Меркель и Байден призвали Россию сократить численность войск вблизи границ Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в состоявшемся сегодня, 14 апреля, телефонном разговоре выразили мнение, что России следует сократить численность своих войск на границе с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет AFP со ссылкой на пресс-службу канцлера.

Как отмечается, оба лидера согласились, что сокращение численности российских войск вблизи украинских границ поможет снизить эскалацию напряженности в регионе.

В сообщении Белого дома говорится: "Лидеры выразили озабоченность по поводу наращивания российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в попытке усилить напряженность вдоль границы в регионе.

"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию, – сказала она общественному телевидению ARD. – Мы с Украиной не ввяжемся в эту игру".

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.