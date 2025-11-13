4 088 58
"Миндичгейт": за фигуранток коррупционной схемы Устименко и Зорину внесли залоги
За двух подозреваемых в участии в масштабной схеме по хищению в "Энергоатоме" –– Лесю Устименко и Людмилу Зорину –– внесли залог. Они были "работницами" бэк-офиса по легализации средств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспильному сообщили в пресс-службе ВАКС.
Какой залог
Так, на счет Высшего антикоррупционного суда поступили 25 и 12 миллионов гривен соответственно за двух подозреваемых.
Теперь они будут вынуждены носить электронные браслеты, сдать загранпаспорта и не смогут покидать Киев.
Адвокат Зориной сообщил, что деньги за нее внесла компания. Однако не указал, какая именно.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Evgeniy Marushchak
13.11.2025 19:51
Victor Litarchuk
13.11.2025 19:53
Frol Fedoroff
13.11.2025 19:54
Отже, що відбувається станом на ранок, 13 листопада, з найбільш гучною корупційною схемою в Енергоатомі.
1. Журналісти Радіо Свобода виявили всіх фігурантів розслідування масової корупції у «Енергоатомі», які отримали підозру від НАБУ:
Тимур Міндіч (Карлсон), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов (Тенор), Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
2. Германа Галущенка, міністра юстиції, відсторонили від посади.
3. 18 листопада Верховна Рада планує розглянути звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка й енергетики Світлану Гринчук.
4. Тимур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі о 2:09 ночі 10 листопада - за 4 години до обшуків у його квартирах в будинку на вулиці Грушевського в Києві. Держприкордонслужба заявила, що Тимур Міндіч перетнув кордон законно. «Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності».
5. Перед масовими обшуками, раптово з'явилося відеозвернення керівника Офіса президента Андрія Єрмака. Він заявив, що затримали людину, яка від його імені пропонувала працевлаштування в ОП за гроші. Джерела «Української правди» кажуть, що ця публікація збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи в тому числі по Єрмаку.
6. За кордон втік головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман. В плівках фігурує як «Sugarman».
7. Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова; колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, Ігоря Фурсенка, Лесю Устименко. Людмилу Зоріну. Всім визначена альтернативна застава.
8. Фігуранта плівок НАБУ Сергія Пушкаря, який мав виступати на конференції Water Recovery Forum у Варшаві 13 листопада, забрали з переліку учасників: деякі представники української делегації відмовились з ним виступати. Пушкар залишив Україну і зараз перебуває у Варшаві.
9. У Вищому антикорупційному суді під час засідання зачитали дані з протоколу візуального спостереження, де йшлося, що Гринчук «щонайменше тричі» ночувала у Галущенка. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила, що знає щось про те, як вона кілька разів ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
10. НАБУ зафіксували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Чернишову (Че Гевара).
11. Творче об'єднання Stadium Family оголосило про припинення роботи на невизначений час через скандал зі співвласником Тімуром Міндічем. Згідно з даними YouControl, Міндічу належить 75 відсотків компанії.
12. «Квартал 95», який на 50 відсотків належить Тимуру Міндічу, заявив, що Міндіч «не бере участі в діяльності студії та не впливає на її контент». А ще попросили не використовувати їх бренд у цьому корупційному скандалі, бо «вони працюють в Україні і для України».
13. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради «Енергоатом». Старий склад відправлений на кисень.
14. Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит «Енергоатому» у зв'язку з оприлюдненими НАБУ фактами: аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів, повний аудит компанії - у строк до 90 робочих днів.
15. 10 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало службову перевірку після оприлюднених матеріалів НАБУ про корупційну схему в енергетиці. На плівках НАБУ зафіксовано, що у травні 2025 року «Тенор», він же керівник підрозділу безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, ймовірно завозив хабар у розмірі 20 тисяч доларів у НАЗК. Анастасія Радіна, народна депутатка від «Слуг народу», зареєструвала законопроект про невідкладний незалежний аудит НАЗК.
Україна знову на перших шпальтах американських та європейських медіа. Допомогу нам не припинять надавати, і про це вже є заяви. Але всі обіцяють «уважно стежити за розвитком подій».
Уявляєте, в якому глибокому шоці наші міжнародні партнери?
