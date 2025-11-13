УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт
11 399 115

"Міндічгейт": за фігуранток корупційної схеми Устименко та Зоріну внесли застави

Людмила Зоріна та Леся Устименко
Фото: Схеми / Скриншот

За двох підозрюваних в участі у масштабній схемі з розкрадання в "Енергоатомі" –– Лесю Устименко та Людмилу Зоріну –– внесли застави. Вони були "працівницями" бек-офісу з легалізації коштів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у пресслужбі ВАКС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка застава

Так, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 25 і 12 мільйонів гривень відповідно за двох підозрюваних.

Тепер вони будуть вимушені носити електронні браслети, здати закордонні паспорти та не зможуть залишати Київ.

Адвокат Зоріної повідомив, що гроші за неї внесла компанія. Проте не вказав, яка саме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт" може стати перешкодою для вступу України до ЄС, - La Repubblica

Міндічгейт

Читайте також: Фурсенка відправили під варту у справі про корупцію в "Енергоатомі". Застава – 95 млн грн

Автор: 

застава (766) корупція (5060) ВАКС Антикорупційний суд (2218) Міндіч Тімур (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
показати весь коментар
13.11.2025 19:51 Відповісти
+26
За мародерство під час війни потрібно розстрілювати (включаючи тих, хто допоміг мародерам втікти).
показати весь коментар
13.11.2025 19:53 Відповісти
+22
Вагнергейт, Бакановгейт, Міндічгейт. Може досить? Краще Зелю гейть
показати весь коментар
13.11.2025 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А хто перевіряв чи ці гроші легальні ?
Получається внесли заставу з вкрадених грошей. Щоб ті тушки ходили на волі і носили хабарі.
показати весь коментар
13.11.2025 20:41 Відповісти
А при галасувані за портновські закони вдупутати "забули" вписати перевірку коштів, які вносяться як застава, хоча б на "податкову чистоту", вже не кажу на походження...
показати весь коментар
13.11.2025 21:02 Відповісти
Ні. То дрібні помічниці. Які з великою імовірністю підуть на угоду і здадуть усіх. Якраз їх треба найсуворіше карати. Бо доібьвязок не має там багато, то й не буде помогайок у казнокрадів.
показати весь коментар
14.11.2025 01:26 Відповісти
Срати вони хотіли на всіх. Там бабла стільки, що яник з його 4-ма камазами малюк в пісочниці.
Вони будуть красти та нищити до кінця.
показати весь коментар
13.11.2025 20:41 Відповісти
А патом пєрєафрмят фсьо парускім законам.
показати весь коментар
13.11.2025 21:04 Відповісти
Скільки ж кацапів набігло зразу.
Ну не бажають вони поразки мАсковії.
Лише внутрішні проблеми України допоможуть людожерам кацапам зіжрати ще більше українців.
показати весь коментар
13.11.2025 20:46 Відповісти
і кожна з них вже поїхала, ночі на 3, до давачів мільйонних застав. віддавати борги ))
показати весь коментар
13.11.2025 20:57 Відповісти
Це ''рабочіє сосни'' братів Цукерманів.
Зеленський і Міндіч бояться, що ці ''сосни'' почнуть все розповідати слідчим НАБУ і САП - саме тому дуже оперативно звільнили їх під заставу.
Тим більше сума застави для них просто мізерна - золоті унітази Міндіча набагато дорожче коштують.
показати весь коментар
13.11.2025 21:07 Відповісти
Тобто, одна сумка грошей за свободу корупціонерів, через дії яких вмирають українці. Наших грошей, вкрадених. Зє-справедливість.
показати весь коментар
13.11.2025 21:26 Відповісти
Син каже батькові:

- А нам вчора у школі розповідали про екологічно чисті методи

боротьби з паразитами

- Це тапками чи що?
показати весь коментар
13.11.2025 22:31 Відповісти
усі відхилилися від теми: суть така ці дві курви мають особливо цінні вареники між ногами, не за усяку повію внесуть такі кошти ... Україна це територія дива
показати весь коментар
13.11.2025 22:34 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 22:51 Відповісти
Залог за Зорину и Устименко заплатила новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн, - СМИ Источник: https://censor.net/ru/n3584956
засуетилость гнездо ......
кто воровал и давал залог к стенке /мечта/
показати весь коментар
13.11.2025 23:11 Відповісти
120 млн? Це по 500 грн з кожного працівника в Україні.
показати весь коментар
14.11.2025 01:31 Відповісти
Гарні дівчата!
Нічого не скажуть!!!
показати весь коментар
14.11.2025 07:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 