Татаров про передачу його справи в СБУ: Хто мене рятує? Ніхто нікого не рятує. Це ваше особисте бачення. ВIДЕО

Заступник голови ОП Олег Татаров заявив, що від судового розгляду його ніхто не рятує і він ніяк не причетний до передачі його справи з НАБУ в СБУ.

Про це заявив заступник голови ОП Олег Татаров, після засідання суду щодо обрання запобіжного заходу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я не знав, що так станеться (засідання суду перенесуть. - Ред.). Я хотів, щоб був відкритий судовий розгляд", - розповів Татаров.

Відповідаючи на запитання, чому його так рятують від судового розгляду, Татаров відповів: "Це ваше особисте бачення. Ніхто нікого не рятує. Хто мене рятує? Я буду коментувати свої дії, ту інформацію, яку я знаю. Те, що відбувається поза мною, я не можу коментувати. Компетенція правоохоронних органів визначена законодавством".

Після цього запитання Татаров перервав спілкування з пресою.

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Раніше стало відомо, що Венедіктова передала справу Татарова в СБУ. У відповідь на це НАБУ поширило офіційну заяву, в якій говориться: "Офіс Генпрокурора став на особистий захист Татарова". Сам Татаров заявив: "Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу".САП подала апеляцію на передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ. Цього ж дня Антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Татарову, але засідання перенесли через зміну підслідності у справі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".