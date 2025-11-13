МВФ вимагає від України рішучої боротьби з корупцією

МВФ закликає Україну посилити боротьбу з корупцією

Міжнародний валютний фонд закликав Україну активізувати зусилля у сфері боротьби з корупцією, щоб зберегти довіру міжнародних партнерів і донорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Антикорупційна архітектура — ключ до довіри партнерів

За словами Козак, Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, яка допоможе "вирівняти умови гри, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції".

"Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом", — наголосила представниця МВФ.

Вона підкреслила, що захист незалежності та ефективності антикорупційних інституцій має залишатися критичним пріоритетом державної політики.

Корупція в енергетичному секторі

Представниця Фонду також зазначила, що виявлені докази корупції в енергетичному секторі України підкреслюють нагальну необхідність посилення антикорупційних зусиль.

МВФ очікує, що українська влада забезпечить прозору роботу антикорупційних органів, їхню незалежність і достатні повноваження для виконання обов’язків.

13.11.2025 19:24 Відповісти
Субота, 15 листопада, 12:00 - Майдан Незалежності. Виходимо!
13.11.2025 19:08 Відповісти
яка корупця? невіть не зрозуміло про що йде мова! яка боротьба з нею? поки йде війна і світ надає допомогу, треба встигати її розкрадати, щоб і онукам вистачило!
13.11.2025 19:27 Відповісти
>МВФ вимагає від України рішучої боротьби з корупцією
я - за. Зеленського - у відставку! Виходимо на Майдан!
13.11.2025 19:05 Відповісти
Субота, 15 листопада, 12:00 - Майдан Незалежності. Виходимо!
13.11.2025 19:08 Відповісти
+1 , досить терпіти цей безлад і ох**ня влади!
13.11.2025 19:17 Відповісти
ліки прийми
13.11.2025 19:25 Відповісти
Виходим. А майдан де буде ?
13.11.2025 19:27 Відповісти
В Києві. А прапорець - від VPN.
13.11.2025 19:46 Відповісти
Хоть би стюардеса 👩‍✈️ Свириденко, та не вчинила прикрого самогубства!?!?!
зелупні-мародери, напряглися, в черзі перед «КАСОЮ»!?!?
Західні Партнери, знають про них все!!!
13.11.2025 19:39 Відповісти
Тільки запровадивши смертну кару або хоча б довічне ув'язнення за корупцію та інші злочини проти нацбезбеки є шанс зберегти державу.
13.11.2025 19:08 Відповісти
ага. тут позавчора новину читав, як двоє сбушніків сфальсифікували справу про зраду, але не проти простого роботяги а проти погранця, і той мав бабло на адвоката. а тебе пристрелять.
13.11.2025 19:10 Відповісти
коли випливуть факти відкатів представникам МВФ, тоді й будете гавкати про рішучу боротьбу.
13.11.2025 19:09 Відповісти
Мартиненка за той Енергоатом вже десять років посадити не можуть. А МВФ вимагає. Блін, ну як діти просто...
13.11.2025 19:09 Відповісти
Як казала верешук, в них не п'є корупції, то їх такий уклад життя. Вони що дарма знімали для лохів кіно про Голобородько? Мають забезпечити себе і своїх дітей та внуків.
13.11.2025 19:15 Відповісти
Це російське ІПСО! У МВФ засіли агенти кремля!!!
13.11.2025 19:16 Відповісти
Так, підтримую. Немає і не було корупції при Зе, вона була тільки у попередників. А міндіча, шифірів, цукерманів, бень і деркача підкинув Бубочці отой Порошенко.
13.11.2025 19:21 Відповісти
Україна в особі лідора потужно каже шо такого не буде , бо не на часі . І вобще то були громадяни Ізраїлю, в яких знайшли гроші.
13.11.2025 19:20 Відповісти
Краде зеленський, а до чого тут Україна ?!!
13.11.2025 19:23 Відповісти
13.11.2025 19:24 Відповісти
яка корупця? невіть не зрозуміло про що йде мова! яка боротьба з нею? поки йде війна і світ надає допомогу, треба встигати її розкрадати, щоб і онукам вистачило!
13.11.2025 19:27 Відповісти
🤣😂 нигуя себе!!!!!!!! Вот это поворот!
13.11.2025 19:33 Відповісти
13.11.2025 19:47 Відповісти
нетленочка)
13.11.2025 19:48 Відповісти
27 серпня 2023 рік .. 2 хв. 52 сек

https://www.youtube.com/watch?v=p5Votgxidh4
13.11.2025 19:57 Відповісти
13.11.2025 20:01 Відповісти
Это тяжело, вот поднять тарифы для людей МВФ потребовать может, власть против не будет а с коррупцией тут сложней...
13.11.2025 20:26 Відповісти
МВФ пропонує корупції боротись с корупцією, бо представники клеють з себе дурників, типу вони цього не знають. Значить їм це вигідно.
13.11.2025 20:35 Відповісти
Не поборе влада корупцію сама в себе.
13.11.2025 21:04 Відповісти
МВФ має рацію .
13.11.2025 22:55 Відповісти
Дві....ні три ....раціїї і мізкі говяжі...шоб надавати гроші бандітам а потім шось базікати...
13.11.2025 23:28 Відповісти
Не переймайтесь.... у віслюка османського все під контролем
13.11.2025 23:26 Відповісти
 
 