Залог за Зорину и Устименко заплатила новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн, - СМИ
37 миллионов гривен залога за двух фигуранток расследования НАБУ "Мидас" –– "работниц" бэк-офиса по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину –– внесла новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в одну тысячу гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это выяснили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода).
Что известно о фирме
Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 13 ноября ООО "Вангар" внесло за Устименко назначенные ВАКС 25 миллионов гривен залога, а за Зорину – 12 миллионов гривен.
"Схемы" выяснили, что "Вангар" – это киевская компания с уставным капиталом в одну тысячу гривен, созданная в мае 2025 года.
По данным YouControl, общество не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей. Также не удалось найти данные, которые могут свидетельствовать об осуществлении им хозяйственной деятельности.
Указанный основной вид деятельности –– "производство мебели для офисов и предприятий торговли".
Подозреваемые в коррупционной схеме Устименко и Зорина, вероятно, выйдут из следственного изолятора уже завтра.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
скмбрії з зєля під керівництвом єрмаком замутили це.
скмбрії з єрмаком під керівництвом зєля замутили це.
Це не тільки 17000 см2 шкіри на 63 кг кісток, кішок і сала.
А ще й мільярдні підряди на вчора зареєстровані фірми с капіталом в 1000 грн.
А тут, якийсь одноденний ФОП від зелупнів, в одним МОМЕНТ, десь дєньог намітив за тьоток кримінальних!!
Тому що «доброчесні», як КабМіндіч з чернишовим і йолопами, з будинку Уряду?!?!
Там одне призначення платежу може бути "внесення застави за Петренка ПП відповідно до ухвали слідчого судді ВАКС "від" "номер справи". Гроші зараховуються на депозитний рахунок суду, ви не можете просто так туди покласти гроші, з призначенням "за сало" бо вони повернуться. Більш того, насьогодні у нас не передбачено обов'язку перевірки джерел походження цих коштів
====================
внесли заставу 37 лямів-усе що було в фірми..Лишилось на рахунку 1000 грн. Все сходиться!
