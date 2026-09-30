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Новини Операція Форест Гамп
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Нерухомості на 27 млн грн: ЗМІ розповіли про майно родини судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ "Феміда". ВIДЕО

Журналісти виявили квартиру та паркомісця на столичному Печерську, заміські будинки під Києвом та новий мінівен у найдорожчій комплектації в родичів судді Господарського суду Києва Сергія Стасюка, який фігурує в операції НАБУ та САП "Феміда".

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними слідства, суддя мав отримати 10 000 неназваної валюти за винесення потрібної ухвали в інтересах екснардепа Максима Микитася та чинного нардепа Вадима Столара.

Суддя Стасюк не має власного окремого житла, натомість користується двома квартирами батьків. Однією з них, у ЖК бізнес-класу в центрі столиці, суддя користується з дружиною та дітьми, згідно з його декларацією.

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ

Мама судді - бухгалтерка Валентина Стасюк - у 2019 році купила квартиру площею 172,7 квадратних метри та два машиномісця. Квадратний метр у цьому ЖК тоді коштував 40 тис. грн. Так, нерухомість із паркомісцями могла обійтися їй у майже 8 млн грн.

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ

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Що каже мама судді?

Журналісти зв'язалися із жінкою і та запевнила, що гроші на такі покупки в неї були:

В мене є, за шо купити. Ви подивіться, хто в нього батько. Ми заробляємо, маємо гроші. І не переживайте з цього приводу

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ

Батько судді - Василь Стасюк - професор кафедри військової психології Національного університету оборони України.

"За даними, отриманими від джерел "Слідства.Інфо" у Державній податковій службі, загального доходу за 1998-2019 роки у матері-бухгалтерки та батька-професора не вистачило б для такої покупки: за цей час вони разом заробили майже сім мільйонів гривень", - йдеться в матеріалі.

Також, згідно з декларацією, Василь Стасюк подарував сину у 2015 та 2016 роках 720 та 670 тисяч гривень.

Водночас мама не лие купила квартиру на Печерську, а й нещодавно дала синові майже 3 мільйони гривень на купівлю нового Hyundai Staria 2025 року - мінівену у повній найдорожчій комплектації.

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ

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Що каже суддя Стасюк?

Журналісти відвідали Господарський суд, щооб поспілкуватися із суддею, проте він відмовився відповідати на запитання та порадив спілкуватися із його мамою.

Майно дружини

У 2025 році дружина Стасюка - Ксенія Кучмасова - почала користуватися маєтком майже на 300 квадратних метрів в елітному містечку "Золоче" під Києвом. У декларації вказано, що цей будинок коштує майже 16 мільйонів гривень - виглядає, що майже половину суми жінка сплатила одразу, а решту залишилася винною власниці, йдеться в матеріалі.

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ

"Ще один заміський будинок на майже 200 квадратів у селі Липовий Скиток за 40 кілометрів від Києва Ксенія купила у 2021 році. За декларацією, дім та земля під ним обійшлися жінці у 3,9 мільйона гривень.

Того ж року вона придбала нове BMW, яке у 2025-му продала за майже 3,8 мільйона гривень", - зазначили там.

Відомо, що Кучмасова працювала у державному підприємстві "СЕТАМ". Торік там заробляла 17 тисяч гривень. Щоправда три роки тому Кучмасова відкрила ФОП і тепер має мільйонні доходи як самозайнята особа, пишуть автори.

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Друзі нотаріуси

У декларації Стасюка йдеться, що в 2021 році Ксенія Кучмасова позичила 4 млн грн у нотаріуса Романа Падалка.

Той у розмові з журналістами підтвердив, що вони дружать сім'ями.

"Однак, Подалка дружить не лише з нинішнім чоловіком Кучмасової, але і з її колишнім - Романом Костюком. Це підтверджують їхні спільні фото", - зазначили автори матеріалу.

Той підтвердив це, додавши, що це "співпадіння".

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ
Перший справа у верхньому ряду — Костюк, пʼятий справа — Падалка

"Роман Костюк теж з’являється в декларації судді Стасюка за 2021 рік. У звʼязку з тим, що подарував спільній з Кучмасовою 5-річній доньці 8 мільйонів гривень. Як з’ясувало "Слідство.Інфо", для такого подарунку він не мав офіційного доходу. Адже за даними з Державної податкової служби, отриманими журналістами від джерел, з 2001 по 2021 роки він заробив 615 тисяч гривень.

Журналісти хотіли спитати Костюка, де він узяв гроші на подарунок доньці, однак він не взяв слухавку", - зазначає видання.

Шукаючи інформацію про Костюка, "Слідство.Інфо" знайшло ще одну футбольну світлину. На знімку він із братом бізнесмена Василя Астіона Євгеном. Чоловіки грають за команду "УС".

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ
В верхньому ряду третій зліва — бізнесмен Євген Астіон, третій справа — колишній чоловік Кучмасової Роман Костюк.

Коментар дружини судді

Кучмасова у коментарі журналістам сказала:

Які доходи, які подарунки? Ніякі коментарі стосовно мого чоловіка я вам надавати не буду, тим паче в телефонному режимі. Будь ласка, надсилайте запрос, я вам його оброблю і відповім з адвокатом, без питань.

Нерухомість судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ

"Слідство.Інфо" надіслало запитання Наталії Мазур, адвокатці Кучмасової. Вона відповіла, що "походження коштів, договорів позики, купівлі-продажу нерухомості та цінних паперів на даний час є предметом перевірки в рамках діючого кримінального провадження".

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Операція "Форест Гамп" та "Феміда"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

    Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Читайте: Знайомі Татарова стали власниками 11 квартир у новобудовах Києва на понад $1 млн, - Bihus.Info

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Київ (17180) нерухомість (566) суддя (1601)
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Топ коментарі
+13
Чергова зелена пліснява.
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30.09.2026 11:16 Відповісти
+10
Якшо Стасюки фігурують на плівках - то чому ніяких пред"яв від НАБУ?
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30.09.2026 11:19 Відповісти
+9
Ось такі вони «доброчесні майнові надбання» суддівської наволочі за рахунок ПОСАДИ від «портновських» адвокатів??? Це ж не за один рік його важкої маніпуляції «від імені України»??
Мабуть, з такими покидьками і дієва люстрація простою вірьовкою не впорається!?! Тільки дрони, як і проти окупантів з улусу!!
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30.09.2026 11:16 Відповісти

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