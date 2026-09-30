Недвижимости на 27 млн ​​грн: СМИ рассказали об имуществе семьи судьи Стасюка, фигурирующего на пленках НАБУ "Фемида". ВИДЕО

Журналисты обнаружили квартиру и парковочные места в столичных Печерсках, загородные дома под Киевом и новый минивэн в самой дорогой комплектации у родственников судьи Хозяйственного суда Киева Сергея Стасюка, фигурирующего в операции НАБУ и САП "Фемида".

Об этом говорится в материале "Слідство.інфо", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным следствия, судья должен был получить 10 000 неназванной валюты за вынесение необходимого постановления в интересах экс-нардепа Максима Микитася и действующего нардепа Вадима Столара.

У судьи Стасюка нет собственного отдельного жилья, зато он пользуется двумя квартирами родителей. Одной из них, в жилом комплексе бизнес-класса в центре столицы, судья пользуется вместе с женой и детьми, согласно его декларации.

Мать судьи - бухгалтер Валентина Стасюк - в 2019 году купила квартиру площадью 172,7 квадратных метра и два парковочных места. Квадратный метр в этом ЖК тогда стоил 40 тыс. грн. Таким образом, недвижимость с парковочными местами могла обойтись ей почти в 8 млн грн.

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Что говорит мама судьи?

Журналисты связались с женщиной, и она заверила, что деньги на такие покупки у нее были:

У меня есть, за что купить. Вы посмотрите, кто у него отец. Мы зарабатываем, у нас есть деньги. И не переживайте по этому поводу

Отец судьи - Василий Стасюк - профессор кафедры военной психологии Национального университета обороны Украины.

"По данным, полученным от источников "Слідство.Інфо" в Государственной налоговой службе, общего дохода за 1998–2019 годы у матери-бухгалтера и отца-профессора не хватило бы на такую покупку: за это время они вместе заработали почти семь миллионов гривен", - говорится в материале.

Кроме того, согласно декларации, Василий Стасюк подарил сыну в 2015 и 2016 годах 720 и 670 тысяч гривен.

При этом мать не только купила квартиру на Печерске, но и недавно дала сыну почти 3 миллиона гривен на покупку нового Hyundai Staria 2025 года - минивэна в полной, самой дорогой комплектации.

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Что говорит судья Стасюк?

Журналисты посетили Хозяйственный суд, чтобы пообщаться с судьей, однако он отказался отвечать на вопросы и посоветовал обращаться к его маме.

Имущество супруги

В 2025 году жена Стасюка - Ксения Кучмасова - начала пользоваться домом площадью почти 300 квадратных метров в элитном поселке "Золоче" под Киевом. В декларации указано, что этот дом стоит почти 16 миллионов гривен - похоже, что почти половину суммы женщина оплатила сразу, а остальную часть осталась задолженностью перед владелицей, говорится в материале.

"Еще один загородный дом площадью почти 200 квадратных метров в селе Липовый Скиток в 40 километрах от Киева Ксения купила в 2021 году. Согласно декларации, дом и земля под ним обошлись женщине в 3,9 миллиона гривен.

В том же году она приобрела новый BMW, который в 2025-м продала почти за 3,8 миллиона гривен", - отмечается в материале.

Известно, что Кучмасова работала на государственном предприятии "СЕТАМ". В прошлом году там она зарабатывала 17 тысяч гривен. Правда, три года назад Кучмасова открыла индивидуальное предпринимательство и теперь имеет миллионные доходы как самозанятое лицо, пишут авторы.

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Друзья-нотариусы

В декларации Стасюка говорится, что в 2021 году Ксения Кучмасова одолжила 4 млн грн у нотариуса Романа Падалко.

Тот в беседе с журналистами подтвердил, что их семьи дружат.

"Однако Падалко дружит не только с нынешним мужем Кучмасовой, но и с ее бывшим - Романом Костюком. Это подтверждают их совместные фото", - отметили авторы материала.

Тот подтвердил это, добавив, что это "совпадение".

Первый справа в верхнем ряду — Костюк, пятый справа — Падалка

"Роман Костюк тоже фигурирует в декларации судьи Стасюка за 2021 год. В связи с тем, что он подарил их общей с Кучмасовой 5-летней дочери 8 миллионов гривен. Как выяснило "Слідство.Інфо", для такого подарка у него не было официального дохода. Ведь по данным Государственной налоговой службы, полученным журналистами из источников, с 2001 по 2021 годы он заработал 615 тысяч гривен.

Журналисты хотели спросить Костюка, где он взял деньги на подарок дочери, однако он не взял трубку", - отмечает издание.

В поисках информации о Костюке "Слідство.Інфо" нашло еще одну футбольную фотографию. На снимке он с братом бизнесмена Василия Астиона Евгением. Мужчины играют за команду "УС".

В верхнем ряду третий слева — бизнесмен Евгений Астион, третий справа — бывший муж Кучмасовой Роман Костюк.

Комментарий супруги судьи

Кучмасова в комментарии журналистам сказала:

Какие доходы, какие подарки? Никаких комментариев относительно моего мужа я вам давать не буду, тем более по телефону. Пожалуйста, присылайте запрос, я его рассмотрю и отвечу вместе с адвокатом, без вопросов.

"Слідство.Інфо" направило вопросы Наталье Мазур, адвокату Кучмасовой. Она ответила, что "происхождение средств, договоры займа, купли-продажи недвижимости и ценных бумаг в настоящее время являются предметом проверки в рамках действующего уголовного производства".

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