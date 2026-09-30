Нерухомості на 27 млн грн: ЗМІ розповіли про майно родини судді Стасюка, який фігурує на плівках НАБУ "Феміда". ВIДЕО
Журналісти виявили квартиру та паркомісця на столичному Печерську, заміські будинки під Києвом та новий мінівен у найдорожчій комплектації в родичів судді Господарського суду Києва Сергія Стасюка, який фігурує в операції НАБУ та САП "Феміда".
Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідства, суддя мав отримати 10 000 неназваної валюти за винесення потрібної ухвали в інтересах екснардепа Максима Микитася та чинного нардепа Вадима Столара.
Суддя Стасюк не має власного окремого житла, натомість користується двома квартирами батьків. Однією з них, у ЖК бізнес-класу в центрі столиці, суддя користується з дружиною та дітьми, згідно з його декларацією.
Мама судді - бухгалтерка Валентина Стасюк - у 2019 році купила квартиру площею 172,7 квадратних метри та два машиномісця. Квадратний метр у цьому ЖК тоді коштував 40 тис. грн. Так, нерухомість із паркомісцями могла обійтися їй у майже 8 млн грн.
Що каже мама судді?
Журналісти зв'язалися із жінкою і та запевнила, що гроші на такі покупки в неї були:
В мене є, за шо купити. Ви подивіться, хто в нього батько. Ми заробляємо, маємо гроші. І не переживайте з цього приводу
Батько судді - Василь Стасюк - професор кафедри військової психології Національного університету оборони України.
"За даними, отриманими від джерел "Слідства.Інфо" у Державній податковій службі, загального доходу за 1998-2019 роки у матері-бухгалтерки та батька-професора не вистачило б для такої покупки: за цей час вони разом заробили майже сім мільйонів гривень", - йдеться в матеріалі.
Також, згідно з декларацією, Василь Стасюк подарував сину у 2015 та 2016 роках 720 та 670 тисяч гривень.
Водночас мама не лие купила квартиру на Печерську, а й нещодавно дала синові майже 3 мільйони гривень на купівлю нового Hyundai Staria 2025 року - мінівену у повній найдорожчій комплектації.
Що каже суддя Стасюк?
Журналісти відвідали Господарський суд, щооб поспілкуватися із суддею, проте він відмовився відповідати на запитання та порадив спілкуватися із його мамою.
Майно дружини
У 2025 році дружина Стасюка - Ксенія Кучмасова - почала користуватися маєтком майже на 300 квадратних метрів в елітному містечку "Золоче" під Києвом. У декларації вказано, що цей будинок коштує майже 16 мільйонів гривень - виглядає, що майже половину суми жінка сплатила одразу, а решту залишилася винною власниці, йдеться в матеріалі.
"Ще один заміський будинок на майже 200 квадратів у селі Липовий Скиток за 40 кілометрів від Києва Ксенія купила у 2021 році. За декларацією, дім та земля під ним обійшлися жінці у 3,9 мільйона гривень.
Того ж року вона придбала нове BMW, яке у 2025-му продала за майже 3,8 мільйона гривень", - зазначили там.
Відомо, що Кучмасова працювала у державному підприємстві "СЕТАМ". Торік там заробляла 17 тисяч гривень. Щоправда три роки тому Кучмасова відкрила ФОП і тепер має мільйонні доходи як самозайнята особа, пишуть автори.
Друзі нотаріуси
У декларації Стасюка йдеться, що в 2021 році Ксенія Кучмасова позичила 4 млн грн у нотаріуса Романа Падалка.
Той у розмові з журналістами підтвердив, що вони дружать сім'ями.
"Однак, Подалка дружить не лише з нинішнім чоловіком Кучмасової, але і з її колишнім - Романом Костюком. Це підтверджують їхні спільні фото", - зазначили автори матеріалу.
Той підтвердив це, додавши, що це "співпадіння".
"Роман Костюк теж з’являється в декларації судді Стасюка за 2021 рік. У звʼязку з тим, що подарував спільній з Кучмасовою 5-річній доньці 8 мільйонів гривень. Як з’ясувало "Слідство.Інфо", для такого подарунку він не мав офіційного доходу. Адже за даними з Державної податкової служби, отриманими журналістами від джерел, з 2001 по 2021 роки він заробив 615 тисяч гривень.
Журналісти хотіли спитати Костюка, де він узяв гроші на подарунок доньці, однак він не взяв слухавку", - зазначає видання.
Шукаючи інформацію про Костюка, "Слідство.Інфо" знайшло ще одну футбольну світлину. На знімку він із братом бізнесмена Василя Астіона Євгеном. Чоловіки грають за команду "УС".
Коментар дружини судді
Кучмасова у коментарі журналістам сказала:
Які доходи, які подарунки? Ніякі коментарі стосовно мого чоловіка я вам надавати не буду, тим паче в телефонному режимі. Будь ласка, надсилайте запрос, я вам його оброблю і відповім з адвокатом, без питань.
"Слідство.Інфо" надіслало запитання Наталії Мазур, адвокатці Кучмасової. Вона відповіла, що "походження коштів, договорів позики, купівлі-продажу нерухомості та цінних паперів на даний час є предметом перевірки в рамках діючого кримінального провадження".
Операція "Форест Гамп" та "Феміда"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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Мабуть, з такими покидьками і дієва люстрація простою вірьовкою не впорається!?! Тільки дрони, як і проти окупантів з улусу!!