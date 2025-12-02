"Мародери у владі займалися системною корупцією", - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Україна наразі перебуває у глибокій політичній кризі, яку спричинили корупційні скандали та корупціонери у владі країни.

Про це сьогодні з трибуни ВР та на своїй сторінці у фейсбуку зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто спричинив кризу?

За його словами, зараз Україна перебуває чи не у найгострішій політичній кризі від початку повномасштабного вторгнення.

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"Виною - мародери у владі, які замість служіння народу займалися системною корупцією. Очищення влади йде та буде тривати - це питання честі. Рішення приймаються швидко", - зауважив він.

Втім, Гетманцев також розкритикував опозицію за блокування трибуни ВР.

"Ми не маємо права на суперечки та блокування трибуни. Не можемо ставити під удар бюджет, програму з МВФ та макрофінансову підтримку ЄС. Не можемо ризикувати фінансуванням армії. Ми не маємо права сьогодні на політичні кризи, з’ясування стосунків всередині парламенту.

Ми не маємо права бути політиканами - країні потрібні державники. Бо ставки надвисокі. І йдеться не про рейтинги чи чиєсь політичне майбутнє. Сьогодні вирішується майбутнє України. Ми всі - здорова частина влади та опозиції - маємо об’єднати зусилля, щоб врятувати країну", - додав він.

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