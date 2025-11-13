"Миндичгейт": за фигуранток коррупционной схемы Устименко и Зорину внесли залоги

Фото: Схеми / Скриншот

За двух подозреваемых в участии в масштабной схеме по хищению в "Энергоатоме" –– Лесю Устименко и Людмилу Зорину –– внесли залог. Они были "работницами" бэк-офиса по легализации средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщили в пресс-службе ВАКС.

Какой залог

Так, на счет Высшего антикоррупционного суда поступили 25 и 12 миллионов гривен соответственно за двух подозреваемых.

Теперь они будут вынуждены носить электронные браслеты, сдать загранпаспорта и не смогут покидать Киев.

Адвокат Зориной сообщил, что деньги за нее внесла компания. Однако не указал, какая именно.

Миндичгейт

