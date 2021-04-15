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Новости Агрессия России против Украины
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Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины

Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре выразили мнение, что России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет AFP со ссылкой на пресс-службу канцлера.

Как отмечается, оба лидера согласились, что сокращение численности российских войск вблизи украинских границ поможет снизить эскалацию напряженности в регионе.

В сообщении Белого дома говорится: "Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в попытке усилить напряженность вдоль границы в регионе.

"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, – сказала она общественному телевидению ARD. – Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, - экс-замгенсека НАТО Вершбоу

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

армия РФ (19674) Байден Джо (2795) Меркель Ангела (2125) россия (96184) США (27145)


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Топ комментарии
+14
Сама хороша "метода" закликів для Росії, щодо деескалації - розміщення авіакрила "Тандерболтів" десь у Полтаві чи Ніжині з Прилуками... І есмінців, для прикриття Перекопу і Чонгару - у Очакові. Відразу "апетит пропаде...".
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15.04.2021 07:36 Ответить
+12
призывают, призывают....такое впечатление что они просто издеваются над Украиной...не знаю как Байден, но Меркель уже показала свою "обеспокоенность".
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15.04.2021 07:33 Ответить
+8
Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины - Цензор.НЕТ 9078
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15.04.2021 07:35 Ответить
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призывают, призывают....такое впечатление что они просто издеваются над Украиной...не знаю как Байден, но Меркель уже показала свою "обеспокоенность".
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15.04.2021 07:33 Ответить
Что неясно по Байдену? Этот крендель был вторым человеком при Обаме, такое же самое озабоченное. Да, уже заход кораблей в Чёрное море решили отменить
https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-usa-turkey-russia-idUSKBN2C12XC
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15.04.2021 07:41 Ответить
в общем расчитывать надо только на себя...а может пропустить танки к Чехословакии (к Чехии и Словакии) и выразить озабоченность?
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15.04.2021 07:48 Ответить
Если Украину возьмут, следующий будет и этот шаг, и танки в Дрездене.
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15.04.2021 10:03 Ответить
они просто забыли что такое советский солдат...
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15.04.2021 10:42 Ответить
Сейчас сАветский солдат? Это где же?
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15.04.2021 11:24 Ответить
Во, петушок мордовский обьявился, не забанили?
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15.04.2021 11:23 Ответить
Може ше козу РФ показать
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15.04.2021 07:34 Ответить
"Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".
Це все що потрібно знати про **************.

Доброго ранку, Україно!
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15.04.2021 07:34 Ответить
А Україна вже майже два роки нікуди не "ВВЯЗУЕТСЯ", а тільки рачкує, полишаючи скроплені кров'ю героїв українські території, бо "найвеличніший" саме так бачить закінчення війни!
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15.04.2021 08:30 Ответить
Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины - Цензор.НЕТ 9078
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15.04.2021 07:35 Ответить
и хде она????ХУЙЛО В КИЕВЕ...пляти украинцы
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15.04.2021 13:45 Ответить
Опять эти : призвали, выразили и пр. Завтра Зебизяну призовут дать воду в Крым.
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15.04.2021 07:35 Ответить
Зебезьяна?

https://censor.net/ru/user/34570 с флагом УПА постом выше за него топил и голосовал...

обидется наверное..
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15.04.2021 07:37 Ответить
Такі , як ти... малороси !
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15.04.2021 08:22 Ответить
Сама хороша "метода" закликів для Росії, щодо деескалації - розміщення авіакрила "Тандерболтів" десь у Полтаві чи Ніжині з Прилуками... І есмінців, для прикриття Перекопу і Чонгару - у Очакові. Відразу "апетит пропаде...".
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15.04.2021 07:36 Ответить
Так что там с кораблями? Байден отменил проход через Босфор?
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15.04.2021 07:43 Ответить
заднюю дал. Путин больше не убийца
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15.04.2021 07:46 Ответить
Оно *****
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15.04.2021 11:26 Ответить
Ну чем смогли, тем и помогли.
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15.04.2021 07:46 Ответить
Байден и Меркель: " Мы озабочены тем что РФ заставила нас проявить озабоченность."
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15.04.2021 07:54 Ответить
Байден в конце телефонного разговора с Путиным сказал: "Жму руку целую и обнимаю родненький".
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15.04.2021 07:57 Ответить
Противный? Ну *****
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15.04.2021 11:26 Ответить
Прсмотрите, достроят северный потоп 2 и снова будут выражать обеспокоенность... С Южным потоком не выражали ничего
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15.04.2021 07:59 Ответить
Здесь поможет только животворящий миротворческий твит от Мендель 🙄🙄🙄
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15.04.2021 07:59 Ответить
Кажуть що і повинні казати в таких випадках. Поки не почався шухер.
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15.04.2021 08:04 Ответить
Старая торговка сосисками, а в молодостм пламенная стукачка Штази тельманка Ангела опять озаботилась. Впрочем, папашка ее при Гитлере в полиции нацистам млужил, а она теперь рашистов выкормила и оберегает.
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15.04.2021 08:16 Ответить
Пуйло йух положил на их призывы. Призывальщики хреновы🤮🤮🤮
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15.04.2021 08:29 Ответить
Две бессмысленные, тупые, трусливые бл*ди. Мужского и женского пола
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15.04.2021 08:29 Ответить
И с ними твоё *****, замечательное трио
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15.04.2021 11:28 Ответить
Рашиські пропагандони с*аки рвуть на клапті, доводячі свїй ватній аудиторії, що Байден злякався ***** і дає задню.
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15.04.2021 08:38 Ответить
Так це правда, он кораблі до Чорного моря відмінили надсилати !
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15.04.2021 08:58 Ответить
Відключення від swift це була потрібна реакція на вчора, а зараз потрібен арешт всіх коштів в офшорах які належать російському терористичному режиму, та депортація з США та Європи нащадків та родин російських терористів при владі - до початку перетинання російськими військами Українських кордонів.
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15.04.2021 08:59 Ответить
Мрій далі,що ця стара доходяга на щось ще спроможна проти опуєвшого кацапа.
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15.04.2021 10:34 Ответить
звонки убийце, уговоры убийцы - признак трусости, слабости, беспомощности и лицемерия...
хейло -это всё давно уже понял
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15.04.2021 09:02 Ответить
Оно и понятно, никто не хочет развязывания 3-ей Мировой войны, которая может стать последней в истории планеты, как таковой. ***** это понимает, поэтому и ведет себя так дерзко.
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15.04.2021 09:10 Ответить
_Но остановятся рашисты исключительно если будут уверены в гарантированной военной ответке на нападение! Вот в чём суть. А пока слова и действия Запада убеждают путера в обратном, поощряют зайти ещё дальше.
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15.04.2021 10:08 Ответить
Не звездіти треба а діяти. Розмістити контингенти військ під Полтовою , Одесою, Рівнем, Віницею. Це буде дієво і переконливо. А то "бєспокоєность", глибока .... Ерефії на ваш звєздьож НАЧІХАТЬ. Вони тільки НАДСМІХАЄТЬСЯ над куплених ними Європою і над нерішучими США
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15.04.2021 09:48 Ответить
Не так же. Харьков, Бердянск, Одесса, Сумы, Чернигов, Шостка.
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15.04.2021 10:03 Ответить
Одесса, Николаев, Мелитополь,Запорожье, Мариуполь - ключевые места.
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15.04.2021 10:13 Ответить
в чем проблема ? объявить массовую мобилизацию, мужчинам автомат и в окопы, женщины на трактора, подростки к станкам, вставай народ труба зовет
шо, не зовет ?
хочется что бы добрые дяди пришли и все сделали пока местные сало с горилкой трескают ? а зачем это немцам или американцам класть свои жизни на алтарь лени и коррупции в стране которая даже не в ес и нато
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15.04.2021 20:19 Ответить
Зеленский где спрятался? Чего он молчит и ничего не делает?
Приказ заминировать станции Запорожской АЭС он может демонстративно отдать?
Это уже позиция и голос в мире, чтобы многие Меркель призадумались, что словами и озабоченностью они от Украины не отделаются и зря они СП2 строят агрессору.
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15.04.2021 10:07 Ответить
Кацапи того американського дауна вертять на кую як хочуть))
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15.04.2021 10:32 Ответить
"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, - сказала она общественному телевидению ARD. - Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".- главно фрицы в Минске ввязались по указанию куйла в игру ,отрезали часть украинской территории под создание ордло.подконтрольного рашисту,для ведения войны с Украиной,
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15.04.2021 10:58 Ответить
"Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь." - Соломон
"Все уже было в этом подлунном мире". (с)
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу, - "на задний двор США", - вооружения, - октябрь 1962 года, - что США... уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих, до того, якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Потом, мирно, уступали одну европейскую страну за другой Гитлеру и Сталину... А совсем недавно как "помогали" Украине с Крымом, а ранее Грузии... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
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15.04.2021 11:01 Ответить
«Американці завжди знаходять єдино вірне рішення. Після того, як перепробують всі інші»».© Сер Вінстон Черчілль.
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15.04.2021 12:02 Ответить
Две старые б-яди
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15.04.2021 12:51 Ответить
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре выразили мнение, что России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной Источник: https://censor.net/ru/n3259792

Тіпа кажуть:
- Ну все кремляді, полякали Україну і досі, воду в Крим може тепер і пусте Зе влада
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15.04.2021 13:05 Ответить
Если вдруг Орда отважится ,
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
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15.04.2021 13:11 Ответить
Если вдруг Орда отважится ,
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
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15.04.2021 13:12 Ответить
Если вдруг пи.да откажется...
Заявив про свои права....
Просто тогда она окажется..
шо в плену она давно....
У нее там пупок нагруженный..
Надрывается вся рыча...
Вот такая ее сила мудрая....
Шо диагноз даже у врача
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15.04.2021 13:57 Ответить
взрослые дяди а в такую херню верят-хуже малых детей.Здесь с ****** надо или грудь в хрестах или голова в кустах он вам будеть петь мурку до конца
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15.04.2021 13:49 Ответить
ой смешной мужик....сейчас мужики такие шо только животное бездомное убьют....на большее они не способны
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15.04.2021 13:59 Ответить
шлюха немецкая добила Украину северным потоком
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15.04.2021 14:00 Ответить
Если нас никто не собирается защищать - я имею ввиду целостность Украины по будапештскому меморандуму - тогда пускай отдадут нам Ядерное оружие назад! (********* это не касаеться своё гамно пускай держит у себя*) АТО только одни пустые обезпокоенные разговоры ...
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15.04.2021 18:33 Ответить
По БМ никто и не собирался защищать, та одна вода, а вместо ядерного шнурки и фонарики сгодятся. Очень здорово получилось!.
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15.04.2021 19:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3228335/budapeshtskiyi_memorandum_soderjal_zavereniya_a_ne_garantii_bezopasnosti_kuleba

https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst

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15.04.2021 20:22 Ответить
скажем прямо окакалась еропушка разжирела обленилась воевать там некому, есть чем в от-
личие от нас но.... некому - и путлер это отлично знает, а у нас наоборот есть кому воевать но
....... нечем и это отлично знают как в рашке так и "партнёры" и как то уже по истечению семи
лет войны начинаешь подозревать что этот так сказать "баланс" когда ни сильнейший не мо-
жет победить ни слабейший стать сильнее наводит нааааа..... некоторые раздумья..........
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15.04.2021 18:36 Ответить
Яка неастерпна дупобіль у кацапських тролей!
Це ж справжня феєрія вибухнувших пердаків.
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15.04.2021 18:57 Ответить
Враги везде, кругом враги!
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15.04.2021 19:04 Ответить
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15.04.2021 19:28 Ответить
Враги в тебе?
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15.04.2021 19:43 Ответить
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15.04.2021 19:53 Ответить
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15.04.2021 20:02 Ответить
Корабли надо было не отводить . И прислать штурмовую и истребительную авиацию в Украину . Джавелинов добавить с боеприпасами . Трусливые макаки .
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15.04.2021 20:05 Ответить
 
 