Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри
Помер мер Харкова Кернес, у Кабміні - 2 нові міністри, на Донбасі поранили українського військовослужбовця, Лаврову подарували українську ікону, замість капелюха на ялинці тепер зірка, - головні новини України та світу 17 грудня.
Помер Кернес
Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Німеччині. Останні 3 місяці він лікувався в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, що виникли після коронавірусу. Похорон відбудеться на початку наступного тижня, поки ж місто поринуло в жалобу: в Харкові приспустили прапори і скасували розважальні заходи.
Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, вважає глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. Їх має призначити парламент, в Україні бувало так, що в подібних ситуаціях це не відбувалося по кілька років. Поки не виберуть нового мера, містом керуватиме секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
У Кабміні - два нові міністри, а в Україні незабаром з'являться інвестняні
Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Голосування проходило під крики "Ганьба". Депутат "Голосу" Інна Совсун стверджує, що депутати ОПЗЖ кнопкодавили, і політсила обіцяє домагатися скасування призначення.
Сергій Шкарлет і Дмитро Табачник, архівне фото
Ще один новий міністр - Роман Лещенко, колишній глава Держгеокадастру. Його призначили керівником Міністерства аграрної політики.
А колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка не змогли призначити міністром енергетики. У комітеті Ради з питань енергетики його кандидатуру підтримали 7 з 11 "слуг народу", в залі парламенту - 186 нардепів за необхідних 226.
Зате в Україні незабаром з'являться інвестняні - за відповідний законопроєкт Зеленського депутати дали 252 голоси.
Важкий день у зоні ООС
Снайпер супротивника поранив захисника України під Авдіївкою. Українського військовослужбовця доставили в госпіталь у стабільному стані, він перебуває при свідомості.
Українська сторона змогла забрати тіло військовослужбовця, який перейшов на бік противника і помер там від алкогольної чи наркотичної інтоксикації. Що саме сталося, з'ясовуватимуть слідчі.
Путін обіцяє "нарощувати підтримку Донбасу".
Поки ж терористи з ДНР нарощують градус емоцій на засіданнях ТКГ: "представник Донецька" Ніканоров обізвав члена української делегації Гармаша "брудним словом", представники ОБСЄ не відреагували.
Антоненко залишається за ґратами, Стерненко може туди потрапити
У підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка може бути COVID-19 - діагноз підтвердили в одного з його адвокатів, другий чекає на результат тесту. У зв'язку з цим захист просив випустити Антоненка з СІЗО - у нього не найміцніше здоров'я, і коронавірус може дати ускладнення, але суд відмовив.
Одеського активіста Стерненка, якого судять за звинуваченням у вбивстві чоловіка, який напав на нього, прокуратура хоче закрити в СІЗО. Стерненко спочатку був під домашнім арештом, потім - під нічним домашнім арештом, близько 3 тижнів тому термін запобіжного заходу закінчився. Слухання відбудеться завтра о 12:00 в Приморському суді.
Лаврову в Боснії подарували 300-річну ікону
Ікону главі МЗС РФ вручив керівник одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини на прізвище Додік. Судячи з печатки ззаду на іконі, вона належала УРСР. Місцеві ЗМІ пишуть, що ікону "знайшли" в Луганську. Посольство України направило ноту протесту і вимагає з'ясувати, як ікона потрапила до Додіка.
Зірка замість капелюха
На головній ялинці країни тепер височіє зірка. У протистоянні її прихильників і прихильників "чарівного капелюха" поставлено крапку.
Будь ласка, зачекайте...
Вот представьте, что вам в квартире отрубили канализацию. Ну просто так - только потому, что вы не нравитесь управляющему дому. И вам нужно как-то решать проблему причем варианта всего два: срать у себя в квартире и договариваться с другими жильцами использовать их канализацию.
Как бы вы поступили?! (по вашей риторике выходит, что вы выбрали срать у себя в квартире)
лежал в мешке повонивал, пока последователи потоки распределяли...
А сидел бы гепа на нарах, может и не заразился бы! Курва избежал ответственности за свои многочисленные преступления! Блин, закончился многолетний сериал: ""суд" над гепой" =(
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·
З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)
Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
Был в Европе даже уважаем. (знаем)
Слал ему открытки http://shaov.net/texts/Horonila-mafija.shtml#brezh лично Леонид Ильич ,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем."
"Хоронила мафия крестного отца" Тимур Шаов
По ходу, Гепе вручили чек!