Причастные к поддержке коррупционных схем должны уйти в отставку, даже если занимают должности в ОП, - "слуга народа" Радина

Причастные к политической поддержке коррупционных схем должны сейчас уйти в отставку.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Действительно сложно представить, чтобы все это происходило по велению людей с улицы без политической поддержки", - процитировала нардеп беседы фигурантов дела о коррупции в энергетике.

Радина отметила, что одним из причастных к влиянию на энергетику мог быть экс-заместитель главы ОП Шурма.

"Но он ушел год назад, а собеседование госпожи Гринчук на должность министра энергетики, диалог об избрании посла в США, как и большинство разговоров на пленках, могло происходить только в этом году.

Призываю причастных к политической поддержке отвратительных схем уйти в отставку сейчас, не дожидаясь следующей серии пленок. Даже если эти причастные занимают высокие должности в Офисе Президента. Даже если причастные привыкли считать себя неприкосновенными, а публичную критику - святотатством.

Оставаясь на должностях в ожидании, выйдут ли пленки, вы провоцируете еще больший внутренний кризис и играете на руку российской пропаганде", - добавила парламентарий.

По ее словам, отставка сейчас - это даже не вопрос политической ответственности, а вопрос уважения к украинцам.

"В конце концов, это вопрос уважения к президенту в самый сложный в истории независимой Украины момент", - подытожила Радина.

Миндичгейт

