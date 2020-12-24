Татаров про передачу його справи в СБУ: Хто мене рятує? Ніхто нікого не рятує. Це ваше особисте бачення. ВIДЕО
Заступник голови ОП Олег Татаров заявив, що від судового розгляду його ніхто не рятує і він ніяк не причетний до передачі його справи з НАБУ в СБУ.
Про це заявив заступник голови ОП Олег Татаров, після засідання суду щодо обрання запобіжного заходу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Я не знав, що так станеться (засідання суду перенесуть. - Ред.). Я хотів, щоб був відкритий судовий розгляд", - розповів Татаров.
Відповідаючи на запитання, чому його так рятують від судового розгляду, Татаров відповів: "Це ваше особисте бачення. Ніхто нікого не рятує. Хто мене рятує? Я буду коментувати свої дії, ту інформацію, яку я знаю. Те, що відбувається поза мною, я не можу коментувати. Компетенція правоохоронних органів визначена законодавством".
Після цього запитання Татаров перервав спілкування з пресою.
Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
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24.12.2020, 14:14 • 464 • https://uainfo.org/blognews/1608809738-butusov-zelenskiy-atakoval-antikorruptsionnuyu-sistemu-.html#mc-container 0
"Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан. На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5058429684197287 пишет журналист Юрий Бутусов, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Вчера ночью в 23.42 (!) Печерский суд принял решение забрать у Национального антикоррупционного бюро одно из ключевых дел - дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Сегодня по решению заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608804974-venediktova-zabrala-u-nabu-delo-tatarova-i-peredala-ego.html Венедиктова забрала у НАБУ дело Татарова и передала его СБУ
За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.
По данным источников Цензор.Нет, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.
Видимо, после этого генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко - человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.
Это открытое нарушение закона - расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: "Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП". Это оказалось полным враньем.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608801916-studiya-kvartal-95-snimaet-otechestvennyy-blokbaster-spasti.html Студия Квартал 95 снимает отечественный блокбастер "Спасти рядового Татарова" - Фурса
Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор - никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям "Квартала" закон не писан, у них полная неприкосновенность.
Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование", - завершает Бутусов.