Детектив НАБУ - нардепу Мамці: "Ваше прізвище також фігурує на плівках"
Ім'я народного депутата "ОПЗЖ" Григорія Мамки фігурує на плівках Міндіча.
Про це стало відомо під час засідання ТСК ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.
Голова ТСК Железняк зазначив, що нардеп Мамка 4 години "тримав руку" у Zoom.
"З приводу витоку інформації, яка має певний вид обмеження. Зверніть увагу, всі бояться, тому що у нас категорія журналістів-розслідувачів сюди потрапляє щодо витоку інформації. ... З приводу журналістів, вони також такою дурничкою страждають", - зазначив парламентар.
Що відповіли в НАБУ?
Керівник підрозділу детективів НАБУ Абакумов сказав:
"В деталі вдаватись не буду, багато відповідати на ваше питання також. Тому що ваше прізвище також фігурує на плівках, тому, вибачте, не можу".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не краще прізвище для тюрми...
Але конкуренція буде....
Чи може я щось пропустив, і в тюрмі вже сидять депутати?
МАМОЧКА долго гутарил
Очень при этом нервничал и смотрел все время в сторону
Там явно стоял кто- то
А детектив ответил за 10 секунд
И этот ответ Мамочке будет стоить дорого
МАМОЧКА, готовь мильоны на заставу..