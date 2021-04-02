УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10695 відвідувачів онлайн
Новини
4 515 23

Головні новини 2 квітня: розмова Зеленського і Байдена, санкції проти топконтрабандистів

Головні новини 2 квітня: розмова Зеленського і Байдена, санкції проти топконтрабандистів

Зеленський і Байден зідзвонилися, РНБО ввів санкції проти топкорупціонерів від митниці, ДБР як і раніше розслідує справу про Порошенка і Байдена, - головні новини України і світу 2 квітня.

Розмова Зеленського і Байдена

Вони вперше зідзвонилися, говорили майже 50 хвилин. Байден пообіцяв Зеленському, що не залишить Україну без підтримки. І висловив прихильність проведенню в нашій країні реформ. Зеленський після розмови з президентом США заявив, що "серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру".

Засідання РНБО і санкції проти митників-контрабандистів

Рада національної безпеки та оборони провела засідання: обговорювали ситуацію на Донбасі. Вперше за довгий час після засідання секретар РНБО Данілов не вийшов до журналістів на брифінг. Замість цього президент Зеленський записав відеозвернення: запевнив у готовності армії до відсічі і в підтримці Європи і США. А також повідомив, що у власність України повернуто нафтопровід "Самара-Західний напрямок". А проти "топових" контрабандистів введено санкції (пізніше ЗМІ опублікували список імен).

ДБР як і раніше розслідує справу про Байдена, Порошенка і державну зраду

Державне бюро розслідувань у лютому 2021 року замовило експертизу запису розмови людей, голоси яких схожі на голоси Байдена і Порошенка. Це сталося через 20 днів після інавгурації Байдена.

COVID-19: ні дня без поновлення рекорду смертей

За останню добу в Україні померли від коронавірусу 433 людини. Захворіли за добу 19 893 особи, госпіталізовано - 5 040. МОЗ заявляє, що в країні - історичний максимум звернень по "швидкій допомозі", ситуація набагато гірша за листопад-грудень. Кличко каже, що може не витримати столична медична система.

Одеса збирається ввести локдаун услід за Києвом, Запоріжжя та Чернігів - посилюють обмеження.

За прогнозами, за перше півріччя від COVID-19 може померти 55 тис. осіб.

У Маріуполі знайшли склад боєприпасів

На території покинутого заводу виявили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів.

Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою

Каже, їх йому торік подарував батько.

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23978) Кернес Геннадій (506) контрабанда (1823) РНБО (2285) Донбас (22356) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов - Цензор.НЕТ 7072
показати весь коментар
02.04.2021 22:14
+1
нічто на зємлє нє проходіт бесслєдно... і случайно

Капітолій https://lb.ua/tag/2_ssha.html США закрито на вхід та вихід через повідомлення про стрілянину та про умисний таран транспортного засобу, в якому перебували двоє правоохоронців.
Як зазначає у Twitter пресслужба поліції Капітолія, інцидент трапився на північному контурі безпеки будівлі.
Чоловік, який здійснив таран, наразі знаходиться під вартою. Обидва офіцери отримали поранення. Всіх трьох доправили до лікарні, йдеться у заяві поліції Капітолію у Twitter. Раніше у оголошенні, яке було зроблено через систему гучного зв'язку Капітолію, всім, хто перебував у будівлі, було наказано залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон.
Журналісти телеканалу CNN з місця події повідомляють, що біля будівлі були помічені машини швидкої допомоги та вертоліт. На носилках було помічено одну людину.
Речник департаменту пожежної безпеки Віто Маджоло повідомив, що служба реагує на повідомлення про стрілянину на північній барикаді Капітолію, і є вказівки про необхідність перевезення пацієнтів.
показати весь коментар
02.04.2021 22:07
+1
Виконувач обов'язків начальника USCP Йогананда Піттман:
Помер офіцер поліції Капітолію...
показати весь коментар
02.04.2021 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічто на зємлє нє проходіт бесслєдно... і случайно

Капітолій https://lb.ua/tag/2_ssha.html США закрито на вхід та вихід через повідомлення про стрілянину та про умисний таран транспортного засобу, в якому перебували двоє правоохоронців.
Як зазначає у Twitter пресслужба поліції Капітолія, інцидент трапився на північному контурі безпеки будівлі.
Чоловік, який здійснив таран, наразі знаходиться під вартою. Обидва офіцери отримали поранення. Всіх трьох доправили до лікарні, йдеться у заяві поліції Капітолію у Twitter. Раніше у оголошенні, яке було зроблено через систему гучного зв'язку Капітолію, всім, хто перебував у будівлі, було наказано залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон.
Журналісти телеканалу CNN з місця події повідомляють, що біля будівлі були помічені машини швидкої допомоги та вертоліт. На носилках було помічено одну людину.
Речник департаменту пожежної безпеки Віто Маджоло повідомив, що служба реагує на повідомлення про стрілянину на північній барикаді Капітолію, і є вказівки про необхідність перевезення пацієнтів.
показати весь коментар
02.04.2021 22:07 Відповісти
Виконувач обов'язків начальника USCP Йогананда Піттман:
Помер офіцер поліції Капітолію...
показати весь коментар
02.04.2021 22:09 Відповісти
Санкціі проти контрабандистів !!! Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
показати весь коментар
02.04.2021 22:11 Відповісти
https://twitter.com/Turchynov

https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов https://twitter.com/Turchynov @Turchynov https://twitter.com/Turchynov/status/1378052932600483844 37 мин

Не очікуючи від влади ініціатив та швидких рішень,штаб ЄС почав проведення обліку резервістів та ветеранів АТО і ССО для забезпечення швидкого реагування на випадок виникнення реальних загроз.
показати весь коментар
02.04.2021 22:12 Відповісти
Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов - Цензор.НЕТ 7072
показати весь коментар
02.04.2021 22:14 Відповісти
кацапы должны понимать, что они захватили чужие территории и не важно каким способом;
должны понимать, что никто в Украине по этому поводу - не успокоился , а наоборот ;
должны понимать, что рано или поздно эти территории Украине прийдется освобождать военным способом, получив помощь США и NATO ;
должны понимать, что и украинцы тоже понимают, что уговоры и мнимые перемирия с кацапами ни к чему не приводят и не приведут никогда, а время идёт и терпение не бесконечно
тчк
показати весь коментар
02.04.2021 22:20 Відповісти
учебные стрельбы на 1200 км. с высотой полета 15-5000 м. желательно между домами включительно, по наземно-воздушно-водным движущимся(не движущимся) мишеням.
показати весь коментар
02.04.2021 22:21 Відповісти
Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов - Цензор.НЕТ 3078
показати весь коментар
02.04.2021 22:23 Відповісти
Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов - Цензор.НЕТ 8901
показати весь коментар
02.04.2021 22:26 Відповісти
До 23-го він не дотягне...
показати весь коментар
03.04.2021 18:43 Відповісти
Главные новости 2 апреля: разговор Зеленского и Байдена, санкции против топ-контрабандистов - Цензор.НЕТ 2017
показати весь коментар
02.04.2021 22:28 Відповісти
контрабанда не злочин? статті КК не передбачено? тіко но-но-но, сю-сю-сю?
показати весь коментар
02.04.2021 23:31 Відповісти
Головні новини 2 квітня: розмова Зеленського і Байдена, санкції проти топконтрабандистів - Цензор.НЕТ 7549
показати весь коментар
03.04.2021 06:47 Відповісти
 
 