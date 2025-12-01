Антикоррупционные расследования не должны затмить борьбу Украины за свободу и путь в ЕС, - Каллас

Высокий представитель ЕС Кая Каллас убеждена, что антикоррупционные расследования в Украине не должны затмить борьбу Киева против российской агрессии и путь Украины в Евросоюз.

Об этом Каллас заявила на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС в формате министров обороны, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ.

Расследование коррупции

"Я также хочу коснуться антикоррупционных расследований в Украине, ведь в военное время доверие имеет особое значение. Борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть затмечены этим. В то же время тот факт, что расследования проводятся, свидетельствует: антикоррупционные органы в Украине работают", - сказала она.

Каллас также добавила, что общественное возмущение в Украине "было очень и очень сильным".

Миндичгейт

