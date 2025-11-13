Застави за Зоріну та Устименко сплатила новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом у 1000 грн, - ЗМІ

Схеми з’ясували хто заплатив заставу за Устименко та Зоріну
Фото: Схеми

37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток розслідування НАБУ "Мідас" –– "працівниць" бек-офісу з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну –– внесла новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом в одну тисячу гривень.

Що відомо про фірму

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 13 листопада ТОВ "Вангар" внесло за Устименко призначені ВАКС 25 мільйонів гривень застави, а за Зоріну – 12 мільйонів гривень.

"Схеми" з’ясували, що "Вангар" –– це київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні 2025 року.

За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності.

Зазначений основний вид діяльності –– "виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі".

Підозрювані у корупційній схемі Устименко та Зоріна, ймовірно, вийдуть зі слідчого ізолятора вже завтра.

А куди дивляться податкова, прокуратура, БЕБ тощо?
13.11.2025 20:54 Відповісти
за дурнів нас тримали, тримають і будуть тримати....
13.11.2025 20:55 Відповісти
Усе правильно написали, но на данному етапі, куди дивиться податкова? У фірми статутний 1.000. Гроші спочатку повинні були зайти на фірму, або поворотна фінансова допомога, або розрахунок з контрагентом, і в тому і в іншому є ім'я того хто гроші перерахував на фірму. А далі більш цікаве, а що вони вказали коли платили заставу? Мабуть закупівля чого? розрахунок з ким? А фін.моніторінг банку і податкової мабуть на обідній перерві були у цей час?
13.11.2025 21:05 Відповісти
зєля з єрмаком під керівництвом скмбрії замутили це.
13.11.2025 20:53 Відповісти
Але є й інші варіанти;
скмбрії з зєля під керівництвом єрмаком замутили це.
скмбрії з єрмаком під керівництвом зєля замутили це.
13.11.2025 21:18 Відповісти
розумієш пане, є одна проблема- скумбрія пішла від чоловіка гомосексуаліста. він же не тільки нарік а ще й задньоприівідна істота
показати весь коментар
13.11.2025 21:21 Відповісти
Звісно розумію. Але й ти, пане, зрозумій;
Це не тільки 17000 см2 шкіри на 63 кг кісток, кішок і сала.
А ще й мільярдні підряди на вчора зареєстровані фірми с капіталом в 1000 грн.
13.11.2025 21:32 Відповісти
та мені пох на шкіри та ребра. є факт.
показати весь коментар
13.11.2025 21:35 Відповісти
А Свириденчиха з члЄНАми та держсекретарями, за Регламентом КМУ, гроші в Бюджет не знають де взяти!!
А тут, якийсь одноденний ФОП від зелупнів, в одним МОМЕНТ, десь дєньог намітив за тьоток кримінальних!!
Тому що «доброчесні», як КабМіндіч з чернишовим і йолопами, з будинку Уряду?!?!
13.11.2025 21:48 Відповісти
Діловари (англ. бізнесмени)
14.11.2025 01:14 Відповісти
Майже Вагнер.
13.11.2025 20:54 Відповісти
Ага, і я так подумав - мабуть автор назви один і той же.
13.11.2025 21:16 Відповісти
а могли фінансувати вагнера?
13.11.2025 22:19 Відповісти
В Ангар.
Дивани вони роблять.

І т.д.за сюжетом
14.11.2025 01:04 Відповісти
А куди дивляться податкова, прокуратура, БЕБ тощо?
13.11.2025 20:54 Відповісти
У повні сумки з гпошима які їм заносять хозяєва жизні.
13.11.2025 21:02 Відповісти
А варто вже почати дивитись на статті ККУ для посадових осіб за неналежне виконання службових обов'язків.
13.11.2025 22:55 Відповісти
Усе правильно написали, но на данному етапі, куди дивиться податкова? У фірми статутний 1.000. Гроші спочатку повинні були зайти на фірму, або поворотна фінансова допомога, або розрахунок з контрагентом, і в тому і в іншому є ім'я того хто гроші перерахував на фірму. А далі більш цікаве, а що вони вказали коли платили заставу? Мабуть закупівля чого? розрахунок з ким? А фін.моніторінг банку і податкової мабуть на обідній перерві були у цей час?
13.11.2025 21:05 Відповісти
Гроші "зайшли" як "передплата за інформаційно- консультаційні послуги" від фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах.
13.11.2025 21:16 Відповісти
А що їм вказувати як призначення платежу: "На святоє дєло - марух з кічі винімать, а то разколят волкі пазорниє"?
13.11.2025 22:02 Відповісти
Але виникає питання чи в тих мебельщиків зареєстрерований КВЕД на інформаційно-консультативні послуги? Якщо ні, то - незаконна підприємницька діяльність з усіма наслідками, а наслідки за кілька десятків мільйонів важать на кримінальну статтю з конфіскацію.
13.11.2025 22:52 Відповісти
>Що вони вказали коли платили заставу?
Там одне призначення платежу може бути "внесення застави за Петренка ПП відповідно до ухвали слідчого судді ВАКС "від" "номер справи". Гроші зараховуються на депозитний рахунок суду, ви не можете просто так туди покласти гроші, з призначенням "за сало" бо вони повернуться. Більш того, насьогодні у нас не передбачено обов'язку перевірки джерел походження цих коштів
13.11.2025 21:18 Відповісти
Банк блокує 10т,грн у ФОПів,пока не доведеш звідки кошти прийшли,і кому ти переводиш.
А тут аби несли.
13.11.2025 22:26 Відповісти
у вас навіть цікавіше ніж у нас - а мо таріфaми влупити по маленьких?
13.11.2025 23:34 Відповісти
Ви все правильно запитуєте, але воно не має абсолютно ніякого значення
14.11.2025 01:17 Відповісти
безбожники будуть завжди красти і ділиться
13.11.2025 22:20 Відповісти
за дурнів нас тримали, тримають і будуть тримати....
13.11.2025 20:55 Відповісти
це все буде до ваших меж толерантності та терплячості.
13.11.2025 20:59 Відповісти
А хто за Кудрицького заплатив?
13.11.2025 20:56 Відповісти
""Не вкради!" - основна заповідь у боротьбі з корупцією". ( з передвиборчої програми нашого нинішнього президента).
13.11.2025 20:56 Відповісти
внесли заставу 37 лямів-усе що було в фірми..Лишилось на рахунку 1000 грн. Все сходиться!
13.11.2025 20:56 Відповісти
Просто джентльмени ********** блондинок
14.11.2025 01:24 Відповісти
а буде розслідування по суперфірмі? Мабуть було б цікаво дізнатися зто за цим стоїть
13.11.2025 20:56 Відповісти
А ось це - зась. "Камєрчєская тайна! Толька судом!"
13.11.2025 21:18 Відповісти
13.11.2025 20:57 Відповісти
13.11.2025 23:12 Відповісти
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 20:59 Відповісти
тільки не з тобою
13.11.2025 21:05 Відповісти
молодець, через дію від зебіла отримаєш чавунну гривню
13.11.2025 21:07 Відповісти
а ти вже на неї, бачу, гуляєш?
13.11.2025 21:47 Відповісти
а я не підтримую зрадника зебіла
13.11.2025 22:45 Відповісти
ніхто його не підримує, а він є.
13.11.2025 23:28 Відповісти
13.11.2025 20:59 Відповісти
Кіт поета апокаліптичний
@catthepoet4
·
4 год

Пародійний профіль
На фронті - пі!да
В міжнародних відносинах - пі!да
Мобілізації - пі!да
З мораллю і об'єднаністю населення - пі!да!
З ресурсами - пі!да!

Володимир Олександрович Зеленський - найпі!датіший президент!
Так глибоко як при ньому, в пі!ду країна ще не стрибала!
13.11.2025 21:00 Відповісти
Діджиталізація в дії.
13.11.2025 21:00 Відповісти
13.11.2025 21:01 Відповісти
ну так, якщо знову обвалити гривню в 3 рази та комуналку збільшити втричі, то можна і казну наповнити
13.11.2025 21:06 Відповісти
та головне запчастини до совдепівської техніки. де їх зєля бере? правильно- ні де.. йому пох...уй
13.11.2025 21:08 Відповісти
нащо тобі запчастини до совдепівської техніки? у нас декомунізація, чи як? у нас хаймарси і петріоти! який совок?
13.11.2025 21:11 Відповісти
це ти розкажи уралам камазам та бмп та танкам. вони тебе послухають і зрозуміють. а ще зілам та уазам .вони стануть на твій бік.
13.11.2025 21:13 Відповісти
Яке ти зебільне
13.11.2025 21:36 Відповісти
13.11.2025 21:35 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко

Україно, Україно, пізно вже дивитись -
Нам тепер уже з тобою кровею умитись.
Топче ворог тут роками, ріже як скотину.
Був народ, тепер лиш рештки, від гріха годину.

Скільки треба тої крові? Вам би та й напитись.
Замки строїть, гроші красти час уже спинитись.
Ворог сліп, горя не бачить, косить Україну.
Кому служить нам не скаже, береже таїну.

Ворог в хаті і у дворі без кари лютує.
Де уб'є, а де украде - знай собі балює.
Треба ворога та й гнати, починати з хати.
Тих, що крадуть а ще брешуть до в'язниці гнати.

Тільки тоді буде легше щось відвоювати,
Честь відстоять, не скоритись, рани гоювати.
Україно, Україно, шлях кривавий в тебе.
Бачить Бог пройдеш ти його, віримо ми в себе.

Травень 2018
13.11.2025 21:01 Відповісти
Прости, Тарасе, та просрали
Ми все хороше що було,
Під тиском вражої навали
Не встала ненька на крило!

Ми не відстояли свободу,
Її мов тіло продали
І що ми маєм-х...й народу
Та гніт боржної кабали...
13.11.2025 21:15 Відповісти
Викуп "корабельних сосен" для встановлення мачтами на кораБЛЯх?
13.11.2025 21:02 Відповісти
Хто ж ці добрі тимурівці?
13.11.2025 21:05 Відповісти
Колективний міндіч.
13.11.2025 21:20 Відповісти
Друзі, пам'ятайте, що головне не просрати Україну! Становище дуже серйозне і тому акуратно треба кінчати з цими внутрішніми гнойниками та гнидами бо путлер йде ва-банк на фронті.
13.11.2025 21:08 Відповісти
Ну надіюсь хоть заставу внесли грошима без маркировки банку США хоть пачки з банкнотами розпакували?
13.11.2025 21:09 Відповісти
🤣👍
13.11.2025 21:15 Відповісти
Не надійтеся.
13.11.2025 21:21 Відповісти
Упаковка інша. Мішки з написом ""Вєщь.Док."
13.11.2025 21:28 Відповісти
а нахіба? в любій упаковці добре, особливо, коли ті гроші адресно потрапляють у потрібну кишеню
13.11.2025 22:05 Відповісти
Так далі не може бути: хай садять, або ми будем- БАРАНИТЬ
13.11.2025 21:15 Відповісти
Треба, щоб ці дві соски не вийшли..
13.11.2025 21:16 Відповісти
соболя на палю !!!
13.11.2025 21:18 Відповісти
Ну тепер НАБУ має запитати ці «Рога і копита» звідки вони взяли ці гроші на заставу Зєшльондрам.
13.11.2025 21:23 Відповісти
Вивели жінок з під варти, які могли б почати говорити. Може вони і раді, але в камері залишилися б здоровіші. Тепер за їх життя я б не дав і 10 гривен.
13.11.2025 21:24 Відповісти
ніфіга їм не буде - поїдуть доживати життя на Мальдіви доживати життя у раю на крадені у наших воїнів та у нас з вами гроші
13.11.2025 22:03 Відповісти
Деньги на ТОВку могут внести как финпомощь или кредит, последнее отпадает. Происхождение денег должны спрашивать банковское учреждение, заводить деньги налом по 100т.грн. чтобы не попасть под финмониторинг невозможно, значит финпомощь поступила от другой структуры, это можно отследить.
13.11.2025 21:33 Відповісти
Як же ж тоді випустили цих лярв?
13.11.2025 21:45 Відповісти
Нелох пошле шобло фсбешне це послицями
13.11.2025 21:45 Відповісти
Скоро застави будуть вносити нестворени компанії з 95 кварталу..
13.11.2025 21:47 Відповісти
Це що нова серія від "кварталу"? Фірма-пустушка вносить мільйони в заставу....і наше "правосуддя" не цікавить, яким чином ця фірма, яка діє півроку, змогла просто віддати стільки лямів...?
Напевно, завтра дівчата вже будуть на Мальдівах, відпочивати від нервової напруги.)
13.11.2025 21:55 Відповісти
О! швидко підшустрили - відбілюють і відмазують просто на бігу! не здивуюсь, що всі вийдуть сухими з болота і жодного звинувачення не отримають, все скасують, відбілять і з вибаченням повернуть дербанити державу далі і ще потужніше
це просто стерв'ятники при владі
13.11.2025 22:01 Відповісти
Їбать - копать! - оце дєвки пляшуть
13.11.2025 22:12 Відповісти
А ця Людмила Зоряна - зовсім дитина. Що вона робила в том офісе - секретарка була ? Скількі їй років?
13.11.2025 22:47 Відповісти
«Заставників»посадити замість звільнених.
Одного поля ягоди.
13.11.2025 22:49 Відповісти
І це вважається гроші з "перевірених" джерел???? А прокурори вже відкати отримали?? Чи їм взагалі по.....й??звідкіля гроші? В приписи закону про законові кошти??
14.11.2025 00:25 Відповісти
Схеми працюють далі….Цьому спруту треба голову зносити, а не стукати по пальчиках….
14.11.2025 02:35 Відповісти
Вже докотились до того, що до повного розграбування країни долучились повії. Це повний кирдик.
14.11.2025 05:32 Відповісти
А хто відміняв перевірку на легальність походження грошей, що вносяться під заставу?
14.11.2025 05:33 Відповісти
А вона взагалі була? Думаєте, якась частина з тих "застав" не перекочовуть в кишені наших суддів, які і виносять такі вердикти.
14.11.2025 08:01 Відповісти
Євреї з грошима змилися, а сядуть українці. Може.
14.11.2025 08:40 Відповісти
гетьманцев, спиш?!
14.11.2025 09:00 Відповісти
Якщо хочете придбати нове авто то маєте довести легальність коштів. А тут тягни бабло і по фіг звідки! - "свій до свого по своє"...
14.11.2025 17:39 Відповісти
швиденько фірмочку зліпили..., та вже назвали б "вагнер" .
14.11.2025 21:08 Відповісти
 
 