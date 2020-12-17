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ікона (61) Кернес (506) Лавров (1544) путін (23317) ялинка (114) Донбас (22348) Стерненко (383) Вітренко Юрій (631) Лещенко Роман (126) Антоненко Андрій (252) Шкарлет (353)

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри

Помер мер Харкова Кернес, у Кабміні - 2 нові міністри, на Донбасі поранили українського військовослужбовця, Лаврову подарували українську ікону, замість капелюха на ялинці тепер зірка, - головні новини України та світу 17 грудня.

Помер Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині. Останні 3 місяці він лікувався в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, що виникли після коронавірусу. Похорон відбудеться на початку наступного тижня, поки ж місто поринуло в жалобу: в Харкові приспустили прапори і скасували розважальні заходи.

Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, вважає глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. Їх має призначити парламент, в Україні бувало так, що в подібних ситуаціях це не відбувалося по кілька років. Поки не виберуть нового мера, містом керуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 01

У Кабміні - два нові міністри, а в Україні незабаром з'являться інвестняні

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Голосування проходило під крики "Ганьба". Депутат "Голосу" Інна Совсун стверджує, що депутати ОПЗЖ кнопкодавили, і політсила обіцяє домагатися скасування призначення.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 02

Сергій Шкарлет і Дмитро Табачник, архівне фото

Ще один новий міністр - Роман Лещенко, колишній глава Держгеокадастру. Його призначили керівником Міністерства аграрної політики.

А колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка не змогли призначити міністром енергетики. У комітеті Ради з питань енергетики його кандидатуру підтримали 7 з 11 "слуг народу", в залі парламенту - 186 нардепів за необхідних 226.

Зате в Україні незабаром з'являться інвестняні - за відповідний законопроєкт Зеленського депутати дали 252 голоси.

Важкий день у зоні ООС

Снайпер супротивника поранив захисника України під Авдіївкою. Українського військовослужбовця доставили в госпіталь у стабільному стані, він перебуває при свідомості.

Українська сторона змогла забрати тіло військовослужбовця, який перейшов на бік противника і помер там від алкогольної чи наркотичної інтоксикації. Що саме сталося, з'ясовуватимуть слідчі.

Путін обіцяє "нарощувати підтримку Донбасу".

Поки ж терористи з ДНР нарощують градус емоцій на засіданнях ТКГ: "представник Донецька" Ніканоров обізвав члена української делегації Гармаша "брудним словом", представники ОБСЄ не відреагували.

Антоненко залишається за ґратами, Стерненко може туди потрапити

У підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка може бути COVID-19 - діагноз підтвердили в одного з його адвокатів, другий чекає на результат тесту. У зв'язку з цим захист просив випустити Антоненка з СІЗО - у нього не найміцніше здоров'я, і ​​коронавірус може дати ускладнення, але суд відмовив.

Одеського активіста Стерненка, якого судять за звинуваченням у вбивстві чоловіка, який напав на нього, прокуратура хоче закрити в СІЗО. Стерненко спочатку був під домашнім арештом, потім - під нічним домашнім арештом, близько 3 тижнів тому термін запобіжного заходу закінчився. Слухання відбудеться завтра о 12:00 в Приморському суді.

Лаврову в Боснії подарували 300-річну ікону

Ікону главі МЗС РФ вручив керівник одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини на прізвище Додік. Судячи з печатки ззаду на іконі, вона належала УРСР. Місцеві ЗМІ пишуть, що ікону "знайшли" в Луганську. Посольство України направило ноту протесту і вимагає з'ясувати, як ікона потрапила до Додіка.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 03

Зірка замість капелюха

На головній ялинці країни тепер височіє зірка. У протистоянні її прихильників і прихильників "чарівного капелюха" поставлено ​​крапку.

Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри 04
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Топ коментарі
+15
Феерверк будет в качестве такого события? Как никак а Гепа входил в десятку самых больших колаборантов и сепаратистов в Украине. Земля ему бетоном.
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17.12.2020 22:05
+13
Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів Смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса стала огидним підсумком нещодавньої виборчої кампанії в Україні. І справа тут не в особистості самого Кернеса. Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок. Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом. Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти! Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще. Кернес помер. Мафія є безсмертною.
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17.12.2020 22:10
+11
Одним падлом меньше. Хороший четверг.
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17.12.2020 22:33
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в Харкові вже почали будувати мавзолей для важдя?
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17.12.2020 22:03 Відповісти
Як думаєш, а в нас у Львові для Садового збудують колись?
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17.12.2020 22:13 Відповісти
Аби щось бовкнути. Може Садовий відправляв у Київ бойовиків, як це робив Гепа?
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17.12.2020 23:06 Відповісти
Андрій Іванович дуже інтелігентна та віруюча людина. Як щось подібне вам взагалі могло в голову прийти?
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17.12.2020 23:13 Відповісти
Он отправить только мусор может.
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17.12.2020 23:20 Відповісти
Не зачет! Ему нужно было решать проблему и он решал.
Вот представьте, что вам в квартире отрубили канализацию. Ну просто так - только потому, что вы не нравитесь управляющему дому. И вам нужно как-то решать проблему причем варианта всего два: срать у себя в квартире и договариваться с другими жильцами использовать их канализацию.
Как бы вы поступили?! (по вашей риторике выходит, что вы выбрали срать у себя в квартире)
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18.12.2020 09:47 Відповісти
Проблема с мусором возникла еще при Ющенко - не устал он уже почти за 15 лет на управдомов кивать?
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18.12.2020 11:59 Відповісти
Кернес умер.Но дело его живет!
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17.12.2020 22:14 Відповісти
Так, красти будуть завжди.
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18.12.2020 09:07 Відповісти
Я думаю Кернес сдох еще месяц назад , и результаты выборов не действительны . Харьковчане вас очередной раз нае.....ли
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17.12.2020 22:05 Відповісти
согласен...
лежал в мешке повонивал, Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра - Цензор.НЕТ 6278 пока последователи потоки распределяли...
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17.12.2020 22:27 Відповісти
Жалко мне Генадия Адольфовича Кереоса, очень жаль, такой человек...
А сидел бы гепа на нарах, может и не заразился бы! Курва избежал ответственности за свои многочисленные преступления! Блин, закончился многолетний сериал: ""суд" над гепой" =(
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17.12.2020 23:37 Відповісти
Умер еврей, скорбят евреи. До него был еврей, после него будет еврей. А где же вы украинцы?
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17.12.2020 23:34 Відповісти
На форуме много евреев пасётся поэтому мало получишь лайков, но главное по делу и в цель ,а то что много евреев на форуме , я это уже заметил давно
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18.12.2020 00:44 Відповісти
Я может и сам еврей, но правду многие не видят.
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18.12.2020 03:14 Відповісти
Феерверк будет в качестве такого события? Как никак а Гепа входил в десятку самых больших колаборантов и сепаратистов в Украине. Земля ему бетоном.
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17.12.2020 22:05 Відповісти
Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів Смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса стала огидним підсумком нещодавньої виборчої кампанії в Україні. І справа тут не в особистості самого Кернеса. Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок. Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом. Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти! Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще. Кернес помер. Мафія є безсмертною.
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17.12.2020 22:10 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·

З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)

Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
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17.12.2020 22:17 Відповісти
Кернеса жалко, теперь без него снова в городе будет грязь и разруха, газоны порастут бурьяном и на заплеваных бронзовых скамейках будут валяться вонючие бомжи
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17.12.2020 22:14 Відповісти
Мало хто зрозуміє- занадто тонко)))
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18.12.2020 09:13 Відповісти
"Начав с простого вора, http://shaov.net/texts/Horonila-mafija.shtml#kupl1 сам всего сумел достичь ,
Был в Европе даже уважаем. (знаем)
Слал ему открытки http://shaov.net/texts/Horonila-mafija.shtml#brezh лично Леонид Ильич ,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем."

"Хоронила мафия крестного отца" Тимур Шаов
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17.12.2020 22:17 Відповісти
Есть такое предположение, что жизнь - это супермаркет: бери, что хочешь, но должен помнить - в конце стоит касса!
По ходу, Гепе вручили чек!
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17.12.2020 22:32 Відповісти
Одним падлом меньше. Хороший четверг.
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17.12.2020 22:33 Відповісти
Чувак таки умножился на ноль.
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17.12.2020 22:40 Відповісти
Харківська бавовна ще тиждень буде пришивати кишені до труни, адже Гепі і на тому світі гроші потрібні будуть.
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17.12.2020 23:10 Відповісти
Лайк
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17.12.2020 23:12 Відповісти
А в Харькове Гена больше не любит Оксану.
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17.12.2020 23:18 Відповісти
Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри - Цензор.НЕТ 7615
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17.12.2020 23:18 Відповісти
новости..просто гавно))
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17.12.2020 23:45 Відповісти
Земля ему стекловатой и всех сепаратюг туда
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17.12.2020 23:48 Відповісти
Харьковчане, не печальтесь так. Выберете среди себя еще одно привидение, вас много.
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18.12.2020 00:33 Відповісти
Вон, Мишка вчера как повеселел, мимика печальная, а глаза-то светятся)))
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18.12.2020 06:04 Відповісти
Таким чином оп'ять гепа уник суду. Усіх переграв да грошей синам залишив багато. Ще туалетів з папугами відбудують
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18.12.2020 02:23 Відповісти
Ой.
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18.12.2020 08:49 Відповісти
Гєпа всьо.
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18.12.2020 09:14 Відповісти
а мовзалей для гепы строить будут...?
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18.12.2020 09:19 Відповісти
 
 