МВФ вимагає від України рішучої боротьби з корупцією
Міжнародний валютний фонд закликав Україну активізувати зусилля у сфері боротьби з корупцією, щоб зберегти довіру міжнародних партнерів і донорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.
Антикорупційна архітектура — ключ до довіри партнерів
За словами Козак, Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, яка допоможе "вирівняти умови гри, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції".
"Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом", — наголосила представниця МВФ.
Вона підкреслила, що захист незалежності та ефективності антикорупційних інституцій має залишатися критичним пріоритетом державної політики.
Корупція в енергетичному секторі
Представниця Фонду також зазначила, що виявлені докази корупції в енергетичному секторі України підкреслюють нагальну необхідність посилення антикорупційних зусиль.
МВФ очікує, що українська влада забезпечить прозору роботу антикорупційних органів, їхню незалежність і достатні повноваження для виконання обов’язків.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я - за. Зеленського - у відставку! Виходимо на Майдан!
зелупні-мародери, напряглися, в черзі перед «КАСОЮ»!?!?
Західні Партнери, знають про них все!!!
https://www.youtube.com/watch?v=p5Votgxidh4