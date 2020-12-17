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Новости
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икона (85) Кернес (1175) Лавров (2234) путин (30476) елка (180) Донбасс (26950) Стерненко (393) Витренко Юрий (376) Лещенко Роман (68) Антоненко Андрей (260) Шкарлет (297)

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра

Скончался мэр Харькова Кернес, в Кабмине - 2 новых министра, на Донбассе ранили украинского военнослужащего, Лаврову подарили украинскую икону, вместо шляпы на елке теперь звезда, - главные новости Украины и мира 17 декабря.

Умер Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в Германии. Последние 3 месяца он лечился в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, возникших после коронавируса. Похороны состоятся в начале следующей недели, пока же город погрузился в траур: в Харькове приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, считает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Их должен назначить парламент, в Украине бывало так, что в подобных ситуациях это не происходило по несколько лет. Пока не выберут нового мэра, городом будет управлять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 01

В Кабмине - два новых министра, а в Украине вскоре появятся инвестняни

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Голосование проходило под крики "Ганьба". Депутат "Голоса" Инна Совсун утверждает, что депутаты ОПЗЖ кнопкодавили, и политсила обещает добиваться отмены назначения.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 02

Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник, архивное фото

Еще один новый министр - Роман Лещенко, бывший глава Госгеокадастра. Его назначили руководителем Министерства аграрной политики.

А бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко не смогли назначить министром энергетики. В комитете Рады по вопросам энергетики его кандидатуру поддержали 7 из 11 "слуг народа", в зале парламента - 186 нардепов при необходимых 226.

Зато в Украине вскоре появятся инвестняни - за соответствующий законопроект Зеленского депутаты дали 252 голоса.

Тяжелый день в зоне ООС

Снайпер противника ранил защитника Украины под Авдеевкой. Украинского военнослужащего доставили в госпиталь в стабильном состоянии, он находится в сознании.

Украинская сторона смогла забрать тело военнослужащего, который перешел на сторону противника и умер там от алкогольной или наркотической интоксикации. Что именно произошло, будут выяснять следователи.

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса".

Пока же террористы из ДНР наращивают градус эмоций на заседаниях ТКГ: "представитель Донецка" Никаноров обозвал члена украинской делегации Гармаша "грязным словом", представители ОБСЕ не отреагировали.

Антоненко остается за решеткой, Стерненко может за нее попасть

У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко может быть COVID-19 - диагноз подтвердили у одного из его адвокатов, второй ожидает результата теста. В связи с этим защита просила выпустить Антоненко из СИЗО - у него не самое крепкое здоровье, и коронавирус может дать осложнения, но суд отказал.

Одесского активиста Стерненко, которого судят по обвинению в убийстве напавшего на него мужчину, прокуратура хочет закрыть в СИЗО. Стерненко сначала был под домашним арестом, потом - под ночным домашним арестом, около 3 недель назад срок меры пресечения истек. Слушание состоится завтра в 12:00 в Приморском суде.

Лаврову в Боснии подарили 300-летнюю икону

Икону главе МИД РФ вручил руководитель одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины по фамилии Додик. Судя по печати сзади на иконе, она принадлежала УССР. Местные СМИ пишут, что икону "нашли" в Луганске. Посольство Украины направило ноту протеста и требует выяснить, как икона попала к Додику.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 03

Звезда вместо шляпы

На главной елке страны теперь возвышается звезда. В противостоянии ее сторонников и сторонников "волшебной шляпы" поставлена точка.

Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра 04

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Топ комментарии
+15
Феерверк будет в качестве такого события? Как никак а Гепа входил в десятку самых больших колаборантов и сепаратистов в Украине. Земля ему бетоном.
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17.12.2020 22:05
+13
Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів Смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса стала огидним підсумком нещодавньої виборчої кампанії в Україні. І справа тут не в особистості самого Кернеса. Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок. Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом. Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти! Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще. Кернес помер. Мафія є безсмертною.
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17.12.2020 22:10
+11
Одним падлом меньше. Хороший четверг.
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17.12.2020 22:33
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Правила форума Совет форумчан
в Харкові вже почали будувати мавзолей для важдя?
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17.12.2020 22:03 Ответить
Як думаєш, а в нас у Львові для Садового збудують колись?
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17.12.2020 22:13 Ответить
Аби щось бовкнути. Може Садовий відправляв у Київ бойовиків, як це робив Гепа?
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17.12.2020 23:06 Ответить
Андрій Іванович дуже інтелігентна та віруюча людина. Як щось подібне вам взагалі могло в голову прийти?
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17.12.2020 23:13 Ответить
Он отправить только мусор может.
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17.12.2020 23:20 Ответить
Не зачет! Ему нужно было решать проблему и он решал.
Вот представьте, что вам в квартире отрубили канализацию. Ну просто так - только потому, что вы не нравитесь управляющему дому. И вам нужно как-то решать проблему причем варианта всего два: срать у себя в квартире и договариваться с другими жильцами использовать их канализацию.
Как бы вы поступили?! (по вашей риторике выходит, что вы выбрали срать у себя в квартире)
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18.12.2020 09:47 Ответить
Проблема с мусором возникла еще при Ющенко - не устал он уже почти за 15 лет на управдомов кивать?
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18.12.2020 11:59 Ответить
Кернес умер.Но дело его живет!
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17.12.2020 22:14 Ответить
Так, красти будуть завжди.
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18.12.2020 09:07 Ответить
Я думаю Кернес сдох еще месяц назад , и результаты выборов не действительны . Харьковчане вас очередной раз нае.....ли
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17.12.2020 22:05 Ответить
согласен...
лежал в мешке повонивал, Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра - Цензор.НЕТ 6278 пока последователи потоки распределяли...
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17.12.2020 22:27 Ответить
Жалко мне Генадия Адольфовича Кереоса, очень жаль, такой человек...
А сидел бы гепа на нарах, может и не заразился бы! Курва избежал ответственности за свои многочисленные преступления! Блин, закончился многолетний сериал: ""суд" над гепой" =(
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17.12.2020 23:37 Ответить
Умер еврей, скорбят евреи. До него был еврей, после него будет еврей. А где же вы украинцы?
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17.12.2020 23:34 Ответить
На форуме много евреев пасётся поэтому мало получишь лайков, но главное по делу и в цель ,а то что много евреев на форуме , я это уже заметил давно
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18.12.2020 00:44 Ответить
Я может и сам еврей, но правду многие не видят.
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18.12.2020 03:14 Ответить
Феерверк будет в качестве такого события? Как никак а Гепа входил в десятку самых больших колаборантов и сепаратистов в Украине. Земля ему бетоном.
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17.12.2020 22:05 Ответить
Віталій Портников: Смерть Кернеса - моторошна кульмінація місцевих виборів Смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса стала огидним підсумком нещодавньої виборчої кампанії в Україні. І справа тут не в особистості самого Кернеса. Політична характеристика людини, яку вважають одним з організаторів відправки бандитів до мирного Києвау дні Майдану 2013-2014 років, людини, що не шкодувала зусиль для того, щоб український Харків залишався похмурим радянським містом, коригування не потребує. І тільки в пострадянських країнах ця політична оцінка підміняє судовий вирок. Справа не в Кернесі. Справа в мафіозній системі управління нашою країною. Людину на смертному одрі перетворили на заручника кланових інтересів. Використовували, щоб зберегти клановий контроль над харківськими ресурсами. При цьому всі прекрасно розуміли, що Кернес до Харкова вже не повернеться - а якщо і повернеться, так точно не до мерії. Ми навіть не знаємо, чи був він у свідомості на момент виборів або просто залишався на системах життєзабезпечення, які відключили після того, як відбулися всі необхідні процедури, що забезпечили кланам контроль над Харковом. Це, звичайно, страшна смерть, яку навіть ворогу не побажаєш. В останні дні свого життя бути безпорадним інструментом в руках хижих жадібних людей, які цікавляться тільки грішми і які утримують тебе на цьому світі тільки заради того, щоб продовжувати наживатися, коли тебе вже тут не буде. Кернес був одним з небагатьох людей в моєму житті, що принижувалися до огидних публічних нападок на мене, але зараз я відчуваю тільки жалість. Це ж треба було так прожити своє життя, щоб так померти! Ну а харків'яни? Люди, які, напевно, думають, що вони ******* жителі ********* мегаполісу! Люди, які без вагань, всім небайдужим Харковом проголосували за привид, як у якомусь забитому африканському бантустані! Люди, які своїм голосуванням ще раз нагадали, що поки хижі клани можуть маніпулювати українцями, нічого в нашій країні не буде змінюватися на краще. Кернес помер. Мафія є безсмертною.
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17.12.2020 22:10 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·

З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)

Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
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17.12.2020 22:17 Ответить
Кернеса жалко, теперь без него снова в городе будет грязь и разруха, газоны порастут бурьяном и на заплеваных бронзовых скамейках будут валяться вонючие бомжи
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17.12.2020 22:14 Ответить
Мало хто зрозуміє- занадто тонко)))
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18.12.2020 09:13 Ответить
"Начав с простого вора, http://shaov.net/texts/Horonila-mafija.shtml#kupl1 сам всего сумел достичь ,
Был в Европе даже уважаем. (знаем)
Слал ему открытки http://shaov.net/texts/Horonila-mafija.shtml#brezh лично Леонид Ильич ,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем."

"Хоронила мафия крестного отца" Тимур Шаов
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17.12.2020 22:17 Ответить
Есть такое предположение, что жизнь - это супермаркет: бери, что хочешь, но должен помнить - в конце стоит касса!
По ходу, Гепе вручили чек!
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17.12.2020 22:32 Ответить
Одним падлом меньше. Хороший четверг.
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17.12.2020 22:33 Ответить
Чувак таки умножился на ноль.
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17.12.2020 22:40 Ответить
Харківська бавовна ще тиждень буде пришивати кишені до труни, адже Гепі і на тому світі гроші потрібні будуть.
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17.12.2020 23:10 Ответить
Лайк
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17.12.2020 23:12 Ответить
А в Харькове Гена больше не любит Оксану.
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17.12.2020 23:18 Ответить
Головні новини 17 грудня: Кернес помер, у Кабміні 2 нові міністри - Цензор.НЕТ 7615
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17.12.2020 23:18 Ответить
новости..просто гавно))
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17.12.2020 23:45 Ответить
Земля ему стекловатой и всех сепаратюг туда
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17.12.2020 23:48 Ответить
Харьковчане, не печальтесь так. Выберете среди себя еще одно привидение, вас много.
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18.12.2020 00:33 Ответить
Вон, Мишка вчера как повеселел, мимика печальная, а глаза-то светятся)))
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18.12.2020 06:04 Ответить
Таким чином оп'ять гепа уник суду. Усіх переграв да грошей синам залишив багато. Ще туалетів з папугами відбудують
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18.12.2020 02:23 Ответить
Ой.
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18.12.2020 08:49 Ответить
Гєпа всьо.
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18.12.2020 09:14 Ответить
а мовзалей для гепы строить будут...?
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18.12.2020 09:19 Ответить
 
 