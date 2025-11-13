"Міндічгейт": за фігуранток корупційної схеми Устименко та Зоріну внесли застави
За двох підозрюваних в участі у масштабній схемі з розкрадання в "Енергоатомі" –– Лесю Устименко та Людмилу Зоріну –– внесли застави. Вони були "працівницями" бек-офісу з легалізації коштів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у пресслужбі ВАКС.
Яка застава
Так, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 25 і 12 мільйонів гривень відповідно за двох підозрюваних.
Тепер вони будуть вимушені носити електронні браслети, здати закордонні паспорти та не зможуть залишати Київ.
Адвокат Зоріної повідомив, що гроші за неї внесла компанія. Проте не вказав, яка саме.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Получається внесли заставу з вкрадених грошей. Щоб ті тушки ходили на волі і носили хабарі.
Вони будуть красти та нищити до кінця.
Ну не бажають вони поразки мАсковії.
Лише внутрішні проблеми України допоможуть людожерам кацапам зіжрати ще більше українців.
Зеленський і Міндіч бояться, що ці ''сосни'' почнуть все розповідати слідчим НАБУ і САП - саме тому дуже оперативно звільнили їх під заставу.
Тим більше сума застави для них просто мізерна - золоті унітази Міндіча набагато дорожче коштують.
Нічого не скажуть!!!