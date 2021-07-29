Главные новости 29 июля: скандальные заявления Арахамии, съезд "Голоса"

"Слугам народа" пришлось долго объяснять, что имел ввиду Арахамия, съезд "Голоса" подтвердил полномочия Рудик, из-за пожаров в Турции эвакуируют туристов, - главные новости Украины и мира 29 июля.

Скандальные заявления Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" завил, что если бы Украина сохранила ядерный потенциал, то могла бы "шантажировать весь мир". А также предположил, что встреча Зеленского и Байдена пройдет "на повышенных тонах" - во всяком случае, ее закрытая часть.

Другим "слугам" пришлось долго пояснять, что имел ввиду их коллега. "Это такие упражнения умственные по тому, как бы могло быть. Или альтернативная история", - прокомментировал его слова о ядерном оружии Корниенко. "А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", - добавила Евгения Кравчук.

Данилюка отстранили от конкурса на должность главы БЭБ

Его сняли с конкурсом, потому что экс-секретарь СНБО и автор концепции Бюро не смог предъявить диплом о профильном образовании. Советник руководителя ОП Тимофей Милованов поясняет, что таковы требования закона. Данилюк называет отстранение политически мотивированным и говорит, что это сделали, чтобы назначить на должность находящегося под контролем ОП человека.

Съезд "Голоса"

Депутаты "Голоса" собрались на съезд, на котором 86% участников выразили поддержку главе партии Кире Рудик. Также партия обновила состав политсовета. Семерых нардепов исключили из рядов партии - причем депутат Стефанишина написала заявление о выходе из "Голоса" на туалетной бумаге.

Взрывы в почтоматах

За один день произошло два взрыва в почтоматах "Новой почты": в Киеве и в Одессе. В обоих случаях взрывные устройства были собраны на основе петард. Пострадавших нет, случившееся расследует полиция.

13-летнего подростка подозревают в убийстве шестилетней девочки

Маленькая Мирослава пропала накануне. Ближе к полуночи ее тело нашли в заброшенном доме. В убийстве сознался ее сосед по дому - 13-летний парень. Подростка нельзя привлечь к уголовной ответственности - ему нет 14 лет. Пока его поместили в приемник-распределитель.

Пожары на турецких курортах

Огонь бушует рядом с курортными Антальей и Мармарисом. Дотла сгорели сотни гектаров леса. Из отдельных отелей начали эвакуировать туристов, но ни МИД, ни туроператоры пока не фиксируют массовых обращений украинцев и эвакуацию не планируют.

Троих украинских атлетов сняли с Олимпиады из-за допинга

Выступить на играх в Токио не смогут Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров). Они не предоставили достаточное количество допинг-проб.