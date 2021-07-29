Головні новини 29 липня: скандальні заяви Арахамії, з'їзд "Голосу"

"Слугам народу" довелося довго пояснювати, що мав на увазі Арахамія, з'їзд "Голосу" підтвердив повноваження Рудик, через пожежі в Туреччині евакуюють туристів, - головні новини України та світу 29 липня.

Скандальні заяви Арахамії

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що якби Україна зберегла ядерний потенціал, то могла б "шантажувати весь світ". А також припустив, що зустріч Зеленського і Байдена пройде "на підвищених тонах" - у всякому разі, її закрита частина.

Іншим "слугам" довелося довго пояснювати, що мав на увазі їх колега. "Це такі вправи розумові щодо того, як би могло бути. Або альтернативна історія", - прокоментував його слова про ядерну зброю Корнієнко. "А з приводу "підвищених тонів", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше мав на увазі, що це буде розмова рівноправних партнерів", - додала Євгенія Кравчук.

Данилюка відсторонили від конкурсу на посаду голови БЕБ

Його зняли з конкурсу, тому що екссекретар РНБО і автор концепції Бюро не зміг пред'явити диплом про профільну освіту. Радник керівника ОП Тимофій Милованов пояснює, що такі вимоги закону. Данилюк називає відсторонення політично мотивованим і каже, що це зробили, щоб призначити на посаду людину, яка перебуває під контролем ОП.

З'їзд "Голосу"

Депутати "Голосу" зібралися на з'їзд, на якому 86% учасників висловили підтримку голові партії Кірі Рудик. Також партія оновила склад політради. Сімох нардепів виключили з лав партії - причому депутат Стефанишина написала заяву про вихід з "Голосу" на туалетному папері.

Вибухи в поштоматах

За один день сталося два вибухи в поштоматах "Нової пошти": у Києві і в Одесі. В обох випадках вибухові пристрої були зібрані на основі петард. Постраждалих немає, те, що трапилося, розслідує поліція.

13-річного підлітка підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки

Маленька Мирослава зникла напередодні. Ближче до півночі її тіло знайшли в покинутому будинку. У вбивстві зізнався її сусід по будинку - 13-річний хлопець. Підлітка не можна притягнути до кримінальної відповідальності - йому немає 14 років. Поки його помістили в приймальник-розподільник.

Пожежі на турецьких курортах

Вогонь бушує поруч із курортними Анталії і Мармарис. Вщент згоріли сотні гектарів лісу. З окремих готелів почали евакуювати туристів, але ні МЗС, ні туроператори поки не фіксують масових звернень українців і евакуацію не планують.

Трьох українських атлетів зняли з Олімпіади через допінг

Виступити на іграх в Токіо не зможуть Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів). Вони не надали достатню кількість допінг-проб.