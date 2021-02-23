Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам "ПриватБанка"

Стерненко приговорили к заключению, бывшим топам "Привата" сообщили о подозрении, в Украину доставлена вакцина - главные новости 23 февраля.

Приговор Стерненко

Суд признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Нардеп "Голоса" Устинова утверждает, что Стерненко собирались оправдать, но судья поддался давлению Труханова, Татарова и Венедиктовой. Партия собирает подписи за отставку генпрокурора.

Стерненко утверждает, что поговорил с Зеленским и поблагодарил его за приговор. Он говорит, что Зеленский предлагал ему должность - пресс-секретарь президента Мендель отрицает это, а адвокат Маси Найем подтверждает и говорит, что сам был на той встрече.

Из зала суда Стерненко отправили в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Львовский облсовет принял обращение к руководству страны, в котором назвал приговор Стерненко несправедливым.

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

Подозрение бывшим топам "ПриватБанка"

Бывшим руководителям "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету и экс-первому замглавы Владимиру Яценко - сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн. Также подозрение по этому дела получила первая замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елена Бычихина. Генпрокурор Венедиктова заявляет, что дело "ПриватБанка" - не единственное. Посольство США приветствует вручение подозрений.

Потери на Донбассе

В результате вражеского обстрела под Зайцево погиб сержант Дмитрий Сардак - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, одессит. Еще один защитник Украины получил ранение. Всего наемники обстреливали наши позиции 7 раз.

Вакцина уже в Украине

Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла в аэропорт Борисполь из Индии. Вакцинация начнется уже завтра, первыми прививки получат медики. Одновременно в Украине зарегистрировали вакцину фирмы Pfizer.

Скандал с тортами к 23 февраля

Харьковская кондитерская устроила акция ко дню российской армии - предложила приобрести торты с надписью "23". Кондитеры объясняют свои действия тем, что многие девушки якобы поздравляют своих мужчин с 23 февраля. В ответ на шквал возмущения администратор кондитерской записала видеообращение, в котором отстаивает свою позицию.