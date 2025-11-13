"Евросолидарность" начала сбор подписей за отставку правительства

"Европейская Солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей народных депутатов за отставку правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Он призвал представителей других фракций и групп подписаться под инициативой.

"Мы начинаем сбор подписей за отставку всего Кабинета министров. Отставка только двух министров только углубит кризис масштабного коррупционного скандала, который всколыхнул всю страну. Потому что на пленках Миндича уже "засветились" как минимум 5 министров, представители независимых регуляторов, Офис президента", - констатировал Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергокомитет ВР рассмотрит увольнение Гринчук с должности министра 14 октября

"Правительство должно обеспечивать, прежде всего, фронт, а не обслуживать коррупцию властной верхушки. Ключевое, что было потеряно из-за этого скандала, - это доверие. Доверие как со стороны украинцев к власти, так и доверие наших международных партнеров к Украине. И это доверие нельзя вернуть косметическими методами. Только глубокими изменениями", – подчеркивает сопредседатель фракции.

"Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициировала отставку всего коррупционного правительства. Я ставлю первую подпись и призываю руководителей всех фракций и групп парламента поддержать нашу инициативу, чтобы позволить Украине продвигаться вперед, а не к поражению. Считаю, что сбор подписей за отставку этого коррупционного кабмина четко покажет, кто - за Украину, а кто - за миндичей", – сказал Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Правительство, запятнанное коррупцией, должно уйти в отставку

Миндичгейт