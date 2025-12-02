"Мародеры во власти занимались системной коррупцией", - "слуга народа" Гетманцев
Украина сейчас находится в глубоком политическом кризисе, вызванном коррупционными скандалами и коррупционерами во власти страны.
Об этом сегодня с трибуны ВР и на своей странице в Facebook отметил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто вызвал кризис?
По его словам, сейчас Украина едва ли не в самом остром политическом кризисе с начала полномасштабного вторжения.
"Виной тому - мародеры во власти, которые вместо служения народу занимались системной коррупцией. Очищение власти идет и будет продолжаться - это вопрос чести. Решения принимаются быстро", - отметил он.
Впрочем, Гетманцев также раскритиковал оппозицию за блокирование трибуны ВР.
"Мы не имеем права на споры и блокирование трибуны. Не можем ставить под удар бюджет, программу с МВФ и макрофинансовую поддержку ЕС. Не можем рисковать финансированием армии. Мы не имеем права сегодня на политические кризисы, выяснение отношений внутри парламента.
Мы не имеем права быть политиканами - стране нужны государственники. Потому что ставки слишком высоки. И речь идет не о рейтингах или чьем-то политическом будущем. Сегодня решается будущее Украины. Мы все - здоровая часть власти и оппозиции - должны объединить усилия, чтобы спасти страну", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Саме завдяки тобі знищено прилушенням податків всіх хто працював вбілу! Саме ии курво махоюєш з лотереями не сплачуючі податків! Саме ти, сівковича пес смердючий, переворив податки на систему викачування в тінь мільярдів гривень і знекровлення країни!!!
Чорт паскудний!!!!
А яка поцейбічна сила намагаламся незалежність НАБО та САП ізліквідувати? Може, якась потужна фракція? І ти ба! У її складі (surprise! surprise!), зокрема, й такий собі Данило Гетьманцев голос "за" віддав…
а цей ***** - хіба не один з них?
Ви б змогли мати дім у Франції і сім'ю там утримувати на широку ногу?
А він може і робить це.
ЗДАМ ВСІХ - ВСІМ!!!
ТІЛЬКИ НЕ БИЙТЕ!!!