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Новини Міндічгейт
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"Мародери у владі займалися системною корупцією", - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Україна наразі перебуває у глибокій політичній кризі, яку спричинили корупційні скандали та корупціонери у владі країни.

Про це сьогодні з трибуни ВР та на своїй сторінці у фейсбуку зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто спричинив кризу?

За його словами, зараз Україна перебуває чи не у найгострішій політичній кризі від початку повномасштабного вторгнення.

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"Виною - мародери у владі, які замість служіння народу займалися системною корупцією. Очищення влади йде та буде тривати - це питання честі. Рішення приймаються швидко", - зауважив він.

Втім, Гетманцев також розкритикував опозицію за блокування трибуни ВР.

"Ми не маємо права на суперечки та блокування трибуни. Не можемо ставити під удар бюджет, програму з МВФ та макрофінансову підтримку ЄС. Не можемо ризикувати фінансуванням армії. Ми не маємо права сьогодні на політичні кризи, з’ясування стосунків всередині парламенту.

Ми не маємо права бути політиканами - країні потрібні державники. Бо ставки надвисокі. І йдеться не про рейтинги чи чиєсь політичне майбутнє. Сьогодні вирішується майбутнє України. Ми всі - здорова частина влади та опозиції - маємо об’єднати зусилля, щоб врятувати країну", - додав він.

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Міндічгейт

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Гетманцев

Автор: 

ВР (15176) корупція (5091) Гетманцев Данило (998)
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Топ коментарі
+68
Чи від тебе я це чую, гусощип?
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02.12.2025 15:01 Відповісти
+53
нічого собі самокритика. Падл≠ка!
Саме завдяки тобі знищено прилушенням податків всіх хто працював вбілу! Саме ии курво махоюєш з лотереями не сплачуючі податків! Саме ти, сівковича пес смердючий, переворив податки на систему викачування в тінь мільярдів гривень і знекровлення країни!!!
Чорт паскудний!!!!
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02.12.2025 15:01 Відповісти
+50
Явка з повинною
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02.12.2025 15:02 Відповісти
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02.12.2025 20:16 Відповісти
Голосніше всіх - Лови злодія, кричить сам злодій.
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02.12.2025 23:25 Відповісти
Вот же ж пдрс ригіонально-зелений!!!! Він тут нідо чого?!!!!
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03.12.2025 00:08 Відповісти
у нього своя темка мародерська, і як до неї доберуться, то всякі мінДічі будуть плакати в сторонці, просто що воно на фоні того зо відбувається вже виоізло, а цього зачепити, це буде триндець всьому. але час прийде.
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03.12.2025 08:38 Відповісти
Павлік.
Вiн ворог був, менi його не шкода.
Вiн нас ********, казав - нема чортiв.
Туди йому й дорога, ********.
Сава Морозов (до Щукiна).
Це мiй синок, епiчеський герой,
Вiн рятувати нас прийшов сюда,
Своїх штурмовикiв привiв загони,
Спортивнi хлопцi, тi, що знають джиу-джитсу
Прийоми смертоноснi, кирпичину
Усякий з них мармизою лама.
Пророк Микола.
Учив я трохи вас, старих шакалiв
Як Родiну любити, та, мабуть,
Перестарався трохи.
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03.12.2025 01:10 Відповісти
невмируща класика
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03.12.2025 08:39 Відповісти
І це каже гнида, яка усе своє життя працює проти усього українського і на користь мразії! 🤬
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03.12.2025 02:00 Відповісти
А гетманцев взяв і сказав, молодець, а може він вже зміг пояснити своі матеріальні надбання, чи підготував до голосування закони про антикорупційне судочинство, чи може вже прирівняли корупцію до держзради???
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03.12.2025 02:27 Відповісти
цинізм риго-зелених піарасів це норма.
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03.12.2025 02:45 Відповісти
Зелені масово інсценують, що вони сваряться між собою. Таким чином діляться на клони, які в головному залишаються разом під одними ж кукловодами.
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03.12.2025 04:53 Відповісти
Висновок. Ніхто з тих хто був зеленими всі ці роки не допустИмо бути в політиці після наступних виборів. А кого в політику є окремим питанням.
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03.12.2025 05:11 Відповісти
"честнейший ты наш..."'
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03.12.2025 07:54 Відповісти
Схоже, що в єврейському гуморі персонажі в основному хуцпою говорять.
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03.12.2025 09:04 Відповісти
Це камінг аут гєтьманцєва?
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03.12.2025 11:28 Відповісти
це він про себе розповідає? гіршого придурка і негідника ніж цей ще треба пошукати
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03.12.2025 11:43 Відповісти
"Очищення влади йде та буде тривати"-Гетьманцев.
Навряд,чи самі себе очистять,якщо головний персонаж обіймає навищу посаду.
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03.12.2025 12:19 Відповісти
Зекоманда: міндічи, шефіри, цукермани, чернишови, єрмаки, стефанчуки, веселі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арахамія д., арестович о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арістов ю., баканов і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 безугла м., богдан а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 богуцька є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 брагар є., бужанський м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 василевська-смаглюк о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ватрас в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 верещук і., гайдай с., галушко м., галущенко г., гевко в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 гетманцев д., гончарук о., гринчук о., гринчук с., гунько а., данілов о., демченко р., діденко ю., дмитрук а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дубінський о., дума о., задорожній м., іванісов р., іванов с., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 камельчук ю., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 касай г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 клочко а., ковальов о., колісник а., коломойський і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 кормишкіна (аллахвердієва) і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 корявченков ю., кошовий є., кравець р., кравчук л., кузнєцов о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 кузьміних с., кулініч о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 куницький о., левченко м., лещенко с., литвин д., литвиненко с., маріковський о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 марченко л., мендель ю., мецгер є., мосейчук н., нагорняк с., наумов а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 одарченко а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 пашковський м., петров в., пікалов о., подоляк м., портнов а., пронін ф., разумков д., резніков о., резніченко в., саакашвілі м., саладуха о., свириденко ю., сенниченко д., сивохо с., скічко о., степанов м., стефанішина о., таран а., татаров о., тимошенко к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тищенко м., торохтій б., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 третьякова г., трубіцин в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 трухін о., умєров р., фокін в., халімон п., хланта я., холодов а., хомчак р., шевченко є., шевченко к., шило а., шол м., шурма р., юрченко о., яременко б. + ………………..
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03.12.2025 15:01 Відповісти
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