Причастные к поддержке коррупционных схем должны уйти в отставку, даже если занимают должности в ОП, - "слуга народа" Радина

Радина призвала уйти в отставку причастных к Миндичгейту

Причастные к политической поддержке коррупционных схем должны сейчас уйти в отставку.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

"Начнет вокзал, продолжит Служба, Резницкая, начнут клепать".

"Третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос: остается ли она здесь, а сюда кто-то, или она сюда. Но все сходятся здесь, что для нас это более важная позиция"

"У меня есть несколько кандидатур, все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете"

Действительно сложно представить, чтобы все это происходило по велению людей с улицы без политической поддержки", - процитировала нардеп беседы фигурантов дела о коррупции в энергетике.

Радина отметила, что одним из причастных к влиянию на энергетику мог быть экс-заместитель главы ОП Шурма.

"Но он ушел год назад, а собеседование госпожи Гринчук на должность министра энергетики, диалог об избрании посла в США, как и большинство разговоров на пленках, могло происходить только в этом году.

Призываю причастных к политической поддержке отвратительных схем уйти в отставку сейчас, не дожидаясь следующей серии пленок. Даже если эти причастные занимают высокие должности в Офисе Президента. Даже если причастные привыкли считать себя неприкосновенными, а публичную критику - святотатством.

Оставаясь на должностях в ожидании, выйдут ли пленки, вы провоцируете еще больший внутренний кризис и играете на руку российской пропаганде", - добавила парламентарий.

По ее словам, отставка сейчас - это даже не вопрос политической ответственности, а вопрос уважения к украинцам.

"В конце концов, это вопрос уважения к президенту в самый сложный в истории независимой Украины момент", - подытожила Радина.

Миндичгейт

Топ комментарии
+6
Просто піти у відставку. Просте рішення понять і прастіть. Накрав і аревуа свободний наступни.
е нє сукі на гіляку з конфіскацією.
19.11.2025 13:26 Ответить
+5
Вони мають сидіти, а не просто піти .
19.11.2025 13:28 Ответить
+5
Мають піти з ОПи в ЖОПУ! А ще краще, до вʼязниці!
19.11.2025 13:29 Ответить
Просто піти у відставку. Просте рішення понять і прастіть. Накрав і аревуа свободний наступни.
е нє сукі на гіляку з конфіскацією.
19.11.2025 13:26 Ответить
І не просто у відставку, а на іншу посаду. Кругообіг лайна не повинен зупинятися! Країна мрій.
19.11.2025 13:36 Ответить
Люструвати з пожиттєвою забороною.
19.11.2025 13:42 Ответить
Має піти у відставку весь уряд, офіс президента і окремі посадовці, які замаралися об зелене лайно. І звичайно мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Ще питання по президенту, але він якщо має хоч крапельку совісті - то піде сам.
19.11.2025 13:27 Ответить
Нету у него ее
19.11.2025 13:31 Ответить
И в отличии от ВФЯ у него чуйки нет когда пора втикты.
19.11.2025 13:32 Ответить
Вони мають сидіти, а не просто піти .
19.11.2025 13:28 Ответить
Вони повині не сидіти, а висіти
19.11.2025 13:36 Ответить
Мають піти з ОПи в ЖОПУ! А ще краще, до вʼязниці!
19.11.2025 13:29 Ответить
настя - «справедливий» слуга..
своїм око не виклює...
19.11.2025 13:31 Ответить
Одні помирають в окопах і платять своїм життям, щоб інші продовжували красти і за це максимум що їх загрожує відставка
19.11.2025 13:31 Ответить
Почалася вистава "Пробудження ображеної цноти". Щось всі оці слуги-депутати мені на одне обличчя - і це причмелене обличчя Мар'яни Безуглої.
19.11.2025 13:33 Ответить
Відставка, це щось таке «РОМАНТИЧНЕ» для зелупнів-казнокрадів на крові Українців з 2019 року, але не виключено і застосування щодо них отого сценарію від **********, як у Чечетова, Кравченка, Калашникова, Кушнарьова, Гепи, портнова ….???
Допа і Гепа, були в курсє дєла….
19.11.2025 13:34 Ответить
мають бути реальні сроки з конфіскацією. "Бандити будуть сидіти в тюрмах" - нам це обіцяли ще в 2004р, коли ми обирали шлях на Захід.
19.11.2025 13:37 Ответить
ой а когож ти рятуєш радина ?!!! Цяця , їдіть нах всі єю шоблою у відставку ,там нема не причетних до корупції ...
19.11.2025 13:38 Ответить
Дивлюся на фото Разіної, але бачу Безуглу...
Дві сестрички по розуму.
19.11.2025 13:40 Ответить
В дворі ОП вже палає багаття з документів?
19.11.2025 13:44 Ответить
просто в отставку и потом по израилям разьехаться с награбленным
19.11.2025 13:48 Ответить
 
 