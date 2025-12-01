Антикорупційні розслідування не повинні затьмарити боротьбу України за свободу та шлях до ЄС, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас переконана, що антикорупційні розслідування в Україні не повинні затьмарити боротьбу Києва проти російської агресії та шлях України до Євросоюзу.

Про це Каллас заявила на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС у форматі міністрів оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Розслідування корупції

"Я також хочу торкнутися антикорупційних розслідувань в Україні, адже у воєнний час довіра має особливе значення. Боротьба України за свободу і її шлях до Європи не повинні бути затьмарені цим. Водночас той факт, що розслідування відбуваються, свідчить: антикорупційні органи в Україні працюють", - сказала вона.

Каллас також додала, що громадське обурення в Україні "було дуже і дуже сильним".

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Міндічгейт

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