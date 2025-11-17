Детектив НАБУ - нардепу Мамці: "Ваше прізвище також фігурує на плівках"

Ім'я народного депутата "ОПЗЖ" Григорія Мамки фігурує на плівках Міндіча.

Про це стало відомо під час засідання ТСК ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова ТСК Железняк зазначив, що нардеп Мамка 4 години "тримав руку" у Zoom.

"З приводу витоку інформації, яка має певний вид обмеження. Зверніть увагу, всі бояться, тому що у нас категорія журналістів-розслідувачів сюди потрапляє щодо витоку інформації. ... З приводу журналістів, вони також такою дурничкою страждають", - зазначив парламентар.

Що відповіли в НАБУ?

Керівник підрозділу детективів НАБУ Абакумов сказав:

"В деталі вдаватись не буду, багато відповідати на ваше питання також. Тому що ваше прізвище також фігурує на плівках, тому, вибачте, не можу".

