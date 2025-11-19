Причастные к поддержке коррупционных схем должны уйти в отставку, даже если занимают должности в ОП, - "слуга народа" Радина
Причастные к политической поддержке коррупционных схем должны сейчас уйти в отставку.
Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
"Начнет вокзал, продолжит Служба, Резницкая, начнут клепать".
"Третий вариант с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств, или два министерства остаются вот так. Но тогда остается вопрос: остается ли она здесь, а сюда кто-то, или она сюда. Но все сходятся здесь, что для нас это более важная позиция"
"У меня есть несколько кандидатур, все очень достойные близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете"
Действительно сложно представить, чтобы все это происходило по велению людей с улицы без политической поддержки", - процитировала нардеп беседы фигурантов дела о коррупции в энергетике.
Радина отметила, что одним из причастных к влиянию на энергетику мог быть экс-заместитель главы ОП Шурма.
"Но он ушел год назад, а собеседование госпожи Гринчук на должность министра энергетики, диалог об избрании посла в США, как и большинство разговоров на пленках, могло происходить только в этом году.
Призываю причастных к политической поддержке отвратительных схем уйти в отставку сейчас, не дожидаясь следующей серии пленок. Даже если эти причастные занимают высокие должности в Офисе Президента. Даже если причастные привыкли считать себя неприкосновенными, а публичную критику - святотатством.
Оставаясь на должностях в ожидании, выйдут ли пленки, вы провоцируете еще больший внутренний кризис и играете на руку российской пропаганде", - добавила парламентарий.
По ее словам, отставка сейчас - это даже не вопрос политической ответственности, а вопрос уважения к украинцам.
"В конце концов, это вопрос уважения к президенту в самый сложный в истории независимой Украины момент", - подытожила Радина.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
е нє сукі на гіляку з конфіскацією.
своїм око не виклює...
Допа і Гепа, були в курсє дєла….
Дві сестрички по розуму.