4 088 58

"Миндичгейт": за фигуранток коррупционной схемы Устименко и Зорину внесли залоги

Людмила Зорина и Леся Устименко
Фото: Схеми / Скриншот

За двух подозреваемых в участии в масштабной схеме по хищению в "Энергоатоме" –– Лесю Устименко и Людмилу Зорину –– внесли залог. Они были "работницами" бэк-офиса по легализации средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщили в пресс-службе ВАКС.

Какой залог

Так, на счет Высшего антикоррупционного суда поступили 25 и 12 миллионов гривен соответственно за двух подозреваемых.

Теперь они будут вынуждены носить электронные браслеты, сдать загранпаспорта и не смогут покидать Киев.

Адвокат Зориной сообщил, что деньги за нее внесла компания. Однако не указал, какая именно.

Миндичгейт

Топ комментарии
+11
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 19:51 Ответить
+9
За мародерство під час війни потрібно розстрілювати (включаючи тих, хто допоміг мародерам втікти).
13.11.2025 19:53 Ответить
+8
Вагнергейт, Бакановгейт, Міндічгейт. Може досить? Краще Зелю гейть
13.11.2025 19:54 Ответить
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 19:51 Ответить
В Нідерландах будеш виходити чи може приїдеш в Україну?
13.11.2025 19:54 Ответить
я в Україні, це впн
13.11.2025 19:59 Ответить
а шо тобы не так? Фігурантів затримали, рахунки арештовані. Чи тобі просто набухатися?
13.11.2025 20:13 Ответить
мені треба, щоб гарант корупції пішов на три літери
13.11.2025 20:16 Ответить
він гарант боротьби з нею, бо її геть не було 30 років, а ти не пам'ятаєш тому що цицьку сосав ще.
13.11.2025 20:18 Ответить
Ти дурень чи придурюєшся? Корупціонер зеленський бореться з корупцією? А що ти замість цицьки в нього смокчеш?
13.11.2025 20:27 Ответить
це в тебе москальське надбання - давати вирок без суду, а от я тебе зеркально підозрюю що ти педофіл.
13.11.2025 20:29 Ответить
.
,
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy?__cft__[0]=AZWJbsCy-SO-b_J-qQibpMCMkfJCqfX09ouVX8MOr8KdBpah-6jcPG-VKaE9dLZgKNr68-X58Be8DxUifRoO9MLGB9-5PkaXhaPhVvIjd9p2p24VMD4MmHX8d5x7c39K4GUMS0f3RHVwWClvxkFMVJiEmul-cwL36o3F895P-dKiMLhWLiRqw91Vh2CgZNmO85k&__tn__=-UC%2CP-R Zoya Kazanzhy

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/pfbid02ernbVTkpPAvyq795kuZvWnWGm9AfbkHFpxtSeGLA5XH9tFbP5Ekq3G2qb1WdzPbMl?__cft__[0]=AZWJbsCy-SO-b_J-qQibpMCMkfJCqfX09ouVX8MOr8KdBpah-6jcPG-VKaE9dLZgKNr68-X58Be8DxUifRoO9MLGB9-5PkaXhaPhVvIjd9p2p24VMD4MmHX8d5x7c39K4GUMS0f3RHVwWClvxkFMVJiEmul-cwL36o3F895P-dKiMLhWLiRqw91Vh2CgZNmO85k&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·

Отже, що відбувається станом на ранок, 13 листопада, з найбільш гучною корупційною схемою в Енергоатомі.

1. Журналісти Радіо Свобода виявили всіх фігурантів розслідування масової корупції у «Енергоатомі», які отримали підозру від НАБУ:

Тимур Міндіч (Карлсон), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов (Тенор), Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

2. Германа Галущенка, міністра юстиції, відсторонили від посади.

3. 18 листопада Верховна Рада планує розглянути звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка й енергетики Світлану Гринчук.

4. Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі о 2:09 ночі 10 листопада - за 4 години до обшуків у його квартирах в будинку на вулиці Грушевського в Києві. Держприкордонслужба заявила, що Тимур Міндіч перетнув кордон законно. «Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності».

5. Перед масовими обшуками, раптово з'явилося відеозвернення керівника Офіса президента Андрія Єрмака. Він заявив, що затримали людину, яка від його імені пропонувала працевлаштування в ОП за гроші. Джерела «Української правди» кажуть, що ця публікація збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи в тому числі по Єрмаку.

6. За кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман. В плівках фігурує як «Sugarman».

7. Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова; колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, Ігоря Фурсенка, Лесю Устименко. Людмилу Зоріну. Всім визначена альтернативна застава.

8. Фігуранта плівок НАБУ Сергія Пушкаря, який мав виступати на конференції Water Recovery Forum у Варшаві 13 листопада, забрали з переліку учасників: деякі представники української делегації відмовились з ним виступати. Пушкар залишив Україну і зараз перебуває у Варшаві.

9. У Вищому антикорупційному суді під час засідання зачитали дані з протоколу візуального спостереження, де йшлося, що Гринчук «щонайменше тричі» ночувала у Галущенка. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила, що знає щось про те, як вона кілька разів ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

10. НАБУ зафіксували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Чернишову (Че Гевара).

11. Творче об'єднання Stadium Family оголосило про припинення роботи на невизначений час через скандал зі співвласником Тімуром Міндічем. Згідно з даними YouControl, Міндічу належить 75 відсотків компанії.

12. «Квартал 95», який на 50 відсотків належить Тимуру Міндічу, заявив, що Міндіч «не бере участі в діяльності студії та не впливає на її контент». А ще попросили не використовувати їх бренд у цьому корупційному скандалі, бо «вони працюють в Україні і для України».

13. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради «Енергоатом». Старий склад відправлений на кисень.

14. Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит «Енергоатому» у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії - у строк до 90 робочих днів.

15. 10 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці. На плівках НАБУ зафіксовано, що у травні 2025 року «Тенор», він же керівник підрозділу безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, ймовірно завозив хабар у розмірі 20 тисяч доларів у НАЗК. Анастасія Радіна, народна депутатка від «Слуг народу», зареєструвала законопроект про невідкладний незалежний аудит НАЗК.

Україна знову на перших шпальтах американських та європейських медіа. Допомогу нам не припинять надавати, і про це вже є заяви. Але всі обіцяють «уважно стежити за розвитком подій».

Уявляєте, в якому глибокому шоці наші міжнародні партнери?
13.11.2025 20:44 Ответить
так боров,так боров - що аж возглавіл!!
13.11.2025 20:30 Ответить
ти б так хотіла
13.11.2025 20:31 Ответить
А на Майдан теж під ВПНом підеш?
13.11.2025 20:25 Ответить
він піде с дідом на палці
13.11.2025 20:26 Ответить
якщо буде заміс - піду в riot gear і протигазі
13.11.2025 20:34 Ответить
та ти уже пішов нафіг чмо.
Лахта ти забуло що в Україні не потрібно використовувати ВПН щоб зайти в інтернет.
13.11.2025 20:44 Ответить
не бреши, залежить від провайдера
13.11.2025 20:46 Ответить
я сиджу не лише на цензорі, а і на сайтах, яким я не хочу давати мій айпі, але ви мабуть ще в школі і не розумієте, нащо впн потрібен.
13.11.2025 20:47 Ответить
ти під копіумом лахти чмо.
Це якраз ви кацапи *********** ховаються під впн.
В Україні працює інтернет.
А не так як на параші.
13.11.2025 20:43 Ответить
В 00.00 в кварталі червоних ліхтарів.
13.11.2025 20:13 Ответить
в Амстерамі? ОК. виходимо
13.11.2025 19:55 Ответить
виходь нах кацапе.
Чмо путлерівське буде вирішувати куди і коли виходити Українцям?
13.11.2025 20:41 Ответить
Спокійно. Ще ніхто нікуди не виходить.
13.11.2025 20:47 Ответить
Логічно. Слабке місце витягнули. Дивимось далі.
13.11.2025 19:52 Ответить
...натягувати... Даруйте
13.11.2025 19:57 Ответить
За мародерство під час війни потрібно розстрілювати (включаючи тих, хто допоміг мародерам втікти).
13.11.2025 19:53 Ответить
так немае війни ...усе абсолютний фарс !
13.11.2025 20:25 Ответить
Вагнергейт, Бакановгейт, Міндічгейт. Може досить? Краще Зелю гейть
13.11.2025 19:54 Ответить
Зеленський, це політичний труп, ще з 2019 року, тому так смердить в Україні, отими КабМіндічами-мародерами на КРОВІ УКРАЇНЦІВ!!
Портнов, уже чекає на зелупнів!!
13.11.2025 20:11 Ответить
кампанія "Енргоатом"внесла заставу,ні?))
13.11.2025 19:55 Ответить
Ні. Скоріш щось підставне, одноднівне. А ці курви потім тихенько в ліс підуть..
13.11.2025 19:59 Ответить
Вносили "предметами прямоугольной формы"? Не удивлюсь.
13.11.2025 19:56 Ответить
Видать бабла наворовали прото немерянно. Сейчас этих подельниц из допра вытощат , а потом они "потеряются " . Сделают ин новые паспорта и вывезут с Украины.
13.11.2025 19:57 Ответить
щось ви ускладнюєте, прикопають десь по тихому, і реєстр зниклих безвісти поповниться...
не той маштаб щоб тікали
13.11.2025 19:59 Ответить
украл - застава - свобода - украл - застава- свобода... романтика
13.11.2025 19:57 Ответить
Треба ж дописувати, що тепер вони будуть отримувати консультації від дорогих адвокатів, інструкції що можна говорити що ні, як себе поводити під час допитів. А хто погано буде засвоювати матеріал то можуть чи "чайку" нетого попити чи з вікна випасти під час прибирання ну десь так...
13.11.2025 19:57 Ответить
Мабуть дуже цінна деревина?
13.11.2025 19:58 Ответить


які цінні корабельні сосни
13.11.2025 20:00 Ответить
Авжеж, звичайні бухгалтерки.
Щоб я так жив щоб за мене 37 лямів застави заносили 😏
13.11.2025 20:10 Ответить
Внесла компанія котеджі "Династія"? Чи Кабмін?? Щоб,не дай Боже, не почали балакати на нарах...Вкрали 100 мільйонів доларів,а застава чверть мільйона...Можна жити та красти ...Ще й Президент в дружках...Щоб ви здохли,халяви,у корчах!!
13.11.2025 20:04 Ответить
скубрія за своїх ****** заставу внесла?
13.11.2025 20:08 Ответить
Вава ж засудив, це дуже потужно. Заставу також мабуть з бюджету внесли, не витрачати ж свої кровно намародерені
13.11.2025 20:12 Ответить
Чомусь почав дуже поважати циганок з Привозу
13.11.2025 20:13 Ответить
Хто дєвушкав нахарчовує, той і їх і оплачує??
Наступні відвідувачки курсів, перед послицями з опу!?!?
13.11.2025 20:14 Ответить
Ех раз, і ще раз, і ...

13.11.2025 20:16 Ответить
13.11.2025 20:18 Ответить
А ми як здивовані, картата ковдра не знадобилася.
В'язниці для простого народу
13.11.2025 20:18 Ответить
Це знущання над суспільством під час війни.
13.11.2025 20:18 Ответить
Сам зеленський вніс чи єрмак?
13.11.2025 20:19 Ответить
📣 Застави для ексспівробітників УДО, з яких зелене кривосудля намагається витиснути хоч якісь покази за Порошенка, аби склепати ч̷е̷р̷г̷о̷в̷у̷ ̷ф̷і̷л̷ь̷к̷и̷н̷у̷ ̷г̷р̷а̷м̷о̷т̷у̷ підстави для санкцій наступні:

для Вадима Чучковського - 350 мільйонів 164 тисячі гривень,

для Руслана Крамаренка - 360 мільйонів 332 тисячі гривень,

для Сергія Волевача - 350 мільйонів гривень.

Для "Рокета" - того самого, з плівок міндіча, Ігоря Миронюка, який був задіяний у відмиванні шаленого бабла, а саме більше 100 мільйонів доларів, сума застави - 136,6 мільйонів гривень.

❗️Порівняйте…

✍️ Далі - Віктор Уколов:

"Рокет", екс-радник колишнього міністра енергетики Ігор Миронюк, отримав заставу у 30(!) разів меншу за суму вкрадених грошей.

Сума застави 136,6 млн, а через "пральню" злочинної групи, що обкрадала Енергоатом, пройшло 4200 млн грн, тобо 4,2 млрд грн або 100 млн дол

Це НОРМАЛЬНО?!

Та вони зберуть ці гроші граючись.

Водночас Печерський суду трьом офіцерам (водіям) УДО з охорони Порошенка, яких тримають у СІЗО з березня цього року, призначив застави сукупно на 1,5 млрд гривень.

Від офіцерів УДО хочуть дождатись фальшивих показів на пʼятого Президента, а сама справа сфабрикована на основі російської флешки.
13.11.2025 20:20 Ответить
13.11.2025 20:22 Ответить
Усе, як завжди. Витягують з під слідства свідків.
13.11.2025 20:22 Ответить
Навіщо цим корупціонеркам браслет в Ізраїлі ?
13.11.2025 20:27 Ответить
Тут поможе тільки ешафот.
13.11.2025 20:27 Ответить
Ще не за всіх взялись!

13.11.2025 20:35 Ответить
А хто перевіряв чи ці гроші легальні ?
Получається внесли заставу з вкрадених грошей. Щоб ті тушки ходили на волі і носили хабарі.
13.11.2025 20:41 Ответить
Срати вони хотіли на всіх. Там бабла стільки, що яник з його 4-ма камазами малюк в пісочниці.
Вони будуть красти та нищити до кінця.
13.11.2025 20:41 Ответить
Скільки ж кацапів набігло зразу.
Ну не бажають вони поразки мАсковії.
Лише внутрішні проблеми України допоможуть людожерам кацапам зіжрати ще більше українців.
13.11.2025 20:46 Ответить
 
 