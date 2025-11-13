РУС
МВФ требует от Украины решительной борьбы с коррупцией

МВФ призывает Украину усилить борьбу с коррупцией

Международный валютный фонд призвал Украину активизировать усилия в сфере борьбы с коррупцией, чтобы сохранить доверие международных партнеров и доноров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

Антикоррупционная архитектура — ключ к доверию партнеров

По словам Козак, Украине нужна надежная антикоррупционная архитектура, которая поможет "выровнять условия игры, защитить государственные ресурсы, улучшить бизнес-климат и привлечь частные инвестиции".

"Это является центральным элементом реформы для доноров, именно в то время, когда Украина ищет поддержки международного сообщества для своей программы и многих других программ в целом", - подчеркнула представительница МВФ.

Она подчеркнула, что защита независимости и эффективности антикоррупционных институтов должна оставаться критическим приоритетом государственной политики.

Коррупция в энергетическом секторе

Представительница Фонда также отметила, что выявленные доказательства коррупции в энергетическом секторе Украины подчеркивают насущную необходимость усиления антикоррупционных усилий.

МВФ ожидает, что украинская власть обеспечит прозрачную работу антикоррупционных органов, их независимость и достаточные полномочия для выполнения обязанностей.

Миндичгейт

+6
13.11.2025 19:24 Ответить
+4
яка корупця? невіть не зрозуміло про що йде мова! яка боротьба з нею? поки йде війна і світ надає допомогу, треба встигати її розкрадати, щоб і онукам вистачило!
13.11.2025 19:27 Ответить
+3
Так, підтримую. Немає і не було корупції при Зе, вона була тільки у попередників. А міндіча, шифірів, цукерманів, бень і деркача підкинув Бубочці отой Порошенко.
13.11.2025 19:21 Ответить
>МВФ вимагає від України рішучої боротьби з корупцією
я - за. Зеленського - у відставку! Виходимо на Майдан!
13.11.2025 19:05 Ответить
Субота, 15 листопада, 12:00 - Майдан Незалежності. Виходимо!
13.11.2025 19:08 Ответить
+1 , досить терпіти цей безлад і ох**ня влади!
13.11.2025 19:17 Ответить
ліки прийми
13.11.2025 19:25 Ответить
Виходим. А майдан де буде ?
13.11.2025 19:27 Ответить
В Києві. А прапорець - від VPN.
13.11.2025 19:46 Ответить
Хоть би стюардеса 👩‍✈️ Свириденко, та не вчинила прикрого самогубства!?!?!
зелупні-мародери, напряглися, в черзі перед «КАСОЮ»!?!?
Західні Партнери, знають про них все!!!
13.11.2025 19:39 Ответить
Тільки запровадивши смертну кару або хоча б довічне ув'язнення за корупцію та інші злочини проти нацбезбеки є шанс зберегти державу.
13.11.2025 19:08 Ответить
ага. тут позавчора новину читав, як двоє сбушніків сфальсифікували справу про зраду, але не проти простого роботяги а проти погранця, і той мав бабло на адвоката. а тебе пристрелять.
13.11.2025 19:10 Ответить
коли випливуть факти відкатів представникам МВФ, тоді й будете гавкати про рішучу боротьбу.
13.11.2025 19:09 Ответить
Мартиненка за той Енергоатом вже десять років посадити не можуть. А МВФ вимагає. Блін, ну як діти просто...
13.11.2025 19:09 Ответить
Як казала верешук, в них не п'є корупції, то їх такий уклад життя. Вони що дарма знімали для лохів кіно про Голобородько? Мають забезпечити себе і своїх дітей та внуків.
13.11.2025 19:15 Ответить
Це російське ІПСО! У МВФ засіли агенти кремля!!!
13.11.2025 19:16 Ответить
13.11.2025 19:21 Ответить
Україна в особі лідора потужно каже шо такого не буде , бо не на часі . І вобще то були громадяни Ізраїлю, в яких знайшли гроші.
13.11.2025 19:20 Ответить
Краде зеленський, а до чого тут Україна ?!!
13.11.2025 19:23 Ответить
13.11.2025 19:24 Ответить
13.11.2025 19:27 Ответить
🤣😂 нигуя себе!!!!!!!! Вот это поворот!
13.11.2025 19:33 Ответить
13.11.2025 19:47 Ответить
нетленочка)
13.11.2025 19:48 Ответить
27 серпня 2023 рік .. 2 хв. 52 сек

https://www.youtube.com/watch?v=p5Votgxidh4
13.11.2025 19:57 Ответить
13.11.2025 20:01 Ответить
Это тяжело, вот поднять тарифы для людей МВФ потребовать может, власть против не будет а с коррупцией тут сложней...
13.11.2025 20:26 Ответить
МВФ пропонує корупції боротись с корупцією, бо представники клеють з себе дурників, типу вони цього не знають. Значить їм це вигідно.
13.11.2025 20:35 Ответить
 
 