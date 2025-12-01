РУС
Антикоррупционные расследования не должны затмить борьбу Украины за свободу и путь в ЕС, - Каллас

каллас

Высокий представитель ЕС Кая Каллас убеждена, что антикоррупционные расследования в Украине не должны затмить борьбу Киева против российской агрессии и путь Украины в Евросоюз.

Об этом Каллас заявила на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС в формате министров обороны, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ.

Расследование коррупции

"Я также хочу коснуться антикоррупционных расследований в Украине, ведь в военное время доверие имеет особое значение. Борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть затмечены этим. В то же время тот факт, что расследования проводятся, свидетельствует: антикоррупционные органы в Украине работают", - сказала она.

Каллас также добавила, что общественное возмущение в Украине "было очень и очень сильным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Есть хороший шанс для мирного соглашения, но коррупционная ситуация в Украине не является полезной"

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брюссель потребовал от Украины наказать чиновников-коррупционеров для вступления в ЕС, - Politico

Автор: 

коррупция (8812) Евросоюз (17884) Каллас Кая (321)
Ми все зрозуміли пані. Хай крадуть не затмарюйтесь там сильно-буває, головне щоб воювали "стільки скільки буде потрібно"
01.12.2025 17:52 Ответить
а ***** орбан трамп категорично проти !
01.12.2025 17:53 Ответить
Тітко! Ти вже починаєш реально підхарювати!
01.12.2025 17:56 Ответить
Бажано, щоб взагалі нічого не заважало боротьбі за шлях в ЄС. І НАТО. Вони ось там, бачите, он виглядають, біжіть.
01.12.2025 17:59 Ответить
Ось вони - "європейські цінності".... Коли їм потрібно, коли їм вигідно, то вони готові закрити очі на все. І на коррупцію, і на порушення прав, законів і т.д.
01.12.2025 18:21 Ответить
 
 