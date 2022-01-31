Головні новини 31 січня: Росія продовжує нарощувати війська, МВС запобігло масовим заворушенням

Пентагон твердить, що Росія продовжує ескалацію, ситуацію довкола України обговорили в Радбезі ООН, МВС каже, що запобігло масовим заворушенням, - головні новини 31 січня.

Пентагон: Росія нарощує війська та може вторгнутись в будь-який момент

За даними американського військового відомства, у Путіна є багато варіантів для вторгнення, і деякі з них він може використати найближчим часом.

До України продовжує прибувати іноземна допомога: США надіслали п’яту партію із 84 тоннами боєприпасів для ЗСУ, Польща надасть оборонні боєприпаси, Латвія збирається направити до нас своїх військових інструкторів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом говорить, що "наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку".

Депутати в Раді отримали пакети з секретними інструкціями на випадок надзвичайної ситуації.

Засідання Радбезу ООН

США, Велика Британія та Польща висловилися на підтримку України. Китай взагалі не хотів говорити про нашу ситуацію - мовляв, зараз потрібна "тиха, а не мегафонна дипломатія". Представник РФ цитував Зеленського про те, що ніякої загрози нібито нема. Представник України відповідав, що треба дивитися не на слова Росії, а на її дії.

Порошенко був в ДБР, але свідчення давати не став

П’ятий президент заявив, що не даватиме жодних свідчень у "вугільній" справі.

Група осіб планувала масові заворушення. Серед них - скандальний експолковник Голубан

За даними МВС, затримані планували організувати заворушення біля ОП, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях. Під час акції "мала пролитися кров" - "тітушки" збиралися організувати бійку з правоохоронцями. Серед затриманих - скандальний експолковник Юрій Голубан, відомий тим, що про співпрацю з ним раніше заявляв терорист Ходаковський.

"Слузі народу" Кузьміних підписали підозру

Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру нардепу "Слуги народу" Сергію Кузьміних в отриманні хабаря у 558 тис. грн.

Невакцинованих медиків та чиновників почали відсторонювати від роботи

Від сьогодні набув чинності наказ МОЗу про відсторонення невакцинованих чинвоників, комунальників та медиків. Працювати не пустять тих, хто не отримав жодної дози вакцини. Також їм не платитимуть зарплату.

Від завтра подорожчають пластикові пакети

От ціни, що діятимуть з 1 лютого: 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок; 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок; 3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.