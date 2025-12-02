РУС
"Мародеры во власти занимались системной коррупцией", - "слуга народа" Гетманцев

Украина сейчас находится в глубоком политическом кризисе, вызванном коррупционными скандалами и коррупционерами во власти страны.

Об этом сегодня с трибуны ВР и на своей странице в Facebook отметил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Кто вызвал кризис?

По его словам, сейчас Украина едва ли не в самом остром политическом кризисе с начала полномасштабного вторжения.

"Виной тому - мародеры во власти, которые вместо служения народу занимались системной коррупцией. Очищение власти идет и будет продолжаться - это вопрос чести. Решения принимаются быстро", - отметил он.

Впрочем, Гетманцев также раскритиковал оппозицию за блокирование трибуны ВР.

"Мы не имеем права на споры и блокирование трибуны. Не можем ставить под удар бюджет, программу с МВФ и макрофинансовую поддержку ЕС. Не можем рисковать финансированием армии. Мы не имеем права сегодня на политические кризисы, выяснение отношений внутри парламента.

Мы не имеем права быть политиканами - стране нужны государственники. Потому что ставки слишком высоки. И речь идет не о рейтингах или чьем-то политическом будущем. Сегодня решается будущее Украины. Мы все - здоровая часть власти и оппозиции - должны объединить усилия, чтобы спасти страну", - добавил он.

Миндичгейт

Гетманцев

Топ комментарии
+33
Чи від тебе я це чую, гусощип?
02.12.2025 15:01 Ответить
+18
Тобто це непорозуміння, вже навіть нічого не скриває і розказує чим воно займається?!
02.12.2025 15:01 Ответить
+18
нічого собі самокритика. Падл≠ка!
Саме завдяки тобі знищено прилушенням податків всіх хто працював вбілу! Саме ии курво махоюєш з лотереями не сплачуючі податків! Саме ти, сівковича пес смердючий, переворив податки на систему викачування в тінь мільярдів гривень і знекровлення країни!!!
Чорт паскудний!!!!
02.12.2025 15:01 Ответить
Явка з повинною
02.12.2025 15:02 Ответить
показать весь комментарий
Гетьманцев про це теж «неЗНАВ», з 2019 року!! Потороч при посадах з держсекретарями КМУ і ЦОВВ !!
02.12.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
Підтримую!
02.12.2025 15:01 Ответить
Він сам при владі а значить мародер.
02.12.2025 15:15 Ответить
навіть зеленський не зможе тепер більшу хуцпу вигадати, все-таки школа деркача не пройшла даремно
02.12.2025 15:02 Ответить
Паніковський тільки зелений
02.12.2025 15:03 Ответить
Та ні чмо зелене, ти з тої же компанії, тільки річ в тім, що ти знало і мовчало скоро за все відповісте, по повній
02.12.2025 15:03 Ответить
Чого у цього підара коменти відключені? Гетьманцева треба повісити, як людину зрадника сівковича. Хорошого для українців він не зробить
02.12.2025 15:03 Ответить
тому і відключені, бо знає курва які поради і побажання йому напишуть
02.12.2025 15:05 Ответить
уууу...як співає московська консерва!
02.12.2025 15:04 Ответить
Сказав мародер в законі. Ви "слуги" всі на одне лице, мономародерство.
02.12.2025 15:05 Ответить
та невже? Гадає,що чим голосніше буде кричати, йому повірять, що він не мародер? Кому ж він служить ці роки? Можливо йому мало платили? Суцільні запитання!
02.12.2025 15:05 Ответить
Ведомство господина Гетманцева перед полномасштабным вторжением зачем-то включило в обязательную отчетность предприятий геолокацию мест хранения ГСМ. Не хочется цитировать рассейских пропагандонов, но так и напрашивается- "Совпадение...?"
02.12.2025 15:06 Ответить
І чомусь прилітало саме п повним ємкостям......
02.12.2025 15:43 Ответить
Це каже жулік, який хіба на повітря і на сонце ще не ввів податок.
02.12.2025 15:07 Ответить
головне щоб його кормушка не засвітилась
02.12.2025 15:07 Ответить
02.12.2025 15:08 Ответить
Вау!Гетьманцев харошій!Він не знав!!!!
02.12.2025 15:08 Ответить
Так. Таких піда@асів,як ти треба вішати
02.12.2025 15:08 Ответить
Гетьманцев здійснив камінг аут ?
02.12.2025 15:08 Ответить
Да ти що! А зараз тимчасово припинили, напевно з переляку
02.12.2025 15:09 Ответить
Якийсь сюр....депутат монобільшості здивувався корупції у 'владі' при тому що монобільшість і призначала кабмін!
02.12.2025 15:10 Ответить
02.12.2025 15:11 Ответить
І яка ж потойбічна сила тих корупціонерів у владу завела? А потім ще старанно поверталася до них спиною, щоб "нічого не бачити, що так коїться"?

А яка поцейбічна сила намагаламся незалежність НАБО та САП ізліквідувати? Може, якась потужна фракція? І ти ба! У її складі (surprise! surprise!), зокрема, й такий собі Данило Гетьманцев голос "за" віддав…
02.12.2025 15:11 Ответить
Геніально, такий кульбіт з перевзуванням у повітрі, це ж вищий пілотаж. Мабуть найвеличніший нервово нюхає в куточку і скавчить від зависті
02.12.2025 15:11 Ответить
лукавий.
02.12.2025 15:12 Ответить
Ой,*****...
02.12.2025 15:13 Ответить
"Ми не маємо права на суперечки та блокування трибуни. Не можемо ставити під удар бюджет, програму з МВФ та макрофінансову підтримку ЄС. Не можемо ризикувати фінансуванням армії.--- зелений грабіжник української казни, добре знає з чого "харчується " колрумпована "зелена злодійня" в Україні
02.12.2025 15:13 Ответить
Щось розпатякався цей персонаж. Мабуть чує що і за ним може прийти НАБУ. Практично всі його дії - це системне знищення малого та середнього бізнесу, погіршення бізнес-клімату та висування в керівництво податковою пройдисвітів та схематозників по яким заведені справи, а деякі в бігах, преференції для ігорного та лотерейного бізнесу.
02.12.2025 15:13 Ответить
Тю! Злодій кричить, тримайте злодія! Оце зелені дожилися!
02.12.2025 15:18 Ответить
Гетьманцев - БРОСЬ ГУСЯ
02.12.2025 15:27 Ответить
😂😂😂 як він його кине, якщо приріс до нього всім тілом?
02.12.2025 15:37 Ответить
Паскуда,твоя причетність теж є,як і ЗЕленського.Ви ,суки,гріли у себе на грудях скотів,які грабували народ,армію.Всіз вас розігнати.
02.12.2025 15:27 Ответить
02.12.2025 15:29 Ответить
Спроба першим крикнути "Тримай вора!"
02.12.2025 15:29 Ответить
хе-хе...

а цей ***** - хіба не один з них?
02.12.2025 15:32 Ответить
Коли вже плівки з гетьманцевим опублікують?
02.12.2025 15:33 Ответить
Ось про таких і вигадав простий люд прислив'я : " на злодії шапка горить", " злодій саме більше кричить хапайте злодія" ,гетманцев один з втілення цих присливій.
02.12.2025 15:33 Ответить
Гетманцев - главный мародёр!
02.12.2025 15:34 Ответить
Гетманцев, проснись, ты серешь.
02.12.2025 15:36 Ответить
Влада почала відхрещуватися від влади? Цікаве шоу. Бені Хілл разом з Містером Біном відпочивають.
02.12.2025 15:36 Ответить
це він на зе хвіст підіймає...
02.12.2025 15:39 Ответить
гетьманцев, чьмо ссучєне, іді к ****** матєрі.
02.12.2025 15:39 Ответить
от тільки дві години тому написала ,шо гетманцеву треба напрягтися , скоро НАБУ прийде , а воно на випереження спрацювало ...
02.12.2025 15:40 Ответить
Це ви ще не чули цю потвору в раді. Він мало не робив пропозицію одружитись з НАБУ. Так їм дякував, так дякував, що сльози нагортались на очі)
02.12.2025 15:50 Ответить
🤣👏...
02.12.2025 15:52 Ответить
І ніхто нічого не знав. Навіть Гетьманцев. Навіть президент. Навіть західні партнери, які надавали з бюджетів "гранти" а назад їм валив кеш на рахунки, у валізах та багажниках. От же ж які хитрі махінатори, ти диви! Може б нам їх на росію відправити, щоб вони там крали? А, ні, там же ж в них батьки-дружини-брати-на-есвео...
02.12.2025 15:41 Ответить
цей по$ теж йде в ЗСУ?
02.12.2025 15:43 Ответить
гетманцев тільки не пхайся в президенти , в тебе ніяких шансів нема...не дамо...
02.12.2025 15:45 Ответить
Чого тільки не скажеш, щоб залишитися при кориті!
02.12.2025 15:49 Ответить
бідкається, що цього разу не попав в СИСТЕМУ
02.12.2025 15:49 Ответить
Він в ній і доволі успішно для власної кішені.
Ви б змогли мати дім у Франції і сім'ю там утримувати на широку ногу?
А він може і робить це.
02.12.2025 15:52 Ответить
ай-яй-яй!!..а кто єто сделал??? Энергоатом не был в списке белых платныков податков???
02.12.2025 15:52 Ответить
Гарно підмічено. Звісно був. Сам гетьманцнв вніс його туди власноруч.
02.12.2025 15:54 Ответить
Названо імена найбагатших пенсіонерів України: хто отримує 251 тис. грн від ПФУ щомісяця.

Найбільша пенсія серед 6 тис. рішень (це лише частина рішень про скасування обмеження розміру пенсій, яку вже вивчила редакція OBOZ.UA) - у колишнього військового прокурора Андрія Саханова (251,1 тис. грн).

На другому місці поки що опинився колишній нардеп, який також працював головним військовим прокурором - Віктор Чумак. Щомісячно він отримує від ПФУ понад 240 тис. грн.

На третьому місці - ексгенеральний прокурор Михайло Потебенько.
02.12.2025 15:52 Ответить
Дурня і неправда. Самим ненажерливтм пенсіонерлм є ківалов і міндіч
02.12.2025 15:55 Ответить
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!"
02.12.2025 16:02 Ответить
...має бути вищначенний не тільки мін, а макс розмір пенсії у співвідношенні до мінімальній.
Соц.виплати не можуть плюсуватися: лише щось одне.
Ах... зараз усі пенсионери- юристи збігуться і будуть посилатися на купу принятих ними законів, що не модна погіршувати стан, назад отмативать і т.д.
Але, справедливість треба восстановити... і з оклалами в держ.кампаніях також.
02.12.2025 16:03 Ответить
02.12.2025 16:04 Ответить
такого смердючого цинізму як виступ гетьманцева важко ще десь побачити і почути . спочатку алібаба разом з фофаном дали команду голові вр хряку мочити і загнати під плинтус НАБУ і САП . зелене стадо взяло під козирок підтяглася до них жюлька тімошонка і проголосували . вийшли студенти з картонками вся європа була шокована такою ..боротьбою.. з корупцією і зелене стадо з жюлькою переголосувало --- тепер виходить на трибуну ця істота б.є себе копитами в грудь і блеє який у нас фофан молодець бо ..борцун.. мать його з корупцією . ще б п.ять хвилин виступу і міг би розповісти де общак тримають і скільки там кубометрів долярів але взяв себе в руки бо ..патріот.. і ..державник..
02.12.2025 16:05 Ответить
🤡🤡🤡
ЗДАМ ВСІХ - ВСІМ!!!
ТІЛЬКИ НЕ БИЙТЕ!!!
02.12.2025 16:10 Ответить
******** двуличные.Пошел *****.
02.12.2025 16:10 Ответить
А він не хоче навести порядок з ТзОВ однодневками, які сунуть бізнесу керівники податкових та митниць для сірого імопорту, а потім відповідно нестача податків і починають блокування накладних та звинувачення фопів.
02.12.2025 16:20 Ответить
Зелені і державники? НОНСЕНС!!!
02.12.2025 16:25 Ответить
Так ви ж зелені і є цими мародерами.....
02.12.2025 16:31 Ответить
 
 