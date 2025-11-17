РУС
4 222 19

Детектив НАБУ - нардепу Мамке: "Ваша фамилия также фигурирует на пленках"

Имя нардепа Мамки фигурирует в пленках Миндича

Имя народного депутата "ОПЗЖ" Григория Мамки фигурирует на пленках Миндича.

Об этом стало известно во время заседания ВСК ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Председатель ВСК Железняк отметил, что нардеп Мамка 4 часа "держал руку" в Zoom.

"По поводу утечки информации, которая имеет определенный вид ограничения. Обратите внимание, все боятся, потому что у нас категория журналистов-расследователей сюда попадает по поводу утечки информации. ... По поводу журналистов, они также такой глупостью страдают", - отметил парламентарий.

Что ответили в НАБУ?

Руководитель подразделения детективов НАБУ Абакумов сказал:

"В детали вдаваться не буду, много отвечать на ваш вопрос также. Потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках, поэтому, извините, не могу".

Миндичгейт

Топ комментарии
+11
Мамка...
Не краще прізвище для тюрми...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:29 Ответить
+5
Мамку до папки в Лук'янівку.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:32 Ответить
+4
Це мілке насіння!Цікаво коли пліснявого здадуть ?
показать весь комментарий
17.11.2025 15:32 Ответить
Мамка...
Не краще прізвище для тюрми...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:29 Ответить
Там є кращі назви - "Півень"!
Але конкуренція буде....
показать весь комментарий
17.11.2025 15:42 Ответить
московський пі* ець...в енергитичної лавці України , і скажить мені , шо Ізраель тут ні дочого ...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:31 Ответить
Ізраїль,із "зезрадниками", (((яких пізнав .що вони зрадники України)))в Стамбулі на перемовинах з рашистами ,"козу "не водить,чого не скажеш про рашистів і "зелені узи" з ними...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:38 Ответить
але всі мають паспорт Ізраеля і посади в Україні ...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:40 Ответить
Юда в біблійні часи ,теж мав мабуть папір ідентифікації ,але ж це ніяким чином не спасло його від довічного презирства і прокляття
показать весь комментарий
17.11.2025 15:46 Ответить
я невірю в смерть Іісуса через Юду ...тим більше ,шо сьогодні царі , нащадкі Марії Магдалені та Іісуса , а розп'ятіє це була велика політична афера ,яка дала можливість приборкати того часу кровожерливість ...але як бачимо, церкви стають на бік тих ,хто більше платить , виключення це Українська церква ,яка протистоїть окупації вже 400р...
показать весь комментарий
17.11.2025 15:56 Ответить
Ваша справа вірити чи ні, але розпяття України і смерть українського народу, вказує на ту ж саму невидиму родову суть,котра причетна до розпяття Ісуса...(без релігій і персонажів ,на котрі Ви вказуєте)Невидима суть "люсь'єн" , творить видимі справи...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:02 Ответить
Мамку до папки в Лук'янівку.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:32 Ответить
Це мілке насіння!Цікаво коли пліснявого здадуть ?
показать весь комментарий
17.11.2025 15:32 Ответить
Мабуть Мамкин вже в путі та дорозі. На шляху до кордону. А шо, покі є така можливість то чим він гірще за Карлсона?
показать весь комментарий
17.11.2025 15:35 Ответить
До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями

https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
показать весь комментарий
17.11.2025 15:38 Ответить
Думаєте, уже замовив "віп таксі" із точки А в точку Б?
показать весь комментарий
17.11.2025 15:44 Ответить
Угу...З повним супроводом.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:51 Ответить
про цю мамку середньостатистичний виборець так би і далі не знав би, а тепер друзі зєлєнскава попалили всіх мамок і папок.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:45 Ответить
А хто така ця мамця, чія вона, кого викормила свїми грудьми? Невже бубочку? Так в нього вже є мама Рімма, яка дременула на землю обітовану, і прикупила собі і свойому синочку бубочкі хатинку на березі Середземного моря. А у нас багатомаміє заборонено. І багатопапаіє також.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:48 Ответить
мамке той давным-давно надо нары греть.
показать весь комментарий
17.11.2025 15:50 Ответить
Всі зелені заплямовані , без виключення , разом з хрипатим . Дуже скоро , завдяки розслідуванню НАБУ ми звільнимось від зеленої напасті . Подяка п'ятій владі , пану Порошенко і його команді , за НАБУ і САП , це нас врятує !!
показать весь комментарий
17.11.2025 15:54 Ответить
Мамку потрібно презентувати на премію Дарвіна. Бо так публічно засвітитись здатні лише примітивні живі організми.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:08 Ответить
 
 