"Мародеры во власти занимались системной коррупцией", - "слуга народа" Гетманцев

Украина сейчас находится в глубоком политическом кризисе, вызванном коррупционными скандалами и коррупционерами во власти страны.

Об этом сегодня с трибуны ВР и на своей странице в Facebook отметил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто вызвал кризис?

По его словам, сейчас Украина едва ли не в самом остром политическом кризисе с начала полномасштабного вторжения.

Читайте также: 60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

"Виной тому - мародеры во власти, которые вместо служения народу занимались системной коррупцией. Очищение власти идет и будет продолжаться - это вопрос чести. Решения принимаются быстро", - отметил он.

Впрочем, Гетманцев также раскритиковал оппозицию за блокирование трибуны ВР.

"Мы не имеем права на споры и блокирование трибуны. Не можем ставить под удар бюджет, программу с МВФ и макрофинансовую поддержку ЕС. Не можем рисковать финансированием армии. Мы не имеем права сегодня на политические кризисы, выяснение отношений внутри парламента.

Мы не имеем права быть политиканами - стране нужны государственники. Потому что ставки слишком высоки. И речь идет не о рейтингах или чьем-то политическом будущем. Сегодня решается будущее Украины. Мы все - здоровая часть власти и оппозиции - должны объединить усилия, чтобы спасти страну", - добавил он.

Читайте также: Количество тех, кто ожидает ухудшения состояния финансового сектора Украины, за полгода выросло вдвое, – НБУ

Миндичгейт

Читайте: Минобороны Дании ожидает от Украины отчет по компании Fire Point на фоне "Миндичгейта"