Детектив НАБУ - нардепу Мамке: "Ваша фамилия также фигурирует на пленках"

Имя народного депутата "ОПЗЖ" Григория Мамки фигурирует на пленках Миндича.

Об этом стало известно во время заседания ВСК ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Председатель ВСК Железняк отметил, что нардеп Мамка 4 часа "держал руку" в Zoom.

"По поводу утечки информации, которая имеет определенный вид ограничения. Обратите внимание, все боятся, потому что у нас категория журналистов-расследователей сюда попадает по поводу утечки информации. ... По поводу журналистов, они также такой глупостью страдают", - отметил парламентарий.

Что ответили в НАБУ?

Руководитель подразделения детективов НАБУ Абакумов сказал:

"В детали вдаваться не буду, много отвечать на ваш вопрос также. Потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках, поэтому, извините, не могу".

Миндичгейт

