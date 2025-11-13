РУС
1 598 22

"Евросолидарность" начала сбор подписей за отставку правительства

"Европейская Солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей народных депутатов за отставку правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Он призвал представителей других фракций и групп подписаться под инициативой.

"Мы начинаем сбор подписей за отставку всего Кабинета министров. Отставка только двух министров только углубит кризис масштабного коррупционного скандала, который всколыхнул всю страну. Потому что на пленках Миндича уже "засветились" как минимум 5 министров, представители независимых регуляторов, Офис президента", - констатировал Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергокомитет ВР рассмотрит увольнение Гринчук с должности министра 14 октября

"Правительство должно обеспечивать, прежде всего, фронт, а не обслуживать коррупцию властной верхушки. Ключевое, что было потеряно из-за этого скандала, - это доверие. Доверие как со стороны украинцев к власти, так и доверие наших международных партнеров к Украине. И это доверие нельзя вернуть косметическими методами. Только глубокими изменениями", – подчеркивает сопредседатель фракции.

"Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициировала отставку всего коррупционного правительства. Я ставлю первую подпись и призываю руководителей всех фракций и групп парламента поддержать нашу инициативу, чтобы позволить Украине продвигаться вперед, а не к поражению. Считаю, что сбор подписей за отставку этого коррупционного кабмина четко покажет, кто - за Украину, а кто - за миндичей", – сказал Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Правительство, запятнанное коррупцией, должно уйти в отставку

Миндичгейт

Герасимов Артур (315) Европейская Солидарность (1087)
+9
Зелених мародерів гнати підсрачниками в тюрму...
13.11.2025 16:03
+5
Збирайте про імпічмент зеЛайну.
13.11.2025 16:05
+3
Все так . Уряд має піти нах . Але я про інше . А що далі ?? Чому опозиція про це нічого не каже ?
Ну всі ж розуміють що замість міністрів- мародерів , призначать таких самих міністрів- мародерів ,, якщо не більших , бо поки Єрмачело керує країною годі й чекати якихось адекватних призначень .
Хотілося б знати - що опозиція планує робити після відставки уряду ?? І як бути з Єрмаком , Татаровим і тд. ?
13.11.2025 16:05
Так все таки підписні листи видали? Чи силою прийшлося виривати?
13.11.2025 15:59
Припущу, що не всі "солідарні" підпишуть...
13.11.2025 16:02
Зелених мародерів гнати підсрачниками в тюрму...
13.11.2025 16:03
Збирайте про імпічмент зеЛайну.
13.11.2025 16:05
Все так . Уряд має піти нах . Але я про інше . А що далі ?? Чому опозиція про це нічого не каже ?
Ну всі ж розуміють що замість міністрів- мародерів , призначать таких самих міністрів- мародерів ,, якщо не більших , бо поки Єрмачело керує країною годі й чекати якихось адекватних призначень .
Хотілося б знати - що опозиція планує робити після відставки уряду ?? І як бути з Єрмаком , Татаровим і тд. ?
13.11.2025 16:05
Ні пане. Там має бути створений Уряд спасіння України, до якого мають увійти представники всіх політичних сил і технократи і ніякого впливу всяких єрмаків. Після цього переформатування Верховної Ради, бо там давно немає монобільшості ''слуг''. І ми побачимо, хто буде підтримувати Україну, а хто міндічів і росію. Звичайно переоберуть спікера і створять нову коаліцію,та якій не буде ''слуг'' і ОПЗЖ. Це моє бачення, в в іншому випадку Україна може зникнути з карти світу.
13.11.2025 17:23
О, прокинулася "опозиція". А де були майже 4 роки?
13.11.2025 16:05
Опозиція була 4 роки там, куди її заслали ідіоти - в меншості, всього 20 з лишком голосів. А для прийняття закону потрібно 226. А ще проти лідера опозиції і проукраїнських політиків за допомогою 73% влада порушила більше 200 справ, ввела привентивні санкції проти Порошенка, відсторонили головкома Залежного і 16 генералів Генштабу, засунули до буцегарні десятки генералів, щоб не заважали міндічам і цукерманам красти.
13.11.2025 17:36
ну, хороший шанс для Зе зробити нарешті уряд національної єдності.
додати професіоналізму в роботу. на четвертий то рік війни.
13.11.2025 16:15
Що, знову "царь хороший, погані бояри"?
13.11.2025 16:21
І що б двічі не вставати, імпічмент *********** ініціюйте.
13.11.2025 16:19
"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду...

Zugzwang/Цугцва́нг «примус здійснення до ходу - положення, при якому гравець зазнає втрат лише через те, що його черга ходити: будь-який з його ходів погіршує позицію.

"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду - Zugzwang/Цугцва́нг примус до ходу. Замінити мандичів Зеленського, свинарчуками Порошенка ? Чи справді провести заміну для порятунку, а не знову...

З розпадом СССР і "розбудовою" держави України, метастази корупції, - розросталися по принципу наступності (приемственности - рус), як спадок передавався - від президента до президента, - один з кланів вимушено уступав "пасовисько" наступній зграї: зграя Кучми, любі друзі Ющенка, сімʼя Януковича, свинарчуки Порошенка, мандичі Зеленського..

(Звичайно, той процес відслідковупали і направляли з Кремля - Кремль не міг не брати участі - це один зі способів руйнування України з середини).

13.11.2025 16:24
Знову ''свинарчуки'' і Порошенко? Так свинарчук завозили до України клістрони із росії і приводили в робочий стан системи ППО. А міндічі і цукермани разом із Зе знімали ці клістрони, щоб ворожі літаки літали по всій Україні. При Порошенко запускали виробництво нової зброї,та при Зе важкими сумками тирять долари США - допомогу США і переправляють за кордон і в тому числі на росію.
Під час президентства Порошенка українці сиділи на найкращих курортах світу і по безвізу їздили на вихідні пити каву у Відні. А при Зе 10 мільйонів спасаючи своє життя і життя дітей втекли за кордон, а решта сидять в підвалах і моляться Богу, без тепла і світла.
Ваша брехлива пропаганда діяла на ура в 2019 році, в сьогодні люди вже зрозуміли хто є хто. Час дуже правильний лікар.
13.11.2025 17:30
Цікавості заради.
Припустимо, домоглися і клоуни пішли з КМУ.
Хто призначатиме наступних? Ті самі зеблани?
13.11.2025 16:24
Вже майже всі й забули, якою домбасюрською скотинкою є цей Герасим.
13.11.2025 16:25
Нічого порошенківській команді не вдасться зробити, максимум набрати 150 голосів (підписів), а голосування у ВР буде провалено. Бо зелені жабки в болоті не тонуть. Порошенко треба обирати інший шлях боротьби, якщо хоче досягти перемоги, залісти в екскаватор, як на Банковій в часи революції гідності.
13.11.2025 16:27
екстремізм не притаманий справжній парламентській опозиції. До речі, тоді, 1 грудня Порошенко заліз на грейдер для того, щоб зупинити його. Бо екстремісти його гнали на вевешників.
показать весь комментарий
а чому мовчали до сьогодні? не в курсі були?

чому нема збору підписів для імпічмента? чи жОПозиція не в курсі поки що, що зеля в цій схемі по розкраданню - один із головних учасників?

скажіть хтось опозиції, що зеля теж ворував.
13.11.2025 16:27
там проблема есть, Максимы Коваленки, полную раду слугУрода навыбирали, "зробылы их ще раз", поэтому нет голосов для продвижения инициатив ...
13.11.2025 16:42
Нарешті.
13.11.2025 16:35
СБОР ПОДПИСЕЙ ФИЛЬКИНА ГРАМОТА --- /вот пример/

1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.

СПИСОК И НИЧЕГО БОЛЕЕ / РЕЗУЛЬТАТОВ 0,0000000000 %
13.11.2025 17:23
звідки здерто? З касапського ИИ?
13.11.2025 17:37
 
 