УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9851 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з корупцією Міндічгейт
550 7

Антикорупційні розслідування не повинні затьмарити боротьбу України за свободу та шлях до ЄС, - Каллас

каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас переконана, що антикорупційні розслідування в Україні не повинні затьмарити боротьбу Києва проти російської агресії та шлях України до Євросоюзу.

Про це Каллас заявила на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС у форматі міністрів оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розслідування корупції

"Я також хочу торкнутися антикорупційних розслідувань в Україні, адже у воєнний час довіра має особливе значення. Боротьба України за свободу і її шлях до Європи не повинні бути затьмарені цим. Водночас той факт, що розслідування відбуваються, свідчить: антикорупційні органи в Україні працюють", - сказала вона.

Каллас також додала, що громадське обурення в Україні "було дуже і дуже сильним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Є хороший шанс для мирної угоди, але корупційна ситуація в Україні не є корисною"

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брюссель зажадав від України покарати чиновників-корупціонерів для вступу до ЄС, - Politico

Автор: 

корупція (5091) Євросоюз (15236) Каллас Кая (524)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми все зрозуміли пані. Хай крадуть не затмарюйтесь там сильно-буває, головне щоб воювали "стільки скільки буде потрібно"
показати весь коментар
01.12.2025 17:52 Відповісти
а ***** орбан трамп категорично проти !
показати весь коментар
01.12.2025 17:53 Відповісти
Тітко! Ти вже починаєш реально підхарювати!
показати весь коментар
01.12.2025 17:56 Відповісти
Бажано, щоб взагалі нічого не заважало боротьбі за шлях в ЄС. І НАТО. Вони ось там, бачите, он виглядають, біжіть.
показати весь коментар
01.12.2025 17:59 Відповісти
Ось вони - "європейські цінності".... Коли їм потрібно, коли їм вигідно, то вони готові закрити очі на все. І на коррупцію, і на порушення прав, законів і т.д.
показати весь коментар
01.12.2025 18:21 Відповісти
Ну раз вони вас не влаштовують, надішліть їх до біса, вас у них хто завгодно з руками відірве, цаць таких.
показати весь коментар
01.12.2025 20:43 Відповісти
а бездіяльність головного, ключового антикорупційного органу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207/2020#n5 не повинна затьмарюватись ?
показати весь коментар
02.12.2025 09:19 Відповісти
 
 