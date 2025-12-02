"Мародери у владі займалися системною корупцією", - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
Україна наразі перебуває у глибокій політичній кризі, яку спричинили корупційні скандали та корупціонери у владі країни.
Про це сьогодні з трибуни ВР та на своїй сторінці у фейсбуку зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
Хто спричинив кризу?
За його словами, зараз Україна перебуває чи не у найгострішій політичній кризі від початку повномасштабного вторгнення.
"Виною - мародери у владі, які замість служіння народу займалися системною корупцією. Очищення влади йде та буде тривати - це питання честі. Рішення приймаються швидко", - зауважив він.
Втім, Гетманцев також розкритикував опозицію за блокування трибуни ВР.
"Ми не маємо права на суперечки та блокування трибуни. Не можемо ставити під удар бюджет, програму з МВФ та макрофінансову підтримку ЄС. Не можемо ризикувати фінансуванням армії. Ми не маємо права сьогодні на політичні кризи, з’ясування стосунків всередині парламенту.
Ми не маємо права бути політиканами - країні потрібні державники. Бо ставки надвисокі. І йдеться не про рейтинги чи чиєсь політичне майбутнє. Сьогодні вирішується майбутнє України. Ми всі - здорова частина влади та опозиції - маємо об’єднати зусилля, щоб врятувати країну", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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