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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главные новости 26 октября: "Байрактар" бьет по оккупантам, "скифское золото" вернут Украине

Главные новости 26 октября:

"Байрактар" впервые нанес удар по оккупантам на Донбассе, суд постановил вернуть "скифское золото" Украине, против Кивы начали дело о стрельбе - главные новости Украины 26 октября.

Первое боевое применение "Байрактара"

На Донбассе обострение: один военнослужащий погиб, один ранен, с начала суток - 7 обстрелов. Российские гаубицы обстреливали защитников Украины, расположившись прямо на дороге, без прикрытия. И сверху к ним прилетел "Байрактар" - впервые за время войны. Больше эта батарея уже не стреляла.

Кроме этого, оккупанты обстреляли из минометов жилые дома в Гранитном. И попытались разгонать в паблика фейк о том, что ВСУ якобы занимают там новые позиции. В ООС опровергли.

В санкционный список СНБО вкрались ошибки. За деньги

С санкциями против контрабандистов получилось вот как: часть фигурантов успели скрыть свои активы до того, как Зеленский подписал указ. А часть - заплатили от 100 до 300 тыс. долларов за то, чтобы в эти списки не попасть либо попасть с ошибкой. Во всяком случае, именно таким образом глава фракции "СН" Арахамия объясняет ошибки в санкционных списках.

Рейтинги Зеленского и "слуг" падают

Свежий опрос Центра Разумкова показывает, что рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а "Слуги народа" с 26,6% до 21,6%. При этом "СН" все равно держит первенство, далее следуют "ЕС" (16%), "ОПЗЖ" (13%), "Батькивщина" (11%), "Наши" и "Сила и честь" (по 6%).

"Скифское золото" вернут Украине

Такое решение принял Апелляционный суд Амстердама. Экспонаты передадут в Государственный исторический музей Украины.

Против Кивы расследуют дело о стрельбе

Речь идет о показательной стрельбе из автомата, которой Кива "отпраздновал" годовщину гибели Бандеры. Венедиктова отметила, что против Кивы есть и другие дела. А глава "ОПЗЖ" Рабинович сказал, что "Кива один из самых ценных людей в нашей партии по одной простой причине – он воевавший человек, контуженный".

В "красную" зону переведут еще 5 областей

За сутки от коронавируса скончались 734 украинца, заболели - как минимум 19 120. По смертности мы на втором месте в Европе. "Красную" зону в ближайшее время пополнят Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. На ИВЛ выживает только каждый десятый пациент.

А вот в Моршине, где массово вакцинировали людей, нет ни одного госпитализированного с коронавирусом.

Газ для украинцев без поставщика будет не дороже 7,96

Оставшееся без поставщика газа население будет в октябре платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн, - так решил Кабмин.

Начал работать "реестр педофилов"

Пока реестр работает в тестовом режиме. В нем есть данные о 171 лице, привлеченном за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Автор: 

вакцина (3815) Газ (10237) Зеленский Владимир (20873) золото (225) педофил (493) рейтинг (1642) санкции (11471) СНБО (4441) тарифы (1890) Донбасс (26957) Кива Илья (398) Тарифы на газ (352) Слуга народа (2636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+5
По факту заголовок нужно писать так: "Байрактар" напугал двух оккупантов, за золото скифов предстоит ещё долгая тяжба". Это ближе к истине, хотя понимаю как Зе-команде нужны хоть какие-то победы.
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26.10.2021 22:31 Ответить
+4
Байрактару лайк. Смог бы 100- тоже бы поставил. Хороший парашник- дохлый.
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26.10.2021 22:26 Ответить
+2
При чём этот контрак за Байрактры был договорен ещё Порошенком... а сейчас этот зе шмаркля припишет эту победу себе как обычно
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26.10.2021 22:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а ось як світові ЗМІ пишуть про Україну
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26.10.2021 22:23 Ответить
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26.10.2021 22:23 Ответить
Байрактару лайк. Смог бы 100- тоже бы поставил. Хороший парашник- дохлый.
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26.10.2021 22:26 Ответить
По факту заголовок нужно писать так: "Байрактар" напугал двух оккупантов, за золото скифов предстоит ещё долгая тяжба". Это ближе к истине, хотя понимаю как Зе-команде нужны хоть какие-то победы.
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26.10.2021 22:31 Ответить
Апеляційний суд Амстердаму виніс довгоочікуване рішення на нашу користь. Фінальний вердікт суду чекали з 2016 року.
Суд наголосив, що золото належить державі Україна.
Головуюча суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен оголосила, що ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
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26.10.2021 22:35 Ответить
И? Разумеется это решение ******** обжалуют в верховном суде. Они уже и объвили об этом. Что? Не так?
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26.10.2021 22:40 Ответить
Так 3 місяці на оскарження у них є
Але там без шансів для свинособак
Все дуже просто
У Нідерландах адекватне правосуддя
___________________________________

між Музеєм Алларда Пірсона та рядом музеїв, розташованих на території АРК, були укладені договори на експонування на виставці державної частини Музейного фонду України (так званого «скіфського золота»).

У зв'язку з окупацією АРК та претензіями з боку Кримських музеїв керівництво Музею Алларда Пірсона відмовилось повертати Україні експонати виставки, які були вивезені з України на підставі вищезазначених договорів, до моменту винесення компетентним судом відповідного рішення.

Юридично країна-агресор діє через окремих юридичних осіб: «Центральний музей Тавріди»; «Бахчисарайський історико-культурний заповідник»; «Керченський історико-культурний заповідник»,Національний заповідник «Херсонес Таврійський» інтереси яких представляють іноземні юридичні радники.

У судовому процесі в Нідерландах ми з 2015 року, а з 2016 року за клопотанням України на музейні експонати було накладено арешт.

14/12/2016 року Окружний суд м.Амстердам оголосив рішення про повернення колекції до Києва

У серпні 2017 року «музеї» подали апеляційну скаргу.
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26.10.2021 22:51 Ответить
Шансов нет, согласен. Но вернётся золото уже после того как Зеленский вернётся в Квартал-95.
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26.10.2021 23:02 Ответить
С этой властью главное, чтоб стреляли не по турецкому беспилотнику.
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26.10.2021 22:41 Ответить
Справу про скіфське золото виграв Порошенко. мокшани сьогодні програли апеляцію на ухвалене раніше рішення.
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26.10.2021 22:31 Ответить
Так. За скіфське золото порішали. Де, ***, золото Полуботка??!
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26.10.2021 22:32 Ответить
Як єрмак допустив такий пройоб?
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26.10.2021 22:40 Ответить
При чём этот контрак за Байрактры был договорен ещё Порошенком... а сейчас этот зе шмаркля припишет эту победу себе как обычно
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26.10.2021 22:45 Ответить
Эрдоган для РАБссии стал Султаном...поймал 6 Штирлицов Путлера,поймал 7 поджигателей лесов в Турции типа руссо-туристо-террористо,а тут еще 120 Байрактаров для Украины...карочи Эрдоганыч, чисто варвар и фошызд для Мавзолейных Гопников...
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26.10.2021 22:46 Ответить
Печенеги тюркский народец и прочие Скифы нападали на Мацковию еще при Князе Ярославе Мудром... но Фишка в том что Хан Батый придумал Мацковию аж через 300 лет,...в 1237 году...когда уже не было ни печенегов ни Скифов Поскольку Князь Ярослав Мудрый разгромил печенегов в 1096 году...,остатки печенегов сбежали в Венгрию и растворились...,позже их назвали Гагаузами,но это совсем другая История....
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26.10.2021 22:58 Ответить
Байрактар передає привіт лаптям.
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26.10.2021 23:04 Ответить
Та це фейк....це моцкалики шастають на подлодке Курск...
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26.10.2021 23:15 Ответить
кива ценньій кадр, это не только символ ОПза гарне Життя, но и науківець, кандидат в проффесора управления народом
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26.10.2021 23:17 Ответить
Тоже значимая, имхо, новость: легендарные кровосиси (фемен) возвращаются?
Активисты в Киеве привлекли внимание к тарифам ЖКХ, предварительно обнажившись

https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319 https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319

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27.10.2021 01:08 Ответить
 
 