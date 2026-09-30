Недвижимости на 27 млн грн: СМИ рассказали об имуществе семьи судьи Стасюка, фигурирующего на пленках НАБУ "Фемида". ВИДЕО
Журналисты обнаружили квартиру и парковочные места в столичных Печерсках, загородные дома под Киевом и новый минивэн в самой дорогой комплектации у родственников судьи Хозяйственного суда Киева Сергея Стасюка, фигурирующего в операции НАБУ и САП "Фемида".
Об этом говорится в материале "Слідство.інфо", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, судья должен был получить 10 000 неназванной валюты за вынесение необходимого постановления в интересах экс-нардепа Максима Микитася и действующего нардепа Вадима Столара.
У судьи Стасюка нет собственного отдельного жилья, зато он пользуется двумя квартирами родителей. Одной из них, в жилом комплексе бизнес-класса в центре столицы, судья пользуется вместе с женой и детьми, согласно его декларации.
Мать судьи - бухгалтер Валентина Стасюк - в 2019 году купила квартиру площадью 172,7 квадратных метра и два парковочных места. Квадратный метр в этом ЖК тогда стоил 40 тыс. грн. Таким образом, недвижимость с парковочными местами могла обойтись ей почти в 8 млн грн.
Что говорит мама судьи?
Журналисты связались с женщиной, и она заверила, что деньги на такие покупки у нее были:
У меня есть, за что купить. Вы посмотрите, кто у него отец. Мы зарабатываем, у нас есть деньги. И не переживайте по этому поводу
Отец судьи - Василий Стасюк - профессор кафедры военной психологии Национального университета обороны Украины.
"По данным, полученным от источников "Слідство.Інфо" в Государственной налоговой службе, общего дохода за 1998–2019 годы у матери-бухгалтера и отца-профессора не хватило бы на такую покупку: за это время они вместе заработали почти семь миллионов гривен", - говорится в материале.
Кроме того, согласно декларации, Василий Стасюк подарил сыну в 2015 и 2016 годах 720 и 670 тысяч гривен.
При этом мать не только купила квартиру на Печерске, но и недавно дала сыну почти 3 миллиона гривен на покупку нового Hyundai Staria 2025 года - минивэна в полной, самой дорогой комплектации.
Что говорит судья Стасюк?
Журналисты посетили Хозяйственный суд, чтобы пообщаться с судьей, однако он отказался отвечать на вопросы и посоветовал обращаться к его маме.
Имущество супруги
В 2025 году жена Стасюка - Ксения Кучмасова - начала пользоваться домом площадью почти 300 квадратных метров в элитном поселке "Золоче" под Киевом. В декларации указано, что этот дом стоит почти 16 миллионов гривен - похоже, что почти половину суммы женщина оплатила сразу, а остальную часть осталась задолженностью перед владелицей, говорится в материале.
"Еще один загородный дом площадью почти 200 квадратных метров в селе Липовый Скиток в 40 километрах от Киева Ксения купила в 2021 году. Согласно декларации, дом и земля под ним обошлись женщине в 3,9 миллиона гривен.
В том же году она приобрела новый BMW, который в 2025-м продала почти за 3,8 миллиона гривен", - отмечается в материале.
Известно, что Кучмасова работала на государственном предприятии "СЕТАМ". В прошлом году там она зарабатывала 17 тысяч гривен. Правда, три года назад Кучмасова открыла индивидуальное предпринимательство и теперь имеет миллионные доходы как самозанятое лицо, пишут авторы.
Друзья-нотариусы
В декларации Стасюка говорится, что в 2021 году Ксения Кучмасова одолжила 4 млн грн у нотариуса Романа Падалко.
Тот в беседе с журналистами подтвердил, что их семьи дружат.
"Однако Падалко дружит не только с нынешним мужем Кучмасовой, но и с ее бывшим - Романом Костюком. Это подтверждают их совместные фото", - отметили авторы материала.
Тот подтвердил это, добавив, что это "совпадение".
"Роман Костюк тоже фигурирует в декларации судьи Стасюка за 2021 год. В связи с тем, что он подарил их общей с Кучмасовой 5-летней дочери 8 миллионов гривен. Как выяснило "Слідство.Інфо", для такого подарка у него не было официального дохода. Ведь по данным Государственной налоговой службы, полученным журналистами из источников, с 2001 по 2021 годы он заработал 615 тысяч гривен.
Журналисты хотели спросить Костюка, где он взял деньги на подарок дочери, однако он не взял трубку", - отмечает издание.
В поисках информации о Костюке "Слідство.Інфо" нашло еще одну футбольную фотографию. На снимке он с братом бизнесмена Василия Астиона Евгением. Мужчины играют за команду "УС".
Комментарий супруги судьи
Кучмасова в комментарии журналистам сказала:
Какие доходы, какие подарки? Никаких комментариев относительно моего мужа я вам давать не буду, тем более по телефону. Пожалуйста, присылайте запрос, я его рассмотрю и отвечу вместе с адвокатом, без вопросов.
"Слідство.Інфо" направило вопросы Наталье Мазур, адвокату Кучмасовой. Она ответила, что "происхождение средств, договоры займа, купли-продажи недвижимости и ценных бумаг в настоящее время являются предметом проверки в рамках действующего уголовного производства".
Операции "Форест Гамп" и "Фемида"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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Мабуть, з такими покидьками і дієва люстрація простою вірьовкою не впорається!?! Тільки дрони, як і проти окупантів з улусу!!