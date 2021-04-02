Головні новини 2 квітня: розмова Зеленського і Байдена, санкції проти топконтрабандистів
Зеленський і Байден зідзвонилися, РНБО ввів санкції проти топкорупціонерів від митниці, ДБР як і раніше розслідує справу про Порошенка і Байдена, - головні новини України і світу 2 квітня.
Розмова Зеленського і Байдена
Вони вперше зідзвонилися, говорили майже 50 хвилин. Байден пообіцяв Зеленському, що не залишить Україну без підтримки. І висловив прихильність проведенню в нашій країні реформ. Зеленський після розмови з президентом США заявив, що "серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру".
Засідання РНБО і санкції проти митників-контрабандистів
Рада національної безпеки та оборони провела засідання: обговорювали ситуацію на Донбасі. Вперше за довгий час після засідання секретар РНБО Данілов не вийшов до журналістів на брифінг. Замість цього президент Зеленський записав відеозвернення: запевнив у готовності армії до відсічі і в підтримці Європи і США. А також повідомив, що у власність України повернуто нафтопровід "Самара-Західний напрямок". А проти "топових" контрабандистів введено санкції (пізніше ЗМІ опублікували список імен).
ДБР як і раніше розслідує справу про Байдена, Порошенка і державну зраду
Державне бюро розслідувань у лютому 2021 року замовило експертизу запису розмови людей, голоси яких схожі на голоси Байдена і Порошенка. Це сталося через 20 днів після інавгурації Байдена.
COVID-19: ні дня без поновлення рекорду смертей
За останню добу в Україні померли від коронавірусу 433 людини. Захворіли за добу 19 893 особи, госпіталізовано - 5 040. МОЗ заявляє, що в країні - історичний максимум звернень по "швидкій допомозі", ситуація набагато гірша за листопад-грудень. Кличко каже, що може не витримати столична медична система.
Одеса збирається ввести локдаун услід за Києвом, Запоріжжя та Чернігів - посилюють обмеження.
За прогнозами, за перше півріччя від COVID-19 може померти 55 тис. осіб.
У Маріуполі знайшли склад боєприпасів
На території покинутого заводу виявили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів.
Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою
Каже, їх йому торік подарував батько.
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Капітолій https://lb.ua/tag/2_ssha.html США закрито на вхід та вихід через повідомлення про стрілянину та про умисний таран транспортного засобу, в якому перебували двоє правоохоронців.
Як зазначає у Twitter пресслужба поліції Капітолія, інцидент трапився на північному контурі безпеки будівлі.
Чоловік, який здійснив таран, наразі знаходиться під вартою. Обидва офіцери отримали поранення. Всіх трьох доправили до лікарні, йдеться у заяві поліції Капітолію у Twitter. Раніше у оголошенні, яке було зроблено через систему гучного зв'язку Капітолію, всім, хто перебував у будівлі, було наказано залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон.
Журналісти телеканалу CNN з місця події повідомляють, що біля будівлі були помічені машини швидкої допомоги та вертоліт. На носилках було помічено одну людину.
Речник департаменту пожежної безпеки Віто Маджоло повідомив, що служба реагує на повідомлення про стрілянину на північній барикаді Капітолію, і є вказівки про необхідність перевезення пацієнтів.
Помер офіцер поліції Капітолію...
https://twitter.com/Turchynov Олександр Турчинов https://twitter.com/Turchynov @Turchynov https://twitter.com/Turchynov/status/1378052932600483844 37 мин
Не очікуючи від влади ініціатив та швидких рішень,штаб ЄС почав проведення обліку резервістів та ветеранів АТО і ССО для забезпечення швидкого реагування на випадок виникнення реальних загроз.
должны понимать, что никто в Украине по этому поводу - не успокоился , а наоборот ;
должны понимать, что рано или поздно эти территории Украине прийдется освобождать военным способом, получив помощь США и NATO ;
должны понимать, что и украинцы тоже понимают, что уговоры и мнимые перемирия с кацапами ни к чему не приводят и не приведут никогда, а время идёт и терпение не бесконечно
тчк