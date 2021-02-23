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вакцина (3528) Донбас (21733) Стерненко (374) Приватбанк (691)

Головні новини 23 лютого: вирок Стерненку, підозри екстопам "Приватбанку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 23 лютого: вирок Стерненку, підозри екстопам

Стерненка засудили до ув'язнення, колишнім топам "Привату" повідомили про підозру, в Україну доставлено вакцину - головні новини 23 лютого.

Вирок Стерненку

Суд визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Нардепка "Голосу" Устінова стверджує, що Стерненка збиралися виправдати, але суддя піддався тиску Труханова, Татарова і Венедіктової. Партія збирає підписи за відставку генпрокурора.

Стерненко стверджує, що поговорив із Зеленським і подякував йому за вирок. Він стверджує, що Зеленський пропонував йому посаду - речниця президента Мендель заперечує це, а адвокат Масі Найєм підтверджує і каже, що сам був на тій зустрічі.

Із залу суду Стерненка відправили в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Львівська облрада ухвалила звернення до керівництва країни, в якому назвала вирок Стерненку несправедливим.

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Підозра колишнім топам "Приватбанку"

Колишнім керівникам "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету та експершому заступнику глави Володимиру Яценку - повідомили про підозру в розтраті 136 млн грн. Також підозру в цій справи отримала перша заступниця голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олена Бичихіна. Генпрокурор Венедіктова заявляє, що справа "Приватбанку" - не єдина. Посольство США вітає вручення підозр.

Втрати на Донбасі

Унаслідок ворожого обстрілу під Зайцевим загинув сержант Дмитро Сардак - військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, одесит. Ще один захисник України зазнав поранення. Загалом найманці обстрілювали наші позиції 7 разів.

Вакцина вже в Україні

Перша партія вакцини AstraZeneca прибула в аеропорт "Бориспіль" з Індії. Вакцинація розпочнеться вже завтра, першими щеплення отримають медики. Одночасно в Україні зареєстрували вакцину фірми Pfizer.

Скандал с тортами до 23 лютого

Харківська кондитерська влаштувала акцію до дня російської армії - запропонувала придбати торти з написом "23". Кондитери пояснюють свої дії тим, що багато дівчат нібито вітають своїх чоловіків із 23 лютого. У відповідь на хвилю обурення адміністраторка кондитерської записала відеозвернення, у якому відстоює свою позицію.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Зєлєнский - ВАТА, совок довбаний.
І жодні його дії мене в зворотному не переконають.
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23.02.2021 22:06
+3
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
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23.02.2021 22:03
+3
Потрапив Бубочка між молотом і ковадлом !!!)))
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23.02.2021 22:05
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Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
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23.02.2021 22:03 Відповісти
Оборзели гады! Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 2850
Главные новости 23 февраля: приговор Стерненко, подозрения экс-топам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 7763
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23.02.2021 22:14 Відповісти
Потрапив Бубочка між молотом і ковадлом !!!)))
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23.02.2021 22:05 Відповісти
А що буде після завершення його каденції...
Чи виживе оте цмо...
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23.02.2021 22:06 Відповісти
З 73%-овим лохторатом важко сподіватись на щось зрозуміле !!!)))
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23.02.2021 22:12 Відповісти
Сподівайтеся.
За нелоха ніхто голосувати більше не буде.
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23.02.2021 22:16 Відповісти
Там за спиною зеленої плісняві набагато небезпечніші потвори ,зажопінці ,реальна загроза суверенітету України та українцям , як націі !!!)))
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23.02.2021 22:20 Відповісти
Так що, на Петра надій не залишилося?
Тоді - гаплик.
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23.02.2021 22:22 Відповісти
Кремлівське гасло"Лишьби не Порошенко!" зпрацювало на відмінно і продовжує працювати !!)))
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23.02.2021 22:24 Відповісти
Зєлєнский - ВАТА, совок довбаний.
І жодні його дії мене в зворотному не переконають.
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23.02.2021 22:06 Відповісти
І кому ж це на таке "свято" такий подарунок зробили?
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23.02.2021 22:15 Відповісти
На сьогодні головна реформа- судова! Поліція і прокуратура не мають ніякого сенсу без заключної,головної ланки-судів.Тому у нас одні оголошені підозри,яких ніхто не боїться і над якими вся гидота просто сміється. Саджати і карати-нікому!
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23.02.2021 22:20 Відповісти
Реально дуже складна ситуація , як реформувати на 100% корумповану систему ???))))
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23.02.2021 22:22 Відповісти
По любому це треба робити.Тиск вулиці і тиск міжнародних партнерів має заставити любу владу це зробити.Систему вмовляннями і мантрами не зламати.Мафіозна влада сама себе не реформує ніколи.
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23.02.2021 22:34 Відповісти
Тьфу!
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23.02.2021 22:23 Відповісти
Чому так важко???)))
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23.02.2021 22:24 Відповісти
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, татарових, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.02.2021 01:30 Відповісти
 
 