Застави за Зоріну та Устименко сплатила новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом у 1000 грн, - ЗМІ
37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток розслідування НАБУ "Мідас" –– "працівниць" бек-офісу з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну –– внесла новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом в одну тисячу гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, це з’ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).
Що відомо про фірму
Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 13 листопада ТОВ "Вангар" внесло за Устименко призначені ВАКС 25 мільйонів гривень застави, а за Зоріну – 12 мільйонів гривень.
"Схеми" з’ясували, що "Вангар" –– це київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні 2025 року.
За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності.
Зазначений основний вид діяльності –– "виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі".
Підозрювані у корупційній схемі Устименко та Зоріна, ймовірно, вийдуть зі слідчого ізолятора вже завтра.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Там одне призначення платежу може бути "внесення застави за Петренка ПП відповідно до ухвали слідчого судді ВАКС "від" "номер справи". Гроші зараховуються на депозитний рахунок суду, ви не можете просто так туди покласти гроші, з призначенням "за сало" бо вони повернуться. Більш того, насьогодні у нас не передбачено обов'язку перевірки джерел походження цих коштів
