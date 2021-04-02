Головні новини 2 квітня: розмова Зеленського і Байдена, санкції проти топконтрабандистів

Зеленський і Байден зідзвонилися, РНБО ввів санкції проти топкорупціонерів від митниці, ДБР як і раніше розслідує справу про Порошенка і Байдена, - головні новини України і світу 2 квітня.

Розмова Зеленського і Байдена

Вони вперше зідзвонилися, говорили майже 50 хвилин. Байден пообіцяв Зеленському, що не залишить Україну без підтримки. І висловив прихильність проведенню в нашій країні реформ. Зеленський після розмови з президентом США заявив, що "серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру".

Засідання РНБО і санкції проти митників-контрабандистів

Рада національної безпеки та оборони провела засідання: обговорювали ситуацію на Донбасі. Вперше за довгий час після засідання секретар РНБО Данілов не вийшов до журналістів на брифінг. Замість цього президент Зеленський записав відеозвернення: запевнив у готовності армії до відсічі і в підтримці Європи і США. А також повідомив, що у власність України повернуто нафтопровід "Самара-Західний напрямок". А проти "топових" контрабандистів введено санкції (пізніше ЗМІ опублікували список імен).

ДБР як і раніше розслідує справу про Байдена, Порошенка і державну зраду

Державне бюро розслідувань у лютому 2021 року замовило експертизу запису розмови людей, голоси яких схожі на голоси Байдена і Порошенка. Це сталося через 20 днів після інавгурації Байдена.

COVID-19: ні дня без поновлення рекорду смертей

За останню добу в Україні померли від коронавірусу 433 людини. Захворіли за добу 19 893 особи, госпіталізовано - 5 040. МОЗ заявляє, що в країні - історичний максимум звернень по "швидкій допомозі", ситуація набагато гірша за листопад-грудень. Кличко каже, що може не витримати столична медична система.

Одеса збирається ввести локдаун услід за Києвом, Запоріжжя та Чернігів - посилюють обмеження.

За прогнозами, за перше півріччя від COVID-19 може померти 55 тис. осіб.

У Маріуполі знайшли склад боєприпасів

На території покинутого заводу виявили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів.

Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою

Каже, їх йому торік подарував батько.