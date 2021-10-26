Главные новости 26 октября: "Байрактар" бьет по оккупантам, "скифское золото" вернут Украине
"Байрактар" впервые нанес удар по оккупантам на Донбассе, суд постановил вернуть "скифское золото" Украине, против Кивы начали дело о стрельбе - главные новости Украины 26 октября.
Первое боевое применение "Байрактара"
На Донбассе обострение: один военнослужащий погиб, один ранен, с начала суток - 7 обстрелов. Российские гаубицы обстреливали защитников Украины, расположившись прямо на дороге, без прикрытия. И сверху к ним прилетел "Байрактар" - впервые за время войны. Больше эта батарея уже не стреляла.
Кроме этого, оккупанты обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном. И попытались разгонать в паблика фейк о том, что ВСУ якобы занимают там новые позиции. В ООС опровергли.
В санкционный список СНБО вкрались ошибки. За деньги
С санкциями против контрабандистов получилось вот как: часть фигурантов успели скрыть свои активы до того, как Зеленский подписал указ. А часть - заплатили от 100 до 300 тыс. долларов за то, чтобы в эти списки не попасть либо попасть с ошибкой. Во всяком случае, именно таким образом глава фракции "СН" Арахамия объясняет ошибки в санкционных списках.
Рейтинги Зеленского и "слуг" падают
Свежий опрос Центра Разумкова показывает, что рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а "Слуги народа" с 26,6% до 21,6%. При этом "СН" все равно держит первенство, далее следуют "ЕС" (16%), "ОПЗЖ" (13%), "Батькивщина" (11%), "Наши" и "Сила и честь" (по 6%).
"Скифское золото" вернут Украине
Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама. Экспонаты передадут в Государственный исторический музей Украины.
Против Кивы расследуют дело о стрельбе
Речь идет о показательной стрельбе из автомата, которой Кива "отпраздновал" годовщину гибели Бандеры. Венедиктова отметила, что против Кивы есть и другие дела. А глава "ОПЗЖ" Рабинович сказал, что "Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженный".
В "красную" зону переведут еще 5 областей
За сутки от коронавируса скончались 734 украинца, заболели - как минимум 19 120. По смертности мы на втором месте в Европе. "Красную" зону в ближайшее время пополнят Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. На ИВЛ выживает только каждый десятый пациент.
А вот в Моршине, где массово вакцинировали людей, нет ни одного госпитализированного с коронавирусом.
Газ для украинцев без поставщика будет не дороже 7,96
Оставшееся без поставщика газа население будет в октябре платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн, - так решил Кабмин.
Начал работать "реестр педофилов"
Пока реестр работает в тестовом режиме. В нем есть данные о 171 лице, привлеченном за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
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Суд наголосив, що золото належить державі Україна.
Головуюча суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен оголосила, що ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
Але там без шансів для свинособак
Все дуже просто
У Нідерландах адекватне правосуддя
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між Музеєм Алларда Пірсона та рядом музеїв, розташованих на території АРК, були укладені договори на експонування на виставці державної частини Музейного фонду України (так званого «скіфського золота»).
У зв'язку з окупацією АРК та претензіями з боку Кримських музеїв керівництво Музею Алларда Пірсона відмовилось повертати Україні експонати виставки, які були вивезені з України на підставі вищезазначених договорів, до моменту винесення компетентним судом відповідного рішення.
Юридично країна-агресор діє через окремих юридичних осіб: «Центральний музей Тавріди»; «Бахчисарайський історико-культурний заповідник»; «Керченський історико-культурний заповідник»,Національний заповідник «Херсонес Таврійський» інтереси яких представляють іноземні юридичні радники.
У судовому процесі в Нідерландах ми з 2015 року, а з 2016 року за клопотанням України на музейні експонати було накладено арешт.
14/12/2016 року Окружний суд м.Амстердам оголосив рішення про повернення колекції до Києва
У серпні 2017 року «музеї» подали апеляційну скаргу.
Активисты в Киеве привлекли внимание к тарифам ЖКХ, предварительно обнажившись
https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319 https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319