Головні новини 23 лютого: вирок Стерненку, підозри екстопам "Приватбанку"
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Стерненка засудили до ув'язнення, колишнім топам "Привату" повідомили про підозру, в Україну доставлено вакцину - головні новини 23 лютого.
Вирок Стерненку
Суд визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Нардепка "Голосу" Устінова стверджує, що Стерненка збиралися виправдати, але суддя піддався тиску Труханова, Татарова і Венедіктової. Партія збирає підписи за відставку генпрокурора.
Стерненко стверджує, що поговорив із Зеленським і подякував йому за вирок. Він стверджує, що Зеленський пропонував йому посаду - речниця президента Мендель заперечує це, а адвокат Масі Найєм підтверджує і каже, що сам був на тій зустрічі.
Із залу суду Стерненка відправили в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Львівська облрада ухвалила звернення до керівництва країни, в якому назвала вирок Стерненку несправедливим.
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Підозра колишнім топам "Приватбанку"
Колишнім керівникам "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету та експершому заступнику глави Володимиру Яценку - повідомили про підозру в розтраті 136 млн грн. Також підозру в цій справи отримала перша заступниця голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олена Бичихіна. Генпрокурор Венедіктова заявляє, що справа "Приватбанку" - не єдина. Посольство США вітає вручення підозр.
Втрати на Донбасі
Унаслідок ворожого обстрілу під Зайцевим загинув сержант Дмитро Сардак - військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, одесит. Ще один захисник України зазнав поранення. Загалом найманці обстрілювали наші позиції 7 разів.
Вакцина вже в Україні
Перша партія вакцини AstraZeneca прибула в аеропорт "Бориспіль" з Індії. Вакцинація розпочнеться вже завтра, першими щеплення отримають медики. Одночасно в Україні зареєстрували вакцину фірми Pfizer.
Скандал с тортами до 23 лютого
Харківська кондитерська влаштувала акцію до дня російської армії - запропонувала придбати торти з написом "23". Кондитери пояснюють свої дії тим, що багато дівчат нібито вітають своїх чоловіків із 23 лютого. У відповідь на хвилю обурення адміністраторка кондитерської записала відеозвернення, у якому відстоює свою позицію.
Будь ласка, зачекайте...
Чи виживе оте цмо...
За нелоха ніхто голосувати більше не буде.
Тоді - гаплик.
І жодні його дії мене в зворотному не переконають.
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!