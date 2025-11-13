МВФ требует от Украины решительной борьбы с коррупцией

Международный валютный фонд призвал Украину активизировать усилия в сфере борьбы с коррупцией, чтобы сохранить доверие международных партнеров и доноров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

Антикоррупционная архитектура — ключ к доверию партнеров

По словам Козак, Украине нужна надежная антикоррупционная архитектура, которая поможет "выровнять условия игры, защитить государственные ресурсы, улучшить бизнес-климат и привлечь частные инвестиции".

"Это является центральным элементом реформы для доноров, именно в то время, когда Украина ищет поддержки международного сообщества для своей программы и многих других программ в целом", - подчеркнула представительница МВФ.

Она подчеркнула, что защита независимости и эффективности антикоррупционных институтов должна оставаться критическим приоритетом государственной политики.

Коррупция в энергетическом секторе

Представительница Фонда также отметила, что выявленные доказательства коррупции в энергетическом секторе Украины подчеркивают насущную необходимость усиления антикоррупционных усилий.

МВФ ожидает, что украинская власть обеспечит прозрачную работу антикоррупционных органов, их независимость и достаточные полномочия для выполнения обязанностей.

Миндичгейт

