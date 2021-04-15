Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре выразили мнение, что России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет AFP со ссылкой на пресс-службу канцлера.
Как отмечается, оба лидера согласились, что сокращение численности российских войск вблизи украинских границ поможет снизить эскалацию напряженности в регионе.
В сообщении Белого дома говорится: "Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в попытке усилить напряженность вдоль границы в регионе.
"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, – сказала она общественному телевидению ARD. – Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-usa-turkey-russia-idUSKBN2C12XC
Це все що потрібно знати про **************.
Доброго ранку, Україно!
https://censor.net/ru/user/34570 с флагом УПА постом выше за него топил и голосовал...
обидется наверное..
хейло -это всё давно уже понял
шо, не зовет ?
хочется что бы добрые дяди пришли и все сделали пока местные сало с горилкой трескают ? а зачем это немцам или американцам класть свои жизни на алтарь лени и коррупции в стране которая даже не в ес и нато
Приказ заминировать станции Запорожской АЭС он может демонстративно отдать?
Это уже позиция и голос в мире, чтобы многие Меркель призадумались, что словами и озабоченностью они от Украины не отделаются и зря они СП2 строят агрессору.
"Все уже было в этом подлунном мире". (с)
В период Карибского кризиса Хрущев так напугал США, натаскав на Кубу, - "на задний двор США", - вооружения, - октябрь 1962 года, - что США... уступили Кубу СССР ... и по сегодняшний день. Европа и США всегда умиротворяли плохого парня/плохих парней, а потом уступали им своих, до того, якобы союзников. Особенно показателен позор запада по отношению к Финляндии, которая мужественно отстаивала свой суверенитет и территориальную целостность, а ее соседи не соглашались пропускать войска союзников, которые и не очень-то спешили помогать - изображали готовность... Потом, мирно, уступали одну европейскую страну за другой Гитлеру и Сталину... А совсем недавно как "помогали" Украине с Крымом, а ранее Грузии... Впрочем как всегда... Так было всегда. Достаточно перелистать некоторые страницы истории после т.н. Версальского мира - Realpolitik Бисмарка - Генри Киссинджера...
Тіпа кажуть:
- Ну все кремляді, полякали Україну і досі, воду в Крим може тепер і пусте Зе влада
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
Заявив свои "права" ,
Просто мало ей не покажется ,
Это даже - не только слова .
У неё там "пупок развяжется" ,
Надорвётся с горяча ,
Её сила только кажется
И диагноз - у врача .
Заявив про свои права....
Просто тогда она окажется..
шо в плену она давно....
У нее там пупок нагруженный..
Надрывается вся рыча...
Вот такая ее сила мудрая....
Шо диагноз даже у врача
https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst
личие от нас но.... некому - и путлер это отлично знает, а у нас наоборот есть кому воевать но
....... нечем и это отлично знают как в рашке так и "партнёры" и как то уже по истечению семи
лет войны начинаешь подозревать что этот так сказать "баланс" когда ни сильнейший не мо-
жет победить ни слабейший стать сильнее наводит нааааа..... некоторые раздумья..........
Це ж справжня феєрія вибухнувших пердаків.