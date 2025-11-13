РУС
4 655 62

Залог за Зорину и Устименко заплатила новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн, - СМИ

Схемы выяснили, кто заплатил залог за Устименко и Зорину
Фото: Схеми

37 миллионов гривен залога за двух фигуранток расследования НАБУ "Мидас" –– "работниц" бэк-офиса по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину –– внесла новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в одну тысячу гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это выяснили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Что известно о фирме

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 13 ноября ООО "Вангар" внесло за Устименко назначенные ВАКС 25 миллионов гривен залога, а за Зорину – 12 миллионов гривен.

"Схемы" выяснили, что "Вангар" – это киевская компания с уставным капиталом в одну тысячу гривен, созданная в мае 2025 года.

По данным YouControl, общество не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей. Также не удалось найти данные, которые могут свидетельствовать об осуществлении им хозяйственной деятельности.

Указанный основной вид деятельности –– "производство мебели для офисов и предприятий торговли".

Схемы с'ясували хто заплатив заставу за Устименко та Зоріну

Подозреваемые в коррупционной схеме Устименко и Зорина, вероятно, выйдут из следственного изолятора уже завтра.

Миндичгейт

Автор: 

залог (544) коррупция (8730) мера пресечения (551)
Топ комментарии
+31
за дурнів нас тримали, тримають і будуть тримати....
13.11.2025 20:55
+26
13.11.2025 20:57
+24
А куди дивляться податкова, прокуратура, БЕБ тощо?
13.11.2025 20:54
зєля з єрмаком під керівництвом скмбрії замутили це.
13.11.2025 20:53
Але є й інші варіанти;
скмбрії з зєля під керівництвом єрмаком замутили це.
скмбрії з єрмаком під керівництвом зєля замутили це.
13.11.2025 21:18
розумієш пане, є одна проблема- скумбрія пішла від чоловіка гомосексуаліста. він же не тільки нарік а ще й задньоприівідна істота
13.11.2025 21:21
Звісно розумію. Але й ти, пане, зрозумій;
Це не тільки 17000 см2 шкіри на 63 кг кісток, кішок і сала.
А ще й мільярдні підряди на вчора зареєстровані фірми с капіталом в 1000 грн.
13.11.2025 21:32
та мені пох на шкіри та ребра. є факт.
13.11.2025 21:35
А Свириденчиха з члЄНАми та держсекретарями, за Регламентом КМУ, гроші в Бюджет не знають де взяти!!
А тут, якийсь одноденний ФОП від зелупнів, в одним МОМЕНТ, десь дєньог намітив за тьоток кримінальних!!
Тому що «доброчесні», як КабМіндіч з чернишовим і йолопами, з будинку Уряду?!?!
13.11.2025 21:48
Майже Вагнер.
13.11.2025 20:54
Ага, і я так подумав - мабуть автор назви один і той же.
13.11.2025 21:16
а могли фінансувати вагнера?
13.11.2025 22:19
А куди дивляться податкова, прокуратура, БЕБ тощо?
13.11.2025 20:54
У повні сумки з гпошима які їм заносять хозяєва жизні.
13.11.2025 21:02
Усе правильно написали, но на данному етапі, куди дивиться податкова? У фірми статутний 1.000. Гроші спочатку повинні були зайти на фірму, або поворотна фінансова допомога, або розрахунок з контрагентом, і в тому і в іншому є ім'я того хто гроші перерахував на фірму. А далі більш цікаве, а що вони вказали коли платили заставу? Мабуть закупівля чого? розрахунок з ким? А фін.моніторінг банку і податкової мабуть на обідній перерві були у цей час?
13.11.2025 21:05
Гроші "зайшли" як "передплата за інформаційно- консультаційні послуги" від фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах.
13.11.2025 21:16
А що їм вказувати як призначення платежу: "На святоє дєло - марух з кічі винімать, а то разколят волкі пазорниє"?
13.11.2025 22:02
>Що вони вказали коли платили заставу?
Там одне призначення платежу може бути "внесення застави за Петренка ПП відповідно до ухвали слідчого судді ВАКС "від" "номер справи". Гроші зараховуються на депозитний рахунок суду, ви не можете просто так туди покласти гроші, з призначенням "за сало" бо вони повернуться. Більш того, насьогодні у нас не передбачено обов'язку перевірки джерел походження цих коштів
13.11.2025 21:18
за дурнів нас тримали, тримають і будуть тримати....
13.11.2025 20:55
це все буде до ваших меж толерантності та терплячості.
13.11.2025 20:59
А хто за Кудрицького заплатив?
13.11.2025 20:56
""Не вкради!" - основна заповідь у боротьбі з корупцією". ( з передвиборчої програми нашого нинішнього президента).
13.11.2025 20:56
Застави за Зоріну та Устименко сплатила новостворена фірма "Вангар" зі статутним капіталом у 1000 грн
====================
внесли заставу 37 лямів-усе що було в фірми..Лишилось на рахунку 1000 грн. Все сходиться!
13.11.2025 20:56
а буде розслідування по суперфірмі? Мабуть було б цікаво дізнатися зто за цим стоїть
13.11.2025 20:56
А ось це - зась. "Камєрчєская тайна! Толька судом!"
13.11.2025 21:18
13.11.2025 20:57
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
13.11.2025 20:59
тільки не з тобою
13.11.2025 21:05
молодець, через дію від зебіла отримаєш чавунну гривню
13.11.2025 21:07
а ти вже на неї, бачу, гуляєш?
13.11.2025 21:47
13.11.2025 20:59
Кіт поета апокаліптичний
@catthepoet4
·
4 год

Пародійний профіль
На фронті - пі!да
В міжнародних відносинах - пі!да
Мобілізації - пі!да
З мораллю і об'єднаністю населення - пі!да!
З ресурсами - пі!да!

Володимир Олександрович Зеленський - найпі!датіший президент!
Так глибоко як при ньому, в пі!ду країна ще не стрибала!
13.11.2025 21:00
Діджиталізація в дії.
13.11.2025 21:00
13.11.2025 21:01
ну так, якщо знову обвалити гривню в 3 рази та комуналку збільшити втричі, то можна і казну наповнити
13.11.2025 21:06
та головне запчастини до совдепівської техніки. де їх зєля бере? правильно- ні де.. йому пох...уй
13.11.2025 21:08
нащо тобі запчастини до совдепівської техніки? у нас декомунізація, чи як? у нас хаймарси і петріоти! який совок?
13.11.2025 21:11
це ти розкажи уралам камазам та бмп та танкам. вони тебе послухають і зрозуміють. а ще зілам та уазам .вони стануть на твій бік.
13.11.2025 21:13
Яке ти зебільне
13.11.2025 21:36
13.11.2025 21:35
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко

Україно, Україно, пізно вже дивитись -
Нам тепер уже з тобою кровею умитись.
Топче ворог тут роками, ріже як скотину.
Був народ, тепер лиш рештки, від гріха годину.

Скільки треба тої крові? Вам би та й напитись.
Замки строїть, гроші красти час уже спинитись.
Ворог сліп, горя не бачить, косить Україну.
Кому служить нам не скаже, береже таїну.

Ворог в хаті і у дворі без кари лютує.
Де уб'є, а де украде - знай собі балює.
Треба ворога та й гнати, починати з хати.
Тих, що крадуть а ще брешуть до в'язниці гнати.

Тільки тоді буде легше щось відвоювати,
Честь відстоять, не скоритись, рани гоювати.
Україно, Україно, шлях кривавий в тебе.
Бачить Бог пройдеш ти його, віримо ми в себе.

Травень 2018
13.11.2025 21:01
Прости, Тарасе, та просрали
Ми все хороше що було,
Під тиском вражої навали
Не встала ненька на крило!

Ми не відстояли свободу,
Її мов тіло продали
І що ми маєм-х...й народу
Та гніт боржної кабали...
13.11.2025 21:15
Викуп "корабельних сосен" для встановлення мачтами на кораБЛЯх?
13.11.2025 21:02
Хто ж ці добрі тимурівці?
13.11.2025 21:05
Колективний міндіч.
13.11.2025 21:20
Друзі, пам'ятайте, що головне не просрати Україну! Становище дуже серйозне і тому акуратно треба кінчати з цими внутрішніми гнойниками та гнидами бо путлер йде ва-банк на фронті.
13.11.2025 21:08
Ну надіюсь хоть заставу внесли грошима без маркировки банку США хоть пачки з банкнотами розпакували?
13.11.2025 21:09
🤣👍
13.11.2025 21:15
Не надійтеся.
13.11.2025 21:21
Упаковка інша. Мішки з написом ""Вєщь.Док."
13.11.2025 21:28
а нахіба? в любій упаковці добре, особливо, коли ті гроші адресно потрапляють у потрібну кишеню
13.11.2025 22:05
Так далі не може бути: хай садять, або ми будем- БАРАНИТЬ
13.11.2025 21:15
Треба, щоб ці дві соски не вийшли..
13.11.2025 21:16
соболя на палю !!!
13.11.2025 21:18
Ну тепер НАБУ має запитати ці «Рога і копита» звідки вони взяли ці гроші на заставу Зєшльондрам.
13.11.2025 21:23
Вивели жінок з під варти, які могли б почати говорити. Може вони і раді, але в камері залишилися б здоровіші. Тепер за їх життя я б не дав і 10 гривен.
13.11.2025 21:24
ніфіга їм не буде - поїдуть доживати життя на Мальдіви доживати життя у раю на крадені у наших воїнів та у нас з вами гроші
13.11.2025 22:03
Деньги на ТОВку могут внести как финпомощь или кредит, последнее отпадает. Происхождение денег должны спрашивать банковское учреждение, заводить деньги налом по 100т.грн. чтобы не попасть под финмониторинг невозможно, значит финпомощь поступила от другой структуры, это можно отследить.
13.11.2025 21:33
Як же ж тоді випустили цих лярв?
13.11.2025 21:45
Нелох пошле шобло фсбешне це послицями
13.11.2025 21:45
Скоро застави будуть вносити нестворени компанії з 95 кварталу..
13.11.2025 21:47
Це що нова серія від "кварталу"? Фірма-пустушка вносить мільйони в заставу....і наше "правосуддя" не цікавить, яким чином ця фірма, яка діє півроку, змогла просто віддати стільки лямів...?
Напевно, завтра дівчата вже будуть на Мальдівах, відпочивати від нервової напруги.)
13.11.2025 21:55
О! швидко підшустрили - відбілюють і відмазують просто на бігу! не здивуюсь, що всі вийдуть сухими з болота і жодного звинувачення не отримають, все скасують, відбілять і з вибаченням повернуть дербанити державу далі і ще потужніше
це просто стерв'ятники при владі
13.11.2025 22:01
Їбать - копать! - оце дєвки пляшуть
13.11.2025 22:12
 
 