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Новини Війна
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Головні новини 31 січня: Росія продовжує нарощувати війська, МВС запобігло масовим заворушенням

Головні новини 31 січня: Росія продовжує нарощувати війська, МВС запобігло масовим заворушенням

Пентагон твердить, що Росія продовжує ескалацію, ситуацію довкола України обговорили в Радбезі ООН, МВС каже, що запобігло масовим заворушенням, - головні новини 31 січня.

Пентагон: Росія нарощує війська та може вторгнутись в будь-який момент

За даними американського військового відомства, у Путіна є багато варіантів для вторгнення, і деякі з них він може використати найближчим часом.

До України продовжує прибувати іноземна допомога: США надіслали п’яту партію із 84 тоннами боєприпасів для ЗСУ, Польща надасть оборонні боєприпаси, Латвія збирається направити до нас своїх військових інструкторів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом говорить, що "наша стратегія - говорити не про війну, а про економіку".

Депутати в Раді отримали пакети з секретними інструкціями на випадок надзвичайної ситуації.

Засідання Радбезу ООН

США, Велика Британія та Польща висловилися на підтримку України. Китай взагалі не хотів говорити про нашу ситуацію - мовляв, зараз потрібна "тиха, а не мегафонна дипломатія". Представник РФ цитував Зеленського про те, що ніякої загрози нібито нема. Представник України відповідав, що треба дивитися не на слова Росії, а на її дії.

Порошенко був в ДБР, але свідчення давати не став

П’ятий президент заявив, що не даватиме жодних свідчень у "вугільній" справі.

Група осіб планувала масові заворушення. Серед них - скандальний експолковник Голубан

За даними МВС, затримані планували організувати заворушення біля ОП, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях. Під час акції "мала пролитися кров" - "тітушки" збиралися організувати бійку з правоохоронцями. Серед затриманих - скандальний експолковник Юрій Голубан, відомий тим, що про співпрацю з ним раніше заявляв терорист Ходаковський.

"Слузі народу" Кузьміних підписали підозру

Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру нардепу "Слуги народу" Сергію Кузьміних в отриманні хабаря у 558 тис. грн.

Невакцинованих медиків та чиновників почали відсторонювати від роботи

Від сьогодні набув чинності наказ МОЗу про відсторонення невакцинованих чинвоників, комунальників та медиків. Працювати не пустять тих, хто не отримав жодної дози вакцини. Також їм не платитимуть зарплату.

Від завтра подорожчають пластикові пакети

От ціни, що діятимуть з 1 лютого: 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок; 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок; 3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Автор: 

заворушення (107) вакцина (4419) Пентагон (1437) Порошенко Петро (15193) росія (66070) Радбез ООН (869) Голубан Юрій (16) Кузьміних Сергій (51) пластик (12)


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Топ коментарі
+6
Что с покушением на Шефира,с организаторами первого переворота?*** ну конченые,на кого эти вбросы расчитаны?
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31.01.2022 23:44 Відповісти
+4
Давайте быть честными.

МВД не предотвратило, а сказало, что предотвратило.

Это из серии покушения на Шефира. Шоу для дебилов.
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01.02.2022 00:07 Відповісти
+3
Кажуть, що ********* випадково прикусила язика і тепер знаходиться в реанімації з тяжким отруєнням.
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31.01.2022 23:50 Відповісти
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Что с покушением на Шефира,с организаторами первого переворота?*** ну конченые,на кого эти вбросы расчитаны?
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31.01.2022 23:44 Відповісти
знакомый "избиратель зеленськаго" мне сегодня сказал:

- ну он же в нато просится!

высшее, техническое у него... а мозг засран((

так и шефиры, шофёры, перевороты на таких рассчитаны...
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31.01.2022 23:53 Відповісти
Кажуть, що ********* випадково прикусила язика і тепер знаходиться в реанімації з тяжким отруєнням.
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31.01.2022 23:50 Відповісти
У Японії створили робота із штучним інтелектом для затримання зловмисників.

\
Якби їх в Україну - першими були б "слуги" на чолі з "Монікою Зєлінскі"...
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31.01.2022 23:51 Відповісти
Давайте быть честными.

МВД не предотвратило, а сказало, что предотвратило.

Это из серии покушения на Шефира. Шоу для дебилов.
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01.02.2022 00:07 Відповісти
профі з провокацій та знавець цієї кухні має іншу думку
https://www.youtube.com/watch?v=BZ8IXfz0K7c
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01.02.2022 00:36 Відповісти
Навязывается вывод, что все кому не нравится зеленая плесень это злоумышленники. Технологии управления сознанием людей.
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01.02.2022 00:22 Відповісти
Да какая нахрен технология управления сознанием? Все это было многие столетия назад.
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01.02.2022 01:03 Відповісти
В середине февраля число военных РФ в Беларуси достигнет нескольких десятков тысяч. Это создает серьезные риски для Европы. Такое заявление 31 января на заседании Совбеза ООН сделала представитель США Линда Томас-Гринфилд. Встреча транслировалась на официальном канале международной организации в YouTube. "Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе", - сказала Томас-Гринфилд.
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01.02.2022 00:22 Відповісти
При СССР говорили, что во время войны Жукову по силам было "дойти" до Атлантики. И что зря этого не сделали.
Отож, не появились ли у них снова такие бредни?
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01.02.2022 00:43 Відповісти
Какой Жуков на Атлантике?. Паттон был на голову выше по воинским талантам, умел воевать невероятно быстро эффективно и без значительных потерь. Паттон был убежден что надо давить СССР после Германии,что это такое же зло как и нацисты, эти идеи испугали Рузвэльта и Эйзенхауер а потом Паттон странно погиб. Дали б волю Паттону не было бы сегодня мировой занозы Хутина на остатках Империи и никто бы не чествовал мясника и вора Жукова
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01.02.2022 06:25 Відповісти
"Тактика салями"
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01.02.2022 01:05 Відповісти
Наличие росийских оккупационных войск грозит самой Беларуси . Остальным поговорить.
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01.02.2022 01:37 Відповісти
Да, армия Беларуси 65000 чел, из них 20 тысяч штатских. Сколько из оставшихся 45 000 военных пророссийски настроенны время покажет, но их достаточно в Беларусии.
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01.02.2022 06:29 Відповісти
Может показаться странным, но решать "хотят ли русские войны?" сейчас будут в Лондоне..... Великобритания за один день отменила войну, пообещав забрать недвижимость российских чиновников и олигархов в Лондоне... Да и Белый дом подтвердил, что подобные санкции готовы и в США..
"элементарно Ватсон , деньги пахнут, сказал отбросив фунты Холмс.
вот эти - провозились в жопе, с Сургута в Лондон, через Минск." (с)
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01.02.2022 00:52 Відповісти
бред. отобрать недвижимость можно только по решению суда . война не начнеться по другим причинам .
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01.02.2022 01:40 Відповісти
почему бред!? раз это заявляют Бриты значить они знают как ..
это кремль который как гопник запугивает весь мир..
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01.02.2022 13:26 Відповісти
Зелёный режим, похоже, испугался неизбежного Майдана.
Ростов не резиновый
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01.02.2022 01:19 Відповісти
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01.02.2022 02:47 Відповісти
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01.02.2022 02:49 Відповісти
Кацапам нужна Одесса для моря и выхода до Румынии и нужен Херсон чтоб отобрать воду и електрику у нас.
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01.02.2022 05:31 Відповісти
Херсон им не нужен, им нужна Каховка, где расположена ГНС качающая воду из водохранилища в крымский канал. Но туда из Крыма кремлевские старперы не полезут . Во первых Крым так устроен что из него очень сложно наступать, а вот захватить легко. Во вторых это лишний резонанс вокруг полуострова, зачем им нужно чтобы Эрдоган, например, посылал свой флот к агрессивному полуострову
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01.02.2022 06:36 Відповісти
 
 