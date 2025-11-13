Залог за Зорину и Устименко заплатила новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн, - СМИ

Фото: Схеми

37 миллионов гривен залога за двух фигуранток расследования НАБУ "Мидас" –– "работниц" бэк-офиса по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину –– внесла новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в одну тысячу гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это выяснили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о фирме

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 13 ноября ООО "Вангар" внесло за Устименко назначенные ВАКС 25 миллионов гривен залога, а за Зорину – 12 миллионов гривен.

"Схемы" выяснили, что "Вангар" – это киевская компания с уставным капиталом в одну тысячу гривен, созданная в мае 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": за фигуранток коррупционной схемы Устименко и Зорину внесли залоги

По данным YouControl, общество не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей. Также не удалось найти данные, которые могут свидетельствовать об осуществлении им хозяйственной деятельности.

Указанный основной вид деятельности –– "производство мебели для офисов и предприятий торговли".

Подозреваемые в коррупционной схеме Устименко и Зорина, вероятно, выйдут из следственного изолятора уже завтра.

Читайте также: МВФ требует от Украины решительной борьбы с коррупцией

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фурсенко отправили под стражу по делу о коррупции в "Энергоатоме". Залог – 95 млн грн