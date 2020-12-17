Главные новости 17 декабря: Кернес умер, в Кабмине 2 новых министра
Скончался мэр Харькова Кернес, в Кабмине - 2 новых министра, на Донбассе ранили украинского военнослужащего, Лаврову подарили украинскую икону, вместо шляпы на елке теперь звезда, - главные новости Украины и мира 17 декабря.
Умер Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в Германии. Последние 3 месяца он лечился в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, возникших после коронавируса. Похороны состоятся в начале следующей недели, пока же город погрузился в траур: в Харькове приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.
Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, считает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Их должен назначить парламент, в Украине бывало так, что в подобных ситуациях это не происходило по несколько лет. Пока не выберут нового мэра, городом будет управлять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
В Кабмине - два новых министра, а в Украине вскоре появятся инвестняни
Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Голосование проходило под крики "Ганьба". Депутат "Голоса" Инна Совсун утверждает, что депутаты ОПЗЖ кнопкодавили, и политсила обещает добиваться отмены назначения.
Сергей Шкарлет и Дмитрий Табачник, архивное фото
Еще один новый министр - Роман Лещенко, бывший глава Госгеокадастра. Его назначили руководителем Министерства аграрной политики.
А бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко не смогли назначить министром энергетики. В комитете Рады по вопросам энергетики его кандидатуру поддержали 7 из 11 "слуг народа", в зале парламента - 186 нардепов при необходимых 226.
Зато в Украине вскоре появятся инвестняни - за соответствующий законопроект Зеленского депутаты дали 252 голоса.
Тяжелый день в зоне ООС
Снайпер противника ранил защитника Украины под Авдеевкой. Украинского военнослужащего доставили в госпиталь в стабильном состоянии, он находится в сознании.
Украинская сторона смогла забрать тело военнослужащего, который перешел на сторону противника и умер там от алкогольной или наркотической интоксикации. Что именно произошло, будут выяснять следователи.
Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса".
Пока же террористы из ДНР наращивают градус эмоций на заседаниях ТКГ: "представитель Донецка" Никаноров обозвал члена украинской делегации Гармаша "грязным словом", представители ОБСЕ не отреагировали.
Антоненко остается за решеткой, Стерненко может за нее попасть
У подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко может быть COVID-19 - диагноз подтвердили у одного из его адвокатов, второй ожидает результата теста. В связи с этим защита просила выпустить Антоненко из СИЗО - у него не самое крепкое здоровье, и коронавирус может дать осложнения, но суд отказал.
Одесского активиста Стерненко, которого судят по обвинению в убийстве напавшего на него мужчину, прокуратура хочет закрыть в СИЗО. Стерненко сначала был под домашним арестом, потом - под ночным домашним арестом, около 3 недель назад срок меры пресечения истек. Слушание состоится завтра в 12:00 в Приморском суде.
Лаврову в Боснии подарили 300-летнюю икону
Икону главе МИД РФ вручил руководитель одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины по фамилии Додик. Судя по печати сзади на иконе, она принадлежала УССР. Местные СМИ пишут, что икону "нашли" в Луганске. Посольство Украины направило ноту протеста и требует выяснить, как икона попала к Додику.
Звезда вместо шляпы
На главной елке страны теперь возвышается звезда. В противостоянии ее сторонников и сторонников "волшебной шляпы" поставлена точка.
Пожалуйста, подождите...
Вот представьте, что вам в квартире отрубили канализацию. Ну просто так - только потому, что вы не нравитесь управляющему дому. И вам нужно как-то решать проблему причем варианта всего два: срать у себя в квартире и договариваться с другими жильцами использовать их канализацию.
Как бы вы поступили?! (по вашей риторике выходит, что вы выбрали срать у себя в квартире)
лежал в мешке повонивал, пока последователи потоки распределяли...
А сидел бы гепа на нарах, может и не заразился бы! Курва избежал ответственности за свои многочисленные преступления! Блин, закончился многолетний сериал: ""суд" над гепой" =(
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158976433183953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrD4INxkUrkOkSkfRhp0qDey5LbPCz6-n0jsn2E-akgYA9PJgB6HjoOVr5Z4KvkphwmnvDkxBw1Pph3S8Kpjq-dvQJHuaaI0O1vh7MUIX6I8ii-bU8p3s7tHAEOjZ_UPKzmpMP1cfKALedJAn54VeDoNYrc64FOAX7vlaM-nsYBBfxm78CnDKPdGdK8V94XkfiaHd0CDjiRlufBGllxUiRAC7Qx3oPaIVjDWVuUAjE8fpSTBTN0hE0Y-i5t0VUdZxbjd7XJuEXe11lfj9yVGDg_jaU2n57JPj069BC7T0reyuu5y_wWJA4f5dCPKXhBvxUHtiDYiOpriA_mw&__tn__=-R 28 мин. ·
З днем народження Юрія Шевельова нас усіх!
І треба ж, щоб саме цього дня - офіційно помер мер Харкова, який у передвоєнну осінь 2013-го (коли десь у кремлівських кабінетах вже планувалась майбутня "ХНР") санкціонував розбиття тільки-но встановленої, громадським спільнокоштом, меморіальної дошки Шевельову (звідтоді, до речі, так і не відновленої - !!!)...
Саме такі сюжети мав на увазі Геґель, коли писав про "іронію історії".
Харків'яни, відновіть дошку, га?
(Я думаю - це тепер як освятити місто, чи що...)
Доки цього не станеться, я наше з ЮШ "Вибране листування на тлі доби" буду перевидавати з тією самою обкладинкою 2013-го р., де ота "стіна в дірках" (з останнього фото) - у зловісно-червоній підсвітці: перший сигнал війни, поданий за 2 місяці до початку Майдану, "зачистка" Харкова, до приходу росіян, від надто вже явно-української пам'ятки просто в центрі...
Такого масштабу символи - важливі, дуже. Бо наша Катастрофа починалась, не забуваймо, таки з Харкова (в грудні 2013-го, виступаючи тут по свіжих слідах знищеної дошки, я вперше почула з залу фразу, якої довіку не забуду: "Мы - столица Голодомора!"). І так вийшло, що головним речником до-Голодоморного Харкова - свідком і відпоручником за наше Розстріляне Відродження перед цілим світом - судилося стати саме Ю. Шевельову; і війна на знищення, яку, то тайно, то явно, всі ці десятиліття провадив проти України Мордор, закономірно збігається - з війною його спецслужб проти Шевельова, живого й мертвого (як учора завважила в нашій радіорозмові Олена Гусейнова, з того можна було б зняти цілий детективний серіал для Netflix!), - а значить, і перемога наша в цій Столітній війні має починатися - зі зримого, наочного й повноправного (ПЕРЕМОЖНОГО!) повернення Шевельова Харкову. Повернення Харковом, собі, - Шевельова...
Нехай так і станеться.
Был в Европе даже уважаем. (знаем)
Слал ему открытки http://shaov.net/texts/Horonila-mafija.shtml#brezh лично Леонид Ильич ,
Поздравлял сердечно с Первомаем.
Слал ему открытки лично Леонид Ильич,
Поздравлял сердечно с Первомаем."
"Хоронила мафия крестного отца" Тимур Шаов
По ходу, Гепе вручили чек!