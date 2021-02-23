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Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам "ПриватБанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам

Стерненко приговорили к заключению, бывшим топам "Привата" сообщили о подозрении, в Украину доставлена вакцина - главные новости 23 февраля.

Приговор Стерненко

Суд признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Нардеп "Голоса" Устинова утверждает, что Стерненко собирались оправдать, но судья поддался давлению Труханова, Татарова и Венедиктовой. Партия собирает подписи за отставку генпрокурора.

Стерненко утверждает, что поговорил с Зеленским и поблагодарил его за приговор. Он говорит, что Зеленский предлагал ему должность - пресс-секретарь президента Мендель отрицает это, а адвокат Маси Найем подтверждает и говорит, что сам был на той встрече.

Из зала суда Стерненко отправили в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Львовский облсовет принял обращение к руководству страны, в котором назвал приговор Стерненко несправедливым.

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Подозрение бывшим топам "ПриватБанка"

Бывшим руководителям "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету и экс-первому замглавы Владимиру Яценко - сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн. Также подозрение по этому дела получила первая замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елена Бычихина. Генпрокурор Венедиктова заявляет, что дело "ПриватБанка" - не единственное. Посольство США приветствует вручение подозрений.

Потери на Донбассе

В результате вражеского обстрела под Зайцево погиб сержант Дмитрий Сардак - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, одессит. Еще один защитник Украины получил ранение. Всего наемники обстреливали наши позиции 7 раз.

Вакцина уже в Украине

Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в аэропорт Борисполь из Индии. Вакцинация начнется уже завтра, первыми прививки получат медики. Одновременно в Украине зарегистрировали вакцину фирмы Pfizer.

Скандал с тортами к 23 февраля

Харьковская кондитерская устроила акция ко дню российской армии - предложила приобрести торты с надписью "23". Кондитеры объясняют свои действия тем, что многие девушки якобы поздравляют своих мужчин с 23 февраля. В ответ на шквал возмущения администратор кондитерской записала видеообращение, в котором отстаивает свою позицию.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Зєлєнский - ВАТА, совок довбаний.
І жодні його дії мене в зворотному не переконають.
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23.02.2021 22:06
+3
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
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23.02.2021 22:03
+3
Потрапив Бубочка між молотом і ковадлом !!!)))
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23.02.2021 22:05
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Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
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23.02.2021 22:03 Ответить
Оборзели гады! Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 2850
Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 7763
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23.02.2021 22:14 Ответить
Потрапив Бубочка між молотом і ковадлом !!!)))
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23.02.2021 22:05 Ответить
А що буде після завершення його каденції...
Чи виживе оте цмо...
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23.02.2021 22:06 Ответить
З 73%-овим лохторатом важко сподіватись на щось зрозуміле !!!)))
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23.02.2021 22:12 Ответить
Сподівайтеся.
За нелоха ніхто голосувати більше не буде.
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23.02.2021 22:16 Ответить
Там за спиною зеленої плісняві набагато небезпечніші потвори ,зажопінці ,реальна загроза суверенітету України та українцям , як націі !!!)))
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23.02.2021 22:20 Ответить
Так що, на Петра надій не залишилося?
Тоді - гаплик.
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23.02.2021 22:22 Ответить
Кремлівське гасло"Лишьби не Порошенко!" зпрацювало на відмінно і продовжує працювати !!)))
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23.02.2021 22:24 Ответить
Зєлєнский - ВАТА, совок довбаний.
І жодні його дії мене в зворотному не переконають.
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23.02.2021 22:06 Ответить
І кому ж це на таке "свято" такий подарунок зробили?
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23.02.2021 22:15 Ответить
На сьогодні головна реформа- судова! Поліція і прокуратура не мають ніякого сенсу без заключної,головної ланки-судів.Тому у нас одні оголошені підозри,яких ніхто не боїться і над якими вся гидота просто сміється. Саджати і карати-нікому!
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23.02.2021 22:20 Ответить
Реально дуже складна ситуація , як реформувати на 100% корумповану систему ???))))
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23.02.2021 22:22 Ответить
По любому це треба робити.Тиск вулиці і тиск міжнародних партнерів має заставити любу владу це зробити.Систему вмовляннями і мантрами не зламати.Мафіозна влада сама себе не реформує ніколи.
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23.02.2021 22:34 Ответить
Тьфу!
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23.02.2021 22:23 Ответить
Чому так важко???)))
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23.02.2021 22:24 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, татарових, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:30 Ответить
 
 