "Європейська Солідарність" ініціювала відставку всього корупційного уряду. Я ставлю перший підпис і закликаю керівників усіх фракцій і груп парламенту підтримати нашу ініціативу, щоб дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. Вважаю, що збір підписів за відставку цього корупційного кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за міндічів", – сказав Артур Герасимов.

Так все таки підписні листи видали? Чи силою прийшлося виривати?
13.11.2025 15:59 Відповісти
Припущу, що не всі "солідарні" підпишуть...
13.11.2025 16:02 Відповісти
Зелених мародерів гнати підсрачниками в тюрму...
13.11.2025 16:03 Відповісти
Збирайте про імпічмент зеЛайну.
13.11.2025 16:05 Відповісти
Все так . Уряд має піти нах . Але я про інше . А що далі ?? Чому опозиція про це нічого не каже ?
Ну всі ж розуміють що замість міністрів- мародерів , призначать таких самих міністрів- мародерів ,, якщо не більших , бо поки Єрмачело керує країною годі й чекати якихось адекватних призначень .
Хотілося б знати - що опозиція планує робити після відставки уряду ?? І як бути з Єрмаком , Татаровим і тд. ?
13.11.2025 16:05 Відповісти
Ні пане. Там має бути створений Уряд спасіння України, до якого мають увійти представники всіх політичних сил і технократи і ніякого впливу всяких єрмаків. Після цього переформатування Верховної Ради, бо там давно немає монобільшості ''слуг''. І ми побачимо, хто буде підтримувати Україну, а хто міндічів і росію. Звичайно переоберуть спікера і створять нову коаліцію,та якій не буде ''слуг'' і ОПЗЖ. Це моє бачення, в в іншому випадку Україна може зникнути з карти світу.
13.11.2025 17:23 Відповісти
Але як його створити ? Зелень , і ті хто під неї танцює - цього не дозволять . Всі ж важелі влади і досі в руках єрмачні , а у опозиції дуже мало голосів .
Ви можете вже зараз побачити - хто з депутатів підтримує мародерську владу , це - більшість депутатів . Вони цього навіть і не приховують . Попри корупційні скандали вони продовжать підтримувати цю владу , і я в цьому навіть не сумніваюсь . Бо вони самі і є - мародерська влада . Депутати такі ж мародери як і міністри , це ще НАБУ не добралося до них , там вилізе таке що - скандал з міністрами покажеться дитячою забавкою .
В мене немає жодного сумніву що - більшість ВР буде голосувати так як їм накажуть голосувати - зверху .
13.11.2025 17:47 Відповісти
А це вже інша проблема. Єдина надія, що деякі депутати не мають бажання бути проклятими українцями і перейдуть на бік добра.
13.11.2025 17:54 Відповісти
О, прокинулася "опозиція". А де були майже 4 роки?
13.11.2025 16:05 Відповісти
Опозиція була 4 роки там, куди її заслали ідіоти - в меншості, всього 20 з лишком голосів. А для прийняття закону потрібно 226. А ще проти лідера опозиції і проукраїнських політиків за допомогою 73% влада порушила більше 200 справ, ввела привентивні санкції проти Порошенка, відсторонили головкома Залежного і 16 генералів Генштабу, засунули до буцегарні десятки генералів, щоб не заважали міндічам і цукерманам красти.
13.11.2025 17:36 Відповісти
Ну то де була "опозиція", коли відбувалися всі ці беззаконня???
13.11.2025 22:30 Відповісти
ну, хороший шанс для Зе зробити нарешті уряд національної єдності.
додати професіоналізму в роботу. на четвертий то рік війни.
13.11.2025 16:15 Відповісти
Що, знову "царь хороший, погані бояри"?
13.11.2025 16:21 Відповісти
Наразі неможливо. Суттєво обмежити неконституційно захоплені Зе повноваження й повернути їх Уряду національного порятунку - цілком реально.
13.11.2025 17:42 Відповісти
Зелені ще в 2019-му змінили порядок імпічменту. Тепер для цього потрібен Генпрокурор. А він - "свій"
13.11.2025 17:48 Відповісти
"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду...

Zugzwang/Цугцва́нг «примус здійснення до ходу - положення, при якому гравець зазнає втрат лише через те, що його черга ходити: будь-який з його ходів погіршує позицію.

"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду - Zugzwang/Цугцва́нг примус до ходу. Замінити мандичів Зеленського, свинарчуками Порошенка ? Чи справді провести заміну для порятунку, а не знову...

З розпадом СССР і "розбудовою" держави України, метастази корупції, - розросталися по принципу наступності (приемственности - рус), як спадок передавався - від президента до президента, - один з кланів вимушено уступав "пасовисько" наступній зграї: зграя Кучми, любі друзі Ющенка, сімʼя Януковича, свинарчуки Порошенка, мандичі Зеленського..

(Звичайно, той процес відслідковупали і направляли з Кремля - Кремль не міг не брати участі - це один зі способів руйнування України з середини).

13.11.2025 16:24 Відповісти
Знову ''свинарчуки'' і Порошенко? Так свинарчук завозили до України клістрони із росії і приводили в робочий стан системи ППО. А міндічі і цукермани разом із Зе знімали ці клістрони, щоб ворожі літаки літали по всій Україні. При Порошенко запускали виробництво нової зброї,та при Зе важкими сумками тирять долари США - допомогу США і переправляють за кордон і в тому числі на росію.
Під час президентства Порошенка українці сиділи на найкращих курортах світу і по безвізу їздили на вихідні пити каву у Відні. А при Зе 10 мільйонів спасаючи своє життя і життя дітей втекли за кордон, а решта сидять в підвалах і моляться Богу, без тепла і світла.
Ваша брехлива пропаганда діяла на ура в 2019 році, в сьогодні люди вже зрозуміли хто є хто. Час дуже правильний лікар.
13.11.2025 17:30 Відповісти
Звичайно знають. Тоді відродили армію, отримали асоціацію і безвіз з ЄС, отримали Томос, провели купу реформ, звільнили 2/3 окупованих територій... і пам'ятають, що було при Зеленському: сидять в підвалах без світла і тепла, сотні тисяч, якщо не мільйони в стрій землі, 6 мільйонів на окупованих територіях, 10 мільйонів втекли назавжди...І саме головне, щоб нарід не забувся про міндічів і цукерманів. Попереду ще 40 діб прослуховування записів НАБУ про злочинний спрут у владі.
13.11.2025 19:48 Відповісти
Тут не про те, хто ліпший, а хто гірший. "Оба хуже" (с). Метастази корупції, - розросталися по принципу наступності (приемственности - рус), як спадок передавався - від президента до президента, - один з кланів вимушено уступав "пасовисько" наступній зграї: зграя Кучми, любі друзі Ющенка, сімʼя Януковича, свинарчуки Порошенка, мандичі Зеленського..
13.11.2025 19:02 Відповісти
Я вже писав, що боти і прихвостні мародерної влади будуть змушувати такими дописати думати людей, що при владі всі однакові, всі крадуть. Неправда, так як кладуть при цій владі не крали при всіх президентах разом взятими. Немає справ про крадіжки і корупцію попередників, за виключенням януковича. А тут є навіть при діючому президенті, в що буде після його відставки? Хіба цього мало, що до організованого злочинного угрупування входило 4 міністра, а всім керували громадяни з ізраїльськими паспортами, в гроші возили на росію в офіс зрадника деркача?
13.11.2025 19:53 Відповісти
Цікавості заради.
Припустимо, домоглися і клоуни пішли з КМУ.
Хто призначатиме наступних? Ті самі зеблани?
13.11.2025 16:24 Відповісти
Наступних призначає переформатована коаліція ВР.
13.11.2025 17:44 Відповісти
Переформатована коаліція без виборів можлива?
13.11.2025 20:30 Відповісти
Звісно, враховуючи "принципіальність" слуг народу;
14.11.2025 04:54 Відповісти
Вже майже всі й забули, якою домбасюрською скотинкою є цей Герасим.
13.11.2025 16:25 Відповісти
екстремізм не притаманий справжній парламентській опозиції. До речі, тоді, 1 грудня Порошенко заліз на грейдер для того, щоб зупинити його. Бо екстремісти його гнали на вевешників.
13.11.2025 17:36 Відповісти
а чому мовчали до сьогодні? не в курсі були?

чому нема збору підписів для імпічмента? чи жОПозиція не в курсі поки що, що зеля в цій схемі по розкраданню - один із головних учасників?

скажіть хтось опозиції, що зеля теж ворував.
13.11.2025 16:27 Відповісти
там проблема есть, Максимы Коваленки, полную раду слугУрода навыбирали, "зробылы их ще раз", поэтому нет голосов для продвижения инициатив ...
13.11.2025 16:42 Відповісти
13.11.2025 17:49 Відповісти
Нарешті.
13.11.2025 16:35 Відповісти
СБОР ПОДПИСЕЙ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА --- /вот пример/

1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.

СПИСОК И НИЧЕГО БОЛЕЕ / РЕЗУЛЬТАТОВ 0,0000000000 %
13.11.2025 17:23 Відповісти
звідки здерто? З касапського ИИ?
13.11.2025 17:37 Відповісти
ты ванек против фактоф топишь
13.11.2025 18:28 Відповісти
Мені 65 і всі хто був при владі крали .так нащо їх обирать ?зробіть закон -призедент .та депутати вибрані народом по закінчені каденції.народ України проголосує дощ президентом і депутатами робить?добре робила верховна рада і пизидент -лишити в живих і дальші хай працюють поганого или крали !? -Смертна кара .хай народ ріша
13.11.2025 17:44 Відповісти
скільки на груді? Літри ще нема?
13.11.2025 17:49 Відповісти
Ішака у першу чергу треба гнати!!!
13.11.2025 20:39 Відповісти
 
 