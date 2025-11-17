4 222 19
Детектив НАБУ - нардепу Мамке: "Ваша фамилия также фигурирует на пленках"
Имя народного депутата "ОПЗЖ" Григория Мамки фигурирует на пленках Миндича.
Об этом стало известно во время заседания ВСК ВР, сообщает Цензор.НЕТ.
Председатель ВСК Железняк отметил, что нардеп Мамка 4 часа "держал руку" в Zoom.
"По поводу утечки информации, которая имеет определенный вид ограничения. Обратите внимание, все боятся, потому что у нас категория журналистов-расследователей сюда попадает по поводу утечки информации. ... По поводу журналистов, они также такой глупостью страдают", - отметил парламентарий.
Что ответили в НАБУ?
Руководитель подразделения детективов НАБУ Абакумов сказал:
"В детали вдаваться не буду, много отвечать на ваш вопрос также. Потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках, поэтому, извините, не могу".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
