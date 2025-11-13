"Евросолидарность" начала сбор подписей за отставку правительства
"Европейская Солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей народных депутатов за отставку правительства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.
Он призвал представителей других фракций и групп подписаться под инициативой.
"Мы начинаем сбор подписей за отставку всего Кабинета министров. Отставка только двух министров только углубит кризис масштабного коррупционного скандала, который всколыхнул всю страну. Потому что на пленках Миндича уже "засветились" как минимум 5 министров, представители независимых регуляторов, Офис президента", - констатировал Герасимов.
"Правительство должно обеспечивать, прежде всего, фронт, а не обслуживать коррупцию властной верхушки. Ключевое, что было потеряно из-за этого скандала, - это доверие. Доверие как со стороны украинцев к власти, так и доверие наших международных партнеров к Украине. И это доверие нельзя вернуть косметическими методами. Только глубокими изменениями", – подчеркивает сопредседатель фракции.
"Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициировала отставку всего коррупционного правительства. Я ставлю первую подпись и призываю руководителей всех фракций и групп парламента поддержать нашу инициативу, чтобы позволить Украине продвигаться вперед, а не к поражению. Считаю, что сбор подписей за отставку этого коррупционного кабмина четко покажет, кто - за Украину, а кто - за миндичей", – сказал Артур Герасимов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Ну всі ж розуміють що замість міністрів- мародерів , призначать таких самих міністрів- мародерів ,, якщо не більших , бо поки Єрмачело керує країною годі й чекати якихось адекватних призначень .
Хотілося б знати - що опозиція планує робити після відставки уряду ?? І як бути з Єрмаком , Татаровим і тд. ?
додати професіоналізму в роботу. на четвертий то рік війни.
Zugzwang/Цугцва́нг «примус здійснення до ходу - положення, при якому гравець зазнає втрат лише через те, що його черга ходити: будь-який з його ходів погіршує позицію.
"Євросолідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду - Zugzwang/Цугцва́нг примус до ходу. Замінити мандичів Зеленського, свинарчуками Порошенка ? Чи справді провести заміну для порятунку, а не знову...
З розпадом СССР і "розбудовою" держави України, метастази корупції, - розросталися по принципу наступності (приемственности - рус), як спадок передавався - від президента до президента, - один з кланів вимушено уступав "пасовисько" наступній зграї: зграя Кучми, любі друзі Ющенка, сімʼя Януковича, свинарчуки Порошенка, мандичі Зеленського..
(Звичайно, той процес відслідковупали і направляли з Кремля - Кремль не міг не брати участі - це один зі способів руйнування України з середини).
Під час президентства Порошенка українці сиділи на найкращих курортах світу і по безвізу їздили на вихідні пити каву у Відні. А при Зе 10 мільйонів спасаючи своє життя і життя дітей втекли за кордон, а решта сидять в підвалах і моляться Богу, без тепла і світла.
Ваша брехлива пропаганда діяла на ура в 2019 році, в сьогодні люди вже зрозуміли хто є хто. Час дуже правильний лікар.
Припустимо, домоглися і клоуни пішли з КМУ.
Хто призначатиме наступних? Ті самі зеблани?
чому нема збору підписів для імпічмента? чи жОПозиція не в курсі поки що, що зеля в цій схемі по розкраданню - один із головних учасників?
скажіть хтось опозиції, що зеля теж ворував.
1993 - Кабмин Леонида Кучмы
→ Вотум недоверия Верховной Рады за экономический кризис и непрозрачные схемы в госпредприятиях.
Итог: отставка Кучмы с должности премьера.
2014 - Кабмин Николая Азарова
→ Массовая коррупция, отмывание миллиардов, госденьги на офшорах.
Итог: бегство правительства после Евромайдана.
2016 - Правительство Арсения Яценюка
→ Скандалы в "Нафтогазе", госконтрактах, давление из-за потери доверия.
Итог: добровольная отставка под политическим давлением.
2020 - Кабмин Алексея Гончарука
→ Утечка записей с критикой президента, подозрения в коррупционных связях.
Итог: весь кабинет отправлен в отставку.
2023 - Министр обороны Алексей Резников
→ Завышенные закупки для армии, коррупционные обвинения.
Итог: отставка министра.
2024 - Министр сельского хозяйства Николай Сольский
→ Обвинён в незаконном захвате госземель.
Итог: снят с должности, расследование продолжается.
2025 - Energoatom-скандал
→ Взятки и откаты на ~$100 млн, министр юстиции и энергетики подали в отставку.
Итог: расследование НАБУ, громкие отставки, приговоров нет.
СПИСОК И НИЧЕГО БОЛЕЕ / РЕЗУЛЬТАТОВ 0,0000000000 %