Застави за Зоріну та Устименко сплатила новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом у 1000 грн, - ЗМІ

37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток розслідування НАБУ "Мідас" –– "працівниць" бек-офісу з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну –– внесла новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом в одну тисячу гривень.

Що відомо про фірму

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 13 листопада ТОВ "Вангар" внесло за Устименко призначені ВАКС 25 мільйонів гривень застави, а за Зоріну – 12 мільйонів гривень.

"Схеми" з’ясували, що "Вангар" –– це київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні 2025 року.

За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності.

Зазначений основний вид діяльності –– "виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі".

Підозрювані у корупційній схемі Устименко та Зоріна, ймовірно, вийдуть зі слідчого ізолятора вже завтра.

