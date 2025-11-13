МВФ вимагає від України рішучої боротьби з корупцією

Міжнародний валютний фонд закликав Україну активізувати зусилля у сфері боротьби з корупцією, щоб зберегти довіру міжнародних партнерів і донорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Антикорупційна архітектура — ключ до довіри партнерів

За словами Козак, Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, яка допоможе "вирівняти умови гри, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції".

"Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом", — наголосила представниця МВФ.

Вона підкреслила, що захист незалежності та ефективності антикорупційних інституцій має залишатися критичним пріоритетом державної політики.

Корупція в енергетичному секторі

Представниця Фонду також зазначила, що виявлені докази корупції в енергетичному секторі України підкреслюють нагальну необхідність посилення антикорупційних зусиль.

МВФ очікує, що українська влада забезпечить прозору роботу антикорупційних органів, їхню незалежність і достатні повноваження для виконання обов’язків.

